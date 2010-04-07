Ultimate Extractor MT4

Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4

Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden.

Was es kann

Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken, einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstützt die Überwachung mehrerer Konten mit einem Portfolio-Dashboard, das die Daten von mehreren MT4-Terminals konsolidiert.

Hauptmerkmale

  • Multi-EA-Analyse: Verfolgen Sie die Performance einer unbegrenzten Anzahl von Expert Advisors gleichzeitig mit individuellen Aufschlüsselungen
  • Echtzeit-Überwachung: Live-Verfolgung offener Positionen, gleitender P/L und aktueller Drawdown mit automatischer Aktualisierung
  • Historischer Aktien-Drawdown: Rekonstruiert die tatsächliche Aktienkurve einschließlich nicht realisierter P/L aus der Kurshistorie (für die Performance zwischengespeichert)
  • Interaktive HTML-Berichte: Sortierbare Tabellen, Sparkline-Diagramme, Heatmaps und monatliche Kalenderansichten
  • Pro-EA-Analyse: Individuelle Statistiken, einschließlich Gewinn-/Verlust-Streifen, Gewinnquoten, Gewinnfaktoren und Aktienkurven
  • Tageszeit-Heatmap: Visuelle Analyse, die zeigt, welche Handelszeiten am profitabelsten sind
  • Auszahlungs-Rechner: Berechnet den mitgenommenen Gewinn mit konfigurierbaren Steuersätzen und Auszahlungsprozentsätzen
  • Portfolio-Dashboard: PowerShell-Skript zur Konsolidierung mehrerer Kontoberichte sowie MT5- und MT4-Konten ****MT4 und Mt5 EA erforderlich****



  • Eingabe-Parameter
  • AusgabeDateiname: Dateiname des benutzerdefinierten Berichts
  • AutoAuffrischen aktivieren: Automatische Berichtsaktualisierung (konfigurierbares Intervall)
  • AktivierenLiveVerfolgung: Überwachung der offenen Positionen in Echtzeit
  • CalculateHistoricalEquityDD: Rekonstruktion des Equity Drawdown aus der Kurshistorie
  • EntnahmeBerechnung aktivieren: Berechnungen des Take-Home-Profits anzeigen
  • WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Einstellungen der Entnahmerate
  • SteuerSatz: Steuerprozentsatz für Gewinnberechnungen
  • JSONExport aktivieren: Exportieren von Daten für das Dashboard mit mehreren Konten
  • EnableDrawdownAlert: Warnung, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet
  • Bis zu 200 EA-Namenszuordnungen und 10 EA-Gruppenkonfigurationen

Wie verwenden

  1. Ultimate Extractor an einen beliebigen Chart anhängen
  2. Konfigurieren Sie EA-Namenszuordnungen in den Eingaben (oder verwenden Sie die automatische Erkennung)
  3. Bericht wird automatisch im Ordner MQL5/Files erstellt
  4. Öffnen Sie die HTML-Datei in einem beliebigen Browser, um Ihr Dashboard zu betrachten

Output-Dateien

  • TradeReport_[Kontonummer].html: Interaktiver Hauptbericht
  • ReportData_[AccountNumber].json: Datenexport für das Portfolio-Dashboard

Dokumentation und Beispielkonfigurationsdateien sind auf Anfrage über MQL5 Messaging erhältlich.


Video Ultimate Extractor MT4
