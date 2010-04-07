Ultimate Extractor MT4

Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4

Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden.

Was es kann

Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken, einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstützt die Überwachung mehrerer Konten mit einem Portfolio-Dashboard, das die Daten von mehreren MT4-Terminals konsolidiert.

Hauptmerkmale

Multi-EA-Analyse: Verfolgen Sie die Performance einer unbegrenzten Anzahl von Expert Advisors gleichzeitig mit individuellen Aufschlüsselungen

Echtzeit-Überwachung: Live-Verfolgung offener Positionen, gleitender P/L und aktueller Drawdown mit automatischer Aktualisierung

Historischer Aktien-Drawdown: Rekonstruiert die tatsächliche Aktienkurve einschließlich nicht realisierter P/L aus der Kurshistorie (für die Performance zwischengespeichert)

Interaktive HTML-Berichte: Sortierbare Tabellen, Sparkline-Diagramme, Heatmaps und monatliche Kalenderansichten

Pro-EA-Analyse: Individuelle Statistiken, einschließlich Gewinn-/Verlust-Streifen, Gewinnquoten, Gewinnfaktoren und Aktienkurven

Tageszeit-Heatmap: Visuelle Analyse, die zeigt, welche Handelszeiten am profitabelsten sind

Auszahlungs-Rechner: Berechnet den mitgenommenen Gewinn mit konfigurierbaren Steuersätzen und Auszahlungsprozentsätzen

Portfolio-Dashboard: PowerShell-Skript zur Konsolidierung mehrerer Kontoberichte sowie MT5- und MT4-Konten ****MT4 und Mt5 EA erforderlich****







Eingabe-Parameter

AusgabeDateiname: Dateiname des benutzerdefinierten Berichts

AutoAuffrischen aktivieren: Automatische Berichtsaktualisierung (konfigurierbares Intervall)

AktivierenLiveVerfolgung: Überwachung der offenen Positionen in Echtzeit

CalculateHistoricalEquityDD: Rekonstruktion des Equity Drawdown aus der Kurshistorie

EntnahmeBerechnung aktivieren: Berechnungen des Take-Home-Profits anzeigen

WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Einstellungen der Entnahmerate

SteuerSatz: Steuerprozentsatz für Gewinnberechnungen

JSONExport aktivieren: Exportieren von Daten für das Dashboard mit mehreren Konten

EnableDrawdownAlert: Warnung, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet

Bis zu 200 EA-Namenszuordnungen und 10 EA-Gruppenkonfigurationen

Wie verwenden

Ultimate Extractor an einen beliebigen Chart anhängen Konfigurieren Sie EA-Namenszuordnungen in den Eingaben (oder verwenden Sie die automatische Erkennung) Bericht wird automatisch im Ordner MQL5/Files erstellt Öffnen Sie die HTML-Datei in einem beliebigen Browser, um Ihr Dashboard zu betrachten

Output-Dateien

TradeReport_[Kontonummer].html: Interaktiver Hauptbericht

ReportData_[AccountNumber].json: Datenexport für das Portfolio-Dashboard

Dokumentation und Beispielkonfigurationsdateien sind auf Anfrage über MQL5 Messaging erhältlich.