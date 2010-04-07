Ultimate Extractor MT4
- Utilitys
- Clifton Creath
- Version: 1.15
- Aktivierungen: 8
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4
Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden.
Was es kann
Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken, einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstützt die Überwachung mehrerer Konten mit einem Portfolio-Dashboard, das die Daten von mehreren MT4-Terminals konsolidiert.
Hauptmerkmale
- Multi-EA-Analyse: Verfolgen Sie die Performance einer unbegrenzten Anzahl von Expert Advisors gleichzeitig mit individuellen Aufschlüsselungen
- Echtzeit-Überwachung: Live-Verfolgung offener Positionen, gleitender P/L und aktueller Drawdown mit automatischer Aktualisierung
- Historischer Aktien-Drawdown: Rekonstruiert die tatsächliche Aktienkurve einschließlich nicht realisierter P/L aus der Kurshistorie (für die Performance zwischengespeichert)
- Interaktive HTML-Berichte: Sortierbare Tabellen, Sparkline-Diagramme, Heatmaps und monatliche Kalenderansichten
- Pro-EA-Analyse: Individuelle Statistiken, einschließlich Gewinn-/Verlust-Streifen, Gewinnquoten, Gewinnfaktoren und Aktienkurven
- Tageszeit-Heatmap: Visuelle Analyse, die zeigt, welche Handelszeiten am profitabelsten sind
- Auszahlungs-Rechner: Berechnet den mitgenommenen Gewinn mit konfigurierbaren Steuersätzen und Auszahlungsprozentsätzen
- Portfolio-Dashboard: PowerShell-Skript zur Konsolidierung mehrerer Kontoberichte sowie MT5- und MT4-Konten ****MT4 und Mt5 EA erforderlich****
- Eingabe-Parameter
- AusgabeDateiname: Dateiname des benutzerdefinierten Berichts
- AutoAuffrischen aktivieren: Automatische Berichtsaktualisierung (konfigurierbares Intervall)
- AktivierenLiveVerfolgung: Überwachung der offenen Positionen in Echtzeit
- CalculateHistoricalEquityDD: Rekonstruktion des Equity Drawdown aus der Kurshistorie
- EntnahmeBerechnung aktivieren: Berechnungen des Take-Home-Profits anzeigen
- WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Einstellungen der Entnahmerate
- SteuerSatz: Steuerprozentsatz für Gewinnberechnungen
- JSONExport aktivieren: Exportieren von Daten für das Dashboard mit mehreren Konten
- EnableDrawdownAlert: Warnung, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet
- Bis zu 200 EA-Namenszuordnungen und 10 EA-Gruppenkonfigurationen
Wie verwenden
- Ultimate Extractor an einen beliebigen Chart anhängen
- Konfigurieren Sie EA-Namenszuordnungen in den Eingaben (oder verwenden Sie die automatische Erkennung)
- Bericht wird automatisch im Ordner MQL5/Files erstellt
- Öffnen Sie die HTML-Datei in einem beliebigen Browser, um Ihr Dashboard zu betrachten
Output-Dateien
- TradeReport_[Kontonummer].html: Interaktiver Hauptbericht
- ReportData_[AccountNumber].json: Datenexport für das Portfolio-Dashboard
Dokumentation und Beispielkonfigurationsdateien sind auf Anfrage über MQL5 Messaging erhältlich.