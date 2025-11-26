Sajiro Trade Copier
Ein professionelles MT4-Trade-Copying-System mit intelligenter Aktivierung auf der Basis einer fortlaufenden Verlusterkennung.
Sajiro Copier wurde für Trader entwickelt, die mehrere Konten verwalten oder Erholungs-, Absicherungs- oder Diversifizierungsstrategien anwenden.
Der EA kopiert Trades nur, wenn eine vordefinierte Verlustserie auf dem Master-Konto auftritt, was eine kontrollierte Risikoexposition und erhöhte Flexibilität ermöglicht.
Dieses System kombiniert Stabilität, Präzision und saubere dateibasierte Synchronisation zwischen Konten - ohne DLLs, Sockets oder externe Server.✔ Hauptmerkmale
1. Master + Slave Modus (Einzelne EA Datei)
Der EA beinhaltet beide Rollen in einer Datei.
Einfach einstellen:
IsMaster = true für das Master-Konto
IsMaster = false für das Slave-Konto
2. Smart Consecutive Loss-Aktivierung
Das Kopieren des Slave-Kontos wird nur aktiviert, wenn der Master-Konto die konfigurierte Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften erreicht.
Jeder gewonnene Handel setzt die Serie zurück und deaktiviert sofort das Kopieren.
Dies ermöglicht strategisch kontrolliertes Kopieren für:
Systeme zur Verlustdeckung
Absicherungskonten
Diversifikationssysteme
Split-Routing mit hohem Risiko/geringem Risiko
3. Stabile dateibasierte Kommunikation
Der EA verwendet einen Common Files CSV-Kanal für die Master-Slave-Kommunikation:
Keine Netzwerkberechtigungen erforderlich
Keine externen Abhängigkeiten
VPS-freundlich
Schnell und zuverlässig
Jeder Kommunikationskanal wird durch eine benutzerdefinierte ChannelID identifiziert, was eine unbegrenzte Anzahl isolierter Kopierinstanzen ermöglicht.
4. Sauberes Trade Mapping
Trades werden mit strukturierten Kommentaren gepaart:
Dies gewährleistet:
Genaue Übereinstimmung
Keine Duplizierung
Automatische Bereinigung
Unterstützung für mehrkanalige Setups
5. Los-Multiplikator & Magische-Zahl-Filter
Das Slave-Konto unterstützt:
LotMultiplier zur skalierbaren Risikokontrolle
MagicFilter um nur bestimmte EA Trades oder alle Trades zu kopieren
6. Automatische Slave-Synchronisation
Slave EA wird:
Neue Trades eröffnen, wenn das Kopieren aktiv ist
Positionen beibehalten
Schließen von Geschäften, die auf der Master-Seite nicht mehr existieren
Gewährleistet jederzeit einen perfekten Abgleich zwischen den Konten.
7. Sichere Ausführung von Geschäften
Enthält robuste Wrapper:
SafeOrderSend
SafeOrderModify
SafeOrderClose
Mit Wiederholungsversuchen bei temporären Fehlern wie:
Server besetzt
Keine Verbindung
Handelskontext besetzt
Zeitüberschreitung beim Handel
Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb während volatiler Marktbedingungen.📌 So funktioniert es
MASTER
Überwacht geschlossene Trades
Verfolgt die Verlustserie
Schreibt Handels-Snapshot + Status in CSV
SLAVE
-
-
-
-
Verwaltung mehrerer Konten
Kopieren in der Verlustphase
Drawdown-Schutz-Routing
Hedge-basierte Strategien
Diversifizierte Portfoliokonstruktionen
Verknüpfung von Prop-Firm-Konten
Signalfilterung nach Verluststreifen
|Parameter
|Beschreibung
|IsMaster
|Master- oder Slave-Modus auswählen
|KanalID
|Eindeutiger Name des Kommunikationskanals
|Magie-Filter
|Nur Geschäfte mit dieser Magie kopieren (-1 = alle)
|ConsecutiveLossRequired
|Anzahl der Verluste zur Aktivierung des Kopierens
|LotMultiplikator
|Multipliziert Master-Lotgröße auf Slave
|Schlupf
|Maximal zulässige Slippage
Funktioniert nur auf MT4
Kein SL/TP-Kopieren (reine Eingabeverfolgung)
Slave Trades werden nur eröffnet, wenn Kopieren aktiv ist
Ein EA verwaltet beide Modi