Sajiro Trade Copier

📌 Sajiro Copier - Smart Loss-Logic Trade Copier (Master + Slave EA)

Ein professionelles MT4-Trade-Copying-System mit intelligenter Aktivierung auf der Basis einer fortlaufenden Verlusterkennung.

Sajiro Copier wurde für Trader entwickelt, die mehrere Konten verwalten oder Erholungs-, Absicherungs- oder Diversifizierungsstrategien anwenden.
Der EA kopiert Trades nur, wenn eine vordefinierte Verlustserie auf dem Master-Konto auftritt, was eine kontrollierte Risikoexposition und erhöhte Flexibilität ermöglicht.

Dieses System kombiniert Stabilität, Präzision und saubere dateibasierte Synchronisation zwischen Konten - ohne DLLs, Sockets oder externe Server.

Hauptmerkmale

1. Master + Slave Modus (Einzelne EA Datei)

Der EA beinhaltet beide Rollen in einer Datei.
Einfach einstellen:

  • IsMaster = true für das Master-Konto

  • IsMaster = false für das Slave-Konto

2. Smart Consecutive Loss-Aktivierung

Das Kopieren des Slave-Kontos wird nur aktiviert, wenn der Master-Konto die konfigurierte Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften erreicht.
Jeder gewonnene Handel setzt die Serie zurück und deaktiviert sofort das Kopieren.

Dies ermöglicht strategisch kontrolliertes Kopieren für:

  • Systeme zur Verlustdeckung

  • Absicherungskonten

  • Diversifikationssysteme

  • Split-Routing mit hohem Risiko/geringem Risiko

3. Stabile dateibasierte Kommunikation

Der EA verwendet einen Common Files CSV-Kanal für die Master-Slave-Kommunikation:

  • Keine Netzwerkberechtigungen erforderlich

  • Keine externen Abhängigkeiten

  • VPS-freundlich

  • Schnell und zuverlässig

Jeder Kommunikationskanal wird durch eine benutzerdefinierte ChannelID identifiziert, was eine unbegrenzte Anzahl isolierter Kopierinstanzen ermöglicht.

4. Sauberes Trade Mapping

Trades werden mit strukturierten Kommentaren gepaart:

COPIER-<ChannelID>-<MasterTicket>

Dies gewährleistet:

  • Genaue Übereinstimmung

  • Keine Duplizierung

  • Automatische Bereinigung

  • Unterstützung für mehrkanalige Setups

5. Los-Multiplikator & Magische-Zahl-Filter

Das Slave-Konto unterstützt:

  • LotMultiplier zur skalierbaren Risikokontrolle

  • MagicFilter um nur bestimmte EA Trades oder alle Trades zu kopieren

6. Automatische Slave-Synchronisation

Slave EA wird:

  • Neue Trades eröffnen, wenn das Kopieren aktiv ist

  • Positionen beibehalten

  • Schließen von Geschäften, die auf der Master-Seite nicht mehr existieren

Gewährleistet jederzeit einen perfekten Abgleich zwischen den Konten.

7. Sichere Ausführung von Geschäften

Enthält robuste Wrapper:

  • SafeOrderSend

  • SafeOrderModify

  • SafeOrderClose

Mit Wiederholungsversuchen bei temporären Fehlern wie:

  • Server besetzt

  • Keine Verbindung

  • Handelskontext besetzt

  • Zeitüberschreitung beim Handel

Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb während volatiler Marktbedingungen.

📌 So funktioniert es

MASTER

  • Überwacht geschlossene Trades

  • Verfolgt die Verlustserie

  • Schreibt Handels-Snapshot + Status in CSV

SLAVE

  • Liest die Master-Datei

  • Eröffnet/passt Geschäfte an, wenn Kopieren aktiviert ist

  • Entfernt Abschlüsse, wenn der Master sie schließt

🎯 Geeignet für

  • Verwaltung mehrerer Konten

  • Kopieren in der Verlustphase

  • Drawdown-Schutz-Routing

  • Hedge-basierte Strategien

  • Diversifizierte Portfoliokonstruktionen

  • Verknüpfung von Prop-Firm-Konten

  • Signalfilterung nach Verluststreifen

🛠 Eingabeparameter
Parameter Beschreibung
IsMaster Master- oder Slave-Modus auswählen
KanalID Eindeutiger Name des Kommunikationskanals
Magie-Filter Nur Geschäfte mit dieser Magie kopieren (-1 = alle)
ConsecutiveLossRequired Anzahl der Verluste zur Aktivierung des Kopierens
LotMultiplikator Multipliziert Master-Lotgröße auf Slave
Schlupf Maximal zulässige Slippage
📎 Anmerkungen

  • Funktioniert nur auf MT4

  • Kein SL/TP-Kopieren (reine Eingabeverfolgung)

  • Slave Trades werden nur eröffnet, wenn Kopieren aktiv ist

  • Ein EA verwaltet beide Modi


