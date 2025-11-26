Sajiro Trade Copier

Ein professionelles MT4-Trade-Copying-System mit intelligenter Aktivierung auf der Basis einer fortlaufenden Verlusterkennung.

Sajiro Copier wurde für Trader entwickelt, die mehrere Konten verwalten oder Erholungs-, Absicherungs- oder Diversifizierungsstrategien anwenden.

Der EA kopiert Trades nur, wenn eine vordefinierte Verlustserie auf dem Master-Konto auftritt, was eine kontrollierte Risikoexposition und erhöhte Flexibilität ermöglicht.

Dieses System kombiniert Stabilität, Präzision und saubere dateibasierte Synchronisation zwischen Konten - ohne DLLs, Sockets oder externe Server.

1. Master + Slave Modus (Einzelne EA Datei)

Der EA beinhaltet beide Rollen in einer Datei.

Einfach einstellen:

IsMaster = true für das Master-Konto

IsMaster = false für das Slave-Konto

2. Smart Consecutive Loss-Aktivierung

Das Kopieren des Slave-Kontos wird nur aktiviert, wenn der Master-Konto die konfigurierte Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften erreicht.

Jeder gewonnene Handel setzt die Serie zurück und deaktiviert sofort das Kopieren.

Dies ermöglicht strategisch kontrolliertes Kopieren für:

Systeme zur Verlustdeckung

Absicherungskonten

Diversifikationssysteme

Split-Routing mit hohem Risiko/geringem Risiko

3. Stabile dateibasierte Kommunikation

Der EA verwendet einen Common Files CSV-Kanal für die Master-Slave-Kommunikation:

Keine Netzwerkberechtigungen erforderlich

Keine externen Abhängigkeiten

VPS-freundlich

Schnell und zuverlässig

Jeder Kommunikationskanal wird durch eine benutzerdefinierte ChannelID identifiziert, was eine unbegrenzte Anzahl isolierter Kopierinstanzen ermöglicht.

4. Sauberes Trade Mapping

Trades werden mit strukturierten Kommentaren gepaart:

COPIER-<ChannelID>-<MasterTicket>

Dies gewährleistet:

Genaue Übereinstimmung

Keine Duplizierung

Automatische Bereinigung

Unterstützung für mehrkanalige Setups

5. Los-Multiplikator & Magische-Zahl-Filter

Das Slave-Konto unterstützt:

LotMultiplier zur skalierbaren Risikokontrolle

MagicFilter um nur bestimmte EA Trades oder alle Trades zu kopieren

6. Automatische Slave-Synchronisation

Slave EA wird:

Neue Trades eröffnen, wenn das Kopieren aktiv ist

Positionen beibehalten

Schließen von Geschäften, die auf der Master-Seite nicht mehr existieren

Gewährleistet jederzeit einen perfekten Abgleich zwischen den Konten.

7. Sichere Ausführung von Geschäften

Enthält robuste Wrapper:

SafeOrderSend

SafeOrderModify

SafeOrderClose

Mit Wiederholungsversuchen bei temporären Fehlern wie:

Server besetzt

Keine Verbindung

Handelskontext besetzt

Zeitüberschreitung beim Handel

Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb während volatiler Marktbedingungen.

MASTER

Überwacht geschlossene Trades

Verfolgt die Verlustserie

Schreibt Handels-Snapshot + Status in CSV

SLAVE

Liest die Master-Datei

Eröffnet/passt Geschäfte an, wenn Kopieren aktiviert ist

Entfernt Abschlüsse, wenn der Master sie schließt

Verwaltung mehrerer Konten

Kopieren in der Verlustphase

Drawdown-Schutz-Routing

Hedge-basierte Strategien

Diversifizierte Portfoliokonstruktionen

Verknüpfung von Prop-Firm-Konten

Signalfilterung nach Verluststreifen

Parameter Beschreibung IsMaster Master- oder Slave-Modus auswählen KanalID Eindeutiger Name des Kommunikationskanals Magie-Filter Nur Geschäfte mit dieser Magie kopieren (-1 = alle) ConsecutiveLossRequired Anzahl der Verluste zur Aktivierung des Kopierens LotMultiplikator Multipliziert Master-Lotgröße auf Slave Schlupf Maximal zulässige Slippage