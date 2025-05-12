EasyInsight AIO MT4

EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading

Überblick

Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung.

EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die sofortige Analyse mit ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und mehr.

Kein Fensterwechsel, kein Chaos, keine Chart-Overlays. Nur reine, strukturierte Insights, die automatisch exportiert werden – damit Sie sich auf datenbasierte, smarte Entscheidungen konzentrieren können statt endlos Charts zu beobachten.

Warum EASY Insight AIO?

Wirklich All-in-One

• Keine Einrichtung, keine Indikatorinstallation, keine Overlays im Chart. Einfach installieren, starten und exportieren – das war’s. Multi-Asset-Abdeckung

• Scannen und analysieren Sie Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes und Aktien – alles, was Ihr Broker anbietet. KI-bereiter Datenexport

• Hochgradig strukturierte, prompt-optimierte CSV-Dateien – direkt nutzbar mit KI-Tools und Plattformen. Umfangreicher Export umfasst:

• Währungsstärke-Analysen über 3 wählbare Zeitrahmen

• Marktsentiment über Veränderungen der Netto-Long-Positionen

• Volumenverschiebungen, Volatilität und präzise Support-/Resistance-Zonen

• Marktdaten inkl. OHLC für M15, H1, D1

• Alle Daten sofort exportbereit – keine weitere Konfiguration nötig Intelligentes Prompt Engineering

• Eingebaute Prompt-Dateien leiten Ihre KI bei der Interpretation des Exports für blitzschnelle Trade-Ideen und Marktanalysen. Mühelose Automatisierung

• Ihre Exporte werden automatisch nach Assetklassen (Forex, Krypto, Metalle usw.) sortiert, jede mit Timelapse-Dateien für einfaches Backtesting, KI-Training und Strategieentwicklung.

Maximale Power, keine Komplexität

Sie müssen keine separaten Indikatoren kaufen, lizenzieren oder konfigurieren. EASY Insight AIO enthält alles – sofort einsatzbereit. Sie erhalten reine Datenausgabe, beeinflussen Ihre Charts nicht und haben keinerlei manuelle Schritte.

Vertrauensvoll von der Community genutzt

Die schnell wachsende EASY Insight Community teilt bereits fortschrittliche AI-Prompt-Setups, automatisierte Trading-Strategien und komplette EA-Frameworks – alles auf Basis dieses reinen Datenexports. Anwender berichten schon wenige Tage nach dem Start von profitablen Trades auf Krypto- und anderen Märkten.

Sehen Sie EASY Insight AIO in Aktion

Schauen Sie sich reale Beispiele und vollständige Walkthroughs in unserer AI Trading YouTube-Playlist an.

Ressourcen & Support

• Neu bei EASY Insight? Starten Sie hier: EasyInsight FAQ

• Zugriff auf Templates, Strategien, Videos und Gruppenchats über unseren zentralen Stein Investments Hub

Kurz zusammengefasst – warum EASY Insight AIO?

• Ein-Klick-CSV-Export für alle wichtigen Assetklassen

• 100% Daten: Keine Indikatoren, keine Overlays, keine Konfiguration

• Für KI-Trading entwickelt – strukturiert, prompt-optimiert und sofort einsatzbereit

• All-in-One-Komfort bei null manuellem Aufwand

• Wird von einer schnell wachsenden Community genutzt, die die Zukunft des datengestützten Tradings baut

• Effizient, modern und bereit für Ihren nächsten Trade

Bereit für smarteres, müheloses Trading?

Holen Sie sich EASY Insight AIO noch heute und erleben Sie echtes KI-gestütztes Präzisionstrading – ganz ohne Setup.