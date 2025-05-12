EasyInsight AIO MT4

4

EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading

Überblick
Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung.
EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die sofortige Analyse mit ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und mehr.

Kein Fensterwechsel, kein Chaos, keine Chart-Overlays. Nur reine, strukturierte Insights, die automatisch exportiert werden – damit Sie sich auf datenbasierte, smarte Entscheidungen konzentrieren können statt endlos Charts zu beobachten.

Warum EASY Insight AIO?

Wirklich All-in-One
• Keine Einrichtung, keine Indikatorinstallation, keine Overlays im Chart. Einfach installieren, starten und exportieren – das war’s.

Multi-Asset-Abdeckung
• Scannen und analysieren Sie Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes und Aktien – alles, was Ihr Broker anbietet.

KI-bereiter Datenexport
• Hochgradig strukturierte, prompt-optimierte CSV-Dateien – direkt nutzbar mit KI-Tools und Plattformen.

Umfangreicher Export umfasst:
• Währungsstärke-Analysen über 3 wählbare Zeitrahmen
• Marktsentiment über Veränderungen der Netto-Long-Positionen
• Volumenverschiebungen, Volatilität und präzise Support-/Resistance-Zonen
• Marktdaten inkl. OHLC für M15, H1, D1
• Alle Daten sofort exportbereit – keine weitere Konfiguration nötig

Intelligentes Prompt Engineering
• Eingebaute Prompt-Dateien leiten Ihre KI bei der Interpretation des Exports für blitzschnelle Trade-Ideen und Marktanalysen.

Mühelose Automatisierung
• Ihre Exporte werden automatisch nach Assetklassen (Forex, Krypto, Metalle usw.) sortiert, jede mit Timelapse-Dateien für einfaches Backtesting, KI-Training und Strategieentwicklung.

Maximale Power, keine Komplexität

Sie müssen keine separaten Indikatoren kaufen, lizenzieren oder konfigurieren. EASY Insight AIO enthält alles – sofort einsatzbereit. Sie erhalten reine Datenausgabe, beeinflussen Ihre Charts nicht und haben keinerlei manuelle Schritte.

Vertrauensvoll von der Community genutzt

Die schnell wachsende EASY Insight Community teilt bereits fortschrittliche AI-Prompt-Setups, automatisierte Trading-Strategien und komplette EA-Frameworks – alles auf Basis dieses reinen Datenexports. Anwender berichten schon wenige Tage nach dem Start von profitablen Trades auf Krypto- und anderen Märkten.

Sehen Sie EASY Insight AIO in Aktion

Schauen Sie sich reale Beispiele und vollständige Walkthroughs in unserer AI Trading YouTube-Playlist an.

Ressourcen & Support

• Neu bei EASY Insight? Starten Sie hier: EasyInsight FAQ
• Zugriff auf Templates, Strategien, Videos und Gruppenchats über unseren zentralen Stein Investments Hub

Kurz zusammengefasst – warum EASY Insight AIO?

• Ein-Klick-CSV-Export für alle wichtigen Assetklassen
• 100% Daten: Keine Indikatoren, keine Overlays, keine Konfiguration
• Für KI-Trading entwickelt – strukturiert, prompt-optimiert und sofort einsatzbereit
• All-in-One-Komfort bei null manuellem Aufwand
• Wird von einer schnell wachsenden Community genutzt, die die Zukunft des datengestützten Tradings baut
• Effizient, modern und bereit für Ihren nächsten Trade

Bereit für smarteres, müheloses Trading?
Holen Sie sich EASY Insight AIO noch heute und erleben Sie echtes KI-gestütztes Präzisionstrading – ganz ohne Setup.

Bewertungen 2
Kabelo
121
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

Antwort auf eine Rezension