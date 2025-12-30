M5 Scalp XAU - Grid Scalper for Gold

M5 Scalp XAU ist ein automatischer Handelsroboter (Expert Advisor), der speziell für den volatilen XAUUSD (Gold) Markt auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einer Rasterstrategie mit Scalping-Elementen, die darauf abzielt, von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren.

Der Advisor verwendet eine adaptive Orderplatzierungslogik mit einem dynamischen Schritt, der auf die Marktbedingungen reagiert, sowie ein System zur Verwaltung eines Positionskorbs, bis das Gesamtgewinnziel erreicht ist.

Produkt-Beschreibung

+ Grid ohne Martingale

+ Recovery

+ % Lot

+ % TP Basket

+ Trailing

+ TP der ersten Order



Hauptmerkmale:



Handelsinstrument: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M5 - Beliebig.

Strategie-Typ: Scalping und Grid Trading mit Basket Management.

Positionsmanagement: Schließung aller Positionen im Basket, wenn das Gesamtziel erreicht ist (gewinnbasierte Schließung).

Filterung: Integrierter Schutz gegen hohe Spreads und Slippage.

Sicherheit: Jeder Handel wird durch eine eindeutige Magic Number kontrolliert, um Handelskörbe zu isolieren.

Flexibel: Unterstützt sowohl feste Lots als auch die automatische Volumenberechnung auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes des Kontosaldos.



Empfehlungen und Anforderungen:



Kontotyp: Ein Hedging-Konto ist erforderlich.

Broker: Broker mit niedrigen Spreads (ECN/RAW Spread) werden für eine optimale Ausführung von Scalping-Trades empfohlen.

Hebelwirkung: Mindestens 1:100, empfohlen 1:500.

VPS: Es ist wichtig, einen zuverlässigen VPS-Server zu verwenden, um den 24/7-Betrieb des Expert Advisors zu gewährleisten und Ausführungsverzögerungen zu minimieren.

Mindesteinlage: Empfohlen ab 500 $ (auf Standardkonten) oder gleichwertig auf Cent-Konten für ein konservativeres Risikomanagement.



Wichtiger Hinweis:

Grid-Strategien sind von Natur aus risikoreich. Führen Sie immer ein gründliches Backtesting im MetaTrader 5-Strategietester auf den Live-Kursen Ihres Brokers durch und verwenden Sie ein Money Management, das die Goldvolatilität berücksichtigt.