Beskar Sovereign EA MT5 — 자동화 거래 시스템

Beskar Sovereign EA MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 고급 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리 전략을 기반으로 합니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다.

주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 설정 지침을 받으실 수 있습니다!

Beskar Sovereign EA MT5를 선택해야 하는 이유

시장 분석 알고리즘: 내장된 시장 분석 모델을 기반으로 한 자동화 거래.

내장된 시장 분석 모델을 기반으로 한 자동화 거래. 적응성: 변동성과 시장 트렌드 변화 속에서도 효율적으로 작동.

변동성과 시장 트렌드 변화 속에서도 효율적으로 작동. 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원.

IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략.

적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수가 사전 최적화되어 있음.

작동 방식

Beskar Sovereign EA MT5 는 내장 알고리즘을 사용해 시장을 분석하고, 설정된 조건에 따라 거래를 실행합니다. 자본 관리 메커니즘은 리스크를 제어하고 전략의 안정성을 높여줍니다.

시작을 위한 요구 사항

통화쌍: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD 추천 시작: NZDCAD

NZDCAD 기타 통화쌍: 자동 활성화

자동 활성화 계좌 유형: ECN

ECN 레버리지: 1:500

1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)

$1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15

M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장

안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: RoboForex

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 발생해도 생활에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생 가능한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 데모 목적일 뿐이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.