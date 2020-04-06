Midas AI MT5

MIDAS AI ist der Wächter über Ihr Kapital. Sie stürzt sich nicht Hals über Kopf in den Handel, sondern wägt jede Entscheidung mit mathematischer Präzision ab. Seine Stop-Losses und Take-Profits sind keine Zufallszahlen, sondern das Ergebnis sorgfältiger Berechnungen zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung.

MIDAS AI ist eine Sinfonie von Analysen und Algorithmen. Wie ein erfahrener Schachspieler berechnet sie ihre Züge durch die Analyse von Charts und Wirtschaftsindikatoren. Sie lässt sich nicht von Emotionen leiten und handelt nicht impulsiv, sondern folgt einer strikten Strategie, die auf Fakten und Zahlen beruht.

Stellen Sie sich eine Armee von Daten vor, die ständig in sein Rechenzentrum fließen. Es filtert, verarbeitet und interpretiert sie und erkennt versteckte Muster und Trends. MIDAS AI ist in der Lage, selbst die subtilsten Signale zu erkennen, die eine Veränderung der Marktbedingungen vorhersagen.

Das Geheimnis des Erfolgs von MIDAS AI liegt in seiner Anpassungsfähigkeit. Sie lernt ständig dazu, indem sie die Ergebnisse vergangener Trades analysiert und ihre Strategie an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Wie ein Chamäleon passt es sich an jede Umgebung an und sorgt so für ein stabiles Wachstum Ihres Kapitals.

MIDAS AI ist mehr als nur ein Handelsroboter; er ist Ihr zuverlässiger Verbündeter an den Finanzmärkten. Er befreit Sie von Routine und Ängsten und ermöglicht es Ihnen, sich auf wichtigere Dinge im Leben zu konzentrieren, in der Gewissheit, dass Ihr Kapital sicher geschützt ist.

MIDAS AI ist ein Handelsexperte, der sich auf konservatives und umsichtiges Kapitalmanagement konzentriert. Im Gegensatz zu aggressiven Handelsstrategien legt MIDAS AI den Schwerpunkt auf Risikominimierung und stabile Gewinne durch gründliche Analyse und mathematische Präzision.

Ein Hauptmerkmal von MIDAS AI ist sein kalkulierter Ansatz bei Handelsentscheidungen. Anstatt impulsiv zu handeln, stützt sich der Experte auf strenge mathematische Modelle, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Stop-Losses und Take-Profits werden nicht willkürlich gesetzt, sondern auf der Grundlage der Marktvolatilität und des Gewinnpotenzials berechnet, was ein effektives Risikomanagement ermöglicht.

MIDAS AI ist somit ein Instrument für Händler, die ein sicheres und vorhersehbares Kapitalwachstum anstreben. Seine mathematisch fundierte Risikomanagementstrategie macht ihn zu einer attraktiven Wahl für alle, die stabiles Wachstum der Jagd nach hohen, aber riskanten Renditen vorziehen. Letztendlich ist MIDAS AI mehr als nur ein automatisiertes System; es ist Ihr persönlicher Finanzberater, der rund um die Uhr arbeitet, während Sie sich entspannen. So haben Sie mehr Zeit für wichtigere Dinge, denn Sie wissen, dass Ihr Kapital sicher geschützt ist.

Anpassbare Parameter ermöglichen es Ihnen, MIDAS AI an Ihren individuellen Handelsstil und Ihr Risikoniveau anzupassen. Sie können die gewünschte Losgröße, die maximale Anzahl offener Trades und andere wichtige Parameter festlegen. So haben Sie die volle Kontrolle über den Prozess und können sich in jeder Situation sicher fühlen.

  • Währungspaar: XAUUSD (GOLD)
  • Zeitrahmen: M5-H1
  • Mindesteinlage: 300 $.
  • Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber es ist besser, ECN- und Raw-Spread-Konten zu verwenden.
  • Hebelwirkung: Beliebig
  • Kontotyp: Beliebig
  • Verwenden Sie einen VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen (empfohlen)


Vergewissern Sie sich vor der Nutzung eines Beraters, dass:

Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (EA kann auch Verluste machen).
Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber die Ergebnisse können daher nicht auf den realen Handel übertragen werden.
Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.
