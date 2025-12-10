Dieser EA basiert auf der Berechnung von zwei Kerzen.

Dieser EA verwendet eine Trailing-Stop-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Gewinne bis zum Maximum zu sichern.

Schnelle Einrichtung in 4 Schritten:

1. Starten Sie DoubleCandle auf dem von Ihnen gewählten Symbol:XAUUSD mit dem empfohlenen Zeitrahmen:M15.

2. Wählen Sie Ihr Handelsinstrument (Beispiel: XAUUSD) und legen Sie Ihre Einstellung fest.

3. Aktivieren Sie die Trailing-Stop-Funktion , mit der Sie Ihre Gewinne maximal absichern können.

4. Probieren Sie es im Demo- oder Backtesting-Modus aus.

5. zögern Sie nicht, Feedback zu geben, um den EA zu verbessern.









Für wen ist er geeignet?