DoubleCandle

  • Dieser EA basiert auf der Berechnung von zwei Kerzen.

  • Dieser EA ist ein Single Shoot

  • verwendet RSI LEVEL als Trendfilter

  • Dieser EA verwendet eine Trailing-Stop-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Gewinne bis zum Maximum zu sichern.


    • Schnelle Einrichtung in 4 Schritten:

    1. Starten Sie DoubleCandle auf dem von Ihnen gewählten Symbol:XAUUSD mit dem empfohlenen Zeitrahmen:M15.

    2. Wählen Sie Ihr Handelsinstrument (Beispiel: XAUUSD) und legen Sie Ihre Einstellung fest.

    3. Aktivieren Sie die Trailing-Stop-Funktion , mit der Sie Ihre Gewinne maximal absichern können.

    4. Probieren Sie es im Demo- oder Backtesting-Modus aus.

    5. zögern Sie nicht, Feedback zu geben, um den EA zu verbessern.



    Für wen ist er geeignet?

    • Trader, die das Risiko pro Handel genau kontrollieren wollen.
    • Diejenigen, die eine konsistente Strategie schätzen, die Risiko und Ertrag ausbalanciert.
    • Jeder, der überkomplizierte Einstellungen satt hat - dieser EA ist Plug-and-Play.
    • Ich empfehle die Standardeingabe wie auf dem Screenshot




      ⚠️ Forex Trading Disclaimer

      Der Forex-Handel birgt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Hebelwirkung, die auf dem Forex-Markt angeboten wird, kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen.

      Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Keine Informationen, Analysen oder Produkte - einschließlich Expert Advisors (EAs), Indikatoren, Strategien oder Signale - garantieren Gewinne oder schließen das Risiko von Verlusten aus. Alle Handelsentscheidungen, die Sie treffen, liegen in Ihrer eigenen Verantwortung.

      Sie sollten nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können. Wenden Sie sich immer an einen zugelassenen Finanzberater, wenn Sie Zweifel daran haben, ob der Forex-Handel für Sie geeignet ist.

      Indem Sie dieses Produkt nutzen oder auf die bereitgestellten Informationen zugreifen, bestätigen Sie, dass Sie die mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.



