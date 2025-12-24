Nova CAT Trader

Nova CAT Trader ist eine disziplinierte Automatisierung, die den Commodity Channel Index (CCI) und den Average True Range (ATR) Indikator kombiniert und so Momentum, Trend und Volatilität in einem strukturierten Handelssystem vereint. Dieser EA agiert nur dann, wenn die CCI-Signale mit der von der ATR gemessenen Preisvolatilität übereinstimmen, wodurch sichergestellt wird, dass Trades während sinnvoller Marktbewegungen und nicht bei zufälligen Schwankungen stattfinden.

Anstatt jedem Swing nachzujagen, filtert Nova CAT Trader schwache Setups heraus. Trades werden ausgeführt, wenn Momentum, Trend und Volatilität übereinstimmen, was für Struktur, Kontext und Disziplin sorgt.

Warum Händler den Nova CAT Trader wählen

  • CCI + ATR, vollständig automatisiert:
    Kombiniert Momentum- und Volatilitätsindikatoren mit präzisen Ein- und Ausstiegsregeln.

  • Momentum- und Volatilitäts-Bestätigung:
    Handelt nur, wenn CCI-Signale mit einer signifikanten ATR-basierten Kursbewegung zusammenfallen.

  • Eingebautes Risikomanagement:
    Jeder Handel beinhaltet einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

  • Multi-Market-Anwendbarkeit:
    Funktioniert effektiv auf Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - geeignet für H1- bis Tages-Charts.

  • Klar, effizient, transparent:
    Schnelle Ausführung, einfache Logik und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.
Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova CAT Trader bietet einen systematischen, auf zwei Indikatoren basierenden Ansatz für diszipliniertes Handeln auf Basis von Momentum und Volatilität.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.


