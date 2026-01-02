Trawler MT5


Wir präsentieren Trawler EA, einen Expert Advisor, der Trader mit einem intelligenten Hedging-Grid-Ansatz bei der Navigation auf dem Forex-Markt unterstützt. Trawler EA unterstützt Sie bei der effizienten Abwicklung von Trades durch Pending Orders und dynamische, an die Marktbedingungen anpassbare Strategien.

Hauptfunktionen:

Hedging-Grid-Strategie: Trawler EA platziert gleichzeitig Pending Orders (Buy Stop und Sell Stop), um potenzielle Marktbewegungen zu nutzen.

Automatisches Positionsmanagement: Nach Erreichen des festgelegten Ziels schließt Trawler EA alle Positionen und platziert neue Pending Orders für den weiteren Handel.

Dynamischer Pending-Order-Bereich: Passt den Abstand zwischen Orders an die Marktvolatilität an, um die Performance unter verschiedenen Bedingungen zu verbessern.

Flexible Gewinnziele: Sie können Gewinnziele in Geldwerten oder Prozentsätzen festlegen und so Ihre Strategie gezielt steuern.

Tageszielfunktion: Hilft bei der Verwaltung täglicher Gewinnziele und fördert so diszipliniertes Handeln.

Anpassbarer Zeitfilter: Ermöglicht den Handel während bestimmter Handelszeiten nach Ihren Wünschen.

Anpassbare Eingaben:

Candle-Pause vor Wiedereinstieg: Steuert die Pause zwischen Trades, um häufige Einstiege zu vermeiden.

Max. Pending Orders (Max. PO): Begrenzt die Anzahl aktiver Pending Orders zur Risikominimierung.

Dynamischer PO-Bereich: Passt sich den Marktbedingungen für eine effiziente Auftragserteilung an.

Zielbetrag/Prozent: Legen Sie Ihre bevorzugten Gewinnziele fest.

Tagesziel: Definieren Sie Ihre täglichen Handelsziele.

Filterzeit: Passen Sie die Handelszeiten an Ihre Strategie an.
