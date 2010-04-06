MarketPeckerGOLDV3

📈 Produkt-Beschreibung

SAR MACD Pro EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das zwei leistungsstarke technische Indikatoren kombiniert: Parabolic SAR und MACD. Dieser EA wurde für Trader aller Stufen entwickelt und identifiziert optimale Einstiegspunkte mit integriertem Risikomanagement.

Handelsidee: Der EA sucht nach Konvergenzen zwischen den Richtungsänderungen des Parabolic SAR und den Kreuzungen der MACD-Linien, um zuverlässige Handelssignale zu generieren.

⭐ Hauptmerkmale

✅ Technische Merkmale

Doppelte Bestätigung : SAR + MACD für erhöhte Genauigkeit

Risiko-Management : Stop Loss und Take Profit werden in USD berechnet

Eingebauter Schutz : Magische Zahl und Verfallskontrolle

Robustheit : Erweiterte Fehlerbehandlung und Synchronisierung

Kompatibel : Funktioniert sowohl im Netting- als auch im Hedging-Modus

Optimiert: Leistungsstarker MQL5-Code

✅ Vorteile für Trader

Vollständige Automatisierung : 24/7 Handel ohne Überwachung

Klare Logik : Strategie basiert auf bewährten Indikatoren

Flexibel : Einstellbare Parameter entsprechend Ihrem Risikoprofil

Transparenz: Detaillierte Protokollierung aller Vorgänge

💻 Systemvoraussetzungen

Plattform

MetaTrader 5 ( aktuelle Version)

Echtes oder Demo-Handelskonto

Empfohlene Symbole

Haupt : XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M1 (optimal)

Kontobedingungen

Konto-Typ: Standard, ECN, oder Raw Spread

Hebelwirkung: Minimum 1:20 empfohlen

Mindestkapital: 600 USD (für 0,01 Lot)

📥 Einrichtung

Installations-Schritte

Herunterladen Kaufen Sie den EA und laden Sie ihn vom MQL5-Marktplatz herunter.

Die . ex5-Datei wird automatisch installiert Anhängen an den Chart Öffnen Sie MetaTrader 5

Ziehen Sie "SAR MACD Pro EA" auf den XAUUSD M1 Chart

Erlauben Sie den automatischen Handel, wenn Sie dazu aufgefordert werden Anfängliche Konfiguration Stellen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Risikoprofil ein

Aktivieren Sie "AutoTrading" im MT5

Überprüfung

Überprüfen Sie, ob das Smiley-Symbol in der oberen rechten Ecke des Charts erscheint

Prüfen Sie im Expertenjournal, ob "EA erfolgreich initialisiert" wurde.

⚙️ Parameter

Gruppe: Kontoschutz

Parameter Wert Beschreibung Magische Zahl 123456789 Eindeutige Kennung für EA-Aufträge Verfallsdatum 2025.12.31 EA-Ablaufdatum ( JJJJ.MM .TT)

Gruppe: Handels-Parameter

Parameter Standardwert Beschreibung Empfehlung Losgröße 0.01 Losgröße pro Handel Anpassung je nach Kapital Stop Loss (USD) 8.0 Stop Loss in US Dollar 5-15 USD Gewinnmitnahme (USD) 60.0 Gewinnmitnahme in US Dollar 1:7,5 Verhältnis

Gruppe: Indikator-Parameter

Parameter Standardwert Beschreibung Empfohlener Bereich SAR-Schritt 0.02 SAR-Beschleunigungsschritt 0.01-0.05 SAR-Maximum 0.2 SAR-Höchstwert 0.1-0.3 MACD Schneller EMA 12 MACD schneller EMA 10-15 MACD langsamer EMA 26 MACD langsam EMA 20-30 MACD Signal SMA 9 MACD-Signallinie 7-12

📊 Handelsstrategie

Signal-Logik

KAUFEN Signal

SAR-Bedingung: Der parabolische SAR bewegt sich unter dem aktuellen Preis MACD Bedingung: Bullischer Crossover (MACD > Signal) Bestätigung: Beide Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein

VERKAUFSSIGNAL

SAR-Bedingung: Der parabolische SAR bewegt sich über dem aktuellen Kurs MACD Bedingung: Rückläufiger Crossover (MACD < Signal) Bestätigung: Beide Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein

Visuelles Beispiel

Text KAUFSIGNAL: - Kurs: 1,08500 - vorheriger SAR: 1,08520 (darüber) - aktueller SAR: 1,08480 (darunter) ✓ - MACD: 0,0015 > Signal: 0,0010 ✓ → KAUF-Order ausgelöst

🛡️ Risikomanagement

Stop-Level-Berechnung

Der EA berechnet automatisch SL/TP Abstände basierend auf:

Stop Loss : Konvertiert USD-Betrag in Pips je nach Volumen

Take Profit : Konfigurierbares Risiko/Ertrags-Verhältnis

Mindestabstand: Respektiert die Anforderungen des Brokers

Berechnungs-Beispiel

Text : Kapital: 1000 USD Losgröße: 0,01 Stop Loss: 8 USD → SL-Abstand: ~80 Pips (variiert je nach Paar) → R:R-Verhältnis: 1:7,5

Sicherheitsmerkmale

Margin-Kontrolle: Keine Eröffnung bei unzureichender Margin Volumen-Kontrolle: Normalisierung gemäß den Regeln des Brokers Fehlerschutz: Robuste Ausnahmebehandlung Handelslimit: Maximal 1 Handel pro M1-Bar

📈 Empfehlungen

Einsteiger-Konfiguration

Text Losgröße: 0.01 Stop Loss USD: 5.0 Take Profit USD: 40.0 Magische Zahl: (eindeutiger Wert)

Erweiterte Konfiguration

Text Losgröße: 0.02-0.05 Stop Loss USD: 10.0-15.0 Gewinnmitnahme USD: 75.0-100.0 SAR Schritt: 0.03 SAR Maximum: 0.25

Geld-Management

Mindestkapital : 600 USD für 0,01 Lot Handel

Risiko pro Handel : 1-2% des Kapitals

Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades : 1

Handelszeiten: 24/7 (außer Marktschließungen)

🎯 Bewährte Praktiken

Backtesting

Zeitraum: Test mit Daten aus 2 Jahren Symbole: XAUUSD M1 liefert die besten Ergebnisse Datenqualität: Verwenden Sie "Jeder Tick" oder "Nur offene Preise".

Forward-Tests

Demo-Konto: Testen Sie 1-2 Monate, bevor Sie live gehen Überwachung: Wöchentliche Überwachung der Performance Anpassungen: Verfeinerung der Parameter, falls erforderlich

Live-Handel

Beginnen: Beginnen Sie mit 0,01 Lot Überwachung: Täglich prüfen Tagebuch: Regelmäßig das Expertentagebuch konsultieren

❓ FAQ

F: Funktioniert der EA auch auf anderen Zeitskalen?

A: Ja , aber M1 ist optimal. Testen Sie H4 oder D1 je nach Ihrem Stil.

F: Kann ich die Parameter während des Handels ändern?

A: Ja , Änderungen werden sofort wirksam.

F: Wie viele Trades eröffnet der EA pro Tag?

A: Ungefähr 30-34 Trades pro Tag auf XAUUSD M1.

F: Benötigt der EA Updates?

A: Nein , der EA ist in sich geschlossen. Updates werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt.