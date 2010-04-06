MarketPeckerGOLDV3

📈 Produkt-Beschreibung

SAR MACD Pro EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das zwei leistungsstarke technische Indikatoren kombiniert: Parabolic SAR und MACD. Dieser EA wurde für Trader aller Stufen entwickelt und identifiziert optimale Einstiegspunkte mit integriertem Risikomanagement.

Handelsidee: Der EA sucht nach Konvergenzen zwischen den Richtungsänderungen des Parabolic SAR und den Kreuzungen der MACD-Linien, um zuverlässige Handelssignale zu generieren.

⭐ Hauptmerkmale

✅ Technische Merkmale

  • Doppelte Bestätigung: SAR + MACD für erhöhte Genauigkeit

  • Risiko-Management: Stop Loss und Take Profit werden in USD berechnet

  • Eingebauter Schutz: Magische Zahl und Verfallskontrolle

  • Robustheit: Erweiterte Fehlerbehandlung und Synchronisierung

  • Kompatibel: Funktioniert sowohl im Netting- als auch im Hedging-Modus

  • Optimiert: Leistungsstarker MQL5-Code

✅ Vorteile für Trader

  • Vollständige Automatisierung: 24/7 Handel ohne Überwachung

  • Klare Logik: Strategie basiert auf bewährten Indikatoren

  • Flexibel: Einstellbare Parameter entsprechend Ihrem Risikoprofil

  • Transparenz: Detaillierte Protokollierung aller Vorgänge

💻 Systemvoraussetzungen

Plattform

  • MetaTrader 5 ( aktuelle Version)

  • Echtes oder Demo-Handelskonto

Empfohlene Symbole

  • Haupt: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M1 (optimal)

Kontobedingungen

  • Konto-Typ: Standard, ECN, oder Raw Spread

  • Hebelwirkung: Minimum 1:20 empfohlen

  • Mindestkapital: 600 USD (für 0,01 Lot)

📥 Einrichtung

Installations-Schritte

  1. Herunterladen

    • Kaufen Sie den EA und laden Sie ihn vom MQL5-Marktplatz herunter.

    • Die . ex5-Datei wird automatisch installiert

  2. Anhängen an den Chart

    • Öffnen Sie MetaTrader 5

    • Ziehen Sie "SAR MACD Pro EA" auf den XAUUSD M1 Chart

    • Erlauben Sie den automatischen Handel, wenn Sie dazu aufgefordert werden

  3. Anfängliche Konfiguration

    • Stellen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Risikoprofil ein

    • Aktivieren Sie "AutoTrading" im MT5

Überprüfung

  • Überprüfen Sie, ob das Smiley-Symbol in der oberen rechten Ecke des Charts erscheint

  • Prüfen Sie im Expertenjournal, ob "EA erfolgreich initialisiert" wurde.

⚙️ Parameter

Gruppe: Kontoschutz

Parameter Wert Beschreibung
Magische Zahl 123456789 Eindeutige Kennung für EA-Aufträge
Verfallsdatum 2025.12.31 EA-Ablaufdatum (JJJJ.MM.TT)

Gruppe: Handels-Parameter

Parameter Standardwert Beschreibung Empfehlung
Losgröße 0.01 Losgröße pro Handel Anpassung je nach Kapital
Stop Loss (USD) 8.0 Stop Loss in US Dollar 5-15 USD
Gewinnmitnahme (USD) 60.0 Gewinnmitnahme in US Dollar 1:7,5 Verhältnis

Gruppe: Indikator-Parameter

Parameter Standardwert Beschreibung Empfohlener Bereich
SAR-Schritt 0.02 SAR-Beschleunigungsschritt 0.01-0.05
SAR-Maximum 0.2 SAR-Höchstwert 0.1-0.3
MACD Schneller EMA 12 MACD schneller EMA 10-15
MACD langsamer EMA 26 MACD langsam EMA 20-30
MACD Signal SMA 9 MACD-Signallinie 7-12

📊 Handelsstrategie

Signal-Logik

KAUFEN Signal

  1. SAR-Bedingung: Der parabolische SAR bewegt sich unter dem aktuellen Preis

  2. MACD Bedingung: Bullischer Crossover (MACD > Signal)

  3. Bestätigung: Beide Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein

VERKAUFSSIGNAL

  1. SAR-Bedingung: Der parabolische SAR bewegt sich über dem aktuellen Kurs

  2. MACD Bedingung: Rückläufiger Crossover (MACD < Signal)

  3. Bestätigung: Beide Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein

Visuelles Beispiel

Text

KAUFSIGNAL: - Kurs: 1,08500 - vorheriger SAR: 1,08520 (darüber) - aktueller SAR: 1,08480 (darunter) ✓ - MACD: 0,0015 > Signal: 0,0010 ✓ → KAUF-Order ausgelöst

🛡️ Risikomanagement

Stop-Level-Berechnung

Der EA berechnet automatisch SL/TP Abstände basierend auf:

  • Stop Loss: Konvertiert USD-Betrag in Pips je nach Volumen

  • Take Profit: Konfigurierbares Risiko/Ertrags-Verhältnis

  • Mindestabstand: Respektiert die Anforderungen des Brokers

Berechnungs-Beispiel

Text: 
Kapital: 1000 USD Losgröße: 0,01 Stop Loss: 8 USD → SL-Abstand: ~80 Pips (variiert je nach Paar) → R:R-Verhältnis: 1:7,5

Sicherheitsmerkmale

  1. Margin-Kontrolle: Keine Eröffnung bei unzureichender Margin

  2. Volumen-Kontrolle: Normalisierung gemäß den Regeln des Brokers

  3. Fehlerschutz: Robuste Ausnahmebehandlung

  4. Handelslimit: Maximal 1 Handel pro M1-Bar

📈 Empfehlungen

Einsteiger-Konfiguration

Text

Losgröße: 0.01 Stop Loss USD: 5.0 Take Profit USD: 40.0 Magische Zahl: (eindeutiger Wert)

Erweiterte Konfiguration

Text 
Losgröße: 0.02-0.05 Stop Loss USD: 10.0-15.0 Gewinnmitnahme USD: 75.0-100.0 SAR Schritt: 0.03 SAR Maximum: 0.25

Geld-Management

  • Mindestkapital: 600 USD für 0,01 Lot Handel

  • Risiko pro Handel: 1-2% des Kapitals

  • Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades: 1

  • Handelszeiten: 24/7 (außer Marktschließungen)

🎯 Bewährte Praktiken

Backtesting

  1. Zeitraum: Test mit Daten aus 2 Jahren

  2. Symbole: XAUUSD M1 liefert die besten Ergebnisse

  3. Datenqualität: Verwenden Sie "Jeder Tick" oder "Nur offene Preise".

Forward-Tests

  1. Demo-Konto: Testen Sie 1-2 Monate, bevor Sie live gehen

  2. Überwachung: Wöchentliche Überwachung der Performance

  3. Anpassungen: Verfeinerung der Parameter, falls erforderlich

Live-Handel

  1. Beginnen: Beginnen Sie mit 0,01 Lot

  2. Überwachung: Täglich prüfen

  3. Tagebuch: Regelmäßig das Expertentagebuch konsultieren

❓ FAQ

F: Funktioniert der EA auch auf anderen Zeitskalen?

A: Ja , aber M1 ist optimal. Testen Sie H4 oder D1 je nach Ihrem Stil.

F: Kann ich die Parameter während des Handels ändern?

A: Ja , Änderungen werden sofort wirksam.

F: Wie viele Trades eröffnet der EA pro Tag?

A: Ungefähr 30-34 Trades pro Tag auf XAUUSD M1.

F: Benötigt der EA Updates?

A: Nein , der EA ist in sich geschlossen. Updates werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt.


