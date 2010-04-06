MarketPeckerGOLDV3
- Experten
- Marouane Belhaouss
- Version: 1.21
- Aktivierungen: 5
📈 Produkt-Beschreibung
SAR MACD Pro EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das zwei leistungsstarke technische Indikatoren kombiniert: Parabolic SAR und MACD. Dieser EA wurde für Trader aller Stufen entwickelt und identifiziert optimale Einstiegspunkte mit integriertem Risikomanagement.
Handelsidee: Der EA sucht nach Konvergenzen zwischen den Richtungsänderungen des Parabolic SAR und den Kreuzungen der MACD-Linien, um zuverlässige Handelssignale zu generieren.
⭐ Hauptmerkmale
✅ Technische Merkmale
-
Doppelte Bestätigung: SAR + MACD für erhöhte Genauigkeit
-
Risiko-Management: Stop Loss und Take Profit werden in USD berechnet
-
Eingebauter Schutz: Magische Zahl und Verfallskontrolle
-
Robustheit: Erweiterte Fehlerbehandlung und Synchronisierung
-
Kompatibel: Funktioniert sowohl im Netting- als auch im Hedging-Modus
-
Optimiert: Leistungsstarker MQL5-Code
✅ Vorteile für Trader
-
Vollständige Automatisierung: 24/7 Handel ohne Überwachung
-
Klare Logik: Strategie basiert auf bewährten Indikatoren
-
Flexibel: Einstellbare Parameter entsprechend Ihrem Risikoprofil
-
Transparenz: Detaillierte Protokollierung aller Vorgänge
💻 Systemvoraussetzungen
Plattform
-
MetaTrader 5 ( aktuelle Version)
-
Echtes oder Demo-Handelskonto
Empfohlene Symbole
-
Haupt: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M1 (optimal)
Kontobedingungen
-
Konto-Typ: Standard, ECN, oder Raw Spread
-
Hebelwirkung: Minimum 1:20 empfohlen
-
Mindestkapital: 600 USD (für 0,01 Lot)
📥 Einrichtung
Installations-Schritte
-
Herunterladen
-
Kaufen Sie den EA und laden Sie ihn vom MQL5-Marktplatz herunter.
-
Die . ex5-Datei wird automatisch installiert
-
-
Anhängen an den Chart
-
Öffnen Sie MetaTrader 5
-
Ziehen Sie "SAR MACD Pro EA" auf den XAUUSD M1 Chart
-
Erlauben Sie den automatischen Handel, wenn Sie dazu aufgefordert werden
-
-
Anfängliche Konfiguration
-
Stellen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Risikoprofil ein
-
Aktivieren Sie "AutoTrading" im MT5
-
Überprüfung
-
Überprüfen Sie, ob das Smiley-Symbol in der oberen rechten Ecke des Charts erscheint
-
Prüfen Sie im Expertenjournal, ob "EA erfolgreich initialisiert" wurde.
⚙️ Parameter
Gruppe: Kontoschutz
|Parameter
|Wert
|Beschreibung
|Magische Zahl
|123456789
|Eindeutige Kennung für EA-Aufträge
|Verfallsdatum
|2025.12.31
|EA-Ablaufdatum (JJJJ.MM.TT)
Gruppe: Handels-Parameter
|Parameter
|Standardwert
|Beschreibung
|Empfehlung
|Losgröße
|0.01
|Losgröße pro Handel
|Anpassung je nach Kapital
|Stop Loss (USD)
|8.0
|Stop Loss in US Dollar
|5-15 USD
|Gewinnmitnahme (USD)
|60.0
|Gewinnmitnahme in US Dollar
|1:7,5 Verhältnis
Gruppe: Indikator-Parameter
|Parameter
|Standardwert
|Beschreibung
|Empfohlener Bereich
|SAR-Schritt
|0.02
|SAR-Beschleunigungsschritt
|0.01-0.05
|SAR-Maximum
|0.2
|SAR-Höchstwert
|0.1-0.3
|MACD Schneller EMA
|12
|MACD schneller EMA
|10-15
|MACD langsamer EMA
|26
|MACD langsam EMA
|20-30
|MACD Signal SMA
|9
|MACD-Signallinie
|7-12
📊 Handelsstrategie
Signal-Logik
KAUFEN Signal
-
SAR-Bedingung: Der parabolische SAR bewegt sich unter dem aktuellen Preis
-
MACD Bedingung: Bullischer Crossover (MACD > Signal)
-
Bestätigung: Beide Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein
VERKAUFSSIGNAL
-
SAR-Bedingung: Der parabolische SAR bewegt sich über dem aktuellen Kurs
-
MACD Bedingung: Rückläufiger Crossover (MACD < Signal)
-
Bestätigung: Beide Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein
Visuelles Beispiel
KAUFSIGNAL: - Kurs: 1,08500 - vorheriger SAR: 1,08520 (darüber) - aktueller SAR: 1,08480 (darunter) ✓ - MACD: 0,0015 > Signal: 0,0010 ✓ → KAUF-Order ausgelöst
🛡️ Risikomanagement
Stop-Level-Berechnung
Der EA berechnet automatisch SL/TP Abstände basierend auf:
-
Stop Loss: Konvertiert USD-Betrag in Pips je nach Volumen
-
Take Profit: Konfigurierbares Risiko/Ertrags-Verhältnis
-
Mindestabstand: Respektiert die Anforderungen des Brokers
Berechnungs-Beispiel
Kapital: 1000 USD Losgröße: 0,01 Stop Loss: 8 USD → SL-Abstand: ~80 Pips (variiert je nach Paar) → R:R-Verhältnis: 1:7,5
Sicherheitsmerkmale
-
Margin-Kontrolle: Keine Eröffnung bei unzureichender Margin
-
Volumen-Kontrolle: Normalisierung gemäß den Regeln des Brokers
-
Fehlerschutz: Robuste Ausnahmebehandlung
-
Handelslimit: Maximal 1 Handel pro M1-Bar
📈 Empfehlungen
Einsteiger-Konfiguration
Losgröße: 0.01 Stop Loss USD: 5.0 Take Profit USD: 40.0 Magische Zahl: (eindeutiger Wert)
Erweiterte Konfiguration
Losgröße: 0.02-0.05 Stop Loss USD: 10.0-15.0 Gewinnmitnahme USD: 75.0-100.0 SAR Schritt: 0.03 SAR Maximum: 0.25
Geld-Management
-
Mindestkapital: 600 USD für 0,01 Lot Handel
-
Risiko pro Handel: 1-2% des Kapitals
-
Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades: 1
-
Handelszeiten: 24/7 (außer Marktschließungen)
🎯 Bewährte Praktiken
Backtesting
-
Zeitraum: Test mit Daten aus 2 Jahren
-
Symbole: XAUUSD M1 liefert die besten Ergebnisse
-
Datenqualität: Verwenden Sie "Jeder Tick" oder "Nur offene Preise".
Forward-Tests
-
Demo-Konto: Testen Sie 1-2 Monate, bevor Sie live gehen
-
Überwachung: Wöchentliche Überwachung der Performance
-
Anpassungen: Verfeinerung der Parameter, falls erforderlich
Live-Handel
-
Beginnen: Beginnen Sie mit 0,01 Lot
-
Überwachung: Täglich prüfen
-
Tagebuch: Regelmäßig das Expertentagebuch konsultieren
❓ FAQ
F: Funktioniert der EA auch auf anderen Zeitskalen?
A: Ja , aber M1 ist optimal. Testen Sie H4 oder D1 je nach Ihrem Stil.
F: Kann ich die Parameter während des Handels ändern?
A: Ja , Änderungen werden sofort wirksam.
F: Wie viele Trades eröffnet der EA pro Tag?
A: Ungefähr 30-34 Trades pro Tag auf XAUUSD M1.
F: Benötigt der EA Updates?
A: Nein , der EA ist in sich geschlossen. Updates werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt.