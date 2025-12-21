Fibonacci Scalper Bullish

OK hier ist es!!
Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan und Benutzer meiner Bullscalper und Bear scalper... aber diese ea ist wirklich zeigt erstaunliche Ergebnisse

Was macht es?
diese ea wird Positionen öffnen, basierend auf Fibonacci-Chart, die magnetize zu Ihrem auf Chart die Verwendung von Zeitrahmen hat keine Bedeutung der Fibonacci-Stick auf die hohe und niedrige Blick zurück in Stunden
Mein Vorschlag ist jede Sache von einer Woche Zeit zu einem Monat
lassen Sie es seinen Charme wirken

Zweitens werden die Positionen mit einem automatischen Trailing Loss gesichert.

Viel Spaß und teilen Sie mir Ihre Gedanken, Wünsche und Erfahrungen mit

seien Sie nicht schüchtern und hinterlassen Sie einen Kommentar oder eine Bewertung

und viel Spaß beim Skalieren

Ihr
Ofer



