GoldX Pro

GoldX PRO ist ein guter Trendindikator. Der einzigartige Algorithmus des Indikators analysiert die Preisbewegung des Vermögenswertes unter Berücksichtigung der technischen und mathematischen Analysefaktoren, bestimmt die profitabelsten Einstiegspunkte und gibt ein Signal zur Eröffnung einer KAUF- oder VERKAUFS-Order.

Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810


Vorteile des Indikators:

  • Der Indikator erzeugt Signale mit hoher Genauigkeit.
  • Das bestätigte Indikatorsignal verschwindet nicht und wird nicht neu gezeichnet - nachdem das Signal durch eine akustische Benachrichtigung (Alert & Message) bestätigt wurde (Pfeil).
  • Sie können auf der MetaTrader 5 Handelsplattform eines beliebigen Brokers handeln
  • Sie können mit beliebigen Vermögenswerten handeln (Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien, Indizes, etc.)
  • Sie können auf beliebigen Zeitrahmen handeln (M5-M15 Scalping und Daytrading / M30-H1 mittelfristiger Handel / H4-D1 langfristiger Handel)
  • Der Indikator kann sowohl als hervorragende Ergänzung zu Ihrem Handelssystem als auch als eigenständiges Handelssystem verwendet werden.
  • Auf Basis dieses Indikators wurde ein Advisor geschrieben, den Sie kostenlos erhalten.


HINWEIS: Die Genauigkeit des Einstiegs und die Rentabilität des Handels hängen nur von den Fähigkeiten des Händlers ab. Jeder Indikator ist nur ein Hilfsmittel für den Händler, kein Leitfaden für sein Handeln. Die goldene Regel lautet: Eröffnen Sie einen Auftrag entsprechend dem Trend, nehmen Sie Ihren Gewinn mit und warten Sie auf das nächstbeste Signal.


Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Ihr Handelsspiel zu verbessern - holen Sie sichnoch heuteGoldX Pro + EA GoldX Pro und beginnen Sie mit Vertrauen und Präzision zu handeln!

