Price manipulation risk
- Indikatoren
- Vincent Albert Feugier
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
🔍 Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen
DerKursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt.
Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen.
Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden, falsche Signale herauszufiltern und das Timing bei Ein- und Ausstiegen zu verbessern.
🎯 Produktzweck
Unmittelbare und visuelle Bewertung der Marktbedingungen:
-
Normale Bedingungen
-
Instabile Phasen
-
Hochrisikoszenarien
-
Extrem risikoreiche Situationen
Perfekt, um die Disziplin zu erhöhen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.
🔎 Worauf stützt sich die Analyse?
-
Preisverhalten
-
Intensität der Marktaktivität
-
Kerzenschlussverhalten
-
Aktuelle Marktbedingungen
Diese kombinierten Faktoren liefern eine zuverlässige Schätzung des Manipulationsrisikos.
🎨 Intuitive visuelle Anzeige
Anzeige in einem speziellen Fenster mit einem farbcodierten Histogramm:
|Farbe
|Pegel
|Auswertung
|🩶 Grau
|Niedrig
|Stabiler Markt
|🟡 Gelb
|Mittel
|Vorsicht geboten
|🟠 Orange
|Hoch
|Gefährliche Bedingungen
|🔴 Rot
|Extrem
|Hohe Wahrscheinlichkeit einer Manipulation
✅ Hauptmerkmale
✔ Kein Repaint
✔ Funktioniert auf allen Assets
✔ Alle Timeframes
✔ Leicht und schnell
✔ Hervorragender Risikofilter für jede Strategie
✔ Geeignet für manuellen oder automatisierten Handel
🧠 Empfohlene Verwendung
-
Vermeiden Sie Einstiege in risikoreichen Phasen
-
Signale bestätigen, bevor gehandelt wird
-
Objektiven Marktkontext hinzufügen
-
Manipulationsperioden erkennen (Nachrichten, Sitzungen, Liquiditätszonen)
⚠️ Wichtig
Dieser Indikator generiert keine Kauf- oder Verkaufssignale.
Er ist ein Instrument zur Risikoanalyse, das Ihre bestehende Strategie unterstützen soll.
🔧 Parameter
-
Lookback - Empfindlichkeit basierend auf dem jüngsten Marktverhalten.
📈 Beherrschen Sie das Risiko. Meistern Sie Ihren Handel.