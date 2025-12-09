SynaptixQuant Dominance Matrix

5

SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction
Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht.

Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine mehrschichtige Signalverarbeitung generiert, die darauf ausgelegt ist, Richtungsüberzeugungen und die zugrunde liegende Verhaltensdynamik von Preisen in Echtzeit zu identifizieren.

Angetrieben von der proprietären SQLogic™-Berechnungs-Engine wandelt das System Rohdaten in sofortige, interpretierbare Sentiments um, die für eine professionelle Workflow-Integration konzipiert sind.

Warum die SQ Dominance Matrix anders ist

Standard-Tools für den Einzelhandel stützen sich auf verzögerte Reflexionen vergangener Bewegungen. Die SQ Dominance Matrix hingegen konzentriert sich auf die Modellierung des Marktzustands und des strukturellen Verhaltens in Echtzeit.

Adaptive Bias-Extraktion
Der Bias wird durch einen anlageübergreifenden Dispersionsrahmen bestimmt, der den Einfluss jeder Währung im Verhältnis zum gesamten Marktkorb bewertet. Dadurch wird die systemische Stärke unabhängig von individuellen Paarverzerrungen isoliert.

Mehrdimensionale Marktdiagnose

  • Stärke: Misst das Dominanzprofil der einzelnen Hauptwährungen.

  • Geschwindigkeit (SPD): Eine Echtzeit-Aktivitätsmetrik, die die unmittelbare Intensität und Richtung der Kursbewegung bewertet.

  • Beschleunigung (ACC): Ein Druckmodell höherer Ordnung, das erkennt, ob sich die Richtungskraft verstärkt oder abschwächt.

SQLogic™ Noise Suppression
Eine proprietäre Filterschicht extrahiert strukturell bedeutsame Informationen, indem sie Mikro-Volatilität und qualitativ minderwertige Kursschwankungen neutralisiert.

Kernmodule

1. Dominanz-Dashboard

Ein präzises Überwachungspanel, das einen sofortigen Überblick über den Funktionsstatus von EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD und NZD bietet.

  • Live-Aktivitätsmetriken: Erkennen Sie, wenn eine Währung von passiven zu aktiven Bedingungen übergeht.

  • Dynamische visuelle Marker: Hervorhebung von Phasen mit zunehmendem oder abnehmendem Richtungsdruck.

2. Stärke-Differenzial-Matrix

Ein kalibriertes Punktesystem, das die Dominanzdifferenz zwischen zwei beliebigen Währungen quantifiziert.

  • Positive Differentiale: Zeigen eine zinsbullische Tendenz an.

  • Negative Differentiale: Zeigen eine bärische Tendenz an.

  • Extreme Messwerte: Signalisieren Perioden, in denen die Dominanz ein statistisch bedeutsames Niveau erreicht.

3. SQ Signal Panel (Erweiterte Filterschicht)

Dieses Subsystem konstruiert automatisch optimale Paarungen, indem es die Währungen mit dem stärksten Richtungsvorteil mit denen mit dem schwächsten abgleicht.

  • Strenger Schwellenwertrahmen: Zeigt nur Chancen an, wenn die internen Dominanztrennungskriterien erfüllt sind.

  • Gestaffelte Hervorhebung: Szenarien mit hohem Überzeugungsgrad werden zur schnellen Erkennung visuell isoliert.

Anwendung des Outputs

Trendfortsetzung:
Priorisieren Sie Währungen mit erhöhter Stärke, die durch steigende Geschwindigkeit und verstärkende Beschleunigungsmetriken unterstützt werden.

Erschöpfung und Umkehrpunkte:
Starke Stärkewerte, aber nachlassende Beschleunigung deuten auf Richtungsmüdigkeit und potenzielle Wendepunkte hin.

Hochzuverlässige Setups:
Die im SQ Signal Panel angezeigten Paare spiegeln validierte Dominanzbedingungen wider, die auf der systemeigenen Modellierung basieren.

Technische Infrastruktur

  • Unmittelbare Verarbeitung: Alle Berechnungen werden mit einer Granularität von M1 ausgeführt, um eine Echtzeit-Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten.

  • Nicht-überholende Architektur: Historische Ergebnisse bleiben konstant und überprüfbar.

  • Leistungsoptimiert: Entwickelt für Multi-Chart-Workloads auf Institutionsebene mit minimalem System-Overhead.


Bewertungen 1
Oliver Henry
661
Oliver Henry 2025.12.11 17:17 
 

Over the years I've bought various strength meters from MQL market place and they all work in a similar way. The Dominance Matrix works differently and so far in early testing is showing very positive results which I never achieved using other currency strength indicators. The developer is also very helpful and reactive to requests and support needs. 100% recommendation from me.

Empfohlene Produkte
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Professioneller Scalping-Indikator für XAUUSD und wichtige Devisenpaare Orderflow Scalp Pro liefert institutionelle Handelsintelligenz durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für beständige Rentabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Drei leistungsstarke Komponenten in einem System Volumen-Profil-HeatMap Verwandeln Sie Ihre Charts in eine Orderflow-Ana
Chart patterns scanner MT5
Jan Flodin
4.33 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator mit mehreren Zeitrahmen und mehreren Symbolen identifiziert doppelte Top/Boden-, Kopf- und Schulter-, Wimpel-/Dreiecks- und Flaggenmuster. Es ist auch möglich, Alarme nur dann einzurichten, wenn ein Nackenlinien-/Dreiecks-/Fahnenmast-Ausbruch aufgetreten ist (Nackenlinien-Ausbruch = bestätigtes Signal für Top/Bottoms und Head & Shoulders).       Der Indikator kann auch im Single-Chart-Modus verwendet werden. Bitte lesen Sie mehr über diese Option in den Produktinformationen    
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indikatoren
Four MA on OBV - Ihr ultimatives Handbuch für erfolgreichen Handel! Entfesseln Sie das wahre Potenzial Ihrer Trades mit dem Four MA on OBV -Indikator. Exklusiv für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt, kombiniert dieser leistungsstarke Indikator vier gleitende Durchschnitte mit dem On-Balance Volume (OBV), um präzise und zuverlässige Signale zu liefern. Technische Merkmale: Vier gleitende Durchschnitte: Integration von einfachen, exponentiellen, geglätteten und linearen gleitenden Durchschnitte
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Swing Master Auto Pro - Adaptiver Hoch/Tief-Detektor für Schwankungen Verwandeln Sie Marktschwankungen in intelligente Einstiege! Keine manuelle Einstellung mehr - Swing Master Auto Pro passt seine Empfindlichkeit automatisch an Ihren Zeitrahmen an. Egal, ob Sie schnelle M1-Scalps oder langfristige D1-Setups handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an, um exakte Swing-Hochs und -Tiefs zu liefern, die perfekt auf jeden Chart abgestimmt sind. Wichtigste Merkmale Automatische Zeitrahmen-O
MT5 Support Resistance
Agus Santoso
Indikatoren
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/157679 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/157680 Support & Resistance – Intelligente Marktstruktur-Levels Ein übersichtlicher, intelligenter und hochzuverlässiger Support- und Resistance-Indikator, entwickelt für professionelle Trader und automatisierte Systeme. Support & Resistance erkennt mithilfe eines fortschrittlichen Clustering-Algorithmus, der Fraktale, ATR-basierte Preissegmentierung und Multi-Timeframe-Analyse komb
Turtles Style Trend Following Trading System
Luca Norfo
Experten
Die meisten Händler kaufen überverkauft und verkaufen überkauft. Dieses System macht genau das Gegenteil - mit Absicht. In Märkten mit starken Trends können die Kurse sehr lange überkauft oder überverkauft bleiben. Wir steigen absichtlich ein, wenn der Markt bereits "gestreckt" ist, denn genau dann ist der Trend am stärksten und wird sich höchstwahrscheinlich fortsetzen. Wir setzen einen engen Stop Loss (z.B. 3 ATR) und halten die Position, bis der Trend endet. Dies ist derselbe Stil wie bei den
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indikatoren
Entdecken Sie den RSIScalperPro - den revolutionären RSI-basierten Indikator für den Metatrader 5, der speziell für das Scalptrading im einminütigen Chart entwickelt wurde. Mit RSIScalperPro erhalten Sie einen leistungsstarken Werkzeugkasten für den präzisen Einstieg und Ausstieg aus Trades, um Ihr Trading auf die nächste Stufe zu bringen. RSIScalperPro verwendet zwei verschiedene RSI-Indikatoren, die Ihnen klare Signale für überkaufte und überverkaufte Bereiche liefern. Sie können die Zeitperi
Nova DPO Trader
Anita Monus
Experten
Nova DPO Trader ist eine strukturierte Automatisierung des Detrended Price Oscillator (DPO) - ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um kurzfristige Preiszyklen zu isolieren, indem langfristige Trends herausgefiltert werden. Dieser EA wandelt die zyklusorientierten Signale des DPO in ein diszipliniertes Handelssystem um, das nur dann handelt, wenn das Momentum mit klaren, wiederholbaren Mustern übereinstimmt. Anstatt jedem Swing hinterherzulaufen, wartet Nova DPO Trader auf echte zyklische Signale.
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, den Blog des Produkts (Handbuch) von Anfang bis Ende zu lesen, damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet. Dieser Dashboard-Indikator für mehrere Zeitrahmen und Symbole sendet Warnungen, wenn der Preis eine Angebots-/Nachfragezone erreicht hat. Es ist auch möglich, ihn zu verwenden, um über regelmäßige doppelte Tops/Bottoms anstelle von Zonen alarmiert zu werden. Er kann mit allen Zeitrahmen von M1 bis MN verwendet werden. Es können maximal 9 Zeitrahmen gleichzei
Linear Trend Predictor MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Linear Trend Predictor – Ein Trendindikator, der Einstiegspunkte und Richtungsunterstützungslinien kombiniert. Funktioniert nach dem Prinzip des Durchbrechens des Hoch-/Tiefpreiskanals. Der Indikatoralgorithmus filtert Marktrauschen und berücksichtigt Volatilität und Marktdynamik. Indikatorfunktionen  Mithilfe von Glättungsmethoden zeigt es den Markttrend und Einstiegspunkte zum Öffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen an.  Geeignet zum Bestimmen kurzfristiger und langfristiger Marktbewegungen
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indikatoren
LevelPAttern MT5 ist ein technischer Indikator, der auf den täglichen Niveaus und Price Action-Mustern basiert. Der Indikator basiert auf dem Standard-ZigZag-Indikator und Umkehrkerzenmustern, wie Star, Hammer (auch bekannt als Pin Bar), Engulfing und anderen. Der Indikator generiert Audio- und Textbenachrichtigungen, wenn sich ein Muster bildet und ein Level berührt wird. Er unterstützt auch den Versand von E-Mail- und Push-Benachrichtigungen. Funktionsmerkmale des Indikators Er eignet sich fü
BCSpikes
Shamsul Arfeen
Indikatoren
Moderner Spike-Indikator Merkmale: 1. Unterstützungs- und Widerstandslinien: Zeigt dynamische horizontale gestrichelte Linien auf dem Diagramm an, die aktuelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus darstellen, die aus den jüngsten Kursschwankungen berechnet wurden. 2. Spike-Erkennungspfeile: Zeigt Aufwärtspfeile (grün) für potenzielle Aufwärtsspitzen und Abwärtspfeile (rot) für potenzielle Abwärtsspitzen, die ausgelöst werden, wenn der Kurs die S/R-Niveaus mit RSI-Bestätigung durchbricht. 3
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experten
VERWENDEN SIE ES NUR MIT DEN DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp; t=2s Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---Es hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynami
Malaysia SNR Levels and Storyline
Minh Truong Pham
Indikatoren
Im Zusammenhang mit dem Handel bezieht sich Malaysia SNR (Support and Resistance) auf die technische Analyse von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den Finanzmärkten, insbesondere für Aktien, Indizes oder andere gehandelte Vermögenswerte. Dies ist die Version mit einem Zeitrahmen. Eine Version mit mehreren Zeitrahmen ist hier verfügbar. Es gibt drei Arten von Malaysia SNR Level Classic, GAP und Flipped 1. Klassisch Die Unterstützung ist das Preisniveau, bei dem ein Vermögenswert dazu nei
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
Bitcoin Martingal Moving Average
Luis Ruben Rivera Galvez
Experten
Send me a message so I can send you the setfile Robuster Roboter mit mehreren verfügbaren Konfigurationen, Verwenden Sie es mit BTC in einem 10-Minuten-Zeitrahmen mit den Einstellungen im Screenshot unten. Beim Kauf des Expertenroboters haben Sie das Recht, Änderungen anzufordern, um den Bot weiter zu verbessern. Hauptmerkmale Strategie für den Crossover des gleitenden Durchschnitts: Der EA verwendet zwei gleitende Durchschnitte (MA1 und MA2), um Handelssignale zu generieren. Ein Übergang
Strategic Indicator X3 Pro Multi
Domantas Juodenis
Indikatoren
Wichtige Marketing-Elemente: Professionelle Positionierung: Premium-Produktsprache - "Ultimatives professionelles Handelssystem" Unternehmensterminologie - "institutionelle Qualität", "professionelle Qualität" Technische Glaubwürdigkeit - KI-gestützte, neuronale Netzwerktechnologie Marktkonformität - MQL5-zertifiziert, vollständig konform Highlights des Wertangebots: Dreifacher Strategierahmen mit klaren Erklärungen KI/Neuronale Netzwerktechnologie als Hauptunterscheidungsmerkmal Professionelle
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indikatoren
Überblick Der Smart Money Structure Markup Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges Tool, das Händlern hilft, wichtige Marktstrukturen zu erkennen, die auf den beliebten Smart Money Concepts (SMC) Strategien basieren. Dieser Indikator erkennt Mikromarktstrukturen und bietet Einblicke in Kursbewegungen und potenzielle Trendwechsel. Er hebt wichtige Elemente wie gültige Strukturbrüche (BOS), Zeichenwechsel (CHoCH) und Anreize (IDM) hervor und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu
FREE
Hammer Master MT5
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Wir stellen Ihnen HammerMaster EA vor, Ihren ultimativen Handelsassistenten für den MQL5-Markt. Nutzen Sie die Kraft der technischen Analyse mit unserem Expert Advisor, der Hammer Candlestick-Muster identifiziert und aus ihnen Kapital schlägt. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, HammerMaster EA bietet robuste Funktionen, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern und Ihre potenziellen Gewinne zu maximieren. Überblick über die Strategie HammerMaster EA basiert auf der Identifizierun
FREE
Engulfing scanner with RSI filter MT5
Jan Flodin
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, den Blog des Produkts (Handbuch) von Anfang bis Ende zu lesen , damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet . Dieser Indikator für mehrere Zeitrahmen und Symbole sucht nach Engulfing- und Tweezer-Formationen und kann auch im Single-Chart-Modus verwendet werden. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsfähiges System erstellen (oder erweitern). Merkmale Sie können alle Symbole, die in Ihrem Market Wa
QuantNas100
Thiago Levi Azevedo Valente
Experten
Beginnen Sie das Jahr 2024 auf die perfekte Art und Weise, indem Sie den quantitativen EA nutzen, der in den vergangenen Jahren (einschließlich 2023) wunderbare Ergebnisse auf den NASDAQ Index (NAS100) erzielt hat! Es handelt sich nicht um einen Hochfrequenz-EA. Es gibt nur wenige Operationen. Aber es sind sehr präzise Operationen, bei denen der EA den vorherigen Preis/Volumen analysiert, um die aktuelle Bewegung und den Moment zu verstehen. Monatliches TP/SL Video = 10% https://www.youtube.co
Candle Close Timer Matrix
Sivakumar Paul Suyambu
Indikatoren
Candle Close Timer Matrix - MT5 Kerzen-Countdown-Indikator Candle Close Timer Matrix ist ein leichtgewichtiger und leistungsstarker MetaTrader 5 (MT5) Kerzen-Countdown-Indikator , der genau anzeigt , wie viele Minuten und Sekunden noch verbleiben, bevor die aktuelle Kerze auf jedem Symbol und jedem Zeitrahmen schließt . Live-Signale & Produkte Egal, ob Sie ein Scalper , Intraday-Händler oder Swing-Trader sind, die genaue Zeit des Kerzenschlusses zu kennen, hilft Ihnen: Sie können Ihre Einstiege
FREE
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AfriBold Kybernetischer Reichtum Ihr Schlüssel zum autonomen Handel In der dynamischen Welt der Finanzmärkte kann es eine entmutigende Aufgabe sein, sich in den komplizierten Mustern zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Selbst erfahrene Händler stehen vor der Herausforderung, den Markt ständig zu übertreffen. Hier kommt AfriBold Cybernetic Affluence ins Spiel, ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Handelsstrategien automatisiert. Die Kraft der KI nutzen Der AfriBold Cyber
Highest High and Lowest Low indicator
Seti Gautama Adi Nugroho
Indikatoren
Höchster Höchst- und Tiefstwert (HH_LL) Indikator Beschreibung : Der HH_LL-Indikator ist ein Handelsinstrument, das Händlern dabei helfen soll, wichtige Marktpunkte zu identifizieren, indem es automatisch Linien für höhere Hochs (HH) und niedrigere Tiefs (LL) über mehrere Zeitrahmen hinweg zeichnet. Dieser Indikator ermöglicht es Händlern, wichtige Niveaus auf dem Chart leicht zu erkennen, was genauere Handelsentscheidungen erleichtert. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Analyse: Der Indikator unter
FREE
Turpial Pullback
Arlos Elias Rivas Romero
Indikatoren
Indikator-Typ Strategie (Pullback) für alle Symbole und Periodizität, vorzugsweise ab 30M Periodizität. Kann für den manuellen Handel verwendet werden. Sein Arbeitsbereich entspricht dem Kanal von 3 Bars von Bill Willians. Stützt sich auch auf die Indikatoren Rsi und Atr. KAUFEN wenn: Es gibt einen grünen Pfeil STOPLOSS zu kaufen, unterhalb der unteren Linie des Kanals (rote Linie)" VERKAUFEN, wenn: Es gibt einen roten Pfeil. STOPLOSS zum Verkauf, oberhalb der oberen Linie des Kanals (blaue Lini
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indikatoren
Dieser Indikator ist der am häufigsten verwendete Indikator, den wir täglich verwenden. Er umfasst unsere am häufigsten verwendeten Strategien, ICT und SMC, Stop-Loss-Limits und Liquiditätslimits, die zu den Eröffnungs- und Schließzeiten der Börsen auftreten, sowie das Börsenvolumen mit Fibonacci und Vergrößern und Verkleinern und die häufigsten Aktionen, die Sie sehen möchten, wie das Auswählen der Börsenbewegung, die Sie sehen möchten, und das Ziehen von Fibonacci. Dies sind vollautomatische I
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
Indikatoren
Der   Opening Range Breakouts Indikator   ist ein sitzungsbasiertes Handelstool für Händler, die institutionelle Handelskonzepte wie   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC)   und   volumen-   oder   auftragsflussbasierte   Strategien verfolgen. Dieser Indikator stellt wichtige Eröffnungsspannen der Sitzung dar und ermöglicht es Händlern, potenzielle   Liquiditäts-Sweeps, Ausbruchszonen, Fakeouts   und   wichtige Intraday-Levels   in den wichtigsten globalen Forex-Sitzungen zu ide
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trading Guide MT5 Indikator - Ultimativer Assistent der Handelspsychologie Beschreibung Der Trading Guide MT5-Indikator ist ein leistungsstarker psychologischer Handelsassistent, der dafür sorgt, dass Trader diszipliniert, konzentriert und emotional ausgeglichen bleiben. Dieser innovative Indikator zeigt motivierende Botschaften, Handelsregeln und Analyserichtlinien in Echtzeit direkt auf Ihrem Chart an, mit leuchtenden, blinkenden Farben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und die richtigen Ha
FREE
Magic Vwap Key Levels
TitanScalper
Indikatoren
Professionelles VWAP-Handelssystem mit fortschrittlicher Signal-Erkennung Verändern Sie Ihren Handel mit dem umfassendsten VWAP-Indikator, der für MetaTrader 5 verfügbar ist. Magic VWAP Key Levels Pro kombiniert mehrere Zeitrahmenanalysen, intelligente Signalerkennung und professionelle Visualisierung, um Ihnen einen Vorteil auf den modernen Märkten zu verschaffen. KERNFUNKTIONEN: Multi-Timeframe VWAP-Analyse Session-, wöchentliche und monatliche VWAP-Berechnungen Frühere 10-Tage-VWAP-Unterstütz
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indikatoren
BigPlayerRange – Der beste Indikator für MT5 BigPlayerRange gilt als der beste Indikator für Mini-DAX und Mini-Dollar im MetaTrader 5. Dieses Tool hebt strategische Zonen großer Marktteilnehmer hervor und ermöglicht eine institutionelle technische Analyse mit höchster Präzision. Wie funktioniert der BigPlayerRange? Der Indikator zeichnet Kauf- (grüne Linie) und Verkaufszonen (rote Linie) ein. Schließt der Kurs außerhalb dieser Bereiche, deutet dies auf eine Trendbewegung hin. Schlusskurs
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indikatoren
Support Resistance Catcher Indicator Merkmale und Erklärung Überblick: Der Support Resistance Catcher ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator zur Identifizierung und Visualisierung von Angebots- (Widerstand) und Nachfragezonen (Unterstützung) auf der Grundlage von Candlestick-Kursbewegungen. Er erkennt Zonen, in denen sich der Kurs nach einer Rallye oder einem Rückgang umgedreht hat, indem er Dochtwiderstände und Clustering verwendet. Der Indikator zeichnet horizontale Rechtecke für aktive u
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indikatoren
ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator für MT5 Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator , einem leistungsstarken Tool, das die Klarheit der Heikin Ashi-Kerzen mit einer fortschrittlichen Pivot-Punkt-Analyse kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Markttrends, Umkehrungen und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen präzise erkennen möchten. Hauptmerkmale: Heikin Ashi Visualisierung - Glättet das Marktrauschen
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indikatoren
VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
Session Bias and Signals Pro
Sizolwethu Dlodlo
Indikatoren
Session Bias & Handelssignale in einem Tool. Erkennt Trends in Asien, London und New York, zeigt die Stärke des Bias, warnt vor Bias-Flips und stellt Einstiegs-/SL/TP-Levels mit R:R dar. Einfaches Dashboard für schnelle Entscheidungen. Einfacher, aber leistungsstarker Handelsassistent. Dieser Indikator erkennt automatisch die Markttendenzen während der Sitzungen in Asien, London und New York . Er hilft Händlern, auf der richtigen Seite des Trends zu bleiben, neutrale Zonen zu vermeiden und Trend
Manipulation Hunter AMD
Andres Emeric Araya Rivera
1 (1)
Indikatoren
Manipulation Hunter - Identifizieren Sie Marktkonvergenz mit algorithmischer Präzision Manipulation Hunter ist ein fortschrittlicher Indikator, der entwickelt wurde, um Manipulationspunkte, strukturelle Pivots und Preiskonvergenzzonen zu erkennen, bevor größere Richtungsbewegungen auftreten. Angetrieben von einem proprietären Multi-Variablen-Algorithmus, der auf den AMD-Prinzipien (Accumulation - Manipulation - Distribution) basiert , analysiert er automatisch das Kursgeschehen, um die Schlüs
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
Pair Trading Station MT5
Young Ho Seo
4 (1)
Indikatoren
Wie verwendet man die Pair Trading Station? Die Pair Trading Station wird für den H1-Zeitrahmen empfohlen und Sie können sie für alle Währungspaare verwenden. Um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Pair Trading Station auf Ihrem MetaTrader-Terminal anzuwenden. Wenn Sie die Pair Trading Station auf Ihren Chart laden, wird die Pair Trading Station die verfügbaren historischen Daten auf Ihrer MetaTrader-Plattform für jedes Währungspaar auswerten. Auf
XCalper TFO
Aecio de Feo Flora Neto
Indikatoren
Dieser Oszillator wurde 2015 exklusiv von xCalper entwickelt und basiert auf Berechnungen gleitender Durchschnitte, um überverkaufte und überkaufte Niveaus anzuzeigen und vorherzusagen. Die schnelle Linie (standardmäßig weiß) oszilliert grundsätzlich zwischen den Werten -0,5 (überverkauft) und +0,5 (überkauft). Immer wenn diese Linie den Wert -0,5 nach oben kreuzt, bedeutet dies ein überkauftes Kursniveau. Wenn sie den Wert +0,5 nach unten kreuzt, bedeutet dies ein überkauftes Preisniveau. Wenn
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
Weitere Produkte dieses Autors
Click Bait Pro Trade Order Management Tool
Devie Arevalo Montemayor
Utilitys
Click Bait Pro - Synaptix Quant Click Bait Pro ist eine umfassende Lösung für das Handelsmanagement, die für Präzision, Kontrolle und Effizienz in jeder Marktsituation sorgt. Das Tool wurde mit einem strukturierten Ansatz für das Risikomanagement entwickelt und gewährleistet eine disziplinierte Ausführung, während es Händlern die Flexibilität bietet, Strategien für verschiedene Marktszenarien anzupassen. Hauptmerkmale: Konto- und Risikomanagement Anzeige von Kontoinformationen in Echtzeit mit Sa
SynaptixQuant MatrixGrid Pro Fx
Devie Arevalo Montemayor
Indikatoren
SynaptixQuant Matrix Grid Pro Fx - Multi-Asset Signal Dashboard Professionelles Multi-Paar-Handels-Dashboard mit Echtzeit-Signalen, ADR-Risikomanagement, Korrelationsanalyse und intelligenter SL/TP-Logik VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG Professionelle Marktintelligenz für seriöse Trader SynaptixQuant Matrix Grid Pro FX ist ein hochleistungsfähiges Multi-Asset-Dashboard, das für professionelle Devisenhändler entwickelt wurde, die Klarheit, Geschwindigkeit und Präzision verlangen. Überwachen Sie 28 wich
SynaptixQuant Commodities Dominance
Devie Arevalo Montemayor
Indikatoren
SynaptixQuant Commodities Dominance - Professionelle Marktintelligenz Professionelles MT5-Rohstoffstärke-Dashboard mit Echtzeit-Dominanzbewertung, Korrelationsanalyse und intelligenter Einstiegserkennung für Händler von Gold, Silber, Öl und Metallen. Institutionelle Rohstoff-Intelligenz für MetaTrader 5 SynaptixQuant Commodities Dominance ist ein professioneller Marktintelligenz-Indikator , der für Händler entwickelt wurde, die beim Handel mit Rohstoffen Präzision, Struktur und Klarheit verlange
SynaptixQuant Commodities Dominance Grid
Devie Arevalo Montemayor
Indikatoren
SynaptixQuant Commodities Dominance Grid Ein professionelles Trade Intelligence Dashboard für Commodity-Händler ÜBERBLICK Das SynaptixQuant Commodities Dominance Grid ist ein leistungsfähiges Dashboard für Rohstoffhändler, die MetaTrader 5 verwenden. Es wurde als perfekte Ergänzung zum SynaptixQuant Commodities Dominance-Indikator entwickelt und bündelt Handelssignale, Risikokennzahlen und Einblicke in die Marktstruktur in einer einzigen, hoch visuellen Oberfläche. Ob in Verbindung mit Commoditi
SynaptixQuant Crypto Dominance
Devie Arevalo Montemayor
Indikatoren
SynaptixQuant Krypto-Dominanz Professionelle Marktintelligenz für digitale Vermögenswerte SynaptixQuant Crypto Dominance ist ein professionelles Kryptomarkt-Informations-Dashboard, das für Trader entwickelt wurde, die Klarheit, Struktur und Präzision in den sich schnell bewegenden Märkten für digitale Vermögenswerte benötigen. Das von SynaptixQuant Capital entwickelte System liefert Dominanz-Scoring, Momentum-Analysen und Korrelationsinformationen in Echtzeit für die wichtigsten Kryptowährungen
SynaptixQuant Crypto Dominance Grid
Devie Arevalo Montemayor
Indikatoren
SynaptixQuant Krypto-Dominanz-Raster Professionelle Krypto-Marktintelligenz Dashboard ÜBERBLICK Das SynaptixQuant Crypto Dominance Grid ist ein professionelles Marktintelligenz-Dashboard für aktive Krypto-Trader, die Klarheit, Struktur und Präzision in Echtzeit benötigen. Das Grid basiert auf einem Live-Stärke-Ranking, Momentum-Tracking und Korrelationsanalysen und liefert einen sofortigen Überblick über die Marktpositionierung der wichtigsten Kryptowährungen - und das alles auf einer übersichtl
Auswahl:
Oliver Henry
661
Oliver Henry 2025.12.11 17:17 
 

Over the years I've bought various strength meters from MQL market place and they all work in a similar way. The Dominance Matrix works differently and so far in early testing is showing very positive results which I never achieved using other currency strength indicators. The developer is also very helpful and reactive to requests and support needs. 100% recommendation from me.

Devie Arevalo Montemayor
489
Antwort vom Entwickler Devie Arevalo Montemayor 2025.12.12 04:56
Cheers , thanks for the review. I hope this changes things in your trading journey.
Antwort auf eine Rezension