RSI Divergence Suite Pro
- Indicadores
- German Pablo Gori
- Versão: 1.1
- Ativações: 5
RSI Divergence Suite Pro - Indicador Avançado para MetaTrader 5
Visão Geral O RSI Divergence Suite Pro é um indicador técnico avançado para MetaTrader 5 que detecta automaticamente divergências entre o preço e o RSI, fornecendo sinais de negociação de alta precisão. Este indicador profissional combina o poder do RSI com análise de divergências, suporte/resistência multi-timeframe e um sistema completo de alertas.
Principais Características
- Detecção Avançada de Divergências
- Quatro tipos de divergências:
- Regular Bullish: Sinal de alta quando o preço faz mínimas mais baixas, mas o RSI faz mínimas mais altas
- Regular Bearish: Sinal de baixa quando o preço faz máximas mais altas, mas o RSI faz máximas mais baixas
- Hidden Bullish: Confirmação de tendência de alta (continuação)
- Hidden Bearish: Confirmação de tendência de baixa (continuação)
- Filtros de qualidade integrados:
- Filtro de volume mínimo
- Filtro de volatilidade ATR
- Filtro de níveis RSI (sobrecompra/sobrevenda)
- Filtro de distância entre barras
2. Sistema de Classificação de Força
- Categorização automática de sinais:
- Forte: Divergências com diferença de RSI superior ao limite configurável
- Normal: Divergências que atendem aos critérios mínimos
- Visualização diferenciada:
- Linhas sólidas para sinais fortes
- Linhas tracejadas para sinais normais
- Cores personalizáveis para cada tipo de divergência
3. Painel de Informações em Tempo Real
- Painel personalizável que exibe:
- Tipo da última divergência detectada
- Nível de força do sinal
- Cores adaptadas ao tipo de divergência
- Posição e tamanho ajustáveis
4. Sistema Multi-Timeframe de Suporte/Resistência
- Análise simultânea de 9 timeframes:
- De M1 a Mensal
- Ativação seletiva de timeframes de acordo com as necessidades
- Agrupamento inteligente de níveis:
- Tolerância configurável para evitar duplicados
- Visualização clara com cores e estilos personalizáveis
5. Sistema Completo de Alertas
-
Cinco métodos de notificação:
- Alertas pop-up
- Notificações por e-mail
- Notificações push com histórico
- Alertas sonoros personalizáveis
- Painel visual no gráfico
-
Histórico de alertas integrado:
- Armazena os últimos 6 alertas
- Inclui timestamp, símbolo, timeframe e tipo
- Envio de histórico em notificações push
6. Rótulos Informativos
- Exibição de valores atuais:
- Valor RSI atual
- Valor ATR atual
- Temporizador de vela atual
Parâmetros Personalizáveis
Configuração do RSI
- RSI_Period: Período para o cálculo do RSI
- StrengthRsiDiffThreshold: Limite para considerar uma divergência como forte
Filtros de Qualidade
- ZigZag_Depth: Profundidade para detectar picos e vales significativos
- Volume_Filter: Filtro de volume mínimo para validar sinais
- Vol_Min: Valor ATR mínimo para filtrar períodos de baixa volatilidade
- Filter_UseRsiLevels: Ativar filtro de níveis RSI
- Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Níveis de sobrecompra/sobrevenda
- Filter_UseBarDistance: Ativar filtro de distância entre barras
- Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: Intervalo de distância permitido
Personalização Visual
- RegBullColor, RegBearColor: Cores para divergências regulares
- HidBullColor, HidBearColor: Cores para divergências ocultas
- EnableStrengthStyle: Ativar estilos de linha baseados na força
- DefaultLineStyle: Estilo de linha padrão
- PanelBackColor: Cor de fundo do painel
- PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Cores do texto do painel
- PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Posição do painel
- PanelFontSize: Tamanho da fonte do painel
Configuração de Suporte/Resistência
- ShowSRLines: Ativar/desativar linhas S/R
- SR_Lookback: Número de barras para analisar
- SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Seleção de timeframes para análise
- SupportColor, ResistanceColor: Cores para linhas S/R
- SR_LineStyle, SR_LineWidth: Estilo e espessura das linhas S/R
- SR_Tolerance_Percent: Tolerância para agrupar níveis próximos
Sistema de Alertas
- EnableAlerts: Ativar/desativar sistema de alertas
- AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Seleção de tipos de divergência para alertas
- UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Métodos de notificação
- AlertOncePerBar: Limitar a um alerta por barra para cada tipo
- SoundFileName: Arquivo de som personalizado
Vantagens Competitivas
- Precisão Superior: Algoritmo avançado com múltiplos filtros para eliminar sinais falsos
- Visualização Dupla: Sistema que mostra divergências tanto no gráfico de preços quanto na janela do RSI
- Análise Multi-Timeframe: Integração de informações de múltiplos prazos
- Personalização Completa: Mais de 50 parâmetros ajustáveis para se adaptar a qualquer estilo de negociação
- Otimização de Recursos: Projetado para um desempenho ideal mesmo em gráficos com muitos instrumentos
- Gerenciamento Inteligente de Memória: Limpeza automática de objetos gráficos e recálculo seletivo
Aplicações Práticas
- Negociação de Reversão: Identificação precisa de possíveis pontos de virada do mercado
- Negociação de Continuação: Confirmação de tendências existentes com divergências ocultas
- Análise de Múltiplos Ativos: Compatível com todos os instrumentos (Forex, Ações, Índices, Criptomoedas)
- Scalping e Day Trading: Sinais claros e precisos em prazos baixos
- Swing Trading: Identificação de oportunidades de longo prazo em prazos mais altos
Conclusão
O RSI Divergence Suite Pro representa uma solução completa para traders que buscam identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade com base em divergências. Sua combinação única de detecção avançada, classificação de força, análise multi-timeframe e sistema de alertas o torna uma ferramenta indispensável para qualquer trader técnico que use MetaTrader 5.
