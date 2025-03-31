RSI Divergence Suite Pro - Indicador Avançado para MetaTrader 5

Visão Geral O RSI Divergence Suite Pro é um indicador técnico avançado para MetaTrader 5 que detecta automaticamente divergências entre o preço e o RSI, fornecendo sinais de negociação de alta precisão. Este indicador profissional combina o poder do RSI com análise de divergências, suporte/resistência multi-timeframe e um sistema completo de alertas.

Principais Características

Detecção Avançada de Divergências

Quatro tipos de divergências: Regular Bullish: Sinal de alta quando o preço faz mínimas mais baixas, mas o RSI faz mínimas mais altas Regular Bearish: Sinal de baixa quando o preço faz máximas mais altas, mas o RSI faz máximas mais baixas Hidden Bullish: Confirmação de tendência de alta (continuação) Hidden Bearish: Confirmação de tendência de baixa (continuação)

Filtros de qualidade integrados: Filtro de volume mínimo Filtro de volatilidade ATR Filtro de níveis RSI (sobrecompra/sobrevenda) Filtro de distância entre barras



2. Sistema de Classificação de Força

Categorização automática de sinais: Forte: Divergências com diferença de RSI superior ao limite configurável Normal: Divergências que atendem aos critérios mínimos

Visualização diferenciada: Linhas sólidas para sinais fortes Linhas tracejadas para sinais normais Cores personalizáveis para cada tipo de divergência



3. Painel de Informações em Tempo Real

Painel personalizável que exibe: Tipo da última divergência detectada Nível de força do sinal Cores adaptadas ao tipo de divergência Posição e tamanho ajustáveis



4. Sistema Multi-Timeframe de Suporte/Resistência

Análise simultânea de 9 timeframes: De M1 a Mensal Ativação seletiva de timeframes de acordo com as necessidades

Agrupamento inteligente de níveis: Tolerância configurável para evitar duplicados Visualização clara com cores e estilos personalizáveis



5. Sistema Completo de Alertas

Cinco métodos de notificação: Alertas pop-up Notificações por e-mail Notificações push com histórico Alertas sonoros personalizáveis Painel visual no gráfico

Histórico de alertas integrado: Armazena os últimos 6 alertas Inclui timestamp, símbolo, timeframe e tipo Envio de histórico em notificações push



6. Rótulos Informativos

Exibição de valores atuais: Valor RSI atual Valor ATR atual Temporizador de vela atual



Parâmetros Personalizáveis

Configuração do RSI

RSI_Period: Período para o cálculo do RSI

StrengthRsiDiffThreshold: Limite para considerar uma divergência como forte

Filtros de Qualidade

ZigZag_Depth: Profundidade para detectar picos e vales significativos

Volume_Filter: Filtro de volume mínimo para validar sinais

Vol_Min: Valor ATR mínimo para filtrar períodos de baixa volatilidade

Filter_UseRsiLevels: Ativar filtro de níveis RSI

Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Níveis de sobrecompra/sobrevenda

Filter_UseBarDistance: Ativar filtro de distância entre barras

Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: Intervalo de distância permitido

Personalização Visual

RegBullColor, RegBearColor: Cores para divergências regulares

HidBullColor, HidBearColor: Cores para divergências ocultas

EnableStrengthStyle: Ativar estilos de linha baseados na força

DefaultLineStyle: Estilo de linha padrão

PanelBackColor: Cor de fundo do painel

PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Cores do texto do painel

PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Posição do painel

PanelFontSize: Tamanho da fonte do painel

Configuração de Suporte/Resistência

ShowSRLines: Ativar/desativar linhas S/R

SR_Lookback: Número de barras para analisar

SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Seleção de timeframes para análise

SupportColor, ResistanceColor: Cores para linhas S/R

SR_LineStyle, SR_LineWidth: Estilo e espessura das linhas S/R

SR_Tolerance_Percent: Tolerância para agrupar níveis próximos

Sistema de Alertas

EnableAlerts: Ativar/desativar sistema de alertas

AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Seleção de tipos de divergência para alertas

UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Métodos de notificação

AlertOncePerBar: Limitar a um alerta por barra para cada tipo

SoundFileName: Arquivo de som personalizado

Vantagens Competitivas

Precisão Superior: Algoritmo avançado com múltiplos filtros para eliminar sinais falsos Visualização Dupla: Sistema que mostra divergências tanto no gráfico de preços quanto na janela do RSI Análise Multi-Timeframe: Integração de informações de múltiplos prazos Personalização Completa: Mais de 50 parâmetros ajustáveis para se adaptar a qualquer estilo de negociação Otimização de Recursos: Projetado para um desempenho ideal mesmo em gráficos com muitos instrumentos Gerenciamento Inteligente de Memória: Limpeza automática de objetos gráficos e recálculo seletivo

Aplicações Práticas

Negociação de Reversão: Identificação precisa de possíveis pontos de virada do mercado

Negociação de Continuação: Confirmação de tendências existentes com divergências ocultas

Análise de Múltiplos Ativos: Compatível com todos os instrumentos (Forex, Ações, Índices, Criptomoedas)

Scalping e Day Trading: Sinais claros e precisos em prazos baixos

Swing Trading: Identificação de oportunidades de longo prazo em prazos mais altos

Conclusão

O RSI Divergence Suite Pro representa uma solução completa para traders que buscam identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade com base em divergências. Sua combinação única de detecção avançada, classificação de força, análise multi-timeframe e sistema de alertas o torna uma ferramenta indispensável para qualquer trader técnico que use MetaTrader 5.



