RSI Divergence Suite Pro - Indicateur Avancé pour MetaTrader 5

Aperçu Le RSI Divergence Suite Pro est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5 qui détecte automatiquement les divergences entre le prix et le RSI, fournissant des signaux de trading de haute précision. Cet indicateur professionnel combine la puissance du RSI avec l'analyse des divergences, le support/résistance multi-timeframe et un système d'alerte complet.

Caractéristiques Principales

Détection Avancée des Divergences

Quatre types de divergences : Divergence Haussière Régulière : Signal haussier lorsque le prix forme des plus bas inférieurs mais que le RSI forme des plus bas supérieurs Divergence Baissière Régulière : Signal baissier lorsque le prix forme des plus hauts supérieurs mais que le RSI forme des plus hauts inférieurs Divergence Haussière Cachée : Confirmation de tendance haussière (continuation) Divergence Baissière Cachée : Confirmation de tendance baissière (continuation)

Filtres de qualité intégrés : Filtre de volume minimum Filtre de volatilité ATR Filtre des niveaux de RSI (surachat/survente) Filtre de distance entre les barres



2. Système de Classification de la Force

Catégorisation automatique des signaux : Fort : Divergences avec une différence de RSI supérieure au seuil configurable Normal : Divergences qui répondent aux critères minimaux

Visualisation différenciée : Lignes pleines pour les signaux forts Lignes pointillées pour les signaux normaux Couleurs personnalisables pour chaque type de divergence



3. Panneau d'Informations en Temps Réel

Panneau personnalisable affichant : Type de la dernière divergence détectée Niveau de force du signal Couleurs adaptées au type de divergence Position et taille ajustables



4. Système Multi-Timeframe de Support/Résistance

Analyse simultanée de 9 timeframes : De M1 à Mensuel Activation sélective des timeframes selon les besoins

Groupement intelligent des niveaux : Tolérance configurable pour éviter les doublons Visualisation claire avec des couleurs et des styles personnalisables



5. Système d'Alerte Complet

Cinq méthodes de notification : Alertes pop-up Notifications par e-mail Notifications push avec historique Alertes sonores personnalisables Panneau visuel sur le graphique

Historique des alertes intégré : Stocke les 6 dernières alertes Inclut l'horodatage, le symbole, le timeframe et le type Envoi de l'historique dans les notifications push



6. Étiquettes Informatifs

Affichage des valeurs actuelles : Valeur RSI actuelle Valeur ATR actuelle Minuteur de la bougie en cours



Paramètres Personnalisables

Configuration du RSI

RSI_Period : Période pour le calcul du RSI

StrengthRsiDiffThreshold : Seuil pour considérer une divergence comme forte

Filtres de Qualité

ZigZag_Depth : Profondeur pour détecter les pics et les creux significatifs

Volume_Filter : Filtre de volume minimum pour valider les signaux

Vol_Min : Valeur ATR minimale pour filtrer les périodes de faible volatilité

Filter_UseRsiLevels : Activer le filtre des niveaux de RSI

Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold : Niveaux de surachat/survente

Filter_UseBarDistance : Activer le filtre de distance entre les barres

Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance : Plage de distance autorisée

Personnalisation Visuelle

RegBullColor, RegBearColor : Couleurs pour les divergences régulières

HidBullColor, HidBearColor : Couleurs pour les divergences cachées

EnableStrengthStyle : Activer les styles de ligne basés sur la force

DefaultLineStyle : Style de ligne par défaut

PanelBackColor : Couleur de fond du panneau

PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong : Couleurs du texte du panneau

PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance : Position du panneau

PanelFontSize : Taille de la police du panneau

Configuration du Support/Résistance

ShowSRLines : Activer/désactiver les lignes S/R

SR_Lookback : Nombre de barres à analyser

SR_UseM1, SR_UseM5, ... : Sélection des timeframes pour l'analyse

SupportColor, ResistanceColor : Couleurs pour les lignes S/R

SR_LineStyle, SR_LineWidth : Style et épaisseur des lignes S/R

SR_Tolerance_Percent : Tolérance pour regrouper les niveaux proches

Système d'Alerte

EnableAlerts : Activer/désactiver le système d'alerte

AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ... : Sélection des types de divergence pour les alertes

UsePopupAlert, UseSoundAlert, ... : Méthodes de notification

AlertOncePerBar : Limiter à une alerte par barre pour chaque type

SoundFileName : Fichier son personnalisé

Avantages Compétitifs

Précision Supérieure : Algorithme avancé avec de multiples filtres pour éliminer les faux signaux Visualisation Double : Système qui affiche les divergences à la fois sur le graphique des prix et dans la fenêtre RSI Analyse Multi-Timeframe : Intégration d'informations provenant de multiples unités de temps Personnalisation Complète : Plus de 50 paramètres ajustables pour s'adapter à tout style de trading Optimisation des Ressources : Conçu pour des performances optimales même sur des graphiques avec de nombreux instruments Gestion Intelligente de la Mémoire : Nettoyage automatique des objets graphiques et recalcul sélectif

Applications Pratiques

Trading de Reversal : Identification précise des points de retournement potentiels du marché

Trading de Continuation : Confirmation des tendances existantes avec des divergences cachées

Analyse Multi-Actifs : Compatible avec tous les instruments (Forex, Actions, Indices, Cryptomonnaies)

Scalping et Day Trading : Signaux clairs et précis sur les unités de temps courtes

Swing Trading : Identification d'opportunités à plus long terme sur les unités de temps plus longues

Conclusion

Le RSI Divergence Suite Pro représente une solution complète pour les traders cherchant à identifier des opportunités de trading à haute probabilité basées sur les divergences. Sa combinaison unique de détection avancée, de classification de la force, d'analyse multi-timeframe et de système d'alerte en fait un outil indispensable pour tout trader technique utilisant MetaTrader 5.



