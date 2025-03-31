RSI Divergence Suite Pro
- Indicateurs
- German Pablo Gori
- Version: 1.1
- Activations: 12
RSI Divergence Suite Pro - Indicateur Avancé pour MetaTrader 5
Aperçu Le RSI Divergence Suite Pro est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5 qui détecte automatiquement les divergences entre le prix et le RSI, fournissant des signaux de trading de haute précision. Cet indicateur professionnel combine la puissance du RSI avec l'analyse des divergences, le support/résistance multi-timeframe et un système d'alerte complet.
Caractéristiques Principales
- Détection Avancée des Divergences
- Quatre types de divergences :
- Divergence Haussière Régulière : Signal haussier lorsque le prix forme des plus bas inférieurs mais que le RSI forme des plus bas supérieurs
- Divergence Baissière Régulière : Signal baissier lorsque le prix forme des plus hauts supérieurs mais que le RSI forme des plus hauts inférieurs
- Divergence Haussière Cachée : Confirmation de tendance haussière (continuation)
- Divergence Baissière Cachée : Confirmation de tendance baissière (continuation)
- Filtres de qualité intégrés :
- Filtre de volume minimum
- Filtre de volatilité ATR
- Filtre des niveaux de RSI (surachat/survente)
- Filtre de distance entre les barres
2. Système de Classification de la Force
- Catégorisation automatique des signaux :
- Fort : Divergences avec une différence de RSI supérieure au seuil configurable
- Normal : Divergences qui répondent aux critères minimaux
- Visualisation différenciée :
- Lignes pleines pour les signaux forts
- Lignes pointillées pour les signaux normaux
- Couleurs personnalisables pour chaque type de divergence
3. Panneau d'Informations en Temps Réel
- Panneau personnalisable affichant :
- Type de la dernière divergence détectée
- Niveau de force du signal
- Couleurs adaptées au type de divergence
- Position et taille ajustables
4. Système Multi-Timeframe de Support/Résistance
- Analyse simultanée de 9 timeframes :
- De M1 à Mensuel
- Activation sélective des timeframes selon les besoins
- Groupement intelligent des niveaux :
- Tolérance configurable pour éviter les doublons
- Visualisation claire avec des couleurs et des styles personnalisables
5. Système d'Alerte Complet
-
Cinq méthodes de notification :
- Alertes pop-up
- Notifications par e-mail
- Notifications push avec historique
- Alertes sonores personnalisables
- Panneau visuel sur le graphique
-
Historique des alertes intégré :
- Stocke les 6 dernières alertes
- Inclut l'horodatage, le symbole, le timeframe et le type
- Envoi de l'historique dans les notifications push
6. Étiquettes Informatifs
- Affichage des valeurs actuelles :
- Valeur RSI actuelle
- Valeur ATR actuelle
- Minuteur de la bougie en cours
Paramètres Personnalisables
Configuration du RSI
- RSI_Period : Période pour le calcul du RSI
- StrengthRsiDiffThreshold : Seuil pour considérer une divergence comme forte
Filtres de Qualité
- ZigZag_Depth : Profondeur pour détecter les pics et les creux significatifs
- Volume_Filter : Filtre de volume minimum pour valider les signaux
- Vol_Min : Valeur ATR minimale pour filtrer les périodes de faible volatilité
- Filter_UseRsiLevels : Activer le filtre des niveaux de RSI
- Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold : Niveaux de surachat/survente
- Filter_UseBarDistance : Activer le filtre de distance entre les barres
- Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance : Plage de distance autorisée
Personnalisation Visuelle
- RegBullColor, RegBearColor : Couleurs pour les divergences régulières
- HidBullColor, HidBearColor : Couleurs pour les divergences cachées
- EnableStrengthStyle : Activer les styles de ligne basés sur la force
- DefaultLineStyle : Style de ligne par défaut
- PanelBackColor : Couleur de fond du panneau
- PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong : Couleurs du texte du panneau
- PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance : Position du panneau
- PanelFontSize : Taille de la police du panneau
Configuration du Support/Résistance
- ShowSRLines : Activer/désactiver les lignes S/R
- SR_Lookback : Nombre de barres à analyser
- SR_UseM1, SR_UseM5, ... : Sélection des timeframes pour l'analyse
- SupportColor, ResistanceColor : Couleurs pour les lignes S/R
- SR_LineStyle, SR_LineWidth : Style et épaisseur des lignes S/R
- SR_Tolerance_Percent : Tolérance pour regrouper les niveaux proches
Système d'Alerte
- EnableAlerts : Activer/désactiver le système d'alerte
- AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ... : Sélection des types de divergence pour les alertes
- UsePopupAlert, UseSoundAlert, ... : Méthodes de notification
- AlertOncePerBar : Limiter à une alerte par barre pour chaque type
- SoundFileName : Fichier son personnalisé
Avantages Compétitifs
- Précision Supérieure : Algorithme avancé avec de multiples filtres pour éliminer les faux signaux
- Visualisation Double : Système qui affiche les divergences à la fois sur le graphique des prix et dans la fenêtre RSI
- Analyse Multi-Timeframe : Intégration d'informations provenant de multiples unités de temps
- Personnalisation Complète : Plus de 50 paramètres ajustables pour s'adapter à tout style de trading
- Optimisation des Ressources : Conçu pour des performances optimales même sur des graphiques avec de nombreux instruments
- Gestion Intelligente de la Mémoire : Nettoyage automatique des objets graphiques et recalcul sélectif
Applications Pratiques
- Trading de Reversal : Identification précise des points de retournement potentiels du marché
- Trading de Continuation : Confirmation des tendances existantes avec des divergences cachées
- Analyse Multi-Actifs : Compatible avec tous les instruments (Forex, Actions, Indices, Cryptomonnaies)
- Scalping et Day Trading : Signaux clairs et précis sur les unités de temps courtes
- Swing Trading : Identification d'opportunités à plus long terme sur les unités de temps plus longues
Conclusion
Le RSI Divergence Suite Pro représente une solution complète pour les traders cherchant à identifier des opportunités de trading à haute probabilité basées sur les divergences. Sa combinaison unique de détection avancée, de classification de la force, d'analyse multi-timeframe et de système d'alerte en fait un outil indispensable pour tout trader technique utilisant MetaTrader 5.
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note