RSI Divergence Suite Pro
- Индикаторы
- German Pablo Gori
- Версия: 1.1
- Активации: 5
RSI Divergence Suite Pro - Продвинутый индикатор для MetaTrader 5
Общее описание RSI Divergence Suite Pro - это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 5, который автоматически обнаруживает расхождения между ценой и RSI, предоставляя высокоточные торговые сигналы. Этот профессиональный индикатор сочетает в себе мощность RSI с анализом расхождений, поддержкой/сопротивлением на нескольких таймфреймах и полной системой оповещений.
Основные характеристики
- Продвинутое обнаружение расхождений
- Четыре типа расхождений:
- Бычье расхождение (Regular Bullish): Бычий сигнал, когда цена формирует более низкие минимумы, а RSI - более высокие минимумы
- Медвежье расхождение (Regular Bearish): Медвежий сигнал, когда цена формирует более высокие максимумы, а RSI - более низкие максимумы
- Скрытое бычье расхождение (Hidden Bullish): Подтверждение восходящего тренда (продолжение)
- Скрытое медвежье расхождение (Hidden Bearish): Подтверждение нисходящего тренда (продолжение)
- Встроенные фильтры качества:
- Фильтр минимального объема
- Фильтр волатильности ATR
- Фильтр уровней RSI (перекупленность/перепроданность)
- Фильтр расстояния между барами
2. Система классификации силы
- Автоматическая категоризация сигналов:
- Сильный: Расхождения с разницей RSI выше настраиваемого порога
- Нормальный: Расхождения, соответствующие минимальным критериям
- Дифференцированная визуализация:
- Сплошные линии для сильных сигналов
- Пунктирные линии для нормальных сигналов
- Настраиваемые цвета для каждого типа расхождения
3. Информационная панель в реальном времени
- Настраиваемая панель, отображающая:
- Тип последнего обнаруженного расхождения
- Уровень силы сигнала
- Цвета, адаптированные к типу расхождения
- Настраиваемые положение и размер
4. Мультитаймфреймовая система поддержки/сопротивления
- Одновременный анализ 9 таймфреймов:
- От M1 до месячного
- Выборочная активация таймфреймов в зависимости от потребностей
- Интеллектуальная группировка уровней:
- Настраиваемый допуск для избежания дубликатов
- Четкая визуализация с настраиваемыми цветами и стилями
5. Полная система оповещений
-
Пять методов уведомлений:
- Всплывающие оповещения
- Уведомления по электронной почте
- Push-уведомления с историей
- Настраиваемые звуковые оповещения
- Визуальная панель на графике
-
Встроенная история оповещений:
- Хранит последние 6 оповещений
- Включает временную метку, символ, таймфрейм и тип
- Отправка истории в push-уведомлениях
6. Информационные метки
- Отображение текущих значений:
- Текущее значение RSI
- Текущее значение ATR
- Таймер текущей свечи
Настраиваемые параметры
Конфигурация RSI
- RSI_Period: Период для расчета RSI
- StrengthRsiDiffThreshold: Порог для определения расхождения как сильного
Фильтры качества
- ZigZag_Depth: Глубина для обнаружения значительных пиков и впадин
- Volume_Filter: Фильтр минимального объема для подтверждения сигналов
- Vol_Min: Минимальное значение ATR для фильтрации периодов низкой волатильности
- Filter_UseRsiLevels: Включить фильтр уровней RSI
- Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Уровни перекупленности/перепроданности
- Filter_UseBarDistance: Включить фильтр расстояния между барами
- Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: Допустимый диапазон расстояния
Визуальная настройка
- RegBullColor, RegBearColor: Цвета для обычных расхождений
- HidBullColor, HidBearColor: Цвета для скрытых расхождений
- EnableStrengthStyle: Включить стили линий на основе силы
- DefaultLineStyle: Стиль линии по умолчанию
- PanelBackColor: Цвет фона панели
- PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Цвета текста панели
- PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Положение панели
- PanelFontSize: Размер шрифта панели
Конфигурация поддержки/сопротивления
- ShowSRLines: Включить/выключить линии поддержки/сопротивления
- SR_Lookback: Количество баров для анализа
- SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Выбор таймфреймов для анализа
- SupportColor, ResistanceColor: Цвета для линий поддержки/сопротивления
- SR_LineStyle, SR_LineWidth: Стиль и толщина линий поддержки/сопротивления
- SR_Tolerance_Percent: Допуск для группировки близких уровней
Система оповещений
- EnableAlerts: Включить/выключить систему оповещений
- AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Выбор типов расхождений для оповещений
- UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Методы уведомлений
- AlertOncePerBar: Ограничить одним оповещением на бар для каждого типа
- SoundFileName: Пользовательский звуковой файл
Конкурентные преимущества
- Превосходная точность: Продвинутый алгоритм с множеством фильтров для устранения ложных сигналов
- Двойная визуализация: Система, отображающая расхождения как на ценовом графике, так и в окне RSI
- Мультитаймфреймовый анализ: Интеграция информации с нескольких таймфреймов
- Полная настройка: Более 50 настраиваемых параметров для адаптации к любому стилю торговли
- Оптимизация ресурсов: Разработан для оптимальной производительности даже на графиках с большим количеством инструментов
- Интеллектуальное управление памятью: Автоматическая очистка графических объектов и выборочный перерасчет
Практическое применение
- Торговля на разворотах: Точное определение потенциальных точек разворота рынка
- Торговля по тренду: Подтверждение существующих трендов скрытыми расхождениями
- Анализ нескольких активов: Совместим со всеми инструментами (Forex, акции, индексы, криптовалюты)
- Скальпинг и дневная торговля: Четкие и точные сигналы на низких таймфреймах
- Свинг-трейдинг: Определение долгосрочных возможностей на высоких таймфреймах
Заключение
RSI Divergence Suite Pro представляет собой комплексное решение для трейдеров, стремящихся выявлять торговые возможности с высокой вероятностью на основе расхождений. Его уникальное сочетание продвинутого обнаружения, классификации силы, мультитаймфреймового анализа и системы оповещений делает его незаменимым инструментом для любого технического трейдера, использующего MetaTrader 5.
