RSI Divergence Suite Pro - Продвинутый индикатор для MetaTrader 5

Общее описание RSI Divergence Suite Pro - это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 5, который автоматически обнаруживает расхождения между ценой и RSI, предоставляя высокоточные торговые сигналы. Этот профессиональный индикатор сочетает в себе мощность RSI с анализом расхождений, поддержкой/сопротивлением на нескольких таймфреймах и полной системой оповещений.

Основные характеристики

Продвинутое обнаружение расхождений

Четыре типа расхождений: Бычье расхождение (Regular Bullish): Бычий сигнал, когда цена формирует более низкие минимумы, а RSI - более высокие минимумы Медвежье расхождение (Regular Bearish): Медвежий сигнал, когда цена формирует более высокие максимумы, а RSI - более низкие максимумы Скрытое бычье расхождение (Hidden Bullish): Подтверждение восходящего тренда (продолжение) Скрытое медвежье расхождение (Hidden Bearish): Подтверждение нисходящего тренда (продолжение)

Встроенные фильтры качества: Фильтр минимального объема Фильтр волатильности ATR Фильтр уровней RSI (перекупленность/перепроданность) Фильтр расстояния между барами



2. Система классификации силы

Автоматическая категоризация сигналов: Сильный: Расхождения с разницей RSI выше настраиваемого порога Нормальный: Расхождения, соответствующие минимальным критериям

Дифференцированная визуализация: Сплошные линии для сильных сигналов Пунктирные линии для нормальных сигналов Настраиваемые цвета для каждого типа расхождения



3. Информационная панель в реальном времени

Настраиваемая панель, отображающая: Тип последнего обнаруженного расхождения Уровень силы сигнала Цвета, адаптированные к типу расхождения Настраиваемые положение и размер



4. Мультитаймфреймовая система поддержки/сопротивления

Одновременный анализ 9 таймфреймов: От M1 до месячного Выборочная активация таймфреймов в зависимости от потребностей

Интеллектуальная группировка уровней: Настраиваемый допуск для избежания дубликатов Четкая визуализация с настраиваемыми цветами и стилями



5. Полная система оповещений

Пять методов уведомлений: Всплывающие оповещения Уведомления по электронной почте Push-уведомления с историей Настраиваемые звуковые оповещения Визуальная панель на графике

Встроенная история оповещений: Хранит последние 6 оповещений Включает временную метку, символ, таймфрейм и тип Отправка истории в push-уведомлениях



6. Информационные метки

Отображение текущих значений: Текущее значение RSI Текущее значение ATR Таймер текущей свечи



Настраиваемые параметры

Конфигурация RSI

RSI_Period: Период для расчета RSI

StrengthRsiDiffThreshold: Порог для определения расхождения как сильного

Фильтры качества

ZigZag_Depth: Глубина для обнаружения значительных пиков и впадин

Volume_Filter: Фильтр минимального объема для подтверждения сигналов

Vol_Min: Минимальное значение ATR для фильтрации периодов низкой волатильности

Filter_UseRsiLevels: Включить фильтр уровней RSI

Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Уровни перекупленности/перепроданности

Filter_UseBarDistance: Включить фильтр расстояния между барами

Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: Допустимый диапазон расстояния

Визуальная настройка

RegBullColor, RegBearColor: Цвета для обычных расхождений

HidBullColor, HidBearColor: Цвета для скрытых расхождений

EnableStrengthStyle: Включить стили линий на основе силы

DefaultLineStyle: Стиль линии по умолчанию

PanelBackColor: Цвет фона панели

PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Цвета текста панели

PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Положение панели

PanelFontSize: Размер шрифта панели

Конфигурация поддержки/сопротивления

ShowSRLines: Включить/выключить линии поддержки/сопротивления

SR_Lookback: Количество баров для анализа

SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Выбор таймфреймов для анализа

SupportColor, ResistanceColor: Цвета для линий поддержки/сопротивления

SR_LineStyle, SR_LineWidth: Стиль и толщина линий поддержки/сопротивления

SR_Tolerance_Percent: Допуск для группировки близких уровней

Система оповещений

EnableAlerts: Включить/выключить систему оповещений

AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Выбор типов расхождений для оповещений

UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Методы уведомлений

AlertOncePerBar: Ограничить одним оповещением на бар для каждого типа

SoundFileName: Пользовательский звуковой файл

Конкурентные преимущества

Превосходная точность: Продвинутый алгоритм с множеством фильтров для устранения ложных сигналов Двойная визуализация: Система, отображающая расхождения как на ценовом графике, так и в окне RSI Мультитаймфреймовый анализ: Интеграция информации с нескольких таймфреймов Полная настройка: Более 50 настраиваемых параметров для адаптации к любому стилю торговли Оптимизация ресурсов: Разработан для оптимальной производительности даже на графиках с большим количеством инструментов Интеллектуальное управление памятью: Автоматическая очистка графических объектов и выборочный перерасчет

Практическое применение

Торговля на разворотах: Точное определение потенциальных точек разворота рынка

Торговля по тренду: Подтверждение существующих трендов скрытыми расхождениями

Анализ нескольких активов: Совместим со всеми инструментами (Forex, акции, индексы, криптовалюты)

Скальпинг и дневная торговля: Четкие и точные сигналы на низких таймфреймах

Свинг-трейдинг: Определение долгосрочных возможностей на высоких таймфреймах

Заключение

RSI Divergence Suite Pro представляет собой комплексное решение для трейдеров, стремящихся выявлять торговые возможности с высокой вероятностью на основе расхождений. Его уникальное сочетание продвинутого обнаружения, классификации силы, мультитаймфреймового анализа и системы оповещений делает его незаменимым инструментом для любого технического трейдера, использующего MetaTrader 5.



