RSI Divergence Suite Pro

RSI Divergence Suite Pro - Продвинутый индикатор для MetaTrader 5

Общее описание RSI Divergence Suite Pro - это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 5, который автоматически обнаруживает расхождения между ценой и RSI, предоставляя высокоточные торговые сигналы. Этот профессиональный индикатор сочетает в себе мощность RSI с анализом расхождений, поддержкой/сопротивлением на нескольких таймфреймах и полной системой оповещений.

Основные характеристики

  1. Продвинутое обнаружение расхождений
  • Четыре типа расхождений:
    • Бычье расхождение (Regular Bullish): Бычий сигнал, когда цена формирует более низкие минимумы, а RSI - более высокие минимумы
    • Медвежье расхождение (Regular Bearish): Медвежий сигнал, когда цена формирует более высокие максимумы, а RSI - более низкие максимумы
    • Скрытое бычье расхождение (Hidden Bullish): Подтверждение восходящего тренда (продолжение)
    • Скрытое медвежье расхождение (Hidden Bearish): Подтверждение нисходящего тренда (продолжение)
  • Встроенные фильтры качества:
    • Фильтр минимального объема
    • Фильтр волатильности ATR
    • Фильтр уровней RSI (перекупленность/перепроданность)
    • Фильтр расстояния между барами

2. Система классификации силы

  • Автоматическая категоризация сигналов:
    • Сильный: Расхождения с разницей RSI выше настраиваемого порога
    • Нормальный: Расхождения, соответствующие минимальным критериям
  • Дифференцированная визуализация:
    • Сплошные линии для сильных сигналов
    • Пунктирные линии для нормальных сигналов
    • Настраиваемые цвета для каждого типа расхождения

3. Информационная панель в реальном времени

  • Настраиваемая панель, отображающая:
    • Тип последнего обнаруженного расхождения
    • Уровень силы сигнала
    • Цвета, адаптированные к типу расхождения
    • Настраиваемые положение и размер

4. Мультитаймфреймовая система поддержки/сопротивления

  • Одновременный анализ 9 таймфреймов:
    • От M1 до месячного
    • Выборочная активация таймфреймов в зависимости от потребностей
  • Интеллектуальная группировка уровней:
    • Настраиваемый допуск для избежания дубликатов
    • Четкая визуализация с настраиваемыми цветами и стилями

5. Полная система оповещений

  • Пять методов уведомлений:

    • Всплывающие оповещения
    • Уведомления по электронной почте
    • Push-уведомления с историей
    • Настраиваемые звуковые оповещения
    • Визуальная панель на графике

  • Встроенная история оповещений:

    • Хранит последние 6 оповещений
    • Включает временную метку, символ, таймфрейм и тип
    • Отправка истории в push-уведомлениях

6. Информационные метки

  • Отображение текущих значений:
    • Текущее значение RSI
    • Текущее значение ATR
    • Таймер текущей свечи

Настраиваемые параметры

Конфигурация RSI

  • RSI_Period: Период для расчета RSI
  • StrengthRsiDiffThreshold: Порог для определения расхождения как сильного

Фильтры качества

  • ZigZag_Depth: Глубина для обнаружения значительных пиков и впадин
  • Volume_Filter: Фильтр минимального объема для подтверждения сигналов
  • Vol_Min: Минимальное значение ATR для фильтрации периодов низкой волатильности
  • Filter_UseRsiLevels: Включить фильтр уровней RSI
  • Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Уровни перекупленности/перепроданности
  • Filter_UseBarDistance: Включить фильтр расстояния между барами
  • Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: Допустимый диапазон расстояния

Визуальная настройка

  • RegBullColor, RegBearColor: Цвета для обычных расхождений
  • HidBullColor, HidBearColor: Цвета для скрытых расхождений
  • EnableStrengthStyle: Включить стили линий на основе силы
  • DefaultLineStyle: Стиль линии по умолчанию
  • PanelBackColor: Цвет фона панели
  • PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Цвета текста панели
  • PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Положение панели
  • PanelFontSize: Размер шрифта панели

Конфигурация поддержки/сопротивления

  • ShowSRLines: Включить/выключить линии поддержки/сопротивления
  • SR_Lookback: Количество баров для анализа
  • SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Выбор таймфреймов для анализа
  • SupportColor, ResistanceColor: Цвета для линий поддержки/сопротивления
  • SR_LineStyle, SR_LineWidth: Стиль и толщина линий поддержки/сопротивления
  • SR_Tolerance_Percent: Допуск для группировки близких уровней

Система оповещений

  • EnableAlerts: Включить/выключить систему оповещений
  • AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Выбор типов расхождений для оповещений
  • UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Методы уведомлений
  • AlertOncePerBar: Ограничить одним оповещением на бар для каждого типа
  • SoundFileName: Пользовательский звуковой файл

Конкурентные преимущества

  1. Превосходная точность: Продвинутый алгоритм с множеством фильтров для устранения ложных сигналов
  2. Двойная визуализация: Система, отображающая расхождения как на ценовом графике, так и в окне RSI
  3. Мультитаймфреймовый анализ: Интеграция информации с нескольких таймфреймов
  4. Полная настройка: Более 50 настраиваемых параметров для адаптации к любому стилю торговли
  5. Оптимизация ресурсов: Разработан для оптимальной производительности даже на графиках с большим количеством инструментов
  6. Интеллектуальное управление памятью: Автоматическая очистка графических объектов и выборочный перерасчет

Практическое применение

  • Торговля на разворотах: Точное определение потенциальных точек разворота рынка
  • Торговля по тренду: Подтверждение существующих трендов скрытыми расхождениями
  • Анализ нескольких активов: Совместим со всеми инструментами (Forex, акции, индексы, криптовалюты)
  • Скальпинг и дневная торговля: Четкие и точные сигналы на низких таймфреймах
  • Свинг-трейдинг: Определение долгосрочных возможностей на высоких таймфреймах

Заключение

RSI Divergence Suite Pro представляет собой комплексное решение для трейдеров, стремящихся выявлять торговые возможности с высокой вероятностью на основе расхождений. Его уникальное сочетание продвинутого обнаружения, классификации силы, мультитаймфреймового анализа и системы оповещений делает его незаменимым инструментом для любого технического трейдера, использующего MetaTrader 5.


Фильтр:
alejo3092
85
alejo3092 2025.08.14 06:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

German Pablo Gori
3184
Ответ разработчика German Pablo Gori 2025.08.15 17:19
A pleasure, thank you very much for your comment. Regards!
Jordan Bob
83
Jordan Bob 2025.05.22 14:24 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

German Pablo Gori
3184
Ответ разработчика German Pablo Gori 2025.06.13 04:31
Thanks for your comment! Regards!
Ответ на отзыв