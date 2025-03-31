RSI Divergence Suite Pro
- Indicadores
- German Pablo Gori
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
RSI Divergence Suite Pro - Indicador avanzado de detección de divergencias
RSI Divergence Suite Pro es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5 diseñado para detectar y analizar divergencias entre la acción del precio y el impulso RSI. El indicador proporciona un análisis exhaustivo de las divergencias con integración en múltiples marcos temporales y un sistema de alertas personalizable.
DETECCIÓN DE DIVERGENCIAS
Tipos de divergencias detectadas
- Divergencia alcista regular: El precio hace un mínimo más bajo, el RSI hace un mínimo más alto
- Divergencia bajista regular: El precio hace un máximo más alto, el RSI hace un máximo más bajo
- Divergencia alcista oculta: El precio hace un mínimo más alto, el RSI hace un mínimo más bajo
- Divergencia bajista oculta: El precio hace un máximo más bajo, el RSI hace un máximo más alto.
Características de detección
- Identificación automática de divergencias
- Clasificación de la fuerza (estándar/fuerte)
- Confirmación en múltiples marcos temporales
- Detección de picos y valles basada en ZigZag
- Filtro de distancia mínima para evitar señales falsas
REPRESENTACIÓN VISUAL
Visualización de gráficos
- Líneas de divergencia dibujadas en el gráfico de precios
- Líneas correspondientes en la ventana del indicador RSI
- Código de colores por tipo y fuerza
- Estilos y anchos de línea personalizables
Panel de información
- Valor actual del RSI
- Valor actual del ATR
- Tiempo de vela restante
- Historial de alertas recientes (últimas 6 alertas)
- Detalles de la alerta con fecha y hora
ANÁLISIS MULTI-MARCO TEMPORAL
Integración de marcos temporales
- Analice hasta 9 marcos temporales diferentes
- Marcos temporales seleccionables: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
- Detección de niveles de soporte y resistencia en todos los plazos
- Marcadores visuales para confluencias multitrama
Soporte y resistencia
- Cálculo automático del nivel de SR
- Integración de SR en múltiples marcos temporales
- Agrupación de niveles basada en la tolerancia
- Apariencia de línea personalizable
SISTEMA DE FILTRADO
Filtros de validación de señales
- Filtro de nivel RSI (zonas de sobrecompra/sobreventa)
- Filtro de volumen para confirmación de señales
- Filtro de volatilidad basado en ATR
- Filtro de distancia entre barras (mínimo/máximo)
- Umbral de fuerza para la clasificación de divergencias
CAPACIDADES DE ALERTA
Métodos de notificación
- Alertas visuales emergentes
- Notificaciones sonoras (archivo de sonido personalizable)
- Alertas por correo electrónico
- Notificaciones push a dispositivos móviles
Configuración de alertas
- Activar/desactivar por tipo de divergencia
- Opción de una alerta por barra
- Almacenamiento del historial de alertas
- Sello de tiempo y detalles incluidos
OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
Parámetros RSI
- Periodo RSI (por defecto 14)
- Selección del precio aplicado
- Niveles de sobrecompra/sobreventa
Parámetros de divergencia
- Umbral de diferencia de fuerza
- Profundidad ZigZag para detección de picos
- Periodo de retrospectiva para la búsqueda de divergencias
- Activar/desactivar cada tipo de divergencia
Personalización visual
- Colores alcistas/bajistas normales
- Colores alcistas/bajistas ocultos
- Estilos de línea para diferentes fuerzas
- Fondo del panel y colores del texto
- Posición del panel y tamaño de fuente
Ajustes de rendimiento
- Optimización del cálculo
- Limpieza automática de objetos
- Gestión de la memoria
- Recálculo selectivo
PARÁMETROS RECOMENDADOS
Periodo RSI 14 (estándar), se puede ajustar para la sensibilidad
Profundidad ZigZag: 12-20 para diferentes condiciones de mercado
Filtro de volumen: Activar para confirmación adicional
Plazos: Seleccione 3-5 marcos temporales relevantes para un rendimiento óptimo
RECOMENDACIONES DE USO
Aplicaciones de negociación
- Identificación de inversión de tendencia
- Continuación de la tendencia con divergencias ocultas
- Optimización del momento de entrada
- Generación de señales de salida
Adecuado para
- Pares de divisas
- Índices bursátiles
- Materias primas (oro, plata, petróleo)
- Criptodivisas
- Todos los plazos (M1 a MN1)
Estilos de negociación
- Swing trading
- Negociación diaria
- Trading de posición
- Análisis multitrama
