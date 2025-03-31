RSI Divergence Suite Pro - Indicador avanzado de detección de divergencias







RSI Divergence Suite Pro es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5 diseñado para detectar y analizar divergencias entre la acción del precio y el impulso RSI. El indicador proporciona un análisis exhaustivo de las divergencias con integración en múltiples marcos temporales y un sistema de alertas personalizable.





DETECCIÓN DE DIVERGENCIAS





Tipos de divergencias detectadas

- Divergencia alcista regular: El precio hace un mínimo más bajo, el RSI hace un mínimo más alto

- Divergencia bajista regular: El precio hace un máximo más alto, el RSI hace un máximo más bajo

- Divergencia alcista oculta: El precio hace un mínimo más alto, el RSI hace un mínimo más bajo

- Divergencia bajista oculta: El precio hace un máximo más bajo, el RSI hace un máximo más alto.





Características de detección

- Identificación automática de divergencias

- Clasificación de la fuerza (estándar/fuerte)

- Confirmación en múltiples marcos temporales

- Detección de picos y valles basada en ZigZag

- Filtro de distancia mínima para evitar señales falsas





REPRESENTACIÓN VISUAL





Visualización de gráficos

- Líneas de divergencia dibujadas en el gráfico de precios

- Líneas correspondientes en la ventana del indicador RSI

- Código de colores por tipo y fuerza

- Estilos y anchos de línea personalizables





Panel de información

- Valor actual del RSI

- Valor actual del ATR

- Tiempo de vela restante

- Historial de alertas recientes (últimas 6 alertas)

- Detalles de la alerta con fecha y hora





ANÁLISIS MULTI-MARCO TEMPORAL





Integración de marcos temporales

- Analice hasta 9 marcos temporales diferentes

- Marcos temporales seleccionables: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

- Detección de niveles de soporte y resistencia en todos los plazos

- Marcadores visuales para confluencias multitrama





Soporte y resistencia

- Cálculo automático del nivel de SR

- Integración de SR en múltiples marcos temporales

- Agrupación de niveles basada en la tolerancia

- Apariencia de línea personalizable





SISTEMA DE FILTRADO





Filtros de validación de señales

- Filtro de nivel RSI (zonas de sobrecompra/sobreventa)

- Filtro de volumen para confirmación de señales

- Filtro de volatilidad basado en ATR

- Filtro de distancia entre barras (mínimo/máximo)

- Umbral de fuerza para la clasificación de divergencias





CAPACIDADES DE ALERTA





Métodos de notificación

- Alertas visuales emergentes

- Notificaciones sonoras (archivo de sonido personalizable)

- Alertas por correo electrónico

- Notificaciones push a dispositivos móviles





Configuración de alertas

- Activar/desactivar por tipo de divergencia

- Opción de una alerta por barra

- Almacenamiento del historial de alertas

- Sello de tiempo y detalles incluidos





OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN





Parámetros RSI

- Periodo RSI (por defecto 14)

- Selección del precio aplicado

- Niveles de sobrecompra/sobreventa





Parámetros de divergencia

- Umbral de diferencia de fuerza

- Profundidad ZigZag para detección de picos

- Periodo de retrospectiva para la búsqueda de divergencias

- Activar/desactivar cada tipo de divergencia





Personalización visual

- Colores alcistas/bajistas normales

- Colores alcistas/bajistas ocultos

- Estilos de línea para diferentes fuerzas

- Fondo del panel y colores del texto

- Posición del panel y tamaño de fuente





Ajustes de rendimiento

- Optimización del cálculo

- Limpieza automática de objetos

- Gestión de la memoria

- Recálculo selectivo





PARÁMETROS RECOMENDADOS





Periodo RSI 14 (estándar), se puede ajustar para la sensibilidad

Profundidad ZigZag: 12-20 para diferentes condiciones de mercado

Filtro de volumen: Activar para confirmación adicional

Plazos: Seleccione 3-5 marcos temporales relevantes para un rendimiento óptimo





RECOMENDACIONES DE USO





Aplicaciones de negociación

- Identificación de inversión de tendencia

- Continuación de la tendencia con divergencias ocultas

- Optimización del momento de entrada

- Generación de señales de salida





Adecuado para

- Pares de divisas

- Índices bursátiles

- Materias primas (oro, plata, petróleo)

- Criptodivisas

- Todos los plazos (M1 a MN1)





Estilos de negociación

- Swing trading

- Negociación diaria

- Trading de posición

- Análisis multitrama



