RSI Divergence Suite Pro - MetaTrader 5 用高度な指標
概要 RSI Divergence Suite Pro は、MetaTrader 5 用の高度なテクニカル指標であり、価格と RSI の間のダイバージェンスを自動的に検出し、高精度の取引シグナルを提供します。このプロフェッショナルな指標は、RSI の強力な機能とダイバージェンス分析、マルチタイムフレームのサポート/レジスタンス、および完全なアラートシステムを組み合わせています。
主な機能
- 高度なダイバージェンス検出
- 4 種類のダイバージェンス:
- レギュラーブル：価格が安値を更新する一方で、RSI が高値を更新する強気シグナル
- レギュラーベア：価格が高値を更新する一方で、RSI が安値を更新する弱気シグナル
- ヒドゥンブル：強気トレンドの確認（継続）
- ヒドゥンベア：弱気トレンドの確認（継続）
- 統合された品質フィルター:
- 最小出来高フィルター
- ATR ボラティリティフィルター
- RSI レベルフィルター（買われすぎ/売られすぎ）
- バー間距離フィルター
2. 強度分類システム
- シグナルの自動分類:
- 強：設定可能な閾値を超える RSI の差を持つダイバージェンス
- 通常：最小基準を満たすダイバージェンス
- 差別化された視覚化:
- 強力なシグナルには実線
- 通常のシグナルには破線
- 各ダイバージェンスタイプにカスタマイズ可能な色
3. リアルタイム情報パネル
- カスタマイズ可能なパネル表示:
- 最後に検出されたダイバージェンスのタイプ
- シグナルの強さのレベル
- ダイバージェンスタイプに適応した色
- 調整可能な位置とサイズ
4. マルチタイムフレームのサポート/レジスタンスシステム
- 9 つのタイムフレームの同時分析:
- M1 から月足まで
- ニーズに応じたタイムフレームの選択的なアクティブ化
- レベルのインテリジェントなグループ化:
- 重複を避けるための設定可能な許容範囲
- カスタマイズ可能な色とスタイルによる明確な視覚化
5. 完全なアラートシステム
-
5 つの通知方法:
- ポップアップアラート
- メール通知
- 履歴付きプッシュ通知
- カスタマイズ可能なサウンドアラート
- チャート上のビジュアルパネル
-
統合されたアラート履歴:
- 過去 6 件のアラートを保存
- タイムスタンプ、シンボル、タイムフレーム、タイプを含む
- プッシュ通知での履歴の送信
6. 情報ラベル
- 現在の値の表示:
- 現在の RSI 値
- 現在の ATR 値
- 現在のローソク足タイマー
カスタマイズ可能なパラメータ
RSI 設定
- RSI_Period: RSI 計算の期間
- StrengthRsiDiffThreshold: ダイバージェンスを強いと見なすための閾値
品質フィルター
- ZigZag_Depth: 重要な高値と安値を検出する深さ
- Volume_Filter: シグナルを検証するための最小出来高フィルター
- Vol_Min: 低ボラティリティ期間をフィルタリングするための最小 ATR 値
- Filter_UseRsiLevels: RSI レベルフィルターを有効にする
- Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: 買われすぎ/売られすぎレベル
- Filter_UseBarDistance: バー間距離フィルターを有効にする
- Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: 許容される距離範囲
視覚的なカスタマイズ
- RegBullColor, RegBearColor: レギュラーダイバージェンスの色
- HidBullColor, HidBearColor: ヒドゥンダイバージェンスの色
- EnableStrengthStyle: 強度に基づくラインスタイルを有効にする
- DefaultLineStyle: デフォルトのラインスタイル
- PanelBackColor: パネルの背景色
- PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: パネルのテキストの色
- PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: パネルの位置
- PanelFontSize: パネルのフォントサイズ
サポート/レジスタンス設定
- ShowSRLines: サポート/レジスタンスラインの有効/無効
- SR_Lookback: 分析するバーの数
- SR_UseM1, SR_UseM5, ...: 分析するタイムフレームの選択
- SupportColor, ResistanceColor: サポート/レジスタンスラインの色
- SR_LineStyle, SR_LineWidth: サポート/レジスタンスラインのスタイルと太さ
- SR_Tolerance_Percent: 近いレベルをグループ化するための許容範囲
アラートシステム
- EnableAlerts: アラートシステムの有効/無効
- AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: アラートのダイバージェンスタイプの選択
- UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: 通知方法
- AlertOncePerBar: 各タイプにつきバーごとに 1 つのアラートに制限
- SoundFileName: カスタムサウンドファイル
競争上の優位性
- 優れた精度: 誤ったシグナルを排除するための複数のフィルターを備えた高度なアルゴリズム
- デュアル表示: 価格チャートと RSI ウィンドウの両方にダイバージェンスを表示するシステム
- マルチタイムフレーム分析: 複数のタイムフレームからの情報の統合
- 完全なカスタマイズ: あらゆる取引スタイルに適応するための 50 以上の調整可能なパラメータ
- リソースの最適化: 多数の銘柄があるチャートでも最適なパフォーマンスを実現するように設計
- インテリジェントなメモリ管理: グラフィックオブジェクトの自動クリーンアップと選択的な再計算
応用例
- リバーサルトレーディング: 潜在的な市場の転換点の正確な特定
- 継続トレーディング: ヒドゥンダイバージェンスによる既存トレンドの確認
- マルチアセット分析: すべての銘柄（FX、株式、指数、暗号通貨）に対応
- スキャルピングとデイトレーディング: 短い時間足での明確で正確なシグナル
- スイングトレーディング: 長い時間足での長期的な機会の特定
結論
RSI Divergence Suite Pro は、ダイバージェンスに基づいて高確率の取引機会を特定しようとするトレーダーにとって完全なソリューションです。高度な検出、強度分類、マルチタイムフレーム分析、アラートシステムの独自の組み合わせにより、MetaTrader 5 を使用するすべてのテクニカルトレーダーにとって不可欠なツールとなっています。
