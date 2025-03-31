RSI Divergence Suite Pro
- Indicatori
- German Pablo Gori
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 12
RSI Divergence Suite Pro - Indicatore Avanzato per MetaTrader 5
Panoramica RSI Divergence Suite Pro è un indicatore tecnico avanzato per MetaTrader 5 che rileva automaticamente le divergenze tra prezzo e RSI, fornendo segnali di trading ad alta precisione. Questo indicatore professionale combina la potenza dell'RSI con l'analisi delle divergenze, il supporto/resistenza multi-timeframe e un sistema di allerta completo.
Caratteristiche Principali
- Rilevamento Avanzato delle Divergenze
- Quattro tipi di divergenze:
- Regular Bullish: Segnale rialzista quando il prezzo forma minimi inferiori ma l'RSI forma minimi superiori
- Regular Bearish: Segnale ribassista quando il prezzo forma massimi superiori ma l'RSI forma massimi inferiori
- Hidden Bullish: Conferma del trend rialzista (continuazione)
- Hidden Bearish: Conferma del trend ribassista (continuazione)
- Filtri di qualità integrati:
- Filtro di volume minimo
- Filtro di volatilità ATR
- Filtro dei livelli RSI (ipercomprato/ipervenduto)
- Filtro della distanza tra le barre
2. Sistema di Classificazione della Forza
- Categorizzazione automatica dei segnali:
- Forte: Divergenze con differenza RSI superiore alla soglia configurabile
- Normale: Divergenze che soddisfano i criteri minimi
- Visualizzazione differenziata:
- Linee continue per segnali forti
- Linee tratteggiate per segnali normali
- Colori personalizzabili per ogni tipo di divergenza
3. Pannello Informativo in Tempo Reale
- Pannello personalizzabile che mostra:
- Tipo dell'ultima divergenza rilevata
- Livello di forza del segnale
- Colori adattati al tipo di divergenza
- Posizione e dimensione regolabili
4. Sistema Multi-Timeframe di Supporto/Resistenza
- Analisi simultanea di 9 timeframe:
- Da M1 a Mensile
- Attivazione selettiva dei timeframe in base alle esigenze
- Raggruppamento intelligente dei livelli:
- Tolleranza configurabile per evitare duplicati
- Visualizzazione chiara con colori e stili personalizzabili
5. Sistema di Allerta Completo
-
Cinque metodi di notifica:
- Allerte popup
- Notifiche via email
- Notifiche push con cronologia
- Allerte sonore personalizzabili
- Pannello visivo sul grafico
-
Cronologia degli avvisi integrata:
- Memorizza gli ultimi 6 avvisi
- Include timestamp, simbolo, timeframe e tipo
- Invio della cronologia nelle notifiche push
6. Etichette Informative
- Visualizzazione dei valori attuali:
- Valore RSI attuale
- Valore ATR attuale
- Timer della candela corrente
Parametri Personalizzabili
Configurazione RSI
- RSI_Period: Periodo per il calcolo dell'RSI
- StrengthRsiDiffThreshold: Soglia per considerare una divergenza come forte
Filtri di Qualità
- ZigZag_Depth: Profondità per rilevare picchi e valli significativi
- Volume_Filter: Filtro di volume minimo per convalidare i segnali
- Vol_Min: Valore ATR minimo per filtrare periodi di bassa volatilità
- Filter_UseRsiLevels: Abilita filtro livelli RSI
- Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Livelli di ipercomprato/ipervenduto
- Filter_UseBarDistance: Abilita filtro distanza tra le barre
- Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: Intervallo di distanza consentito
Personalizzazione Visiva
- RegBullColor, RegBearColor: Colori per divergenze regolari
- HidBullColor, HidBearColor: Colori per divergenze nascoste
- EnableStrengthStyle: Abilita stili di linea basati sulla forza
- DefaultLineStyle: Stile di linea predefinito
- PanelBackColor: Colore di sfondo del pannello
- PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Colori del testo del pannello
- PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Posizione del pannello
- PanelFontSize: Dimensione del carattere del pannello
Configurazione Supporto/Resistenza
- ShowSRLines: Abilita/disabilita linee S/R
- SR_Lookback: Numero di barre da analizzare
- SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Selezione dei timeframe per l'analisi
- SupportColor, ResistanceColor: Colori per le linee S/R
- SR_LineStyle, SR_LineWidth: Stile e spessore delle linee S/R
- SR_Tolerance_Percent: Tolleranza per raggruppare livelli vicini
Sistema di Allerta
- EnableAlerts: Abilita/disabilita sistema di allerta
- AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Selezione dei tipi di divergenza per gli avvisi
- UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Metodi di notifica
- AlertOncePerBar: Limita a un avviso per barra per ogni tipo
- SoundFileName: File audio personalizzato
Vantaggi Competitivi
- Precisione Superiore: Algoritmo avanzato con più filtri per eliminare i falsi segnali
- Visualizzazione Doppia: Sistema che mostra le divergenze sia sul grafico dei prezzi che nella finestra RSI
- Analisi Multi-Timeframe: Integrazione di informazioni provenienti da più timeframe
- Personalizzazione Completa: Più di 50 parametri regolabili per adattarsi a qualsiasi stile di trading
- Ottimizzazione delle Risorse: Progettato per prestazioni ottimali anche su grafici con molti strumenti
- Gestione Intelligente della Memoria: Pulizia automatica degli oggetti grafici e ricalcolo selettivo
Applicazioni Pratiche
- Trading di Inversione: Identificazione precisa dei potenziali punti di svolta del mercato
- Trading di Continuazione: Conferma dei trend esistenti con divergenze nascoste
- Analisi Multi-Asset: Compatibile con tutti gli strumenti (Forex, Azioni, Indici, Criptovalute)
- Scalping e Day Trading: Segnali chiari e precisi su timeframe bassi
- Swing Trading: Identificazione di opportunità a lungo termine su timeframe più alti
Conclusione
RSI Divergence Suite Pro rappresenta una soluzione completa per i trader che cercano di identificare opportunità di trading ad alta probabilità basate sulle divergenze. La sua combinazione unica di rilevamento avanzato, classificazione della forza, analisi multi-timeframe e sistema di allerta lo rende uno strumento indispensabile per qualsiasi trader tecnico che utilizzi MetaTrader 5.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.