RSI Divergence Suite Pro
- 指标
- German Pablo Gori
- 版本: 1.1
- 激活: 5
RSI Divergence Suite Pro - MetaTrader 5 高级指标
概述 RSI Divergence Suite Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级技术指标，可自动检测价格与 RSI 之间的背离，提供高精度的交易信号。这款专业指标结合了 RSI 的强大功能、背离分析、多时间框架支撑/阻力以及完整的警报系统。
主要特点
- 高级背离检测
- 四种背离类型：
- 常规看涨背离：价格创新低而 RSI 创新高时的看涨信号
- 常规看跌背离：价格创新高而 RSI 创新低时的看跌信号
- 隐藏看涨背离：看涨趋势确认（延续）
- 隐藏看跌背离：看跌趋势确认（延续）
- 集成质量过滤器：
- 最小成交量过滤器
- ATR 波动率过滤器
- RSI 水平过滤器（超买/超卖）
- K 线距离过滤器
2. 强度分类系统
- 信号自动分类：
- 强：RSI 差异高于可配置阈值的背离
- 正常：符合最低标准的背离
- 差异化可视化：
- 强信号使用实线
- 正常信号使用虚线
- 每种背离类型可自定义颜色
3. 实时信息面板
- 可自定义的面板显示：
- 最新检测到的背离类型
- 信号强度级别
- 适应背离类型的颜色
- 可调整的位置和大小
4. 多时间框架支撑/阻力系统
- 同时分析 9 个时间框架：
- 从 M1 到月线
- 根据需要选择性激活时间框架
- 智能水平分组：
- 可配置的容差以避免重复
- 使用可自定义的颜色和样式进行清晰的可视化
5. 完整的警报系统
-
五种通知方式：
- 弹出警报
- 电子邮件通知
- 带有历史记录的推送通知
- 可自定义的声音警报
- 图表上的可视化面板
-
集成警报历史记录：
- 存储最近 6 条警报
- 包括时间戳、交易品种、时间框架和类型
- 在推送通知中发送历史记录
6. 信息标签
- 显示当前值：
- 当前 RSI 值
- 当前 ATR 值
- 当前蜡烛计时器
可自定义参数
RSI 配置
- RSI_Period：RSI 计算周期
- StrengthRsiDiffThreshold：将背离视为强背离的阈值
质量过滤器
- ZigZag_Depth：检测重要峰值和谷值的深度
- Volume_Filter：验证信号的最小成交量过滤器
- Vol_Min：过滤低波动率时期的最小 ATR 值
- Filter_UseRsiLevels：启用 RSI 水平过滤器
- Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold：超买/超卖水平
- Filter_UseBarDistance：启用 K 线距离过滤器
- Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance：允许的距离范围
视觉自定义
- RegBullColor、RegBearColor：常规背离的颜色
- HidBullColor、HidBearColor：隐藏背离的颜色
- EnableStrengthStyle：启用基于强度的线条样式
- DefaultLineStyle：默认线条样式
- PanelBackColor：面板背景颜色
- PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong：面板文本颜色
- PanelCorner、PanelXDistance、PanelYDistance：面板位置
- PanelFontSize：面板字体大小
支撑/阻力配置
- ShowSRLines：启用/禁用支撑/阻力线
- SR_Lookback：要分析的 K 线数量
- SR_UseM1、SR_UseM5、...：选择用于分析的时间框架
- SupportColor、ResistanceColor：支撑/阻力线的颜色
- SR_LineStyle、SR_LineWidth：支撑/阻力线的样式和粗细
- SR_Tolerance_Percent：对附近水平进行分组的容差
警报系统
- EnableAlerts：启用/禁用警报系统
- AlertOnRegularBullish、AlertOnRegularBearish、...：选择用于警报的背离类型
- UsePopupAlert、UseSoundAlert、...：通知方式
- AlertOncePerBar：每种类型每根 K 线限制为一个警报
- SoundFileName：自定义声音文件
竞争优势
- 更高的精度：具有多个过滤器以消除错误信号的先进算法
- 双重可视化：在价格图表和 RSI 窗口中都显示背离的系统
- 多时间框架分析：集成来自多个时间框架的信息
- 完全自定义：超过 50 个可调参数，可适应任何交易风格
- 资源优化：即使在具有许多交易品种的图表上也能实现最佳性能
- 智能内存管理：自动清理图形对象和选择性重新计算
实际应用
- 反转交易：精确识别潜在的市场转折点
- 延续交易：通过隐藏背离确认现有趋势
- 多资产分析：与所有交易品种兼容（外汇、股票、指数、加密货币）
- 剥头皮和日内交易：在低时间框架上提供清晰准确的信号
- 波段交易：识别较高时间框架上的长期机会
结论
RSI Divergence Suite Pro 为寻求识别基于背离的高概率交易机会的交易者提供了一个完整的解决方案。其先进的检测、强度分类、多时间框架分析和警报系统的独特组合使其成为任何使用 MetaTrader 5 的技术交易者的必备工具。
