RSI Divergence Suite Pro
- Göstergeler
- German Pablo Gori
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 12
RSI Divergence Suite Pro - MetaTrader 5 için Gelişmiş Gösterge
Genel Bakış RSI Divergence Suite Pro, fiyat ve RSI arasındaki uyumsuzlukları otomatik olarak algılayan ve yüksek hassasiyetli alım satım sinyalleri sağlayan MetaTrader 5 için gelişmiş bir teknik göstergedir. Bu profesyonel gösterge, RSI'ın gücünü uyumsuzluk analizi, çoklu zaman dilimi destek/direnç ve eksiksiz bir uyarı sistemi ile birleştirir.
Ana Özellikler
- Gelişmiş Uyumsuzluk Tespiti
- Dört tür uyumsuzluk:
- Normal Yükseliş: Fiyat daha düşük dipler yaparken RSI daha yüksek dipler yaptığında yükseliş sinyali
- Normal Düşüş: Fiyat daha yüksek tepeler yaparken RSI daha düşük tepeler yaptığında düşüş sinyali
- Gizli Yükseliş: Yükseliş trendi onayı (devam)
- Gizli Düşüş: Düşüş trendi onayı (devam)
- Entegre kalite filtreleri:
- Minimum hacim filtresi
- ATR volatilite filtresi
- RSI seviyeleri filtresi (aşırı alım/aşırı satım)
- Çubuk mesafesi filtresi
2. Güç Sınıflandırma Sistemi
- Sinyallerin otomatik olarak kategorize edilmesi:
- Güçlü: RSI farkı yapılandırılabilir eşiğin üzerinde olan uyumsuzluklar
- Normal: Minimum kriterleri karşılayan uyumsuzluklar
- Farklılaştırılmış görselleştirme:
- Güçlü sinyaller için düz çizgiler
- Normal sinyaller için kesikli çizgiler
- Her uyumsuzluk türü için özelleştirilebilir renkler
3. Gerçek Zamanlı Bilgi Paneli
- Aşağıdakileri gösteren özelleştirilebilir panel:
- Tespit edilen son uyumsuzluğun türü
- Sinyal gücü seviyesi
- Uyumsuzluk türüne uyarlanmış renkler
- Ayarlanabilir konum ve boyut
4. Çoklu Zaman Dilimi Destek/Direnç Sistemi
- 9 zaman diliminin eş zamanlı analizi:
- M1'den Aylık'a kadar
- İhtiyaçlara göre zaman dilimlerinin seçici olarak etkinleştirilmesi
- Seviyelerin akıllıca gruplandırılması:
- Yinelenmeleri önlemek için yapılandırılabilir tolerans
- Özelleştirilebilir renkler ve stillerle net görselleştirme
5. Eksiksiz Uyarı Sistemi
-
Beş bildirim yöntemi:
- Açılır uyarılar
- E-posta bildirimleri
- Geçmişli push bildirimleri
- Özelleştirilebilir sesli uyarılar
- Grafikte görsel panel
-
Entegre uyarı geçmişi:
- Son 6 uyarıyı saklar
- Zaman damgası, sembol, zaman dilimi ve türü içerir
- Push bildirimlerinde geçmiş gönderme
6. Bilgilendirici Etiketler
- Mevcut değerlerin görüntülenmesi:
- Mevcut RSI değeri
- Mevcut ATR değeri
- Mevcut mum zamanlayıcısı
Özelleştirilebilir Parametreler
RSI Yapılandırması
- RSI_Period: RSI hesaplaması için periyot
- StrengthRsiDiffThreshold: Bir uyumsuzluğu güçlü olarak kabul etmek için eşik
Kalite Filtreleri
- ZigZag_Depth: Önemli tepe ve dipleri tespit etmek için derinlik
- Volume_Filter: Sinyalleri doğrulamak için minimum hacim filtresi
- Vol_Min: Düşük volatilite dönemlerini filtrelemek için minimum ATR değeri
- Filter_UseRsiLevels: RSI seviyeleri filtresini etkinleştir
- Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Aşırı alım/aşırı satım seviyeleri
- Filter_UseBarDistance: Çubuk mesafesi filtresini etkinleştir
- Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: İzin verilen mesafe aralığı
Görsel Özelleştirme
- RegBullColor, RegBearColor: Normal uyumsuzluklar için renkler
- HidBullColor, HidBearColor: Gizli uyumsuzluklar için renkler
- EnableStrengthStyle: Güce dayalı çizgi stillerini etkinleştir
- DefaultLineStyle: Varsayılan çizgi stili
- PanelBackColor: Panel arka plan rengi
- PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Panel metin renkleri
- PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Panel konumu
- PanelFontSize: Panel yazı tipi boyutu
Destek/Direnç Yapılandırması
- ShowSRLines: D/D çizgilerini etkinleştir/devre dışı bırak
- SR_Lookback: Analiz edilecek çubuk sayısı
- SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Analiz için zaman dilimi seçimi
- SupportColor, ResistanceColor: D/D çizgileri için renkler
- SR_LineStyle, SR_LineWidth: D/D çizgilerinin stili ve kalınlığı
- SR_Tolerance_Percent: Yakın seviyeleri gruplandırmak için tolerans
Uyarı Sistemi
- EnableAlerts: Uyarı sistemini etkinleştir/devre dışı bırak
- AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Uyarılar için uyumsuzluk türü seçimi
- UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Bildirim yöntemleri
- AlertOncePerBar: Her tür için çubuk başına bir uyarıyla sınırla
- SoundFileName: Özel ses dosyası
Rekabet Avantajları
- Üstün Hassasiyet: Yanlış sinyalleri ortadan kaldırmak için çoklu filtrelerle gelişmiş algoritma
- Çift Görselleştirme: Uyumsuzlukları hem fiyat grafiğinde hem de RSI penceresinde gösteren sistem
- Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Birden çok zaman diliminden bilgi entegrasyonu
- Tam Özelleştirme: Herhangi bir alım satım stiline uyum sağlamak için 50'den fazla ayarlanabilir parametre
- Kaynak Optimizasyonu: Çok sayıda enstrümana sahip grafiklerde bile optimum performans için tasarlanmıştır
- Akıllı Bellek Yönetimi: Grafik nesnelerinin otomatik olarak temizlenmesi ve seçici olarak yeniden hesaplama
Pratik Uygulamalar
- Tersine Dönüş Ticareti: Potansiyel piyasa dönüş noktalarının kesin olarak tanımlanması
- Devam Ticareti: Gizli uyumsuzluklarla mevcut trendlerin onayı
- Çoklu Varlık Analizi: Tüm enstrümanlarla uyumlu (Forex, Hisse Senetleri, Endeksler, Kripto Para Birimleri)
- Scalping ve Gün İçi Ticaret: Düşük zaman dilimlerinde net ve kesin sinyaller
- Swing Ticareti: Yüksek zaman dilimlerinde daha uzun vadeli fırsatların belirlenmesi
Sonuç
RSI Divergence Suite Pro, uyumsuzluklara dayalı yüksek olasılıklı alım satım fırsatlarını belirlemek isteyen yatırımcılar için eksiksiz bir çözüm sunar. Gelişmiş tespit, güç sınıflandırması, çoklu zaman dilimi analizi ve uyarı sisteminin benzersiz kombinasyonu, MetaTrader 5 kullanan her teknik yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı