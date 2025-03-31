RSI Divergence Suite Pro - MetaTrader 5 için Gelişmiş Gösterge

Genel Bakış RSI Divergence Suite Pro, fiyat ve RSI arasındaki uyumsuzlukları otomatik olarak algılayan ve yüksek hassasiyetli alım satım sinyalleri sağlayan MetaTrader 5 için gelişmiş bir teknik göstergedir. Bu profesyonel gösterge, RSI'ın gücünü uyumsuzluk analizi, çoklu zaman dilimi destek/direnç ve eksiksiz bir uyarı sistemi ile birleştirir.

Ana Özellikler

Gelişmiş Uyumsuzluk Tespiti

Dört tür uyumsuzluk: Normal Yükseliş: Fiyat daha düşük dipler yaparken RSI daha yüksek dipler yaptığında yükseliş sinyali Normal Düşüş: Fiyat daha yüksek tepeler yaparken RSI daha düşük tepeler yaptığında düşüş sinyali Gizli Yükseliş: Yükseliş trendi onayı (devam) Gizli Düşüş: Düşüş trendi onayı (devam)

Entegre kalite filtreleri: Minimum hacim filtresi ATR volatilite filtresi RSI seviyeleri filtresi (aşırı alım/aşırı satım) Çubuk mesafesi filtresi



2. Güç Sınıflandırma Sistemi

Sinyallerin otomatik olarak kategorize edilmesi: Güçlü: RSI farkı yapılandırılabilir eşiğin üzerinde olan uyumsuzluklar Normal: Minimum kriterleri karşılayan uyumsuzluklar

Farklılaştırılmış görselleştirme: Güçlü sinyaller için düz çizgiler Normal sinyaller için kesikli çizgiler Her uyumsuzluk türü için özelleştirilebilir renkler



3. Gerçek Zamanlı Bilgi Paneli

Aşağıdakileri gösteren özelleştirilebilir panel: Tespit edilen son uyumsuzluğun türü Sinyal gücü seviyesi Uyumsuzluk türüne uyarlanmış renkler Ayarlanabilir konum ve boyut



4. Çoklu Zaman Dilimi Destek/Direnç Sistemi

9 zaman diliminin eş zamanlı analizi: M1'den Aylık'a kadar İhtiyaçlara göre zaman dilimlerinin seçici olarak etkinleştirilmesi

Seviyelerin akıllıca gruplandırılması: Yinelenmeleri önlemek için yapılandırılabilir tolerans Özelleştirilebilir renkler ve stillerle net görselleştirme



5. Eksiksiz Uyarı Sistemi

Beş bildirim yöntemi: Açılır uyarılar E-posta bildirimleri Geçmişli push bildirimleri Özelleştirilebilir sesli uyarılar Grafikte görsel panel

Entegre uyarı geçmişi: Son 6 uyarıyı saklar Zaman damgası, sembol, zaman dilimi ve türü içerir Push bildirimlerinde geçmiş gönderme



6. Bilgilendirici Etiketler

Mevcut değerlerin görüntülenmesi: Mevcut RSI değeri Mevcut ATR değeri Mevcut mum zamanlayıcısı



Özelleştirilebilir Parametreler

RSI Yapılandırması

RSI_Period: RSI hesaplaması için periyot

StrengthRsiDiffThreshold: Bir uyumsuzluğu güçlü olarak kabul etmek için eşik

Kalite Filtreleri

ZigZag_Depth: Önemli tepe ve dipleri tespit etmek için derinlik

Volume_Filter: Sinyalleri doğrulamak için minimum hacim filtresi

Vol_Min: Düşük volatilite dönemlerini filtrelemek için minimum ATR değeri

Filter_UseRsiLevels: RSI seviyeleri filtresini etkinleştir

Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Aşırı alım/aşırı satım seviyeleri

Filter_UseBarDistance: Çubuk mesafesi filtresini etkinleştir

Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: İzin verilen mesafe aralığı

Görsel Özelleştirme

RegBullColor, RegBearColor: Normal uyumsuzluklar için renkler

HidBullColor, HidBearColor: Gizli uyumsuzluklar için renkler

EnableStrengthStyle: Güce dayalı çizgi stillerini etkinleştir

DefaultLineStyle: Varsayılan çizgi stili

PanelBackColor: Panel arka plan rengi

PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Panel metin renkleri

PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Panel konumu

PanelFontSize: Panel yazı tipi boyutu

Destek/Direnç Yapılandırması

ShowSRLines: D/D çizgilerini etkinleştir/devre dışı bırak

SR_Lookback: Analiz edilecek çubuk sayısı

SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Analiz için zaman dilimi seçimi

SupportColor, ResistanceColor: D/D çizgileri için renkler

SR_LineStyle, SR_LineWidth: D/D çizgilerinin stili ve kalınlığı

SR_Tolerance_Percent: Yakın seviyeleri gruplandırmak için tolerans

Uyarı Sistemi

EnableAlerts: Uyarı sistemini etkinleştir/devre dışı bırak

AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Uyarılar için uyumsuzluk türü seçimi

UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Bildirim yöntemleri

AlertOncePerBar: Her tür için çubuk başına bir uyarıyla sınırla

SoundFileName: Özel ses dosyası

Rekabet Avantajları

Üstün Hassasiyet: Yanlış sinyalleri ortadan kaldırmak için çoklu filtrelerle gelişmiş algoritma Çift Görselleştirme: Uyumsuzlukları hem fiyat grafiğinde hem de RSI penceresinde gösteren sistem Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Birden çok zaman diliminden bilgi entegrasyonu Tam Özelleştirme: Herhangi bir alım satım stiline uyum sağlamak için 50'den fazla ayarlanabilir parametre Kaynak Optimizasyonu: Çok sayıda enstrümana sahip grafiklerde bile optimum performans için tasarlanmıştır Akıllı Bellek Yönetimi: Grafik nesnelerinin otomatik olarak temizlenmesi ve seçici olarak yeniden hesaplama

Pratik Uygulamalar

Tersine Dönüş Ticareti: Potansiyel piyasa dönüş noktalarının kesin olarak tanımlanması

Devam Ticareti: Gizli uyumsuzluklarla mevcut trendlerin onayı

Çoklu Varlık Analizi: Tüm enstrümanlarla uyumlu (Forex, Hisse Senetleri, Endeksler, Kripto Para Birimleri)

Scalping ve Gün İçi Ticaret: Düşük zaman dilimlerinde net ve kesin sinyaller

Swing Ticareti: Yüksek zaman dilimlerinde daha uzun vadeli fırsatların belirlenmesi

Sonuç

RSI Divergence Suite Pro, uyumsuzluklara dayalı yüksek olasılıklı alım satım fırsatlarını belirlemek isteyen yatırımcılar için eksiksiz bir çözüm sunar. Gelişmiş tespit, güç sınıflandırması, çoklu zaman dilimi analizi ve uyarı sisteminin benzersiz kombinasyonu, MetaTrader 5 kullanan her teknik yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline getirir.



