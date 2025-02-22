GoldenHour
GoldenHour Expert Advisor
--------------------------------
Übersicht:
Ein präzises Scalping-System für XAUUSD (Gold), das sich auf hochwahrscheinliche Einzelpositionen konzentriert. Der EA führt 2-3 sorgfältig ausgewählte Trades pro Tag während optimaler Marktbedingungen aus und vermeidet riskante Multi-Position- oder Martingale-Strategien.
*Wenn der EA in deinem Backtest nicht gut läuft, zögere nicht, mir zu schreiben. Ich helfe dir gerne bei der richtigen Einrichtung, um die besten Ergebnisse zu erzielen.*
Handelsansatz:
- Einzelpositionen (keine Mehrfachpositionen)
- Kurzfristiges Scalping mit kontrolliertem Risiko
- Durchschnittliche Haltedauer: 15-45 Minuten - 40-60 Trades pro Monat
- Keine Grid-, Martingale- oder Hedging-Strategien
- Konservatives Risikomanagement pro Trade
Kontovoraussetzungen:
- Mindestguthaben: 20 USD
- Empfohlener Hebel: 1:500 oder höher
- Kontotyp: ECN/STP mit niedrigen Spreads
- Hedging aktiviert: Ja
- Instrument: XAUUSD (Gold) mit 5-Dezimalstellen
Handelsmodi:
- Asia Breakout: Momentum-basierte Einstiege während der asiatischen Liquidität
- London Reversal: Gegenläufige Chancen in der London-Session
- Multi-Session: Kombinierter strategischer Ansatz
Schlüsseleinstellungen:
Zeitkonfiguration:
- Automatische GMT-Synchronisation verfügbar
- Manuelle GMT-Offset-Option
- Konfigurierbare Sessonsendezeit
Risikoparameter:
- Dynamische Positionsgröße basierend auf dem Guthaben
- Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels
- Intelligente Trailing-Stop-Aktivierung
- Schneller Ausstieg bei Umkehrsignalen
Technisches Framework:
- RSI-Divergenz-Bestätigung
- Multi-Zeitrahmen-Analyse
- Fortgeschrittene Momentum-Indikatoren
- Preisaktion-Validierung
Sicherheitsfunktionen:
- Maximale Positionsgrößenlimits
- Dynamische Risikoberechnung
- Spread-Überwachung
- Schutz vor Slippage
Empfohlene Broker-Bedingungen:
- Niedrige Spread-Anforderungen
- Schnelle Ausführungsfähigkeit
- Stabile Preisübermittlung
- Keine Requotes-Politik
Technische Anforderungen:
- MetaTrader 5-Plattform
- Stabile Internetverbindung
- VPS empfohlen (nicht erforderlich)
- Echtzeit-Datenfeed Hinweis: Dieser EA verwendet striktes Risikomanagement und arbeitet als präzises Scalping-System.
Es werden keine aggressiven Handelsmethoden wie Martingale- oder Grid-Strategien verwendet, sondern der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Trades mit kontrolliertem Risiko.
Installations- und Einrichtungsanleitungen im Benutzerhandbuch enthalten.
24/7 technischer Support verfügbar.
Regelmäßige Updates bereitgestellt.
Les backtests sont très très bons. Sur une période d’environ un an, le capital est passé de 1 600 € à environ 89 000 €, avec une courbe régulière et une gestion du risque qui semble cohérente. Les résultats en backtest sont vraiment impressionnants et donnent confiance dans la logique de la stratégie. Je suis conscient qu’un backtest ne garantit pas les performances futures, c’est pourquoi je vais maintenant tester l’EA en conditions réelles. Je réévaluerai mon avis après une période de trading en réel, mais à ce stade, les résultats obtenus en backtest sont très prometteurs.