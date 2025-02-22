GoldenHour

3.65

GoldenHour Expert Advisor

--------------------------------

Übersicht:

Ein präzises Scalping-System für XAUUSD (Gold), das sich auf hochwahrscheinliche Einzelpositionen konzentriert. Der EA führt 2-3 sorgfältig ausgewählte Trades pro Tag während optimaler Marktbedingungen aus und vermeidet riskante Multi-Position- oder Martingale-Strategien.

*Wenn der EA in deinem Backtest nicht gut läuft, zögere nicht, mir zu schreiben. Ich helfe dir gerne bei der richtigen Einrichtung, um die besten Ergebnisse zu erzielen.*


Handelsansatz:

- Einzelpositionen (keine Mehrfachpositionen)

- Kurzfristiges Scalping mit kontrolliertem Risiko

- Durchschnittliche Haltedauer: 15-45 Minuten - 40-60 Trades pro Monat

- Keine Grid-, Martingale- oder Hedging-Strategien

- Konservatives Risikomanagement pro Trade


Kontovoraussetzungen:

- Mindestguthaben: 20 USD

- Empfohlener Hebel: 1:500 oder höher

- Kontotyp: ECN/STP mit niedrigen Spreads

- Hedging aktiviert: Ja

- Instrument: XAUUSD (Gold) mit 5-Dezimalstellen


Handelsmodi:

- Asia Breakout: Momentum-basierte Einstiege während der asiatischen Liquidität

- London Reversal: Gegenläufige Chancen in der London-Session

- Multi-Session: Kombinierter strategischer Ansatz


Schlüsseleinstellungen:

Zeitkonfiguration:

- Automatische GMT-Synchronisation verfügbar

- Manuelle GMT-Offset-Option

- Konfigurierbare Sessonsendezeit


Risikoparameter:

- Dynamische Positionsgröße basierend auf dem Guthaben

- Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

- Intelligente Trailing-Stop-Aktivierung

- Schneller Ausstieg bei Umkehrsignalen


Technisches Framework:

- RSI-Divergenz-Bestätigung

- Multi-Zeitrahmen-Analyse

- Fortgeschrittene Momentum-Indikatoren

- Preisaktion-Validierung


Sicherheitsfunktionen:

- Maximale Positionsgrößenlimits

- Dynamische Risikoberechnung

- Spread-Überwachung

- Schutz vor Slippage


Empfohlene Broker-Bedingungen:

- Niedrige Spread-Anforderungen

- Schnelle Ausführungsfähigkeit

- Stabile Preisübermittlung

- Keine Requotes-Politik

Technische Anforderungen:

- MetaTrader 5-Plattform

- Stabile Internetverbindung

- VPS empfohlen (nicht erforderlich)

- Echtzeit-Datenfeed Hinweis: Dieser EA verwendet striktes Risikomanagement und arbeitet als präzises Scalping-System.

Es werden keine aggressiven Handelsmethoden wie Martingale- oder Grid-Strategien verwendet, sondern der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Trades mit kontrolliertem Risiko.

Installations- und Einrichtungsanleitungen im Benutzerhandbuch enthalten.

24/7 technischer Support verfügbar.

Regelmäßige Updates bereitgestellt.


Bewertungen
Nathan
27
Nathan 2025.12.25 21:02 
 

Les backtests sont très très bons. Sur une période d’environ un an, le capital est passé de 1 600 € à environ 89 000 €, avec une courbe régulière et une gestion du risque qui semble cohérente. Les résultats en backtest sont vraiment impressionnants et donnent confiance dans la logique de la stratégie. Je suis conscient qu’un backtest ne garantit pas les performances futures, c’est pourquoi je vais maintenant tester l’EA en conditions réelles. Je réévaluerai mon avis après une période de trading en réel, mais à ce stade, les résultats obtenus en backtest sont très prometteurs.

Maroof Ahmed
46
Maroof Ahmed 2025.09.26 14:08 
 

Hello... I recently purchased your Golden Hour Experts bot and I just wanted to share my feedback. The setup process was smooth and the bot is working well on my account. I really appreciate the effort you have put into creating such a reliable and user-friendly tool. As a beginner, your bot has given me more confidence in trading, and I can already see the difference in performance. Thank you for providing such a valuable product and for your support. Looking forward to using it for consistent results. Best regards, Maroof Ahmed

Shoaib Akram
38
Shoaib Akram 2025.08.31 17:51 
 

I switched from my previous broker to a new Fusion Zero, and the EA is working well thank you for developer for such a powerful EA. But yes, this EA will not work on every broker.

Auswahl:
Antwort auf eine Rezension