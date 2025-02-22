GoldenHour Expert Advisor

Übersicht:

Ein präzises Scalping-System für XAUUSD (Gold), das sich auf hochwahrscheinliche Einzelpositionen konzentriert. Der EA führt 2-3 sorgfältig ausgewählte Trades pro Tag während optimaler Marktbedingungen aus und vermeidet riskante Multi-Position- oder Martingale-Strategien.

*Wenn der EA in deinem Backtest nicht gut läuft, zögere nicht, mir zu schreiben. Ich helfe dir gerne bei der richtigen Einrichtung, um die besten Ergebnisse zu erzielen.*





Handelsansatz:

- Einzelpositionen (keine Mehrfachpositionen)

- Kurzfristiges Scalping mit kontrolliertem Risiko

- Durchschnittliche Haltedauer: 15-45 Minuten - 40-60 Trades pro Monat

- Keine Grid-, Martingale- oder Hedging-Strategien

- Konservatives Risikomanagement pro Trade





Kontovoraussetzungen:

- Mindestguthaben: 20 USD

- Empfohlener Hebel: 1:500 oder höher

- Kontotyp: ECN/STP mit niedrigen Spreads

- Hedging aktiviert: Ja

- Instrument: XAUUSD (Gold) mit 5-Dezimalstellen





Handelsmodi:

- Asia Breakout: Momentum-basierte Einstiege während der asiatischen Liquidität

- London Reversal: Gegenläufige Chancen in der London-Session

- Multi-Session: Kombinierter strategischer Ansatz





Schlüsseleinstellungen:

Zeitkonfiguration:

- Automatische GMT-Synchronisation verfügbar

- Manuelle GMT-Offset-Option

- Konfigurierbare Sessonsendezeit





Risikoparameter:

- Dynamische Positionsgröße basierend auf dem Guthaben

- Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

- Intelligente Trailing-Stop-Aktivierung

- Schneller Ausstieg bei Umkehrsignalen





Technisches Framework:

- RSI-Divergenz-Bestätigung

- Multi-Zeitrahmen-Analyse

- Fortgeschrittene Momentum-Indikatoren

- Preisaktion-Validierung





Sicherheitsfunktionen:

- Maximale Positionsgrößenlimits

- Dynamische Risikoberechnung

- Spread-Überwachung

- Schutz vor Slippage





Empfohlene Broker-Bedingungen:

- Niedrige Spread-Anforderungen

- Schnelle Ausführungsfähigkeit

- Stabile Preisübermittlung

- Keine Requotes-Politik

Technische Anforderungen:

- MetaTrader 5-Plattform

- Stabile Internetverbindung

- VPS empfohlen (nicht erforderlich)

- Echtzeit-Datenfeed Hinweis: Dieser EA verwendet striktes Risikomanagement und arbeitet als präzises Scalping-System.

Es werden keine aggressiven Handelsmethoden wie Martingale- oder Grid-Strategien verwendet, sondern der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Trades mit kontrolliertem Risiko.

Installations- und Einrichtungsanleitungen im Benutzerhandbuch enthalten.

24/7 technischer Support verfügbar.

Regelmäßige Updates bereitgestellt.



