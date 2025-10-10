Extractors

Extraktoren für XAUUSD

Extractors für XAUUSD ist ein professioneller Expert Advisor für Händler, die Wert auf Präzision, kontrolliertes Risiko und eine flexible Handelslogik beim Handel mit Gold (XAUUSD) legen. Er integriert zwei fortschrittliche integrierte Strategien und fünf flexible Marktansatzmodi und gibt Händlern die volle Kontrolle darüber, wie das System Trades unter verschiedenen Marktstrukturen interpretiert, eingibt und verwaltet.

Extractors basiert auf umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und stellt die Weiterentwicklung unseres früheren Projekts Gold Throne dar, das durch einen größeren Rasterabstand, eine verbesserte Risikobegrenzung und eine intelligentere Handelsmanagementlogik für geringere Aggressivität und verbesserte Sicherheit verfeinert wurde.


Geben Sie diese Schlüssel über die Eingabe EA_Deactivation_Key ein, um den Rastermodus zu deaktivieren oder auszuschalten. Geben Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 ein. Um den Nicht-Rastermodus (Prop Firm) zu deaktivieren oder auszuschalten, verwenden Sie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Um beide aktiv zu lassen, lassen Sie die Eingabe EA_Deactivate_Key leer.


Legen Sie Dateien im Kommentarbereich mit vollständiger Beschreibung fest, um einen Backtest in einem anderen Modus durchzuführen.


Senden Sie mir nach dem Kauf bitte eine private Nachricht, um auch den Aktivierungslink für den News Filter zu erhalten.


Nach fünf Verkäufen erhöht sich der Preis um 100 $ auf den Endpreis von 1300 $.


Strategie Eins – Grid Trading (kein Martingale)

Diese Strategie implementiert einen nicht-martingalen Rasteralgorithmus, der darauf ausgelegt ist, das Risiko zu reduzieren und gleichzeitig die strukturierten Vorteile des Rasterhandels beizubehalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rastern setzt Extractors Einträge im Abstand von 4000 Punkten ein, was die Positionsdichte und das kumulative Drawdown-Risiko drastisch verringert.

Aufgrund dieser Abstände arbeitet das System etwa 80 % der Zeit mit einer einzigen aktiven Position und funktioniert effektiv wie ein Single-Entry-Handelssystem, behält aber dennoch die Flexibilität eines Rasters bei längeren Preisbewegungen.


Cut_Loss (%) – Prozentbasierte Risikokontrolle

Mit der Cut_Loss (%)-Eingabe kann der Benutzer steuern, wie viel seines Kontokapitals der EA während des Netzbetriebs nutzen darf. Sobald der prozentuale Schwellenwert erreicht ist, stoppt der Netzausbau. Dadurch wird ein virtuelles Stop-Loss-System eingeführt, das das Netzrisiko basierend auf benutzerdefinierten Kapitalschutzniveaus begrenzt. Dieses Design minimiert Überrisiken und bietet Händlern eine präzise Kontrolle über das Netzrisiko.


Strategie Zwei – Manuelles Risiko-Ertrags-Management

Die zweite integrierte Strategie konzentriert sich auf die manuelle Risiko- und Ertragskontrolle. Hier kann der Benutzer feste Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände definieren. Dies eignet sich besonders für Prop-Firm-Konten, bei denen präzise Risikoparameter und eine geringe Drawdown-Konsistenz erforderlich sind.

Durch die manuelle Festlegung dieser Werte können Händler eine klare und regelbasierte Struktur schaffen, die Belohnung und Schutz entsprechend ihren Handelszielen ausbalanciert. Dieser Ansatz ermöglicht vollständige Transparenz und Konsistenz im Handelsverhalten und entspricht den strengen Anforderungen an Bewertung und Kontofinanzierung.


Fünf Marktansatzmodi

Extractors bietet fünf einzigartige Betriebsmodi mit jeweils eigener Logikstruktur und Marktinterpretation. Diese Modi passen Parameter an wie:

  • Handelseintrittsbedingungen und Bestätigungsfilter
  • Orderabstand und Ausführungslogik
  • Handelshäufigkeit
  • Volatilitätsbasierte dynamische Anpassungen
  • Risikoskalierung und Exposure-Reaktion

Dies ermöglicht es Händlern, verschiedene Methoden des Markteintritts zu erkunden, von konservativen über adaptive bis hin zu aktiven Handelsstilen. Sie können:

  • Führen Sie beide Strategien gleichzeitig auf einem Chart aus, oder
  • Wenden Sie jede Strategie separat auf verschiedenen Diagrammen an, um einen klareren Vergleich und eine bessere Leistungsanalyse zu ermöglichen.


Integration von Nachrichtenfiltern

Extractors enthält einen integrierten Nachrichtenfilter, der die Handelsaktivitäten rund um wichtige Wirtschaftsereignisse automatisch steuert. Ist dieser aktiviert, kann der EA neue Trades vor und nach Pressemitteilungen pausieren oder verzögern und so das Risiko in volatilen Phasen wie NFP-, CPI- oder FOMC-Ankündigungen reduzieren. Diese Funktion hilft, unerwünschte Trades bei unvorhersehbaren Marktspitzen zu verhindern, insbesondere bei sensiblen Instrumenten wie Gold.


Instrumentenkompatibilität und Zeitrahmen

Obwohl Extractors für XAUUSD (Gold) optimiert ist, kann es auch auf andere Instrumente mit ähnlichen Volatilitätsprofilen angewendet werden, darunter:

  • Wichtige Währungspaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.)
  • Bitcoin (BTCUSD)
  • NASDAQ (US100)
  • Dow Jones (US30)
  • Weitere von Ihrem Broker unterstützte CFDs

Empfohlene Zeitrahmen: M1 bis M30

Mindesteinzahlung: 100 $


Wichtiger Kompatibilitätshinweis:

Dieser EA ist aufgrund interner Unterschiede in den Symbolausführungsmodellen und der Formatierung des Backtest-Datenfeeds nicht mit den Servern von Exness-Brokern kompatibel. Sollten Sie beim Backtesting unvollständige oder nicht ausgeführte Trades feststellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Erstellen Sie ein MetaQuotes-Demokonto direkt vom MetaTrader 5-Terminal aus.

  • Führen Sie den Backtest mit dem MetaQuotes-Datenfeed erneut aus.


Eignung eines Stützenunternehmens

Extractors wurde unter Berücksichtigung der Compliance von Prop-Firmen entwickelt. Der EA bietet eine schrittweise Skalierung der Lotgröße, eine feste Risikologik pro Handel und konsistente Prinzipien des Geldmanagements. Dadurch eignet er sich für die Bewertung von Prop-Firmen und finanzierten Konten mit strengen Risiko- und Drawdown-Beschränkungen.


Visuelle Demonstrationen und Testbeispiele

Die bereitgestellten Produkt-Screenshots veranschaulichen:

  • Die Auswirkungen enger vs. weiter Stop-Loss-Setups zeigen, wie Flexibilität die Marktpositionierung beeinflusst.
  • Beispiele für die Rasterabstände bei Volatilität und deren Auswirkungen auf die Handelsfrequenz.
  • Beispielkonfigurationen von Dual-Strategie-Setups, die gleichzeitig in verschiedenen Modi betrieben werden.

Diese Abbildungen dienen ausschließlich zu Schulungs- und Konfigurationszwecken. Sie sollen keine spezifischen Ergebnisse oder Leistungsergebnisse darstellen.


Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen

  • Zwei integrierte Strategien: Raster (ohne Martingale) und manuelles Risiko-Ertrags-System
  • Fünf Betriebsmodi für flexible Marktanpassung
  • Großer Rasterabstand von 4000 Punkten für reduziertes Risiko
  • Prozentualer Cut_Loss (%) für eigenkapitalgesteuerte Rasterbegrenzung
  • Integrierter Nachrichtenfilter für ereignisbasiertes Handelsmanagement
  • Arbeitet in den Zeiträumen M1 bis M30
  • Optimiert für XAUUSD, unterstützt andere Instrumente
  • Prop-Firmen-konforme Konfiguration
  • Nicht kompatibel mit Exness-Servern
  • Dual-Strategie-Betrieb auf einem oder mehreren Charts
  • Anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen
  • Klare Eigenkapitalschutzmechanismen und Handelsfilter


Abschließender Überblick

Extractors für XAUUSD ist ein ausgewogenes und anpassungsfähiges Handelsframework, das auf zwei Prinzipien basiert: kontrollierte Risikoexposition und strategische Marktflexibilität.

Ob als risikoarmes Rastersystem oder als präzise manuelle Risiko-Ertrags-Struktur – Extractors ermöglicht es Händlern, die Volatilität von Gold strukturiert, konsistent und risikobewusst zu steuern. Es verwendet kein Martingal, vermeidet risikoreiche Zinseszinsen und integriert benutzerdefinierte Steuerung auf jeder Betriebsebene.

Für Händler, die ein anpassbares, diszipliniertes und professionelles System suchen, das auf Stabilität und Anpassungsfähigkeit ausgelegt ist, bietet Extractors für XAUUSD einen strukturierten Ansatz zur Handelsautomatisierung.


Bewertungen 2
Sergey Porphiryev
1948
Sergey Porphiryev 2025.10.11 01:40 
 

The author of this EA is an absolute genius! 😄

He’s created a real masterpiece.

It took me a bit to figure out the slightly unusual settings and run a few tests…

And now, from the very first day of live trading — it’s just blowing my mind!

Absolutely amazing!!! 🚀

FREE
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Das Herzstück des VidyaPearsonFlow-Roboters ist die Synthese zweier Schlüsselprinzipien : adaptive Filterung des Marktrauschens und statistische Analyse der Korrelationen zwischen wichtigen Devisenpaaren wie EURUSD, GBPUSD und XAUUSD. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Algorithmus, sondern um ein System, das die Harmonie zwischen mathematischer Strenge und der Flexibilität verkörpert, die erforderlich ist, um in einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu agieren. Das Wesentliche der M
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitys
Chart Walker X Engine | Maschinengesteuerte Instinkte Leistungsstarke MT5-Chartanalyse-Engine, ausgestattet mit einem hochentwickelten neuronalen Netzwerk-Algorithmus. Diese Spitzentechnologie ermöglicht Händlern die mühelose Durchführung umfassender Chartanalysen auf jedem Finanzchart. Mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten rationalisiert Chart Walker den Handelsprozess, indem er auf der Grundlage der Erkenntnisse des neuronalen Netzwerks hochpräzise Handelseinträge liefert. Seine Hochgeschwi
DemsFx Kidda PipTaker EA Buy
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experten
1. Der Expert Adviser ist mit einem grundlegenden, einfachen und stabilen Handelsstrategie mit einem Hauch von Price Action Prinzip, das sehr effektiv und genau für einen Scharfschützen Eintrag System ist gebaut. Die EA haben eine gute Geld-Management-System. 2. Der Expert Advisor funktioniert am besten ab einem Zeitrahmen von 5 Minuten und darüber. Je höher der Zeitrahmen, desto genauer ist das Signal: .... 3. Der Expert Advisor arbeitet mit allen Brokern, allen Währungspaaren und synthetischen
FREE
AI Stoch Crypto
Tran Vinh Vu
Experten
AI Stoch Crypto ist ein fortschrittliches KI-gestütztes Handelssystem, das speziell für den Krypto-Markt entwickelt wurde. Es nutzt ein maschinelles Lernmodell, das auf das Verhalten des Stochastik-Indikators trainiert wurde, um die Preisdynamik zu analysieren und die kurzfristige Marktrichtung auf dem M15-Zeitrahmen vorherzusagen. Das für BTCUSD und ETHUSD optimierte System wertet kontinuierlich überkaufte und überverkaufte Bedingungen, Marktzyklen und Momentumverschiebungen aus, um präzise un
Machiavelli Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
EA MACHIAVELLI PRO - Der strategische Trendmeister MACIAVELLI PRO ENTFESSELN SIE DIE KRAFT DES STRATEGISCHEN HANDELS Verwandeln Sie Ihr Trading-Spiel mit dem MACHIAVELLI PRO EA - einem hochentwickelten und dennoch einsteigerfreundlichen Expert Advisor der die Gerissenheit von Machiavellis strategischem Verstand mit modernster Trendanalyse kombiniert! WARUM MACHIAVELLI PRO WÄHLEN? INTELLIGENTE TREND-STRATEGIE - Erweiterte Trenderkennung - identifiziert Trendchancen mit hoh
Strike Zone EA MT5
Matteo Schizzerotto
Experten
Strike Zone ist ein Expert Advisor, der auf einem OHLC-Candlestick-Chartmuster basiert. Alle Backtests basieren auf 10 Jahren Expertenaktivität. Für die Backtests wurden feste Parameter verwendet: 1 Paar, 10.000 $ Kapital und ein Markteintritt von 0,1 Lots. Nach tagelangen Tests erwies sich dieser Expert Advisor mit den folgenden Paaren und Zeitrahmen als profitabel: AUDCAD H4 NAS100 NZDCAD H1 USDCAD H1 Backtests sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Die Nutzung dieses Tools liegt auss
FREE
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experten
Supertrend G5 Pro - Professionell für XAUUSD Überblick: Supertrend G5 Pro ist ein für XAUUSD optimiertes automatisiertes Handelssystem mit allen Funktionen, das für den Intraday- und kurzfristigen Handel mit Schwerpunkt auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde (mit Parameteranpassungen auch auf M1, M15 und H1 wirksam). Es kombiniert ATR-basierte Supertrend-Signale, Multi-Timeframe-Trendbestätigung und professionelle Money-Management-Tools, um progressives Wachstum bei gleichzeitigem Kapitalschutz
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
Experten
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligenz im Dienste Ihres Handels! Wollten Sie schon immer ein Handelssystem, das rund um die Uhr arbeitet, präzise Entscheidungen trifft und das Risiko minimiert? PrimeTrend EURUSD EA ist die Lösung, nach der Sie schon lange gesucht haben! Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um den EUR/USD-Markt mit fortschrittlichen trendbasierten Strategien und technischen Analysen zu dominieren. Er ist hier, um die Art und Weise Ihres Handels zu revolutionieren. Warum PrimeTren
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experten
AI Nodiurnal EA ist ein fortschrittlicher Forex-Roboter, der modernste maschinelle Lerntechnologie nutzt, um Handelsstrategien zu optimieren und die Leistung auf dem dynamischen Devisenmarkt zu verbessern. Der Begriff "Nodiurnal" spiegelt seine Fähigkeit wider, sich anzupassen und nicht nur während der üblichen Tageshandelszeiten, sondern auch während nicht standardmäßiger Zeiträume zu operieren, und bietet somit einen kontinuierlichen und adaptiven Ansatz für den Devisenhandel. Einstellungen: S
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Experten
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Range Lover
Sio Kei Wong
Experten
Range Lover Handelssystem System-Übersicht Das Range Lover Trading System ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelsinstrument, das entwickelt wurde, um die Volatilität des Marktes gewinnbringend zu nutzen. Der Benutzer muss lediglich eine Preisspanne (Ober- und Untergrenze) festlegen, und das System arbeitet rund um die Uhr ohne manuelle Eingriffe. Innerhalb der festgelegten Preisspanne verwendet das System intelligente Algorithmen, um kontinuierlich Gewinne zu berechnen und zu akkumulie
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Experten
Hoher Zuwachs, geringer Rückzug des Bot. Großartig für Anfänger UND Profis. 5 EXEMPLARE ÜBRIG - NÄCHSTER PREIS $999 Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Gruppeninformationen, Handbuch und einen persönlichen Bonus! Prosperity Live-Fonds, echtes Geld (>$2.000) Signal: HIER KLICKEN ÜBER Ein seltener Diamant in einem Meer von EAs - 4x Verbesserungen in den meisten Backtest-Statistiken. Wir lesen Beschreibungen sagen "keine Martingale, Grid, oder 'AI'" - Ich biete alternative Parameter... Ursprüng
EW Turnaround Tuesday
Edgellence
Experten
>>>  Genießen Sie ein kostenloses EA im Rahmen unserer EW-Produktauswahl-Promotion! <<< Dieses EA implementiert die Turnaround Tuesday -Strategie, ein bewährter Ansatz, der die Tendenz des Marktes nutzt, dienstags die Richtung zu ändern. Entwickelt im Rahmen des Edgellence-Frameworks, umfasst es: Automatische Lotgrößenanpassung Funktionen für Geld- und Risikomanagement Break-even- und Trailing-Stop-Funktionen Verfolgung von täglichen und gesamten Renditen Integration mit ForexFactory Mehrsprach
FREE
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Gold SMC EA
Mohammed Zakana Al Mallouk
Experten
Überblick XAUUSD ICT SMC - Lean Core (v1.4) ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der sich auf schnelle, saubere FVG-Einstiege mit geringem Risiko und einfachen, robusten Ausstiegen konzentriert. Er handelt XAUUSD (und andere Symbole, die Sie auflisten) unter Verwendung eines richtungsabhängigen Fair Value Gap , das auf einem einzigen, vom Benutzer ausgewählten Einstiegszeitrahmen erkannt wird. Die Richtung wird durch das kurzfristige Momentum bestimmt, optional gefiltert durch eine EMA-Bias mit
Engulfing goddess
Francis Soddo Wetaka
Indikatoren
Engulfing Goddess-Indikator für MetaTrader 5 Entdecken Sie den Engulfing Goddess Indicator , ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 5 (MT5), das Händlern hilft, engulfing Candlestick-Muster zu erkennen. Dieser Indikator wurde entwickelt, um visuelle Signale zu liefern, die den in der Marktanalyse üblichen Mustern entsprechen. Der Engulfing Goddess Indicator wurde entwickelt, um verschiedene Arten von Engulfing-Mustern zu erkennen. Er enthält eine Reihe von optionalen Filtern zur Verfein
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Experten
Aquila Aurum VWAP Pro – Silber (XAGUSD) Edition Intelligenter VWAP-Handel mit klaren Regeln & stabilem Risiko Aquila Aurum VWAP Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen im Verhältnis zum Intraday-VWAP auswertet. Es nutzt saubere, objektive Regelwerke, um Kursübertreibungen zu erkennen und präzise Rückkehrbewegungen in Trendphasen auszunutzen. Der EA ist speziell für XAGUSD (Silber, Screenshots 1. Setup)  optimiert, angehängt ist jedoch auch ein Setup Preset für
EuroStrike X
Jayanta Pal
Experten
Empfohlene Handelspaare Optimiert für: EUR/USD (Hauptentwicklungspaar) GBP/USD (Hauptentwicklungspaar) USD/JPY Gold (XAU/USD) Wichtige Devisenpaare Kompatibel mit: Alle Devisenpaare Rohstoffe Indizes (mit Spread-Anpassung) Kryptowährungen (mit Volatilitätsanpassung) Hauptmerkmale & Wettbewerbsvorteile Fortgeschrittene Handelsstrategie Bollinger Bands Integration : Dual-Mode-Strategie (Touch & Breakout) für präzisen Markteinstieg Intelligentes Gittersystem : Adaptiver Grid-Handel mit fest
Sterling Pulse
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Sterling Pulse ist ein Dual-Mode-GBUSD-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sowohl Hochfrequenz-Intraday-Momentum als auch mittelfristige direktionale Schwankungen auf dem Sterling-Markt zu erfassen. Es kombiniert ein dynamisches Scalping-Modul für die Londoner Volatilität mit einer strukturierten Swing-Engine für breitere Trendzyklen, die ATR-gesteuerte Risikokontrolle, Multi-Timeframe-Bestätigung, strenge Spread-Filterung und adaptives Positionsmanagement nutzt. Das System arbeitet in zwe
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experten
Entfesseln Sie das automatische Goldhandelspotenzial von Aureus Quantum Surge-H1 Sonderangebot: Aktueller Preis $799 (zeitlich begrenztes Angebot)! Nächster Preis: $899 Real Account Signal Adresse: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +Einführung+Verkäufer Aureus Quantum Surge-H1 ist ein hochmoderner Expertenberater (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) innerhalb des H1-Zeitrahmens entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere technische Indikatoren und robuste Risik
Trend Vision
Abderrahmane Benali
Indikatoren
Wichtige Erinnerung: Wenn Sie dieses Tool hilfreich finden , unterstützen Sie bitte die Arbeit, indem Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen . Vermeiden Sie es, es ohne Unterstützung zu benutzen. Ihr Feedback motiviert die weitere Entwicklung! Trend Vision - SuperTrend PRO Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit einem leistungsstarken Upgrade eines der zuverlässigsten Trendfolge-Indikatoren des Marktes! SuperTrend PRO wurde optimiert, um präzise Signale auf Basis der AT
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
Antwort auf eine Rezension