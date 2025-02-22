GoldenHour Expert Advisor

Visão geral:

Um sistema de scalping de precisão para XAUUSD (ouro) que se concentra em operações de posição única de alta probabilidade.

O EA executa 2-3 operações cuidadosamente selecionadas por dia durante as condições ideais de mercado, evitando estratégias arriscadas de múltiplas posições ou martingale.

* Se o EA não estiver apresentando bons resultados no backtest, fique à vontade para me enviar uma mensagem. Terei prazer em ajudar você a configurá-lo corretamente para obter os melhores resultados.*





Abordagem de negociação:

- Negociação de posição única (sem múltiplas posições)

- Scalping de curto prazo com exposição controlada

- Tempo médio de retenção: 15-45 minutos

- 40-60 operações por mês

- Sem estratégias de grid, martingale ou hedge

- Gerenciamento de risco conservador por operação





Requisitos da conta:

- Saldo mínimo: 20 USD

- Alavancagem recomendada: 1:500 ou superior

- Tipo de conta: ECN/STP com spreads baixos

- Hedge ativado: Sim

- Instrumento: XAUUSD (ouro) com preços de 5 dígitos





Modos de negociação:

- Asia Breakout: Entradas baseadas em momentum durante a liquidez asiática

- London Reversal: Oportunidades de contra-tendência na sessão de Londres

- Multi-Session: Abordagem estratégica combinada





Configurações principais:

Configuração de tempo:

- Sincronização automática de GMT disponível

- Opção de ajuste manual de GMT

- Hora de término da sessão configurável





Parâmetros de risco:





- Dimensionamento de posição dinâmico com base no saldo

- Níveis fixos de stop loss e take profit

- Ativação inteligente de trailing stop

- Saída rápida em sinais de reversão





Estrutura técnica:

- Confirmação de divergência RSI

- Análise de múltiplos timeframes

- Indicadores de momentum avançados

- Validação de ação de preço





Recursos de segurança:

- Limites de tamanho máximo de posição

- Cálculo de risco dinâmico

- Monitoramento de spread

- Proteção contra slippage





Condições recomendadas de corretagem:

- Requisitos de spread baixo

- Capacidade de execução rápida

- Feed de preços estável - Política de não requotes





Requisitos técnicos:

- Plataforma MetaTrader 5

- Conexão à internet estável

- VPS recomendado (não obrigatório)

- Feed de dados em tempo real





Nota: Este EA utiliza gerenciamento de risco rigoroso e opera como um sistema de scalping preciso. Ele não utiliza métodos agressivos de negociação como martingale ou estratégias de grid, focando em seleção de operações de qualidade com exposição controlada ao risco.

Instruções de instalação e configuração incluídas no manual do usuário. Suporte técnico 24/7 disponível. Atualizações regulares fornecidas.



