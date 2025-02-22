GoldenHour Expert Advisor

--------------------------------

概述:

一个针对XAUUSD（黄金）的高精度剥头皮系统，专注于高概率的单笔交易。

该EA在最佳市场条件下每天执行2-3笔精心挑选的交易，避免使用高风险的多重仓位或马丁格尔策略。

* 如果在回测中 EA 表现不佳，请随时联系我。我很乐意帮助您正确设置，以获得最佳效果。*

交易方法:

- 单一仓位交易（无多重仓位）

- 短期剥头皮，风险可控

- 平均持仓时间：15-45分钟

- 每月40-60笔交易

- 不使用网格、马丁格尔或对冲策略

- 每笔交易采用保守的风险管理





账户要求:

- 最低余额：20美元

- 推荐杠杆：1:500或更高

- 账户类型：低点差的ECN/STP账户

- 启用对冲：是

- 交易品种：XAUUSD（黄金）5位报价





交易模式:

- 亚洲突破：亚洲流动性时段的动量入场

- 伦敦反转：伦敦时段的逆势机会

- 多时段：综合策略方法

关键设置:

时间配置:

- 自动GMT同步可用

- 手动GMT偏移选项

- 可配置的会话结束时间

风险参数:

- 基于余额的动态仓位调整

- 固定的止损和止盈水平

- 智能追踪止损激活

- 反转信号快速退出

技术框架:

- RSI背离确认

- 多时间框架分析

- 高级动量指标

- 价格行为验证





安全功能:

- 最大仓位限制

- 动态风险计算

- 点差监控

- 滑点保护





推荐的经纪商条件:

- 低点差要求

- 快速执行能力

- 稳定的价格流

- 无重新报价政策





技术要求: - MetaTrader 5平台

- 稳定的网络连接

- 推荐使用VPS（非必需）

- 实时数据流





注意：该EA采用严格的风险管理，并作为一个精确的剥头皮系统运行。

它不使用马丁格尔或网格等激进交易方法，而是专注于高质量的交易选择并控制风险暴露。

安装和设置说明包含在用户手册中。

提供24/7技术支持。 定期更新。



