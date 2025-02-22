GoldenHour
GoldenHour Expert Advisor
--------------------------------
概述:
一个针对XAUUSD（黄金）的高精度剥头皮系统，专注于高概率的单笔交易。
该EA在最佳市场条件下每天执行2-3笔精心挑选的交易，避免使用高风险的多重仓位或马丁格尔策略。
* 如果在回测中 EA 表现不佳，请随时联系我。我很乐意帮助您正确设置，以获得最佳效果。*
交易方法:
- 单一仓位交易（无多重仓位）
- 短期剥头皮，风险可控
- 平均持仓时间：15-45分钟
- 每月40-60笔交易
- 不使用网格、马丁格尔或对冲策略
- 每笔交易采用保守的风险管理
账户要求:
- 最低余额：20美元
- 推荐杠杆：1:500或更高
- 账户类型：低点差的ECN/STP账户
- 启用对冲：是
- 交易品种：XAUUSD（黄金）5位报价
交易模式:
- 亚洲突破：亚洲流动性时段的动量入场
- 伦敦反转：伦敦时段的逆势机会
- 多时段：综合策略方法
关键设置:
时间配置:
- 自动GMT同步可用
- 手动GMT偏移选项
- 可配置的会话结束时间
风险参数:
- 基于余额的动态仓位调整
- 固定的止损和止盈水平
- 智能追踪止损激活
- 反转信号快速退出
技术框架:
- RSI背离确认
- 多时间框架分析
- 高级动量指标
- 价格行为验证
安全功能:
- 最大仓位限制
- 动态风险计算
- 点差监控
- 滑点保护
推荐的经纪商条件:
- 低点差要求
- 快速执行能力
- 稳定的价格流
- 无重新报价政策
技术要求: - MetaTrader 5平台
- 稳定的网络连接
- 推荐使用VPS（非必需）
- 实时数据流
注意：该EA采用严格的风险管理，并作为一个精确的剥头皮系统运行。
它不使用马丁格尔或网格等激进交易方法，而是专注于高质量的交易选择并控制风险暴露。
安装和设置说明包含在用户手册中。
提供24/7技术支持。 定期更新。
Les backtests sont très très bons. Sur une période d’environ un an, le capital est passé de 1 600 € à environ 89 000 €, avec une courbe régulière et une gestion du risque qui semble cohérente. Les résultats en backtest sont vraiment impressionnants et donnent confiance dans la logique de la stratégie. Je suis conscient qu’un backtest ne garantit pas les performances futures, c’est pourquoi je vais maintenant tester l’EA en conditions réelles. Je réévaluerai mon avis après une période de trading en réel, mais à ce stade, les résultats obtenus en backtest sont très prometteurs.