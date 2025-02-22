GoldenHour
- Asesores Expertos
- Zaha Feiz
- Versión: 2.0
- Actualizado: 29 mayo 2025
- Activaciones: 15
GoldenHour Expert Advisor
Descripción general:
Un sistema de scalping de precisión para XAUUSD (oro) que se enfoca en operaciones de posición única de alta probabilidad.
El EA ejecuta 2-3 operaciones cuidadosamente seleccionadas al día durante condiciones óptimas del mercado, evitando estrategias riesgosas de múltiples posiciones o martingala.
* Si el EA no funciona bien en tu backtest, no dudes en enviarme un mensaje. Estaré encantado de ayudarte a configurarlo correctamente y obtener los mejores resultados.*
Enfoque de trading:
- Operaciones de posición única (sin múltiples posiciones)
- Scalping a corto plazo con exposición controlada
- Tiempo promedio de retención: 15-45 minutos
- 40-60 operaciones por mes
- Sin estrategias de grid, martingala o cobertura
- Gestión de riesgo conservadora por operación
Requisitos de la cuenta:
- Saldo mínimo: 20 USD - Apalancamiento recomendado: 1:500 o superior
- Tipo de cuenta: ECN/STP con spreads bajos
- Cobertura habilitada: Sí
- Instrumento: XAUUSD (oro) con precios de 5 dígitos
Modos de trading:
- Asia Breakout: Entradas basadas en momentum durante la liquidez asiática
- London Reversal: Oportunidades de contra-tendencia en la sesión de Londres
- Multi-Session: Enfoque estratégico combinado
Configuraciones clave: Configuración de tiempo:
- Sincronización automática de GMT disponible
- Opción de ajuste manual de GMT
- Hora de finalización de sesión configurable
Parámetros de riesgo:
- Tamaño de posición dinámico basado en el saldo
- Niveles fijos de stop loss y take profit
- Activación inteligente de trailing stop - Salida rápida en señales de reversión
Marco técnico:
- Confirmación de divergencia RSI
- Análisis de múltiples timeframes - Indicadores de momentum avanzados
- Validación de acción del precio
Características de seguridad:
- Límites de tamaño máximo de posición
- Cálculo de riesgo dinámico
- Monitoreo de spread
- Protección
Nota: Este EA utiliza gerenciamento de risco rigoroso e opera como um sistema de scalping preciso. Ele não utiliza métodos agressivos de negociação como martingale ou estratégias de grid, focando em seleção de operações de qualidade com exposição controlada ao risco. Instruções de instalação e configuração incluídas no manual do usuário. Suporte técnico 24/7 disponível. Atualizações regulares fornecidas.
Les backtests sont très très bons. Sur une période d’environ un an, le capital est passé de 1 600 € à environ 89 000 €, avec une courbe régulière et une gestion du risque qui semble cohérente. Les résultats en backtest sont vraiment impressionnants et donnent confiance dans la logique de la stratégie. Je suis conscient qu’un backtest ne garantit pas les performances futures, c’est pourquoi je vais maintenant tester l’EA en conditions réelles. Je réévaluerai mon avis après une période de trading en réel, mais à ce stade, les résultats obtenus en backtest sont très prometteurs.