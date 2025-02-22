GoldenHour
Zaha Feiz
GoldenHour Expert Advisor
Genel Bakış:
XAUUSD (Altın) için yüksek olasılıklı tek pozisyonlu işlemlere odaklanan hassas bir scalping sistemi. EA, optimal piyasa koşullarında günde 2-3 özenle seçilmiş işlem yapar ve riskli çoklu pozisyon veya martingale stratejilerinden kaçınır.
*EA backtest sırasında iyi sonuç vermiyorsa, lütfen bana mesaj atmaktan çekinmeyin. En iyi sonuçları almanız için size doğru şekilde kurulum konusunda memnuniyetle yardımcı olurum.*
İşlem Yaklaşımı:
- Tek pozisyonlu işlem (çoklu pozisyon yok)
- Kontrollü marj ile kısa vadeli scalping
- Ortalama tutma süresi: 15-45 dakika
- Ayda 40-60 işlem
- Grid, martingale veya hedge stratejileri kullanılmaz
- İşlem başına muhafazakar risk yönetimi
Hesap Gereksinimleri:
- Minimum Bakiye: 20 USD
- Önerilen Kaldıraç: 1:500 veya daha yüksek
- Hesap Türü: Düşük spreadli ECN/STP hesabı
- Hedge Etkin: Evet
- Enstrüman: XAUUSD (Altın) 5 haneli fiyatlandırma
İşlem Modları:
- Asya Breakout: Asya likiditesi sırasında momentum tabanlı girişler
- Londra Reversal: Londra seansında karşı trend fırsatları
- Çoklu Seans: Birleşik stratejik yaklaşım
Ana Ayarlar:
Zaman Yapılandırması:
- Otomatik GMT senkronizasyonu mevcut
- Manuel GMT ofset seçeneği
- Yapılandırılabilir seans bitiş saati
Risk Parametreleri:
- Bakiyeye dayalı dinamik pozisyon büyüklüğü
- Sabit stop loss ve take profit seviyeleri
- Akıllı trailing stop aktivasyonu
- Ters sinyallerde hızlı çıkış
Teknik Çerçeve:
- RSI diverjans onayı
- Çoklu zaman dilimi analizi
- Gelişmiş momentum göstergeleri
- Fiyat hareketi doğrulama
Güvenlik Özellikleri:
- Maksimum pozisyon büyüklüğü sınırları
- Dinamik risk hesaplama
- Spread izleme
- Slippage koruması
ÖnerilenBroker Koşulları:
- Düşük spread gereksinimleri
- Hızlı işlem yürütme yeteneği
- Kararlı fiyat beslemesi
- Tekrar kotasyon politikası yok
Teknik Gereksinimler:
- MetaTrader 5 Platformu
- Kararlı internet bağlantısı
- VPS önerilir (gerekli değil)
- Gerçek zamanlı veri beslemesi
Not: Bu EA, katı risk yönetimi kullanır ve hassas bir scalping sistemi olarak çalışır. Martingale veya grid gibi agresif işlem yöntemleri kullanmaz, bunun yerine kontrollü risk maruziyeti ile kaliteli işlem seçimine odaklanır. Kurulum ve ayar talimatları kullanım kılavuzunda bulunur. 7/24 teknik destek mevcuttur. Düzenli güncellemeler sağlanır.
Hello... I recently purchased your Golden Hour Experts bot and I just wanted to share my feedback. The setup process was smooth and the bot is working well on my account. I really appreciate the effort you have put into creating such a reliable and user-friendly tool. As a beginner, your bot has given me more confidence in trading, and I can already see the difference in performance. Thank you for providing such a valuable product and for your support. Looking forward to using it for consistent results. Best regards, Maroof Ahmed