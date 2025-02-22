GoldenHour

3.73

GoldenHour Expert Advisor

--------------------------------

Genel Bakış:

XAUUSD (Altın) için yüksek olasılıklı tek pozisyonlu işlemlere odaklanan hassas bir scalping sistemi. EA, optimal piyasa koşullarında günde 2-3 özenle seçilmiş işlem yapar ve riskli çoklu pozisyon veya martingale stratejilerinden kaçınır.

*EA backtest sırasında iyi sonuç vermiyorsa, lütfen bana mesaj atmaktan çekinmeyin. En iyi sonuçları almanız için size doğru şekilde kurulum konusunda memnuniyetle yardımcı olurum.*


İşlem Yaklaşımı:

- Tek pozisyonlu işlem (çoklu pozisyon yok)

- Kontrollü marj ile kısa vadeli scalping

- Ortalama tutma süresi: 15-45 dakika

- Ayda 40-60 işlem

- Grid, martingale veya hedge stratejileri kullanılmaz

- İşlem başına muhafazakar risk yönetimi


Hesap Gereksinimleri:

- Minimum Bakiye: 20 USD

- Önerilen Kaldıraç: 1:500 veya daha yüksek

- Hesap Türü: Düşük spreadli ECN/STP hesabı

- Hedge Etkin: Evet

- Enstrüman: XAUUSD (Altın) 5 haneli fiyatlandırma


İşlem Modları:

- Asya Breakout: Asya likiditesi sırasında momentum tabanlı girişler

- Londra Reversal: Londra seansında karşı trend fırsatları

- Çoklu Seans: Birleşik stratejik yaklaşım


Ana Ayarlar:

Zaman Yapılandırması:

- Otomatik GMT senkronizasyonu mevcut

- Manuel GMT ofset seçeneği

- Yapılandırılabilir seans bitiş saati

Risk Parametreleri:

- Bakiyeye dayalı dinamik pozisyon büyüklüğü

- Sabit stop loss ve take profit seviyeleri

- Akıllı trailing stop aktivasyonu

- Ters sinyallerde hızlı çıkış


Teknik Çerçeve:

- RSI diverjans onayı

- Çoklu zaman dilimi analizi

- Gelişmiş momentum göstergeleri

- Fiyat hareketi doğrulama

Güvenlik Özellikleri:

- Maksimum pozisyon büyüklüğü sınırları

- Dinamik risk hesaplama

- Spread izleme

- Slippage koruması


ÖnerilenBroker Koşulları:

- Düşük spread gereksinimleri

- Hızlı işlem yürütme yeteneği

- Kararlı fiyat beslemesi

- Tekrar kotasyon politikası yok

Teknik Gereksinimler:

- MetaTrader 5 Platformu

- Kararlı internet bağlantısı

- VPS önerilir (gerekli değil)

- Gerçek zamanlı veri beslemesi


Not: Bu EA, katı risk yönetimi kullanır ve hassas bir scalping sistemi olarak çalışır. Martingale veya grid gibi agresif işlem yöntemleri kullanmaz, bunun yerine kontrollü risk maruziyeti ile kaliteli işlem seçimine odaklanır. Kurulum ve ayar talimatları kullanım kılavuzunda bulunur. 7/24 teknik destek mevcuttur. Düzenli güncellemeler sağlanır.


Maroof Ahmed
40
Maroof Ahmed 2025.09.26 14:08 
 

Hello... I recently purchased your Golden Hour Experts bot and I just wanted to share my feedback. The setup process was smooth and the bot is working well on my account. I really appreciate the effort you have put into creating such a reliable and user-friendly tool. As a beginner, your bot has given me more confidence in trading, and I can already see the difference in performance. Thank you for providing such a valuable product and for your support. Looking forward to using it for consistent results. Best regards, Maroof Ahmed

Shoaib Akram
38
Shoaib Akram 2025.08.31 17:51 
 

I switched from my previous broker to a new Fusion Zero, and the EA is working well thank you for developer for such a powerful EA. But yes, this EA will not work on every broker.

i1KiKo
29
i1KiKo 2025.06.14 13:33 
 

Hi, i did own optimalization thanks to Zaha advices and on 2 weeks i maked double profit. This GoldenHour for me truly work very well. Good Job Zaha!

Yazarın diğer ürünleri
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Autorithm AI
Zaha Feiz
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütmek için birlikte ça
AT Ai Bot
Zaha Feiz
3.7 (23)
Uzman Danışmanlar
ATAI: Yapay Zeka Destekli Altın Ticaret Uzman Danışmanı Fiyat, her 10 alımda 100$ artacaktır. Nihai fiyat: 1250 $ Bu ifade, bu yapay zeka tabanlı ticaret sisteminin geri test sonuçlarının güvenilir olmadığını açıklamaktadır; çünkü ticaret sinyalleri almak için bir internet bağlantısı ve bir yapay zeka sunucusuyla iletişim gerektirir, bu da geri test ortamında mümkün değildir. ------ KURULUM VE KILAVUZ Açıklama ATA I, altın ve altın ile ilgili döviz çiftleri için tasarlanmış gelişmiş bir uzman
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Göstergeler
ATREND: Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır ### Nasıl Çalışır "**ATREND**" göstergesi, MT5 platformu için tasarlanmış olup, traderlara sağlam alım ve satım sinyalleri sağlamak amacıyla teknik analiz metodolojilerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu gösterge, öncelikle volatilite ölçümü için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır ve potansiyel piyasa hareketlerini belirlemek için trend tespit algoritmalarıyla birleştirir. Satın aldıktan sonra bir mesaj bırakın ve özel bir bonus hediyesi kazanın. ##
AT Signal
Zaha Feiz
Uzman Danışmanlar
AT Signal EA Açıklama: Yıllarca süren piyasa analizi ve ticaret deneyimi ile geliştirilmiş kişisel ticaret metodolojimi uygulayan profesyonel bir MetaTrader 5 Uzman Danışmanı. Bu EA, sofistike bir desen tanıma ve momentum stratejisini otomatikleştirir. Ana Özellikler: • Dinamik giriş noktası tespiti • Akıllı risk yönetim sistemi • ATR tabanlı adaptif trailing stop • Çok seviyeli kar alma stratejisi • Altın/XAUUSD ticaret optimizasyonu • Gelişmiş kayma koruması • Gerçek zamanlı izleme paneli Gi
AT Break
Zaha Feiz
Göstergeler
AT Break - Smart Breakout Points Indicator  General Description The AT Break indicator is an advanced technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed based on detecting breakouts of resistance and support levels. This indicator uses sophisticated algorithms to identify potential entry and exit points and displays them visually on the chart.  Main Settings Parameter Description Range/Options Default  Price Type Determines the price type used for calculations Close, Open, High, Lo
ATlogic
Zaha Feiz
5 (3)
Göstergeler
ATLogic ATLogic Göstergesi: Tüm Alım Satım Araçları için Çok Yönlü Bir Araç ATLogic, tüm döviz çiftleri, endeksler ve kripto paralar dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki finansal araçlar için tasarlanmış kapsamlı ve kullanıcı dostu bir teknik analiz aracıdır. Bu çok yönlü gösterge, çeşitli piyasalarda tüccarlar için güçlü içgörüler sunar: Satın aldıktan sonra bir mesaj bırakın ve özel bir bonus hediye alın. "Bu göstergeyi daha etkili kullanmayı öğrenmek için AI eğitmenimle bağlantı kurmak
