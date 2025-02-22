GoldenHour

3.64

GoldenHour Expert Advisor
 --------------------------------

Aperçu:

Un système de scalping de précision pour XAUUSD (or) qui se concentre sur des trades à position unique à haute probabilité.

L'EA exécute 2-3 trades soigneusement sélectionnés par jour pendant les conditions de marché optimales, évitant les stratégies risquées à positions multiples ou martingale.

*Si l’EA ne fonctionne pas bien lors du backtest, n’hésitez pas à me contacter. Je serai heureux de vous aider à le configurer correctement pour obtenir les meilleurs résultats.*


Approche de trading:

- Trading à position unique (pas de positions multiples)

- Scalping à court terme avec exposition contrôlée

- Temps de détention moyen: 15-45 minutes

- 40-60 trades par mois

- Pas de stratégies de grille, martingale ou de couverture

- Gestion des risques conservatrice par trade


Exigences de compte:

- Solde minimum: 20 USD

- Effet de levier recommandé: 1:500 ou plus

- Type de compte: ECN/STP avec faibles spreads

- Couverture activée: Oui

- Instrument: XAUUSD (or) avec prix à 5 décimales


Modes de trading:

- Asia Breakout: Entrées basées sur le momentum pendant la liquidité asiatique

- London Reversal: Opportunités de contre-tendance pendant la session de Londres

- Multi-Session: Approche stratégique combinée


Paramètres clés:

Configuration du temps:

- Synchronisation GMT automatique disponible

- Option de décalage GMT manuel

- Heure de fin de session configurable


Paramètres de risque:

- Taille de position dynamique basée sur le solde

- Niveaux de stop loss et take profit fixes

- Activation intelligente du trailing stop

- Sortie rapide sur les signaux de renversement


Cadre technique:

- Confirmation de divergence RSI

- Analyse multi-temps

- Indicateurs de momentum avancés

- Validation de l'action des prix


Fonctionnalités de sécurité:

- Limites de taille de position maximale

- Calcul de risque dynamique

- Surveillance des spreads

- Protection contre le slippage


Conditions de courtier recommandées:

- Faibles exigences de spread

- Capacité d'exécution rapide

- Flux de prix stable

- Politique de non-réquotation


Exigences techniques:

- Plateforme MetaTrader 5

- Connexion internet stable

- VPS recommandé (non requis)

- Flux de données en temps réel


Remarque:

Cet EA utilise une gestion des risques stricte et fonctionne comme un système de scalping précis.

Il n'utilise pas de méthodes de trading agressives comme le martingale ou les stratégies de grille, mais se concentre sur la sélection de trades de qualité avec une exposition au risque contrôlée.

Instructions d'installation et de configuration incluses dans le manuel utilisateur. Support technique 24/7 disponible. Mises à jour régulières fournies.


Avis 14
Shoaib Akram
38
Shoaib Akram 2025.08.31 17:51 
 

I switched from my previous broker to a new Fusion Zero, and the EA is working well thank you for developer for such a powerful EA. But yes, this EA will not work on every broker.

i1KiKo
29
i1KiKo 2025.06.14 13:33 
 

Hi, i did own optimalization thanks to Zaha advices and on 2 weeks i maked double profit. This GoldenHour for me truly work very well. Good Job Zaha!

Kitsada Plylahan
144
Kitsada Plylahan 2025.05.28 15:34 
 

I’ve started testing this EA and, so far, it’s been able to generate some profits. The initial results are quite promising, but I’d like to run it for a longer period to see how consistent it is. I’ll update my review after further testing.

