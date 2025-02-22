GoldenHour Expert Advisor

--------------------------------

Aperçu:

Un système de scalping de précision pour XAUUSD (or) qui se concentre sur des trades à position unique à haute probabilité.

L'EA exécute 2-3 trades soigneusement sélectionnés par jour pendant les conditions de marché optimales, évitant les stratégies risquées à positions multiples ou martingale.

*

.*





Approche de trading:

- Trading à position unique (pas de positions multiples)

- Scalping à court terme avec exposition contrôlée

- Temps de détention moyen: 15-45 minutes

- 40-60 trades par mois

- Pas de stratégies de grille, martingale ou de couverture

- Gestion des risques conservatrice par trade





Exigences de compte:

- Solde minimum: 20 USD

- Effet de levier recommandé: 1:500 ou plus

- Type de compte: ECN/STP avec faibles spreads

- Couverture activée: Oui

- Instrument: XAUUSD (or) avec prix à 5 décimales





Modes de trading:

- Asia Breakout: Entrées basées sur le momentum pendant la liquidité asiatique

- London Reversal: Opportunités de contre-tendance pendant la session de Londres

- Multi-Session: Approche stratégique combinée





Paramètres clés:

Configuration du temps:

- Synchronisation GMT automatique disponible

- Option de décalage GMT manuel

- Heure de fin de session configurable





Paramètres de risque:

- Taille de position dynamique basée sur le solde

- Niveaux de stop loss et take profit fixes

- Activation intelligente du trailing stop

- Sortie rapide sur les signaux de renversement





Cadre technique:

- Confirmation de divergence RSI

- Analyse multi-temps

- Indicateurs de momentum avancés

- Validation de l'action des prix





Fonctionnalités de sécurité:

- Limites de taille de position maximale

- Calcul de risque dynamique

- Surveillance des spreads

- Protection contre le slippage





Conditions de courtier recommandées:

- Faibles exigences de spread

- Capacité d'exécution rapide

- Flux de prix stable

- Politique de non-réquotation





Exigences techniques:

- Plateforme MetaTrader 5

- Connexion internet stable

- VPS recommandé (non requis)

- Flux de données en temps réel





Remarque:

Cet EA utilise une gestion des risques stricte et fonctionne comme un système de scalping précis.

Il n'utilise pas de méthodes de trading agressives comme le martingale ou les stratégies de grille, mais se concentre sur la sélection de trades de qualité avec une exposition au risque contrôlée.

Instructions d'installation et de configuration incluses dans le manuel utilisateur. Support technique 24/7 disponible. Mises à jour régulières fournies.



