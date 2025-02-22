GoldenHour Expert Advisor

--------------------------------

개요:

XAUUSD(금)를 위한 정밀 스캘핑 시스템으로, 높은 확률의 단일 포지션 거래에 중점을 둡니다.

EA는 최적의 시장 조건에서 하루에 2~3번의 신중하게 선택된 거래를 실행하며, 위험한 다중 포지션 또는 마틴게일 전략을 피합니다.

*백테스트에서 EA가 제대로 작동하지 않는다면, 언제든지 저에게 메시지를 보내주세요. 최적의 결과를 얻을 수 있도록 설정을 도와드리겠습니다.*





거래 접근 방식:

- 단일 포지션 거래(다중 포지션 없음)

- 단기 스캘핑으로 위험 통제

- 평균 보유 시간: 15~45분

- 월간 40~60회 거래 - 그리드, 마틴게일 또는 헤지 전략 사용 안 함

- 거래당 보수적인 위험 관리





거래 모드:

- 아시아 브레이크아웃: 아시아 유동성 시간대의 모멘텀 진입

- 런던 리버설: 런던 세션에서의 반대 추세 기회

- 멀티 세션: 복합 전략 접근





주요 설정: 시간 구성:

- 자동 GMT 동기화 가능

- 수동 GMT 오프셋 옵션

- 구성 가능한 세션 종료 시간







위험 매개변수:

- 잔고 기반 동적 포지션 크기 조정

- 고정된 손절 및 이익 실현 수준

- 지능형 트레일링 스탑 활성화

- 반전 신호에서의 빠른 종료





기술적 프레임워크:

- RSI 다이버전스 확인

- 다중 시간대 분석

- 고급 모멘텀 지표

- 가격 행동 검증







안전 기능:

- 최대 포지션 크기 제한

- 동적 위험 계산

- 스프레드 모니터링

- 슬리피지 보호







권장 브로커 조건:

- 낮은 스프레드 요구 사항

- 빠른 실행 능력

- 안정적인 가격 피드

- 재견적 정책 없음





기술적 요구 사항:

- MetaTrader 5 플랫폼

- 안정적인 인터넷 연결

- VPS 권장(필수 아님)

- 실시간 데이터 피드





참고: 이 EA는 엄격한 위험 관리를 사용하며 정밀한 스캘핑 시스템으로 작동합니다. 마틴게일 또는 그리드 전략과 같은 공격적인 거래 방법을 사용하지 않고, 위험을 통제한 고품질 거래 선택에 중점을 둡니다.

설치 및 설정 지침은 사용자 매뉴얼에 포함되어 있습니다. 24/7 기술 지원 제공. 정기적인 업데이트 제공. 18:00

