GoldenHour
GoldenHour Expert Advisor
--------------------------------
개요:
XAUUSD(금)를 위한 정밀 스캘핑 시스템으로, 높은 확률의 단일 포지션 거래에 중점을 둡니다.
EA는 최적의 시장 조건에서 하루에 2~3번의 신중하게 선택된 거래를 실행하며, 위험한 다중 포지션 또는 마틴게일 전략을 피합니다.
*백테스트에서 EA가 제대로 작동하지 않는다면, 언제든지 저에게 메시지를 보내주세요. 최적의 결과를 얻을 수 있도록 설정을 도와드리겠습니다.*
거래 접근 방식:
- 단일 포지션 거래(다중 포지션 없음)
- 단기 스캘핑으로 위험 통제
- 평균 보유 시간: 15~45분
- 월간 40~60회 거래 - 그리드, 마틴게일 또는 헤지 전략 사용 안 함
- 거래당 보수적인 위험 관리
거래 모드:
- 아시아 브레이크아웃: 아시아 유동성 시간대의 모멘텀 진입
- 런던 리버설: 런던 세션에서의 반대 추세 기회
- 멀티 세션: 복합 전략 접근
주요 설정: 시간 구성:
- 자동 GMT 동기화 가능
- 수동 GMT 오프셋 옵션
- 구성 가능한 세션 종료 시간
위험 매개변수:
- 잔고 기반 동적 포지션 크기 조정
- 고정된 손절 및 이익 실현 수준
- 지능형 트레일링 스탑 활성화
- 반전 신호에서의 빠른 종료
기술적 프레임워크:
- RSI 다이버전스 확인
- 다중 시간대 분석
- 고급 모멘텀 지표
- 가격 행동 검증
안전 기능:
- 최대 포지션 크기 제한
- 동적 위험 계산
- 스프레드 모니터링
- 슬리피지 보호
권장 브로커 조건:
- 낮은 스프레드 요구 사항
- 빠른 실행 능력
- 안정적인 가격 피드
- 재견적 정책 없음
기술적 요구 사항:
- MetaTrader 5 플랫폼
- 안정적인 인터넷 연결
- VPS 권장(필수 아님)
- 실시간 데이터 피드
참고: 이 EA는 엄격한 위험 관리를 사용하며 정밀한 스캘핑 시스템으로 작동합니다. 마틴게일 또는 그리드 전략과 같은 공격적인 거래 방법을 사용하지 않고, 위험을 통제한 고품질 거래 선택에 중점을 둡니다.
Hello... I recently purchased your Golden Hour Experts bot and I just wanted to share my feedback. The setup process was smooth and the bot is working well on my account. I really appreciate the effort you have put into creating such a reliable and user-friendly tool. As a beginner, your bot has given me more confidence in trading, and I can already see the difference in performance. Thank you for providing such a valuable product and for your support. Looking forward to using it for consistent results. Best regards, Maroof Ahmed