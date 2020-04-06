Sterling Pulse ist ein Dual-Mode-GBUSD-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sowohl Hochfrequenz-Intraday-Momentum als auch mittelfristige direktionale Schwankungen auf dem Sterling-Markt zu erfassen. Es kombiniert ein dynamisches Scalping-Modul für die Londoner Volatilität mit einer strukturierten Swing-Engine für breitere Trendzyklen, die ATR-gesteuerte Risikokontrolle, Multi-Timeframe-Bestätigung, strenge Spread-Filterung und adaptives Positionsmanagement nutzt.





Das System arbeitet in zwei Modi :





1. Scalping-Modus (Intraday-Momentum-Ausführung)

Gebaut für M1-M5 Präzision. Sterling Pulse filtert Mikrotrendrichtung, Volatilitätsbedingungen und Momentumverschiebungen, bevor es eingreift. Es verwendet eine schnelle EMA-Anpassung, RSI-Bias-Validierung, ATR-basierte Stops, optionale Fixed-Pip-Ziele, partielle Exits, Break-Even-Logik und aggressives Trailing-Management. Eine sitzungsabhängige Engine schränkt den Handel auf die optimalen Londoner Handelszeiten ein und vermeidet so Bedingungen mit geringer Liquidität.





2. Swing-Modus (Strukturierte direktionale Positionierung)

Entwickelt für H1-Einstiege mit H4-Trendbestätigung. Sterling Pulse wartet auf eine direktionale Ausrichtung durch einen EMA-Filter auf einem höheren Zeitrahmen und einen VWAP-Bias und steigt dann bei kontrollierten Pullbacks mit EMA-Crossovers und Oszillator-Erholung ein. Die Trades verwenden Stopps in ATR-Größe, mehrstufige Gewinnmitnahmen, optionales Pyramiding und eine H1/H4-Trailing-Logik für längere Marktzyklen.





Risiko & Ausführungsarchitektur

Sterling Pulse läuft unter einem einheitlichen Rahmenwerk mit dynamischer Losgröße (fest oder risikobasiert), Spread- und Slippage-Schutz, Zeitfenstern zur Vermeidung von Nachrichten, maximaler Tagesverlustkontrolle, Limits pro Sitzung und präzisem Auftragsmanagement, das sowohl mit Netting- als auch Hedging-Konten kompatibel ist. Alle Signale, Entscheidungen und Ausstiege werden zur Analyse und Optimierung protokolliert.





Dieses System passt sich auf natürliche Weise an die Volatilitätsstruktur des GBPUSD an, indem es kurze Impulsausbrüche während der Londoner Aktivität auffängt und gleichzeitig auf breitere Sterling-Trends setzt. Es ist für Händler geeignet, die eine hochpräzise Intraday-Maschine mit der Stabilität einer trendorientierten Swing-Komponente in einer einzigen kontrollierten Umgebung suchen.





Was es tut / Warum es funktioniert

Was Sterling Pulse tut

Handelt GBPUSD mit zwei spezialisierten Engines :





Scalping-Engine: zielt auf kurze Liquiditätsschübe in London unter Verwendung von Mikro-Trendausrichtung und hochpräzisen Eingängen.





Swing-Engine: Positionen bei Trendfortsetzungen auf höheren Zeitskalen mit Multi-Frame-Logik und volatilitätsskaliertem Risiko.





Passt sich automatisch an die Marktbedingungen an :





ATR-basiertes Volatilitäts-Sizing





EMA-Trendstrukturen





VWAP-Positionierungsvorspannung





Momentum- und Pullback-Filter





Spread-, Slippage- und News-Schutz





Verwaltet jeden Handel mit :





Teilweise Schließungen





Break-even-Logik





Optionales Pyramidisieren





Multimodus-Nachlaufstopps





Kontoadaptive Losgrößenanpassung





Bietet eine sitzungsabhängige Ausführung, die sich an den aktivsten Fenstern von Sterling orientiert.





Warum es funktioniert

1. GBPUSD profitiert von Volatilitätsspitzen.

Der Scalper nutzt die Londoner Mikroausschläge, bei denen GBPUSD typischerweise in der ATR expandiert. Hochfrequente Eingänge + strenge Filter = kontrollierte Präzision.





2. Sterling-Schwankungen folgen sauberen mittelfristigen Richtungszyklen.

Das Swing-Modul orientiert sich an den H4-Trendstrukturen und dem VWAP-Bias - es fängt nachhaltige Bewegungen ein und filtert gleichzeitig das Rauschen heraus.





3. Die ATR-basierte Risikogestaltung stabilisiert die Performance unter allen Marktbedingungen.

Stopps und Ziele passen sich der Volatilität an und verhindern zu enge Stopps bei hoher Aktivität und übergroße Risiken in ruhigen Phasen.





4. Multi-Timeframe-Bestätigung reduziert falsche Signale.

M1 + M5 für Scalping und H1 + H4 für Swinging - Erfassung der Struktur ohne Überanpassung.





5. Session-, Spread- und Nachrichtenkontrollen schützen die Strategie.

Vermeidet die schlechtesten Handelsperioden und konzentriert sich auf die besten.





6. Vollständiges Post-Entry-Management verbessert Überleben und Langlebigkeit.

Trailing Stops, Break-Even-Shifts und Teilausstiege ermöglichen eine strukturierte Gewinnmitnahme ohne Einbußen bei der langfristigen Erwartung.

