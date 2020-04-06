Sterling Pulse

Sterling Pulse ist ein Dual-Mode-GBUSD-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sowohl Hochfrequenz-Intraday-Momentum als auch mittelfristige direktionale Schwankungen auf dem Sterling-Markt zu erfassen. Es kombiniert ein dynamisches Scalping-Modul für die Londoner Volatilität mit einer strukturierten Swing-Engine für breitere Trendzyklen, die ATR-gesteuerte Risikokontrolle, Multi-Timeframe-Bestätigung, strenge Spread-Filterung und adaptives Positionsmanagement nutzt.

Das System arbeitet in zwei Modi:

1. Scalping-Modus (Intraday-Momentum-Ausführung)
Gebaut für M1-M5 Präzision. Sterling Pulse filtert Mikrotrendrichtung, Volatilitätsbedingungen und Momentumverschiebungen, bevor es eingreift. Es verwendet eine schnelle EMA-Anpassung, RSI-Bias-Validierung, ATR-basierte Stops, optionale Fixed-Pip-Ziele, partielle Exits, Break-Even-Logik und aggressives Trailing-Management. Eine sitzungsabhängige Engine schränkt den Handel auf die optimalen Londoner Handelszeiten ein und vermeidet so Bedingungen mit geringer Liquidität.

2. Swing-Modus (Strukturierte direktionale Positionierung)
Entwickelt für H1-Einstiege mit H4-Trendbestätigung. Sterling Pulse wartet auf eine direktionale Ausrichtung durch einen EMA-Filter auf einem höheren Zeitrahmen und einen VWAP-Bias und steigt dann bei kontrollierten Pullbacks mit EMA-Crossovers und Oszillator-Erholung ein. Die Trades verwenden Stopps in ATR-Größe, mehrstufige Gewinnmitnahmen, optionales Pyramiding und eine H1/H4-Trailing-Logik für längere Marktzyklen.

Risiko & Ausführungsarchitektur
Sterling Pulse läuft unter einem einheitlichen Rahmenwerk mit dynamischer Losgröße (fest oder risikobasiert), Spread- und Slippage-Schutz, Zeitfenstern zur Vermeidung von Nachrichten, maximaler Tagesverlustkontrolle, Limits pro Sitzung und präzisem Auftragsmanagement, das sowohl mit Netting- als auch Hedging-Konten kompatibel ist. Alle Signale, Entscheidungen und Ausstiege werden zur Analyse und Optimierung protokolliert.

Dieses System passt sich auf natürliche Weise an die Volatilitätsstruktur des GBPUSD an, indem es kurze Impulsausbrüche während der Londoner Aktivität auffängt und gleichzeitig auf breitere Sterling-Trends setzt. Es ist für Händler geeignet, die eine hochpräzise Intraday-Maschine mit der Stabilität einer trendorientierten Swing-Komponente in einer einzigen kontrollierten Umgebung suchen.

Was es tut / Warum es funktioniert
Was Sterling Pulse tut
Handelt GBPUSD mit zwei spezialisierten Engines:

Scalping-Engine: zielt auf kurze Liquiditätsschübe in London unter Verwendung von Mikro-Trendausrichtung und hochpräzisen Eingängen.

Swing-Engine: Positionen bei Trendfortsetzungen auf höheren Zeitskalen mit Multi-Frame-Logik und volatilitätsskaliertem Risiko.

Passt sich automatisch an die Marktbedingungen an:

ATR-basiertes Volatilitäts-Sizing

EMA-Trendstrukturen

VWAP-Positionierungsvorspannung

Momentum- und Pullback-Filter

Spread-, Slippage- und News-Schutz

Verwaltet jeden Handel mit:

Teilweise Schließungen

Break-even-Logik

Optionales Pyramidisieren

Multimodus-Nachlaufstopps

Kontoadaptive Losgrößenanpassung

Bietet eine sitzungsabhängige Ausführung, die sich an den aktivsten Fenstern von Sterling orientiert.

Warum es funktioniert
1. GBPUSD profitiert von Volatilitätsspitzen.
Der Scalper nutzt die Londoner Mikroausschläge, bei denen GBPUSD typischerweise in der ATR expandiert. Hochfrequente Eingänge + strenge Filter = kontrollierte Präzision.

2. Sterling-Schwankungen folgen sauberen mittelfristigen Richtungszyklen.
Das Swing-Modul orientiert sich an den H4-Trendstrukturen und dem VWAP-Bias - es fängt nachhaltige Bewegungen ein und filtert gleichzeitig das Rauschen heraus.

3. Die ATR-basierte Risikogestaltung stabilisiert die Performance unter allen Marktbedingungen.
Stopps und Ziele passen sich der Volatilität an und verhindern zu enge Stopps bei hoher Aktivität und übergroße Risiken in ruhigen Phasen.

4. Multi-Timeframe-Bestätigung reduziert falsche Signale.
M1 + M5 für Scalping und H1 + H4 für Swinging - Erfassung der Struktur ohne Überanpassung.

5. Session-, Spread- und Nachrichtenkontrollen schützen die Strategie.
Vermeidet die schlechtesten Handelsperioden und konzentriert sich auf die besten.

6. Vollständiges Post-Entry-Management verbessert Überleben und Langlebigkeit.

Trailing Stops, Break-Even-Shifts und Teilausstiege ermöglichen eine strukturierte Gewinnmitnahme ohne Einbußen bei der langfristigen Erwartung.


Was es tut / Warum es funktioniert

Was Sterling Pulse leistet

  • Handelt GBPUSD mit zwei spezialisierten Engines:

    • Scalping-Engine: zielt auf kurze Ausbrüche von Londoner Liquidität unter Verwendung von Mikro-Trendausrichtung und hochpräzisen Eingängen.

    • Swing-Engine: Positionen bei Trendfortsetzungen auf höheren Zeitskalen mit Multi-Frame-Logik und volatilitätsskaliertem Risiko.

  • Passt sich automatisch an die Marktbedingungen an:

    • ATR-basiertes Volatilitäts-Sizing

    • EMA-Trendstrukturen

    • VWAP-Positionierungsvorspannung

    • Momentum- und Pullback-Filter

    • Spread-, Slippage- und News-Schutz

  • Verwaltet jeden Handel mit:

    • Teilweise Schließungen

    • Break-even-Logik

    • Optionales Pyramidisieren

    • Multimodus-Nachlaufstopps

    • Kontoadaptive Losgrößenanpassung

  • Bietet eine sitzungsabhängige Ausführung, die sich an den aktivsten Fenstern von Sterling orientiert.

Warum es funktioniert

1. GBPUSD profitiert von Volatilitätsspitzen.
Der Scalper nutzt die Londoner Mikroausschläge, bei denen GBPUSD typischerweise in der ATR expandiert. Hochfrequente Eingänge + strenge Filter = kontrollierte Präzision.

2. Sterling-Schwankungen folgen sauberen mittelfristigen Richtungszyklen.
Das Swing-Modul orientiert sich an den H4-Trendstrukturen und dem VWAP-Bias - es fängt nachhaltige Bewegungen ein und filtert gleichzeitig das Rauschen heraus.

3. Die ATR-basierte Risikogestaltung stabilisiert die Performance unter allen Marktbedingungen.
Stopps und Ziele passen sich der Volatilität an und verhindern zu enge Stopps bei hoher Aktivität und übergroße Risiken in ruhigen Phasen.

4. Multi-Timeframe-Bestätigung reduziert falsche Signale.
M1 + M5 für Scalping und H1 + H4 für Swinging - Erfassung der Struktur ohne Überanpassung.

5. Session-, Spread- und Nachrichtenkontrollen schützen die Strategie.
Vermeidet die schlechtesten Handelszeiten und konzentriert sich auf die besten.

6. Vollständiges Post-Entry-Management verbessert die Überlebensfähigkeit und Langlebigkeit.
Trailing Stops, Break-Even-Shifts und Teilausstiege ermöglichen eine strukturierte Gewinnmitnahme ohne Einbußen bei der langfristigen Erwartung.


Empfohlene Produkte
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Das Herzstück des VidyaPearsonFlow-Roboters ist die Synthese zweier Schlüsselprinzipien : adaptive Filterung des Marktrauschens und statistische Analyse der Korrelationen zwischen wichtigen Devisenpaaren wie EURUSD, GBPUSD und XAUUSD. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Algorithmus, sondern um ein System, das die Harmonie zwischen mathematischer Strenge und der Flexibilität verkörpert, die erforderlich ist, um in einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu agieren. Das Wesentliche der M
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experten
Alphabet AI ist ein Berater, der nach der Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Das bedeutet, dass er die natürliche Eigenschaft der Märkte nutzt, nach starken Abweichungen zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Der Algorithmus analysiert ständig den aktuellen Preis des Vermögenswerts und vergleicht ihn mit den berechneten Durchschnittswerten. Weicht der Preis deutlich vom Durchschnittswert ab, interpretiert der Berater dies als Handlungssignal: Wird die Obergrenze überschritten, eröffnet er
SkyGeniX
ʿAsm Mhmd Samy Asmaʿyl Rmdan
Utilitys
SkyGeniX: Innovative Lösungen für intelligente Automatisierung SkyGeniX ist ein hochmodernes Tool, das Ihre Arbeitsabläufe durch intelligente Automatisierung vereinfacht und verbessert. Ganz gleich, ob Sie komplexe Aufgaben verwalten oder die Leistung optimieren wollen, SkyGeniX bietet eine nahtlose, benutzerfreundliche Erfahrung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Intelligente Optimierung : Steigern Sie die Effizienz und erreichen Sie Ihre Ziele s
FREE
MACD Ichimoku retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter kombiniert die Präzision der Ichimoku-Wolke mit der Kraft des MACD, um Trendumkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Die Idee ist einfach: Erkennen Sie Momente, in denen sich der Markt zu weit von seiner Gleichgewichtszone entfernt (extreme Elastizität), und bestätigen Sie dieses Ungleichgewicht durch die MACD-Struktur bevor eine echte Umkehrung eintritt. Der Roboter nimmt also nicht vorweg sondern wartet auf den technischen Beweis
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
Experten
Aurum Quant Engine Pro Ein diszipliniertes Ausführungsmodell, das für klare Entscheidungen, Trendausrichtung und präzise Signalfilterung entwickelt wurde. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn die Preisstruktur, der Richtungskontext und die Stärke des Musters kohärent sind. Aurum Quant Engine Pro ist die verbesserte Version 2 der ursprünglichen Version Aurum Quant Engine , die jetzt mit fortschrittlichen Filterschichten für eine verbesserte Handelsqualität, präzise Eingänge und eine stärkere
Fx Trend Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Fx Trend Scalper verwendet den Bollinger Bands Indikator mit intelligenten Einstellungen und Kombinationen. Darüber hinaus nutzt er verschiedene Price-Action-Funktionen, um bestimmte Muster auf dem Chart zu erkennen, um ein Markteintrittssignal zu identifizieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Fx Trend Scalper genau das Richtige für Sie. Fx Trend Scalper verwendet keine AI, Martingale oder Grid, er
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA fun
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 5 RA MT5 (Rapier) ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA ist ein
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1 MT5 ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA ist einer unse
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 1 MT5 (Multi-Moving Strategy) ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Diese
StrategyBuilder
Catalin Zachiu
Experten
Strategy Builder ist ein fortschrittlicher und vielseitiger Handelsroboter, der sorgfältig für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Händlern ein ausgeklügeltes Arsenal an Standardindikatoren zur Verfügung stellt. Dieser fachmännisch entwickelte Algorithmus bietet einen umfassenden Handelsansatz, indem er eine Vielzahl von Indikatoren nahtlos in eine einheitliche Strategie integriert und es Händlern ermöglicht, sich präzise und sicher auf den dynamischen Finanzmärkten zurechtzufinden. Hauptmerkmal
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Englisch - Produktbeschreibung (V1.42) SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG mit BOS-CHOCH-Bestätigung Smart-Money-Concepts Expert Advisor, der nur handelt, wenn ein sauberes SMC-Setup erscheint: Order-Block Retest nach Break of Structure (BOS / CHOCH) Bestätigung, mit optionalem SR und Fair Value Gap (FVG) Zusammenfluss. Der EA verwendet schwebende Limit-Orders, feste SL/TP- oder RR-basierte Exits, Step-Lock-Trailing und strenge Risikokontrollen, die darauf ausgelegt sind, die Broker-Validierun
FREE
Trend Vision
Abderrahmane Benali
Indikatoren
Wichtige Erinnerung: Wenn Sie dieses Tool hilfreich finden , unterstützen Sie bitte die Arbeit, indem Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen . Vermeiden Sie es, es ohne Unterstützung zu benutzen. Ihr Feedback motiviert die weitere Entwicklung! Trend Vision - SuperTrend PRO Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit einem leistungsstarken Upgrade eines der zuverlässigsten Trendfolge-Indikatoren des Marktes! SuperTrend PRO wurde optimiert, um präzise Signale auf Basis der AT
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.86 (7)
Experten
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) ist ein Expert Advisor, der sich auf Hyper-Scalping spezialisiert. Er eröffnet mehrere Pending Orders im Laufe des Tages und positioniert sich nach einem Take Profit erneut nahe am Preis, um schnelle Gewinne zu erzielen. Achtung: QAS verwendet keinen Stop-Loss. Bitte befolgen Sie sorgfältig die Installations- und Risikomanagementanweisungen. QAS ist ein Einstiegsprodukt der Quantitative Trading System -Reihe und stellt unsere
FREE
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Experten
Vision AGI ist das Ergebnis von über einem Jahr Entwicklungsarbeit, um diesen Experten zu schaffen. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Algorithmus und einer Kombination aus personalisierten Indikatoren ist diese neue Version noch leistungsfähiger und macht ihn zu einem der vollständigsten Roboter seiner Generation. Mit seiner intelligenten Echtzeit-Technologie und seiner von den besten Tradern inspirierten Handelsstrategie bietet er einen zuverlässigen, langfristigen Handel und weiß sich
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
CChart
Rong Bin Su
Indikatoren
Überblick In der schnelllebigen Welt der Devisen- und Finanzmärkte sind schnelle Reaktionen und präzise Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Das Standard-MetaTrader 5-Terminal unterstützt jedoch nur ein Minimum an 1-Minuten-Charts, was die Sensibilität des Händlers für Marktschwankungen einschränkt. Um dieses Problem zu lösen, führen wir den Second-Level Chart Candlestick Indicator ein, der es Ihnen ermöglicht, die Marktdynamik von 1 Sekunde bis 30 Sekunden mühelos in einem Sub-Chart zu
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 3 BS MT5 (Blood Sword) ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA is
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experten
Automatisierter Forex-Handel mit Fokus auf Risikomanagement Dies ist eine von KI generierte Übersetzung für Ihre Sprache. Bitte beachten Sie, dass einige Fehler enthalten sein können. (Aktualisierte Set-Dateien/Einstellungen in der DFX MQL5-Community, Link unten) Entfesseln Sie die Kraft von EMA-Crossover mit einem disziplinierten Ansatz für Rentabilität EMA Pro von DFX ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Forex Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategien
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
MS Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
MS_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( MACD-Oszillator und Stochastik-Oszillator ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die für sein Anlageprofil geeigneten Einstellungen finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
ZScore Correlation
HENRIQUE ARAUJO
Indikatoren
Z-Score Correlation ist ein leistungsstarkes Werkzeug , das Statistik und Marktanalyse kombiniert, um klare Signale sowohl für Arbitrage als auch für Trendhandel zu liefern. Was es macht: Misst die dynamische Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten (z. B. EURUSD x GBPUSD). Wendet den Z-Score an, um Abweichungen außerhalb des statistischen Standards zu erkennen. Identifiziert Arbitragemöglichkeiten , wenn Vermögenswerte übermäßig unkorreliert sind. Generiert Trendsignale durch den Z-Score-Cr
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
Experten
Arrow Strategy Builder Pro ist ein MT5 Expert Advisor, der automatisch Signale an ZigZag-Pivot-Punkten sammelt und sie mit zuvor gespeicherten Messwerten von bis zu vier Benutzerindikatoren vergleicht. Wenn die angegebene prozentuale Übereinstimmung erreicht ist, eröffnet er einen Handel in der gewählten Richtung. Es unterstützt manuelles "Training" und automatische Aktualisierungen der Signalbasis. Geeignet für Scalping und für den ruhigen Handel. Fähigkeiten - Automatisieren Sie Ihre Indikato
Space X
Marta Gonzalez
Experten
Space X ist eine sichere automatisierte Software für den Handel am Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Space X It ist ein fortschrittliches und professionelles Handelssystem. Dies ist ein VOLL konfigurierbares System. Space X ist ein professionelles System, bereit, Ihr Profil zu personalisieren. Sie können die Demo herunterladen und testen
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Experten
EA Gold Stuff mt5 ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff mt5, so arbeitet der Berater an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, dem Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mi
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Experten
HLB EA - High-Low Breakout Expert Advisor Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial mit einer präzisen Breakout-Strategie! HLB EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um explosive Marktbewegungen durch eine bewährte High-Low-Breakout-Strategie zu erfassen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Zuverlässigkeit, Kontrolle und Transparenz verlangen. Er erkennt Kursmomente und geht in den Handel ein, wenn die Volatilität über wichtige Niveaus ansteigt. Hauptmerkmale
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experten
Dies ist eine Trendfolgestrategie mit maschinellem Lernen , die auf dem Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator in Kombination mit Marktvolatilität und Volumenmetriken basiert. Sie funktioniert am besten auf dem H1-Chart . Die Signale, die für den Beginn des Handels verwendet werden, werden durch die Fähigkeit des maschinellen Lernens sorgfältig überprüft, und ein ausgeklügelter Algorithmus stellt sicher, dass der Händler so lange wie möglich im Trend bleibt. Merkmale. Dies ist ein vollautomatischer Multi
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (3)
Experten
Multiple Indicators Strategy EA für Prop Firms ist ein Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um die Herausforderungen von Proprietary Firms wie MyForexFunds zu meistern und ein fundiertes Konto zu erhalten. Tatsächlich hat es spezifische Funktionen, um die Regeln einzuhalten, die von Unternehmen auferlegt werden, die verwaltete Konten anbieten. Link für Tutorial, detaillierte Beschreibung, Handbuch und Voreinstellungen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751550 - Es basiert auf einer
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Timeframe Zoom, The Third Screen, ist ein Expert Advisor, der mit Heiken-Ashi-Kerzen auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Charts arbeitet. Der 15-Minuten-Chart dient als Auslöser für Trades. Er kauft an Tagen mit blauen Kerzen und verkauft an Tagen mit roten Kerzen. Er stellt sicher, dass der potenzielle Trade über oder unter einem gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart liegt und verwendet die MACD- und CCI-Indikatoren auf dem 15-Minuten-Chart zur Bestätigung des Einstiegs. Er schließt P
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Der BoomAndCrashEA , der auf vektoriellem maschinellem Lernen basiert, ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das die neuesten Fortschritte in der Computertechnologie nutzt, um den Devisenmarkt zu analysieren und zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Der Expert Advisor nutzt vektorielles maschinelles Lernen, um riesige Mengen historischer Daten zu lernen und schnell und effizient Muster auf dem Markt zu erkennen. Er wird einen hochentwickelten und komplexen proprietären Algorithmus verw
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen m
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
Gold Swing Dragon ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) mit einem Swing-basierten Ansatz entwickelt wurde. Der EA wendet eine Trendfolgelogik zusammen mit einem Swing-Entry-Timing an, um Chancen für Rücksetzer, Ausbrüche und Umkehrungen zu erkennen. Er umfasst integrierte Handelsmanagement- und Risikokontrollfunktionen, die für unterschiedliche Marktbedingungen geeignet sind. Hauptmerkmale Swing-basiertes Einstiegssystem : Erkennt potenzielle Swing-Setups und plat
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Goldilocks GG - Der ultimative Präzisions-Scalper Goldilocks GG ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gold (XAU/USD) und andere volatile Märkte mit präzisem Scalping, adaptiver Intelligenz und leistungsstarker Risikokontrolle zu dominieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Konsistenz und Rentabilität verlangen, und kombiniert eine hochmoderne Einstiegslogik mit intelligenten Filtern, die sich an jede Marktbedingung anpassen. Wichtigste Vort
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart Risk Manager Dashboard ist ein MetaTrader 5-Indikator zur Unterstützung von Händlern bei der strukturierten Risikokontrolle und Echtzeit-Kontoüberwachung. Er bietet eine visuelle Schnittstelle für die Verwaltung der Positionsgröße, die Verfolgung von Verlusten und Gewinnen und die Festlegung individueller Handelslimits. Hauptmerkmale SL/TP-Risikorechner Zeigt das geschätzte Risiko und den Ertrag direkt auf dem Diagramm mit einstellbaren horizontalen Linien an. Live-Dashboard mit Metriken
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
T3 Matrix Pro - Adaptive Trend Fusion EA T3 Matrix Pro ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Expert Advisor, der die Leistung von T3 Moving Averages , Parabolic SAR und Heikin-Ashi-Analyse in einem einzigen präzisionsgesteuerten System vereint. Er wurde sowohl für den Scalping- als auch für den Swing-Trading-Handel entwickelt, erkennt Marktstrukturverschiebungen frühzeitig und bestätigt sie mit einer vielschichtigen Momentum-Logik. Kern-Logik T3 Fast & Slow Algorithmus - Erkennt frühe Trendübergä
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Trend Reversal Candles ist ein Indikator, der gängige Candlestick-Umkehr- und -Fortsetzungsmuster direkt auf dem Chart anzeigt. Er markiert erkannte Setups mit Pfeilen und Beschriftungen, um die visuelle Erkennung zu erleichtern und die Notwendigkeit einer manuellen Mustersuche zu reduzieren. Erkannte Muster Bullish und Bearish Engulfing Hammer und Hanging Man Sternschnuppe Doji-Variationen Andere weit verbreitete Umkehrmuster Merkmale Zeigt Pfeile und Musternamen auf dem Chart an Funktioniert m
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
SMC GOLD MASTER - Institutionelle Smart Money Concept Engine für Gold und darüber hinaus SMC GOLD MASTER ist eine professionelle Smart Money Concept (SMC) Trading Engine, die für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die die Marktstruktur mit institutioneller Klarheit lesen wollen. Er erkennt automatisch Strukturbruch (BOS) , Charakterwechsel (CHoCH) , Orderblöcke (OB) , Liquiditätszonen und Fair Value Gaps (FVG) und erstellt eine vollständige visuelle Karte der tatsächlichen Preisbewegungen. SMC
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Aureus Volatilitätsmatrix - Professionelles adaptives Handelssystem Universeller Multi-Asset Expert Advisor für Gold, Indizes & Forex Aureus Volatility Matrix ist ein hochentwickelter, brokerunabhängiger Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit über mehrere Anlageklassen hinweg verlangen. Dieser EA wurde von Grund auf entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen des modernen algorithmischen Handels zu meistern.
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
VoltArx Volatility Engine - Institutioneller Breakout-Algorithmus Nutzen Sie die Kraft der Volatilitätskompression und explosive Marktausbrüche mit präzisem Timing Die VoltArx Volatility Engine ist ein hochentwickeltes Multi-Market-Handelssystem, das entwickelt wurde, um Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Volatilitätsausweitung zu identifizieren und zu nutzen. VoltArx basiert auf institutionellem Research und fortschrittlicher Analyse der Marktmikrostruktur und erkennt, wann sich die
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Zone Trader - Professioneller Price Action Expert Advisor Überblick Quantum Zone Trader ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf reinen Price-Action-Prinzipien basiert. Der EA identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen und führt präzise Einstiege basierend auf institutionellen Handelskonzepten aus. Dieser EA wurde für seriöse Trader entwickelt, die die Marktstruktur verstehen. Er kombiniert die Erkennung von
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ZoneBreaker Pro - Fortgeschrittene kombinierte Zonenausbruchsstrategie ZoneBreaker Pro ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das eine präzisionsbasierte Zone-Breout-Methode implementiert. Dieser Expert Advisor identifiziert Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er gegensätzliche Kerzenformationen während bestimmter Marktöffnungszeiten analysiert und Trades ausführt, wenn der Preis durch definierte Zonen bricht. Kernstrategie-Methodik Der EA a
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Advanced Kernel Smoother - Professioneller Multi-Kernel-Regressionsindikator Der Advanced Kernel Smoother stellt einen hochentwickelten Ansatz für die Preisaktionsanalyse dar, der fortschrittliche mathematische Kernel-Regressionstechniken nutzt, um Marktgeräusche herauszufiltern und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit außergewöhnlicher Klarheit zu identifizieren. Kern-Technologie Dieser Indikator verwendet 17 verschiedene Kernel-Funktionen - darunter Gauß, Laplace, Epanechnikov, Silverm
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
MV-Pfeil-Signalsystem Indikator-Übersicht Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert. Kernkonzept Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenzie
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Killer Combo System ist ein Multi-Strategie-Indikator, der durch die Kombination mehrerer technischer Module in einem einzigen Tool potenzielle Umkehr- und Fortsetzungs-Setups aufzeigt. Es bietet eine flexible Konfiguration, die es dem Benutzer ermöglicht, verschiedene Bestätigungsfilter je nach seinem eigenen Handelsansatz zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verfügbare Module RSI und CCI Divergenzerfassung MACD-Überkreuzungen Erkennung von Candlestick-Mustern Multi-Timeframe-Filterung Gleitende
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Scalper EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine mehrschichtige Filterung anwendet, um Scalping-Möglichkeiten während aktiver Marktphasen zu identifizieren. Er kombiniert Marktstruktur, Volatilitätsbewusstsein und Risikokontrollmodule, um eine systematische Handelsausführung ohne Martingale oder Grid-Methoden zu ermöglichen. Hauptmerkmale Liquiditätszonenfilter - Vermeidet Einstiege in der Nähe von Ablehnungsbereichen, die häufig mit Stop Hunts verbunden sind. Adaptive Risk E
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Sentient Trend Sculptor EA ist ein Expert Advisor, der für den automatisierten trendbasierten Handel entwickelt wurde. Er wendet Multi-Timeframe-Filterung, Volatilitätsanpassung und Sitzungslogik an, um Trades über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren und zu verwalten. Das System verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden. Hauptmerkmale Trend-Engine: Filtert Kursbewegungen mit Ausrichtung auf höhere und niedrigere Zeitrahmen. Einstiegslogik: Konzentriert sich auf Pullback-Einst
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Adaptive SR Zones - Ausbruch Edition Adaptive SR Zones ist ein MetaTrader 5-Indikator der nächsten Generation, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandszonen abbildet und Ausbruchsaktivitäten in Echtzeit verfolgt. Er wurde für Händler entwickelt, die sich auf die Marktstruktur und das Zusammentreffen von Zonen verlassen. Er kombiniert Multi-Timeframe-Analysen , eine Logik zur Bestätigung von Ausbrüchen und anpassbare Alarme in einem leistungsstarken Tool. Kein Neulackieren. Hauptmerkmale D
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
AlphaPro EA - Technischer Überblick 1. Einführung AlphaPro EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Er wendet mehrere algorithmische Strategien mit Risikokontrollfunktionen an und unterstützt verschiedene Handelsmanagement-Modi. Das System ist für den Einsatz auf verschiedenen Zeitrahmen und mehreren Währungspaaren konzipiert. 2. Wesentliche Merkmale Algorithmische Ausführung - Verwendet eine mehrschichtige Einstiegs-/Ausstiegslogik, die Scalping-, Breakout- und trendbasiert
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart HORIZON - Volumen + SMC-Indikator Smart HORIZON ist ein TradingView-Indikator, der Volumenprofilebenen mit Smart Money Concepts (SMC)-K omponenten kombiniert, um eine strukturierte Chartanalyse zu ermöglichen. Er hebt Elemente der Marktstruktur und wichtige Referenzzonen hervor und erleichtert so die Überwachung der Preisinteraktion mit institutionellen Niveaus. Hauptmerkmale Volumen-Profil-Levels Wöchentliches und monatliches VAH (grüne gestrichelte Linie) und VAL (rote gestrichelte Linie
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
MetaTrader 5 Expert Advisor (EA), der eine Martingale-Strategie mit flexibler Konfiguration implementiert. Der EA unterstützt bis zu drei Währungspaare mit benutzerdefinierten Losgrößen und Handelsrichtungen. Er ermöglicht die Festlegung von Schwellenwerten (in Pips oder Währungen) für das Öffnen zusätzlicher Martingale-Ebenen und bietet Optionen für das Schließen von Positionen nach Zyklusregeln (nur erste Ebene oder alle Ebenen zusammen). Das System kann nach jedem abgeschlossenen Zyklus die R
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
QQQ TrendMaster Pro - MT5 Indikator Dies ist ein technisches Analysetool, das für den Handel mit dem Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere konfigurierbare Module, um die Marktstruktur und die Trendbedingungen zu analysieren: Moving Average Crossovers - 200-Perioden- und 21-Perioden-MA-Signale. MACD-Modul - Anpassbare Schnell/Langsam/Signaleinstellungen (Standard 10/26/9). Chaikin Money Flow - Für volumenbasierte Bestätigung. Directional Movement Index (DMI) - Mi
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Hedging Grid EA - Adaptives Multi-Strategie Handelssystem Hedging Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die einen robusten Grid-Handel mit dynamischem Hedging, adaptiver Losgrößenbestimmung und mehreren Schutzmechanismen wünschen. Er wurde mit Flexibilität und Präzision entwickelt und kann sowohl für aggressives Wachstum als auch für eine konservative, risikobewusste Performance optimiert werden, was ihn für eine breite Palette von Handelsstilen geei
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Reversion Pro X - Fortgeschrittenes Mean-Reversion-Handelssystem Reversion Pro X ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem , das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es erfasst Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen und ermöglicht Ihnen, Überreaktionen des Marktes mit Präzision zu handeln. Das System wurde für Forex, Gold und Indizes entwickelt, passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an und ist vollständig fü
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
PulseTrader Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die ein zuverlässiges, flexibles und anpassungsfähiges Handelssystem wünschen. Er wurde mit einem Gleichgewicht aus Scalping-Präzision und Swing-Trading-Stärke entwickelt, liest den "Puls" des Marktes und passt sich an veränderte Bedingungen an. Im Gegensatz zu starren EAs, die in dynamischen Märkten versagen, kombiniert PulseTrader Pro fortschrittliche technische Filter, robustes Risikomanagement und intelligente Handel
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
GoldRushTrader EA - Smart Money Concepts automatisch auf MT5 handeln GoldRushTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es kombiniert institutionelle Handelslogik mit fortschrittlichem Markt-Scanning, um Trades automatisch zu generieren und zu verwalten. Hauptmerkmale: SMC Trading Engine - Erkennt Liquiditätsengpässe, Orderblöcke und Strukturbrüche. Automatisierte Ausführung - Platziert und verwaltet Trades direkt ohne manuelle Eingaben. Multi
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
CryptoGrid AI Pro - Handeln Sie Bitcoin, Kryptowährungen und USD-Devisenpaare mit intelligenter Candlestick-Mustererkennung und einem leistungsstarken Multi-Level-Grid-System. Übersicht CryptoGrid AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der Candlestick-Mustererkennung mit einem robusten Grid-Handelssystem verbindet. Er ist für Bitcoin (BTCUSD) optimiert, arbeitet aber auch effektiv mit den wichtigsten USD-Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) und anderen volatilen Kryp
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ProfitPyramid X - Erweiterte Compounding-Strategie EA ProfitPyramid X ist ein professioneller Expert Advisor, der die Vorteile der Pyramidenlogik nutzt, um Ihre Gewinne während starker Markttrends zu maximieren. Im Gegensatz zu riskanten Martingale- oder Averaging-Down-Systemen fügt dieser EA nur dann neue Trades hinzu , wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt - so werden Gewinne sicher und effektiv verdichtet. Der EA wurde für die wichtigsten Devisenmärkte (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD us
Gann Fusion Activator Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Gann Fusion Activator Pro - Adaptives Trendfolgesystem Gann Fusion Activator Pro ist eine Weiterentwicklung des klassischen Gann High-Low Activator , die mit einer Multi-Timeframe-Logik , visuellen Trendzonen und einer anpassbaren Signal-Engine ausgestattet ist. Er verwandelt die traditionelle Trendanalyse in ein modernes, dynamisches System, das sich an die Volatilität anpasst und präzise visuelle Hinweise auf Trendwechsel und Momentumänderungen liefert. Hauptmerkmale Adaptiver Gann-Kanal - Dyn
PulseZones MTF
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
PulseZones MTF-Unterstützung und -Widerstand PulseZones MTF Support & Resistance ist ein Präzisionswerkzeug, das entwickelt wurde, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus mehreren Zeitrahmen direkt auf einem einzigen Chart zu identifizieren und anzuzeigen. Es hilft Händlern, die Marktstruktur auf einen Blick zu verstehen, indem es zeigt, wie der Preis mit den wichtigsten Zonen in den Zeitrahmen M15, H1, H4 und D1 interagiert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die bei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension