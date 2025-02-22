GoldenHour Expert Advisor

Обзор:

Точная скальпинговая система для XAUUSD (золото), ориентированная на высоковероятные сделки с одной позицией.

Советник выполняет 2-3 тщательно отобранные сделки в день в оптимальных рыночных условиях, избегая рискованных стратегий с несколькими позициями или мартингейлом.

" Если советник показывает плохие результаты в тесте, не стесняйтесь написать мне. Я с радостью помогу вам правильно его настроить и получить наилучшие результаты."

Подход к торговле:





- Торговля одной позицией (без нескольких позиций)

- Краткосрочный скальпинг с контролируемым риском

- Среднее время удержания: 15-45 минут

- 40-60 сделок в месяц

- Отсутствие стратегий сетки, мартингейла или хеджирования

- Консервативное управление рисками на сделку





Требования к счету:

- Минимальный баланс: 20 USD

- Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500 или выше

- Тип счета: ECN/STP с низкими спредами

- Хеджирование включено: Да

- Инструмент: XAUUSD (золото) с 5-значными ценами





Режимы торговли:

- Asia Breakout: Входы на основе импульса во время азиатской ликвидности

- London Reversal: Возможности контртренда в лондонскую сессию

- Multi-Session: Комбинированный стратегический подход





Ключевые настройки:

Конфигурация времени:

- Доступна автоматическая синхронизация GMT

- Опция ручного смещения GMT

- Настраиваемое время окончания сессии





Параметры риска:

- Динамический размер позиции на основе баланса

- Фиксированные уровни стоп-лосса и тейк-профита

- Интеллектуальная активация трейлинг-стопа

- Быстрый выход при сигналах разворота





Техническая основа:

- Подтверждение дивергенции RSI

- Анализ нескольких таймфреймов

- Продвинутые индикаторы импульса

- Валидация ценового действия





Функции безопасности:

- Ограничения на максимальный размер позиции

- Динамический расчет риска - Мониторинг спреда

- Защита от проскальзывания





Рекомендуемые условия брокера:

- Низкие требования к спредам

- Быстрое исполнение

- Стабильный поток цен - Политика отсутствия реквот





Технические требования:

- Платформа MetaTrader 5 - Стабильное интернет-соединение

- Рекомендуется VPS (не обязательно)

- Реальный поток данных





Примечание: Этот советник использует строгое управление рисками и работает как точная скальпинговая система.

Он не использует агрессивные методы торговли, такие как мартингейл или сетка, а фокусируется на качественном выборе сделок с контролируемым риском.





Инструкции по установке и настройке включены в руководство пользователя. Круглосуточная техническая поддержка. Регулярные обновления предоставляются. ---



