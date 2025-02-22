GoldenHour
GoldenHour Expert Advisor
--------------------------------
Обзор:
Точная скальпинговая система для XAUUSD (золото), ориентированная на высоковероятные сделки с одной позицией.
Советник выполняет 2-3 тщательно отобранные сделки в день в оптимальных рыночных условиях, избегая рискованных стратегий с несколькими позициями или мартингейлом.
" Если советник показывает плохие результаты в тесте, не стесняйтесь написать мне. Я с радостью помогу вам правильно его настроить и получить наилучшие результаты."
Подход к торговле:
- Торговля одной позицией (без нескольких позиций)
- Краткосрочный скальпинг с контролируемым риском
- Среднее время удержания: 15-45 минут
- 40-60 сделок в месяц
- Отсутствие стратегий сетки, мартингейла или хеджирования
- Консервативное управление рисками на сделку
Требования к счету:
- Минимальный баланс: 20 USD
- Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500 или выше
- Тип счета: ECN/STP с низкими спредами
- Хеджирование включено: Да
- Инструмент: XAUUSD (золото) с 5-значными ценами
Режимы торговли:
- Asia Breakout: Входы на основе импульса во время азиатской ликвидности
- London Reversal: Возможности контртренда в лондонскую сессию
- Multi-Session: Комбинированный стратегический подход
Ключевые настройки:
Конфигурация времени:
- Доступна автоматическая синхронизация GMT
- Опция ручного смещения GMT
- Настраиваемое время окончания сессии
Параметры риска:
- Динамический размер позиции на основе баланса
- Фиксированные уровни стоп-лосса и тейк-профита
- Интеллектуальная активация трейлинг-стопа
- Быстрый выход при сигналах разворота
Техническая основа:
- Подтверждение дивергенции RSI
- Анализ нескольких таймфреймов
- Продвинутые индикаторы импульса
- Валидация ценового действия
Функции безопасности:
- Ограничения на максимальный размер позиции
- Динамический расчет риска - Мониторинг спреда
- Защита от проскальзывания
Рекомендуемые условия брокера:
- Низкие требования к спредам
- Быстрое исполнение
- Стабильный поток цен - Политика отсутствия реквот
Технические требования:
- Платформа MetaTrader 5 - Стабильное интернет-соединение
- Рекомендуется VPS (не обязательно)
- Реальный поток данных
Примечание: Этот советник использует строгое управление рисками и работает как точная скальпинговая система.
Он не использует агрессивные методы торговли, такие как мартингейл или сетка, а фокусируется на качественном выборе сделок с контролируемым риском.
Инструкции по установке и настройке включены в руководство пользователя. Круглосуточная техническая поддержка. Регулярные обновления предоставляются. ---
Hello... I recently purchased your Golden Hour Experts bot and I just wanted to share my feedback. The setup process was smooth and the bot is working well on my account. I really appreciate the effort you have put into creating such a reliable and user-friendly tool. As a beginner, your bot has given me more confidence in trading, and I can already see the difference in performance. Thank you for providing such a valuable product and for your support. Looking forward to using it for consistent results. Best regards, Maroof Ahmed