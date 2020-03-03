Blackrock First EA

BlackRock First EA ist von der Philosophie der ersten institutionellen Handelssysteme inspiriert, die die moderne Finanzwelt revolutioniert haben.
Kein Hype. Kein Glücksspiel. Nur ruhige, durchdachte Automatisierung.

Dieser EA wurde entwickelt, um die Logik früher institutioneller Systeme nachzubilden und arbeitet am besten, wenn er nicht manuell bedient wird.
Keine manuellen Eingriffe. Keine Überoptimierung. Nur Ausführung.

💡 Empfohlene Konfiguration

Modus: Nur Automatik

Kapital: 3.000 $ (Agressive)

Währungspaar: EUR/USD (Optimale Bedingungen)

Hier zeigt das System sein wahres Potenzial:
Langsame, kontrollierte Positionierung, adaptives Verhalten und disziplinierte Ausstiege.

⚠️ Dieser EA ist nichts für Zocker und nichts für manuelle Trader.
Er belohnt Geduld, Kapitaldisziplin und Vertrauen in die Automatisierung.

Wer versucht, ihn zu kontrollieren, schränkt ihn ein.
Wer ihn einfach arbeiten lässt, versteht vielleicht, warum Institutionen anders denken.

BlackRock First EA
Weniger handeln. Struktur die Arbeit machen lassen.
