GoldenHour

3.64

GoldenHour Expert Advisor

--------------------------------

Panoramica:

Un sistema di scalping di precisione per XAUUSD (oro) che si concentra su operazioni a posizione singola ad alta probabilità.

L'EA esegue 2-3 operazioni selezionate con cura al giorno durante le condizioni di mercato ottimali, evitando strategie rischiose a più posizioni o martingala.

*Se l’EA non funziona bene durante il backtest, non esitare a scrivermi. Sarò felice di aiutarti a configurarlo correttamente per ottenere i migliori risultati.*


Approccio di trading:

- Trading a posizione singola (nessuna posizione multipla)

- Scalping a breve termine con esposizione controllata
- Tempo di detenzione medio: 15-45 minuti

- 40-60 operazioni al mese

- Nessuna strategia di griglia, martingala o copertura

- Gestione del rischio conservativa per operazione


Requisiti del conto:

- Saldo minimo: 20 USD

- Leva consigliata: 1:500 o superiore

- Tipo di conto: ECN/STP con spread bassi

- Copertura abilitata: Sì

- Strumento: XAUUSD (oro) con prezzi a 5 cifre


Modalità di trading:

- Asia Breakout: Ingressi basati sul momentum durante la liquidità asiatica

- London Reversal: Opportunità di contro-tendenza nella sessione di Londra

- Multi-Session: Approccio strategico combinato


Impostazioni chiave:

Configurazione del tempo:

- Sincronizzazione GMT automatica disponibile

- Opzione di offset GMT manuale

- Orario di fine sessione configurabile


Parametri di rischio:

- Dimensionamento della posizione dinamico basato sul saldo

- Livelli di stop loss e take profit fissi

- Attivazione intelligente del trailing stop

- Uscita rapida sui segnali di inversione


Quadro tecnico:

- Conferma della divergenza RSI

- Analisi multi-timeframe

- Indicatori di momentum avanzati

- Validazione dell'azione dei prezzi


Funzionalità di sicurezza:

- Limiti di dimensione massima della posizione

- Calcolo del rischio dinamico - Monitoraggio degli spread

- Protezione dallo slippage


Condizioni del broker consigliate:

- Requisiti di spread bassi - Capacità di esecuzione veloce

- Feed dei prezzi stabile - Politica di non-requote


Requisiti tecnici:

- Piattaforma MetaTrader 5

- Connessione internet stabile

- VPS consigliato (non richiesto)

- Feed di dati in tempo reale


Nota: Questo EA utilizza una gestione del rischio rigorosa e opera come un sistema di scalping preciso. Non utilizza metodi di trading aggressivi come martingala o strategie di griglia, ma si concentra sulla selezione di operazioni di qualità con un'esposizione al rischio controllata.

Istruzioni di installazione e configurazione incluse nel manuale utente. Supporto tecnico 24/7 disponibile. Aggiornamenti regolari forniti.


Recensioni 15
Maroof Ahmed
29
Maroof Ahmed 2025.09.26 14:08 
 

Hello... I recently purchased your Golden Hour Experts bot and I just wanted to share my feedback. The setup process was smooth and the bot is working well on my account. I really appreciate the effort you have put into creating such a reliable and user-friendly tool. As a beginner, your bot has given me more confidence in trading, and I can already see the difference in performance. Thank you for providing such a valuable product and for your support. Looking forward to using it for consistent results. Best regards, Maroof Ahmed

Shoaib Akram
38
Shoaib Akram 2025.08.31 17:51 
 

I switched from my previous broker to a new Fusion Zero, and the EA is working well thank you for developer for such a powerful EA. But yes, this EA will not work on every broker.

i1KiKo
29
i1KiKo 2025.06.14 13:33 
 

Hi, i did own optimalization thanks to Zaha advices and on 2 weeks i maked double profit. This GoldenHour for me truly work very well. Good Job Zaha!

Prodotti consigliati
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experts
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experts
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor per MetaTrader 5 Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per MetaTrader 5. Così come i batteri benefici coesistono simbioticamente con noi in natura, ci sforziamo di coesistere in modo armonioso e simbiotico con i mercati. È un EA plug-and-play in cui è necessario solo impostare le preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui si desidera operare. Principalmente focalizzato e ottimizzato negli ultimi 12 anni,
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OTTIENI ALTRI EA GRATIS!!! OTTIENI ALTRI EA GRATIS!!! OTTIENI ALTRI EA GRATIS!!! OTTIENI ALTRI EA GRATIS!!! OTTIENI ALTRI EA GRATIS!!! RSI Grid si basa sulle condizioni di ipercomprato e ipervenduto RSI e apre una griglia quando il trade è dalla parte perdente del mercato. L'RSI fornisce ai trader tecnici segnali sullo slancio dei prezzi rialzista e ribassista, ed è spesso tracciato sotto il grafico del prezzo di un asset. Un asset è generalmente considerato ipercomprato quando l'RSI è superio
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (5)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo. Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo EURJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5. Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni. L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del p
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versione 2025 249$ Solo per i primi 5 acquirenti! Segnale Live Verifica la performance live di Sonic R Pro Enhanced: Strategia di Trading Sonic R Pro Enhanced è una versione avanzata della strategia Sonic R, che automatizza le operazioni basate su Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e utilizza algoritmi avanzati per massimizzare le prestazioni. Timeframe: M15, M30 Coppie supportate: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Stile di trading: Swing Trading - Pullback & Controten
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
MultiNinja
carl_carl101
Experts
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
Altri dall’autore
Autorithm AI
Zaha Feiz
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. Caratteristiche Principali Il sistema utilizza 10
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
AT Ai Bot
Zaha Feiz
3.7 (23)
Experts
ATAI: Consulente Esperto per il Trading dell’Oro Alimentato da IA Il prezzo aumenterà di 100$ per ogni 10 acquisti. Prezzo finale: 1250 $ Questa dichiarazione spiega che i risultati dei test retrospettivi per questo sistema di trading basato su IA non sono affidabili, poiché richiede una connessione a Internet e comunicazione con un server IA per ricevere segnali di trading, il che non è possibile in un ambiente di test retrospettivo. ------ INSTALLAZIONE E GUIDA   Descrizione ATAI è un consu
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicatori
"ATREND: Come funziona e come utilizzarlo" ### Come funziona L'indicatore "ATREND" per la piattaforma MT5 è progettato per fornire ai trader robusti segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di metodologie di analisi tecnica. Questo indicatore sfrutta principalmente l'Average True Range (ATR) per la misurazione della volatilità, insieme ad algoritmi di individuazione dei trend per identificare potenziali movimenti di mercato. Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un rega
AT Signal
Zaha Feiz
Experts
AT Signal EA Descrizione: Un consulente esperto professionale per MetaTrader 5 che implementa la mia metodologia di trading personale sviluppata nel corso degli anni attraverso l’analisi di mercato e l’esperienza di trading. Questo EA automatizza una strategia sofisticata di riconoscimento dei modelli e di momentum. Caratteristiche principali: • Rilevamento dinamico dei punti di ingresso • Sistema di gestione del rischio intelligente • Trailing stop adattivo basato sull’ATR • Strategia di take
AT Break
Zaha Feiz
Indicatori
AT Break - Smart Breakout Points Indicator  General Description The AT Break indicator is an advanced technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed based on detecting breakouts of resistance and support levels. This indicator uses sophisticated algorithms to identify potential entry and exit points and displays them visually on the chart.  Main Settings Parameter Description Range/Options Default  Price Type Determines the price type used for calculations Close, Open, High, Lo
ATlogic
Zaha Feiz
5 (3)
Indicatori
ATLogic Indicatore ATLogic: Uno strumento versatile per tutti gli strumenti di trading ATLogic è uno strumento completo e user-friendly per l'analisi tecnica, progettato per un'ampia gamma di strumenti finanziari, comprese tutte le coppie di valute, indici e criptovalute. Questo indicatore versatile offre ai trader potenti intuizioni su vari mercati: Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonus speciale. "Contattami per metterti in contatto con il mio tutor AI e scoprire come ut
Filtro:
Maroof Ahmed
29
Maroof Ahmed 2025.09.26 14:08 
 

Hello... I recently purchased your Golden Hour Experts bot and I just wanted to share my feedback. The setup process was smooth and the bot is working well on my account. I really appreciate the effort you have put into creating such a reliable and user-friendly tool. As a beginner, your bot has given me more confidence in trading, and I can already see the difference in performance. Thank you for providing such a valuable product and for your support. Looking forward to using it for consistent results. Best regards, Maroof Ahmed

Shoaib Akram
38
Shoaib Akram 2025.08.31 17:51 
 

I switched from my previous broker to a new Fusion Zero, and the EA is working well thank you for developer for such a powerful EA. But yes, this EA will not work on every broker.

Douya
42
Douya 2025.08.13 01:42 
 

Too bad, 1 risk, 5 failed trades, and half of the funds in the account are gone! Zaha is not a good EA creator. GoldenHour is doing promotional activities(144USD), making the final harvest, and then launching a new EA - Autorith AI!

Xal
45
Xal 2025.07.17 20:46 
 

Stay away. Thank me later. Messaged privately and never bother guiding with settings. Massive losses on back test. Waste of time and money. Only showing profitable trades on Demo Account!

Zaha Feiz
5398
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.07.18 20:46
Friends who are reading this negative review: Please message me if you have any doubts or questions—I’d be happy to provide screenshots of the messages and the link to the video tutorial sent to this user.
I always emphasize to users—especially non-professionals—that backtesting is a technical and precise process.
Backtesting is a professional aspect of working with products. It should be conducted in alignment with the data provided by the Expert Advisor, which is typically specified in the product description according to MQL rules.
You should be able to review all aspects by adjusting items in the backtest, considering your broker’s conditions—items like DD (drawdown), GMT alignment, account type, and spread.
Test it on ECN or Standard accounts…
The second point is that no strategy can quickly show its results. A professional strategy requires time. As you know, this market is dynamic, and it’s important to accept that a strategy might experience periods of unprofitability due to reasons like news, requiring time for recovery.
Just as someone who finds a correct strategy shouldn’t change it after a few stops,
don’t expect a robot to perform like a bank that gives you a fixed monthly profit.
A professional tool requires a professional user…
Athivit
20
Athivit 2025.06.17 16:06 
 

Hi Zaha, I've purchased this EA yesterday and I want to use more than one computer. Have you any information to install. Thanks

Zaha Feiz
5398
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.07.18 15:12
Please send me a private message so I can send you the instructions. Thanks.
i1KiKo
29
i1KiKo 2025.06.14 13:33 
 

Hi, i did own optimalization thanks to Zaha advices and on 2 weeks i maked double profit. This GoldenHour for me truly work very well. Good Job Zaha!

Patrick RD
131
Patrick RD 2025.06.11 03:49 
 

I have purchased this EA because a friend recommended to me, and I am very disappointed with it. I have lost money with this EA, and I have tried it on a few demo accounts and it is the same results. I contacted the developer and got a few set files and the result is the same. The EA shows a HIGH winRate BUT it loses money, it will win 5-8 trades at say $2.00-$7.00 BUT lose 1 or 2 trades at $27-29.00 VERY BAD RR

Zaha Feiz
5398
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.06.12 12:41
Please send the full results and your exact settings!
It’s more professional to evaluate performance over at least one month.
I can’t take your word seriously until I see the settings you’re using.
Also, I believe you haven’t updated the EA either!
This market doesn’t work like buying a product, attaching it to your account, and saying goodbye. No — you have to stay updated every step of the way!
Keith Lai
68
Keith Lai 2025.06.09 22:27 
 

I decided to stop live trading with the EA until further improvement. After three days of trading, I lost 40% of my deposit. 2 days in loss out of 3 and usually 1 SL wipes out more than the small profit made from previous wins. I have been using the recommended broker, account type, settings and continuous update, but still no luck to get it working as expected.

Ebikemie Oguara Timothy
162
Ebikemie Oguara Timothy 2025.06.02 15:34 
 

I wonder what it is that I'm not doing correctly. I have moved from one broker to the other as recommended by the developer, but it hasn't worked for me. I have used the set files files provided, all to no avail. I have lost money with this EA. It's always updates upon updates , yet it has not worked for me. I wonder how others get the results they get. It's one star for me. There's something Zaha knows that she isn't telling me. I feel used and no way to get a refund. Metaquotes should do something about that.

Zaha Feiz
5398
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.06.04 16:00
Hi Ebikemie, I understand your frustration and I'm sorry you're experiencing these issues. What you're describing is typically related to settings configuration or broker compatibility problems that we can definitely resolve. Please send me a private message and I'll personally help you get this sorted out. Most problems like this can be fixed quickly with the right setup!
Kitsada Plylahan
144
Kitsada Plylahan 2025.05.28 15:34 
 

I’ve started testing this EA and, so far, it’s been able to generate some profits. The initial results are quite promising, but I’d like to run it for a longer period to see how consistent it is. I’ll update my review after further testing.

Zaha Feiz
5398
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.06.04 15:58
"Hey KitsadaP, thanks for the great review! Really appreciate you taking the time to share your testing experience. Keep up the good work and feel free to update us on your progress! 🙌
ronny1111
1015
ronny1111 2025.05.27 14:49 
 

After some of my trader friends have asked me whether the EA “GoldenHour” is worth the money, I would now like to give a short status report. Maybe it's still a bit too early, I've been running the EA in two demo accounts and one real money account for about 10 days. What's interesting is that I haven't actually seen a negative trade yet. In the backtests (see my comment under “comments”, which was also answered by Zaha Feiz) I never had a 100% win rate. It will be interesting to see how the EA will deal with losses. But, as I said, I haven't had the pleasure yet... Briefly about the strategy, the EA places a long and a short in the market with TP and SL at the start of the main trading times and takes a few pips in each case. This is enough for stable growth in the account if you don't let greed get the upper hand. Because not every trade immediately turns positive, you can see some DD in the account. After the many failures with scammer EAs, fake backtests, history readers or hardcoded history in recent times, this EA with its solid strategy, good support and an absolutely fair price is a real discovery and definitely worth a try.

Ron

P.S.: To answer the question, is it possible to achieve 300% in three days with this EA? Yes, it is possible, but you would have to go into the market with such a high,

unadjusted lot size that this would be typical “gambling” and you will have a hard time more often if you scratch hard at the margin call....

Zaha Feiz
5398
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.06.04 15:59
Thanks Ron! Your detailed review means a lot - really appreciate you sharing your experience and helping other traders understand the strategy. Reviews like yours keep me motivated to improve the EA. Happy trading! 💪
DavidNg2456
35
DavidNg2456 2025.05.16 02:16 
 

Just new set up for golden hour, so far running 3days and profit almost 300%..strongly recommended...

Zaha Feiz
5398
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.06.04 16:00
Thanks DavidNg2456! Amazing results in just 3 days - appreciate you sharing your success story. Keep up the great trading! 🎉
Vasyl Daki
429
Vasyl Daki 2025.05.08 14:54 
 

A few small wins and then a stop loss that wiped out all the profit and created a loss on my account instead of a profit. If there are improvements I will change my review.

Zaha Feiz
5398
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.06.04 15:59
Hi Vasyl, sorry to hear about the stop loss issue. This sounds like a settings or broker-related problem that we can fix together. Please message me privately and I'll guide you through the proper configuration to prevent this from happening again. These issues are usually easily resolved with the right setup!
ｓｈａｈｚ
173
ｓｈａｈｚ 2025.04.01 07:38 
 

I am a full time algo trader and I review EAs that I think are worth talking about. Before we begin, please take note this review was written on 06/Aug/2025 and my experience has been up to this date so far. Ignore the post date as I initially dropped a review but removed it for matters explained below. Past performance do not guarantee what future holds and I don't really have time to update my reviews unless I really think its necessary, in which case, I will drop an update at the end of the review if there's any. So do your backtests and study accordingly. So without further ado, let's go.

*********************************************************************************************************

A little bit of history first. I found Golden Hour in a rather odd way. It was just a floating recommendation in MQL5 marketplace under the "Recommended Products" and I was just casually checking it out. At that time, Golden Hour had just launched and there were no reviews about it. What caught my attention was that it only required a minimum $20 capital to trade which didn't even make sense. Since the price was affordable too at the time, I just bought it and decided to give it a shot. What's the worst that can happen, I lose $20? So I bite the bullet and decided to give it a shot.

*********************************************************************************************************

Golden Hour as its name suggests is a quick scalper which means it employs strategies with very small position ranges at very specific hour. There's no grid or martingale here and that would suit most of the traders' flavor. You also need an ECN account with as low spreads as possible because this is a micro scalper with very tight parameters. It has three built in strategies; Asia Breakout, London Breakout and Multi-session that will all deliver very different results. It doesn't hold positions overnight, so there's no swap fees involved at all here.

*********************************************************************************************************

WARNING! This is NOT a plug and play EA. Once you purchase it, please contact the developer and consult her first. If she hasn't responded, just wait. She will get to you eventually. She always does. Golden Hour has very different behavior across different brokers. I started out with ICMarkets, then I migrated to Fusion Markets because that's the broker that the developer uses and I wanted to match the results. Golden Hour was a disaster for me on ICM but this was also its earliest version so there might be differences now. If you want to have the best results, just get an account at Fusion Markets and do yourself this huge favour. If you want to buy me a coffee for this extensive review, you can use my affiliate link too. I mean, why not take some from the brokers and share with a friend right? Here's the link: https://fusionmarkets.com/?refcode=97723 *********************************************************************************************************

Now that the warning is out of the way, let's get busy with the EA. For parts after this section, you may refer to my screenshots that can be found in the link below because reviews do not allow screenshots. Clicking on this link will direct you to my screenshots comments section (you might have to scroll and search for my name). https://www.mql5.com/en/market/product/132932/comments/page4#comment_57741314

*********************************************************************************************************

After losing the profits on my ICM account, I started a new chapter using Fusion Markets and funded the account with $100 (5 times the recommended $20) on 20/05/2025 which is about slightly more than 2 months ago from the date I posted this review. You can see my deposit initialization with timestamp as a proof in the screenshot 1. This time, I used the setfile that is being used by the developer herself. The interface itself is pretty nifty as it shows all the essential information that you need at a glance especially the Total Profit made last year and the win rate percentage. Somewhere in the middle of my usage of the Golden Hour, I added $76.53 on 01/07/2025 to the initial capital to test out if this interface will skew the results or it factors in only its performance (you can see my deposits in screenshot 2 which has been sorted by "type"). The latter was the case. The interface only shows what the EA has gained without factors of deposit added or removed which is just what we need. Golden Hour only trades once a day. It puts up one buy stop and one sell stop at a fixed time every day which is what the EA calls this time period, the Golden Hour. At this point, depending on the market movement, whichever gets hit, the trade opens and within a short period, closes in profits. If it hits, it trades. If it doesn't hit, then it discards the stop position and calls it a day. This way, it never holds the positions until midnight and avoids swap fees which is excellent. Sometimes it trades both buys and sells. Other times, it trades only one of them. All of this depends on the volatility of the market at that hour and to be honest, it gets pretty exciting to watch.

*********************************************************************************************************

Now here comes the part that you are waiting for. The screenshots don't lie. In less than 3 months, my live account made $142.17 profits which is almost 150% profits from my initial capital as shown in my screenshot 3. This is incredible! My personal KPI for Golden Hour is to scale this account to $500 within 1 year and if this trend continues on, I dont see this as impossible at all. I mean, you can do the maths here. Bear in mind, I have not withdrawn a single cent from this account so its compounding the growth. If it does reach $500, then I will scale the account with way larger deposits. As a full time algo trader, this is a practise and discipline that I put in place to make sure I actually make money and not lose on the long run. I might even drop an update here when it does reach the target. So, we're happy with the growth so far, right? Okay, let's talk about the more serious stuff now.

*********************************************************************************************************

I like to be honest and transparent with my reviews. I'm not paid by anyone and I don't owe anyone anything, so I can be brutal with my words. Usually I drop my reviews after 2 weeks of testing an EA but I took a much longer time with Golden Hour and gave it a chance. So here's what happened. If you refer to my screenshot 4, I have sorted the entire trading period by type, putting losses on the top. You can see that there are only 7 instances of losses throughout the entire period. You can also notice that most of the time, the losses are extremely small, but there were two trades that got hit with rather massive ones. The first one was on 28/05/2025 about a week after I started this account and the second one 2 days later on 30/05/2025. Since this was on my fresh account and I was no longer on ICM, this was not acceptable. I reached out to the developer and to my shock, she didn't have the same outcome and her trades did close on these dates. After further investigation, we concluded that the broker was removing trailing SLs for several accounts which was a nasty move by them. This is the reason I extended my review further because I did see the potential of Golden Hour and I didn't want to jump to conclusion just because it made losses. I was lucky my capital was rather small because this wiped out almost 80% of the account and turned it into a bad EA. But the developer was quick to rectify this and now it has some form of protection that would avoid similar cases. As you can see, subsequent losses are extremely small and very few. To date, Golden Hour has made about 140 total completed trades and 7 losing trades is insanely low. That's how you see 94.1% win rate on the screenshot 3. If the broker issue didn't happen, this percentage would have been even higher.

*********************************************************************************************************

To compensate this further, during extremely golden hours (pun intended), the profits that it has made are rather crazy too. If you refer to screenshot 5 which is again sorted by type with profits at the bottom most, you can see that on its luckiest day (16/06/2025), it made a whopping $42.44 in one single trade. That's 42% profits on that trade alone. See, Golden Hour has tight SLs but it has floating profit positions so if the market does go in its favor, it will continue raking in the profits until the market reverses and trailing SL hits. Second in position is $35.82 which also happened on the same day. You might be thinking how did two sells open on the same day, right? If you notice the entry points, it first opened at 3410.61 and the second one at 3407.45 about 315 pips apart but they closed at the same point that is 3389.54 and 3389.39 (factoring in minor broker slippage). Now, I'm not sure what's the algorithm behind this logic, because this was the only occurrence that happened, but then again, this was the only time the market had a huge plunge and it detected the pattern pretty accurately. My guess is that I use multi-strategy, so these were two strategies running concurrently. There are no indicators of strategies in the trade comments, so this is my wild guess. Now, subsequently, you can see that it has made easily between 3% - 5% profits ranges in the top 15 trades.. On average, Golden Hour makes between 0.5% - 1% profits daily which is the benchmark I would set for realistic earnings.

*********************************************************************************************************

Now lets talk about the developer. Zaha Feiz or better known as Aty, is a very special human being. Honest, humble and charming are underrated labels and I'm not making this up. I like to talk to developers and ask them questions that will sometimes test their patience. If you have followed my reviews in the past like that on Monic, you will see that I do this on purpose. Good developers make good products. Great developers build followers. Aty doesn't only sell products, she even teaches how to trade. She has her own Telegram channel where she drops daily signals and market analysis that if you follow closely, you can build another income stream. She also has signals that are deadly accurate. If manual trading is your jam, I highly recommend you to join her channel. She also has a separate public group on Telegram where traders freely discuss trends, wins and losses. Just be careful because there are scammers lurking around, taking advantage of her goodness by impersonating as her and trying to scam newbie traders. Aty never asks for money, so if anyone approaches you, its definitely a scammer. I have had casual talks with Aty on subjects outside of trading and she has a vision to build a smart trading school. She's not chasing VIP channels like most so called trading gurus do. This is probably one of the most noble conversations I have had with a developer in my life. Someone who genuinely wants to help people in making money. Aty also always responds. If she's late at replying, just wait patiently. At the time of writing, she has over 2000 subscribers on her channel alone, so you can only imagine how busy her Telegram could get. Just wait for your turn.

*********************************************************************************************************

In conclusion, Golden Hour is a very good EA if you get everything configured right. With a massive win rate of 94.1%, this is definitely something I can vouch for. Just remember, its not a plug and play EA and you should consult the developer as soon as you purchase it so you get it and make sure you do enough back testing as instructed so you get the proper setfile for your scenario. Or, just get an account on Fusion Markets and use the setfile that the developer is using too.

*********************************************************************************************************

Thank you for reading my review, and happy trading. Disclaimer, my reviews are my own opinions based on my own experience and in no way influenced by the author. I buy my own EAs and I leave them at my own capacity. If the review sounds extremely positive, its because it probably is. To support my claims, you can also compare it against the Live Signal and backtest it yourself.

*********************************************************************************************************

If you really want to support me, you can register for an account using my referral links. You don't lose anything, and it allows me to buy more EAs that I can test and review for you. Your support means the world to me.

Fusion Markets - https://fusionmarkets.com/?refcode=97723

IC Markets - https://icmarkets.com/?camp=81290

sumair_es58
257
sumair_es58 2025.03.22 09:40 
 

Been using it for last 3-4 days, till now it is working more than my expectations! keep up the good work.

Zaha Feiz
5398
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.03.22 16:16
We appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
Rispondi alla recensione