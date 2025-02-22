GoldenHour
GoldenHour Expert Advisor
--------------------------------
Panoramica:
Un sistema di scalping di precisione per XAUUSD (oro) che si concentra su operazioni a posizione singola ad alta probabilità.
L'EA esegue 2-3 operazioni selezionate con cura al giorno durante le condizioni di mercato ottimali, evitando strategie rischiose a più posizioni o martingala.*Se l’EA non funziona bene durante il backtest, non esitare a scrivermi. Sarò felice di aiutarti a configurarlo correttamente per ottenere i migliori risultati.*
Approccio di trading:
- Trading a posizione singola (nessuna posizione multipla)
- Scalping a breve termine con esposizione controllata
- Tempo di detenzione medio: 15-45 minuti
- 40-60 operazioni al mese
- Nessuna strategia di griglia, martingala o copertura
- Gestione del rischio conservativa per operazione
Requisiti del conto:
- Saldo minimo: 20 USD
- Leva consigliata: 1:500 o superiore
- Tipo di conto: ECN/STP con spread bassi
- Copertura abilitata: Sì
- Strumento: XAUUSD (oro) con prezzi a 5 cifre
Modalità di trading:
- Asia Breakout: Ingressi basati sul momentum durante la liquidità asiatica
- London Reversal: Opportunità di contro-tendenza nella sessione di Londra
- Multi-Session: Approccio strategico combinato
Impostazioni chiave:
Configurazione del tempo:
- Sincronizzazione GMT automatica disponibile
- Opzione di offset GMT manuale
- Orario di fine sessione configurabile
Parametri di rischio:
- Dimensionamento della posizione dinamico basato sul saldo
- Livelli di stop loss e take profit fissi
- Attivazione intelligente del trailing stop
- Uscita rapida sui segnali di inversione
Quadro tecnico:
- Conferma della divergenza RSI
- Analisi multi-timeframe
- Indicatori di momentum avanzati
- Validazione dell'azione dei prezzi
Funzionalità di sicurezza:
- Limiti di dimensione massima della posizione
- Calcolo del rischio dinamico - Monitoraggio degli spread
- Protezione dallo slippage
Condizioni del broker consigliate:
- Requisiti di spread bassi - Capacità di esecuzione veloce
- Feed dei prezzi stabile - Politica di non-requote
Requisiti tecnici:
- Piattaforma MetaTrader 5
- Connessione internet stabile
- VPS consigliato (non richiesto)
- Feed di dati in tempo reale
Nota: Questo EA utilizza una gestione del rischio rigorosa e opera come un sistema di scalping preciso. Non utilizza metodi di trading aggressivi come martingala o strategie di griglia, ma si concentra sulla selezione di operazioni di qualità con un'esposizione al rischio controllata.
Istruzioni di installazione e configurazione incluse nel manuale utente. Supporto tecnico 24/7 disponibile. Aggiornamenti regolari forniti.
Hello... I recently purchased your Golden Hour Experts bot and I just wanted to share my feedback. The setup process was smooth and the bot is working well on my account. I really appreciate the effort you have put into creating such a reliable and user-friendly tool. As a beginner, your bot has given me more confidence in trading, and I can already see the difference in performance. Thank you for providing such a valuable product and for your support. Looking forward to using it for consistent results. Best regards, Maroof Ahmed