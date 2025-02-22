GoldenHour
GoldenHour Expert Advisor
--------------------------------
概要:
XAUUSD（金）向けの高精度スキャルピングシステムで、高確率の単一ポジション取引に焦点を当てています。
EAは最適な市場条件の下で1日2〜3回の慎重に選ばれた取引を実行し、リスクの高い複数ポジションやマーチンゲール戦略を避けます。
* バックテストでEAがうまく動作しない場合は、遠慮なくご連絡ください。正しく設定して最良の結果が得られるようにお手伝いします。*
取引アプローチ:
- 単一ポジション取引（複数ポジションなし）
- 短期スキャルピングでリスクを制御
- 平均保有時間：15〜45分
- 月間40〜60回の取引
- グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略を使用しない
- 取引ごとに保守的なリスク管理
口座要件:
- 最低残高：20米ドル
- 推奨レバレッジ：1:500以上
- 口座タイプ：低スプレッドのECN/STP口座
- ヘッジ有効：はい
- 取引商品：XAUUSD（金）5桁表示
取引モード:
- アジアブレイクアウト：アジア流動性時間帯のモメンタムエントリー
- ロンドンリバーサル：ロンドンセッションでの逆張り機会
- マルチセッション：複合戦略アプローチ
主要設定:
時間設定:
- 自動GMT同期可能 - 手動GMTオフセットオプション
- セッション終了時間の設定可能 リスクパラメーター:
- 残高に基づく動的なポジションサイズ調整
- 固定のストップロスとテイクプロフィットレベル - インテリジェントなトレーリングストップの活性化
- 反転信号での迅速な退出 技術的フレームワーク:
- RSIダイバージェンスの確認
- 複数時間枠分析
- 高度なモメンタム指標
- プライスアクションの検証 安全機能:
- 最大ポジションサイズ制限 - 動的なリスク計算 - スプレッド監視 - スリッページ保護
推奨ブローカー条件:
- 低スプレッド要件
- 高速実行能力
- 安定した価格フィード
- 再見積もりなしのポリシー
技術的要件:
- MetaTrader 5プラットフォーム
- 安定したインターネット接続
- VPS推奨（必須ではない）
- リアルタイムデータフィード
注意：このEAは厳格なリスク管理を採用し、精密なスキャルピングシステムとして動作します。マーチンゲールやグリッド戦略などの攻撃的な取引方法を使用せず、リスクを制御した高品質な取引選択に焦点を当てています。
インストールとセットアップの手順はユーザーマニュアルに含まれています。 24/7テクニカルサポートを提供。 定期的なアップデートを提供。
Les backtests sont très très bons. Sur une période d’environ un an, le capital est passé de 1 600 € à environ 89 000 €, avec une courbe régulière et une gestion du risque qui semble cohérente. Les résultats en backtest sont vraiment impressionnants et donnent confiance dans la logique de la stratégie. Je suis conscient qu’un backtest ne garantit pas les performances futures, c’est pourquoi je vais maintenant tester l’EA en conditions réelles. Je réévaluerai mon avis après une période de trading en réel, mais à ce stade, les résultats obtenus en backtest sont très prometteurs.