Prime Gold HFT Ali
- Experten
- Nguyen Khac Diep
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Verschlüsselt durch Prime Capital Vietnam
Am besten mit XAUUSD - Hochfrequenzhandel
Finden Sie Ihre beste Einstellung mit dem Backtest, bevor Sie mit einem realen Konto handeln, bitte!
Mit Standardeinstellung:
- Einzahlung: min 10k-20k Geld (USC oder USD)
- Lot Handel ab 0.01
- Max DD: ~10-20%
- Gewinn: ~10-20% pro Monat mit Standardeinstellung
- Hebelwirkung: am besten mit 1:2000
Anmerkung:
- Am besten mit Spread max < 30
- Zeitrahmen: beliebig
- Wichtig: Kontaktieren Sie uns vor dem Kauf
Unterstützung: Whatsapp +84879118113
E-Mail: admin@primecapitalvn. com