RandomPulse ATR Driven Directionless Bot

Was macht dieser Bot?
Der EA ist so konzipiert, dass er Trades auf Basis eines zufälligen Einstiegs ausführt und so sicherstellt, dass Ihre Handelspositionen immer dynamisch und engagiert sind.

Hier ist, was er bietet!

Zufällige Handelsrichtung:
Dieser EA wählt nach dem Zufallsprinzip aus, ob er kauft oder verkauft, und sorgt so dafür, dass Ihre Handelsstrategie nicht durch vorhersehbare Muster eingeschränkt wird.
Kaufen oder Verkaufen:
Der Bot wählt nach dem Zufallsprinzip
Anpassbarer Stop Loss und Take Profit:
Basierend auf dem Average True Range (ATR)-Indikator setzt dieser EA Ihren Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) dynamisch und passt sie entsprechend der Marktvolatilität an.
Scalp-, Swing- oder Positionstrading:
Der EA ist in hohem Maße an jeden Handelsstil anpassbar.
Durch einfaches Anpassen des ATR-Zeitrahmens können Sie sich für Scalping in kürzeren Zeitrahmen (z.B., M1 oder M5), Swing-Trading in mittleren Zeitrahmen (z.B. H1 oder H4) oder Positionstrading in längeren Zeitrahmen (z.B. D1).
Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihren Handelsansatz an die Marktbedingungen und Ihre bevorzugte Handelsstrategie anzupassen.
Automatische Positionsüberwachung:
Mit der eingebauten Funktion zur Überprüfung offener Positionen stellt "RandomPulse" sicher, dass keine Trades ausgeführt werden, wenn eine aktive Position besteht, und hilft so, ein ausgewogenes Risikoprofil zu erhalten.

Vollständige Automatisierung!
Sobald der EA eingerichtet ist, arbeitet er vollständig auf Autopilot und befreit Sie von der Komplexität des manuellen Handels. Sie müssen nicht mehr stundenlang auf die Charts starren!
Marktanpassung:
Der EA basiert auf einer Kombination aus Zufälligkeit und ATR, was ihn flexibel genug macht, um sich an alle Marktbedingungen anzupassen.
Scalping, Swing Trading oder Positionshandel: Möchten Sie mit einer Scalping-Strategie schnell in den Markt ein- und aussteigen? Oder bevorzugen Sie einen längerfristigen Ansatz mit Swing- oder Positionstrades?
Passen Sie einfach den ATRTimeframe an Ihren bevorzugten Handelsstil an und lassen Sie den EA den Rest erledigen.

Hauptmerkmale: Vollautomatischer Handel:
Richten Sie es einmal ein und lassen Sie den EA alle Ihre Trades abwickeln.
Randomisierter Einstieg:
Handeln Sie immer mit einer frischen Perspektive, indem Sie zufällig zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen wählen.
ATR-basierter SL/TP:
Passen Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis automatisch an die Marktvolatilität in Echtzeit an.
Anpassbar an Ihren Handelsstil: Scalp-, Swing- oder Positionshandel - passen Sie einfach den ATRTimeframe an und passen Sie den EA an Ihre Strategie an.

Martingale Beispiel (Verluste nehmen zu):

Schritt 0: 0.1 Lots → LOSS → Schritt 1: 0.2 Lots
Schritt 1: 0.2 Lots → LOSS → Schritt 2: 0.4 Lots
Schritt 2: 0.4 Lots → LOSS → Schritt 3: 0.8 Lots
Schritt 3: 0.8 Lots → WIN/LOSS → **RESET** (MaxSteps=3 erreicht!)
Nächster Trade: Schritt 0: 0.1 Lots

Anti-Martingale Beispiel (Gewinne erhöhen):

Schritt 0: 0.1 Lots → WIN → Schritt 1: 0.2 Lots
Schritt 1: 0.2 Lots → WIN → Schritt 2: 0.4 Lots
Schritt 2: 0,4 Lots → GEWINN → Schritt 3: 0,8 Lots
Schritt 3: 0,8 Lots → GEWINN/VERLUST → **RESET** (MaxSteps=3 erreicht!)
Nächster Handel: Schritt 0: 0,1 Lots

Die Schritte sind konfigurierbar

Wie es funktioniert:

Zufälliger Einstieg: Der Bot wartet auf die angegebene Periode (RandomEntryPeriod) und geht eine Kauf- oder Verkaufsposition basierend auf einer zufälligen Auswahl ein.
Scalping, Swing Trading oder Position Trading:
Passen Sie einfach den ATRTimeframe an Ihren bevorzugten Handelsstil an und lassen Sie den EA den Rest erledigen.

Abschließende Überlegungen:

Der RandomPulse ATR-Driven Directionless Bot wurde entwickelt, um eine Abwechslung zum traditionellen Handel zu bieten und einen entspannten und unkonventionellen Ansatz für die Märkte zu ermöglichen.

Wenn er aufeinen einminütigen ATR-Zeitrahmen eingestellt ist, wählt der Bot eine zufällige Richtung und führt Scalping-Trades mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 aus. Nach jedem Handel erzwingt der EA eine RandomEntryPeriod-Regel, bei der eine bestimmte Anzahl von Bars vergehen muss, bevor ein neuer Einstieg in Betracht gezogen wird (konfigurierbar).

Beispiel:
Auf dem M1-Zeitrahmen kann ein neuer Handel nur auf der nächsten einminütigen Kerze platziert werden, nachdem der vorherige Handel geschlossen wurde.
Auf dem H1-Zeitrahmen wartet der Bot auf die nächste Stundenkerze, bevor er einen neuen Handel initiiert.

Dieser Mechanismus hilft, Overtrading zu verhindern.
Wenn Sie Funktionswünsche haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren mitteilen!

