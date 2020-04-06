

¡RandomPulse ATR Driven Directionless Bot" Expert Advisor!



¿Qué hace este bot?

El EA está diseñado para ejecutar operaciones basadas en una entrada aleatoria, asegurando que sus posiciones de trading sean siempre dinámicas y atractivas.



Esto es lo que ofrece

Dirección de Operación Aleatoria :

Este EA selecciona aleatoriamente si comprar o vender, asegurando que su estrategia de trading no esté limitada por patrones predecibles.

Comprar o Vender:

El Bot elegirá aleatoriamente

Stop Loss y Take Profit personalizables:

Basado en el indicador Average True Range (ATR), este EA establece su Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) dinámicamente, ajustándolos según la volatilidad del mercado.

Scalp, Swing, o Posición de Comercio:

El EA es altamente adaptable a cualquier estilo de negociación.

Con sólo ajustar el marco de tiempo ATR, puede optar por scalp en plazos más cortos (por ejemplo, M1 o M5), realizar operaciones swing en plazos medios (como H1 o H4), o realizar operaciones de posición utilizando plazos más largos (como D1).

Esta flexibilidad le permite adaptar su enfoque de negociación a las condiciones del mercado y a su estrategia de negociación preferida.

Supervisión automática de posiciones:

Con una funcionalidad integrada para comprobar si hay posiciones abiertas, " RandomPulse " garantiza que no se ejecuten operaciones si hay una posición activa, lo que ayuda a mantener un perfil de riesgo equilibrado.

Automatización completa:

Una vez configurado, el EA funciona totalmente en piloto automático, liberándole de las complejidades de la operativa manual. No más mirar los gráficos durante horas!

Adaptabilidad al mercado:

El EA se basa en una combinación de aleatoriedad y ATR, por lo que es lo suficientemente flexible como para adaptarse a todas las condiciones del mercado.

Scalping, Swing Trading, o Position Trading: ¿Quiere entrar y salir del mercado rápidamente con una estrategia de scalping? ¿O tal vez prefiere un enfoque a más largo plazo con operaciones swing o de posición?

Simplemente ajuste el ATRTimeframe para adaptarse a su estilo de negociación preferido y deje que el EA haga el resto.

Características principales: Operaciones totalmente automatizadas:

Configúrelo una vez y deje que el EA gestione todas sus operaciones.

Entrada aleatoria:

Opere siempre con una perspectiva fresca, eligiendo aleatoriamente entre órdenes de compra y de venta.

SL/TP basado en ATR:

Ajuste automáticamente su relación riesgo-recompensa en función de la volatilidad del mercado en tiempo real.

Adaptable a su estilo de negociación: Scalp, swing, o posición - simplemente ajuste el ATRTimeframe y adapte el EA a su estrategia.

Ejemplo de Martingala (las pérdidas aumentan):



Paso 0: 0,1 lotes → PÉRDIDA → Paso 1: 0,2 lotes

Paso 1: 0,2 lotes → PÉRDIDA → Paso 2: 0,4 lotes

Paso 2: 0,4 lotes → PÉRDIDA → Paso 3: 0,8 lotes

Paso 3: 0,8 lotes → GANANCIA/PÉRDIDA → **RESET** (¡Se ha alcanzado el MaxSteps=3!)

Próxima operación: Paso 0: 0. 1 lotes.1 lotes



Ejemplo Anti-Martingale (aumento de ganancias):



Paso 0: 0,1 lotes → GANAR → Paso 1: 0,2 lotes

Paso 1: 0,2 lotes → GANAR → Paso 2: 0. 4 lotes4 lotes

Paso 2: 0,4 lotes → GANAR → Paso 3: 0,8 lotes

Paso 3: 0,8 lotes → GANAR/PERDER → **RESET** (¡Se ha alcanzado MaxSteps=3!)

Siguiente operación: Paso 0: 0,1 lotes

Los pasos son configurables



Cómo funciona:

Entrada Aleatoria: El Bot esperará el periodo especificado (RandomEntryPeriod) y entrará en una posición de compra o venta basada en una selección aleatoria.

Scalping , Swing Trading, o Position Trading:

Simplemente ajuste el ATRTimeframe para adaptarse a su estilo de trading preferido y deje que el EA haga el resto.



Reflexiones finales:

fue diseñado para ofrecer una ruptura con el trading tradicional, proporcionando un enfoque más relajado y poco convencional a los mercados.

Cuando se establece enun marco de tiempo ATR de un minuto, el bot selecciona una dirección aleatoria y ejecuta operaciones de scalping con una relación riesgo-recompensa de 1:1. Después de cada operación, el EA aplica una regla RandomEntryPeriod, que requiere que pase un número determinado de barras antes de considerar una nueva entrada (configurable).

Por ejemplo:

En el marco temporal M1, sólo se puede realizar una nueva operación en la siguiente vela de un minuto después de que se haya cerrado la operación anterior.

En el marco de tiempo H1, el bot esperará a la siguiente vela horaria antes de iniciar una nueva operación.



Este mecanismo ayuda a prevenir el overtrading.

¡Si tienes alguna petición, no dudes en compartirla en los comentarios!







