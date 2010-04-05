Ping Monitor

Ping-Monitor - Verpassen Sie nie wieder einen Tick!
 Betreiben Sie EAs und machen Sie sich Sorgen über das Einfrieren von Charts oder den Abbruch von Datenfeeds?
Dieses Tool ist Ihr ultimativer Wachhund, der Sie in dem Moment alarmiert, in dem Ihre Charts keine Updates mehr erhalten.
Ping-Monitor wurde entwickelt, um zu erkennen, wenn ein Chart einfriert oder der Datenfeed abbricht, selbst wenn MT5 noch anzeigt, dass die Verbindung aktiv ist.

Die Funktion verfolgt die Zeit des letzten eingehenden Ticks. Jedes Mal, wenn das Diagramm eine neue Preisaktualisierung erhält, zeichnet der EA den Zeitstempel auf.
Dann überprüft er in regelmäßigen Abständen (standardmäßig jede Sekunde), wie viel Zeit seit dem letzten Tick vergangen ist.

Wenn die Differenz einen bestimmten Schwellenwert überschreitet (z. B. 5 Sekunden), geht der EA davon aus, dass das Diagramm eingefroren ist oder die Datenzufuhr zum Stillstand gekommen ist.
Wenn dies geschieht, werden Sie sofort mit einer Popup-Meldung, einem Ausdruck im Journal und einer akustischen Benachrichtigung gewarnt.

Auf diese Weise können Sie Maßnahmen ergreifen, z. B. Ihren EA anhalten, die Verbindung wiederherstellen oder den Server wechseln, selbst wenn MT5 keine Unterbrechung erkennt.
Kurz gesagt, das Dienstprogramm fungiert als unabhängiger Wachhund, der den Fluss der Marktdaten überwacht, damit Ihre Handelsstrategien nicht durch eingefrorene Charts oder weiche Unterbrechungen beeinträchtigt werden.

Hauptmerkmale:
Echtzeit-Tick-Überwachung: Verfolgt den Zeitstempel des letzten Ticks und erkennt festgefahrene Charts sofort.
Sofortige Warnungen: Popup-Meldungen, akustische Benachrichtigungen und Journalausdrucke warnen Sie, bevor Ihr Trading EA Fehler macht.
Leicht und effizient: Minimale CPU-Belastung, läuft nahtlos neben Ihren Handelsstrategien.
Funktioniert auf jedem Chart: Hängen Sie einfach einen Chart an, und die Überwachung beginnt automatisch.

Warum Sie keine MT5-Trennungsgeräusche hören
 MT5 löst den Trennungsalarm nur aus, wenn die gesamte Netzwerkverbindung abbricht.
In vielen Fällen frieren Charts aufgrund von Datenfeed-Störungen ein, während die TCP-Verbindung offen bleibt.
Ping Monitor löst diese Lücke, indem er den Tick-Flow unabhängig überwacht, so dass Sie nie unvorbereitet getroffen werden.

Nützlichkeit:
Ideal für automatisierte Händler, die auf kontinuierliche Marktdaten angewiesen sind.
Erkennt Broker-/Server-Probleme in Echtzeit.
Schützt Ihre Strategien davor, auf eingefrorenen oder veralteten Daten ausgeführt zu werden.

Einschränkungen:
Warnt nur; es stellt nicht automatisch die Verbindung wieder her oder startet Ihren EA neu (kann in benutzerdefinierten Versionen hinzugefügt werden).
Benötigt eine Instanz pro Chart, wenn Sie mehrere Symbole überwachen.
Alarme können während sehr niedriger Liquidität oder extrem volatilen Perioden auftreten.

Features:
Funktionalität: - Verfolgt eingefrorene Charts effektiv
Nützlichkeit: - Unverzichtbar für den automatisierten Handel
Benutzerfreundlichkeit: - Einfache Einrichtung und intuitive Alarme

Zusammenfassung
 Der Ping-Monitor ist ein unverzichtbares Tool für jeden ernsthaften Trader.
Handeln Sie nie wieder mit eingefrorenen Charts und erhalten Sie sofortige Warnungen, wenn Ihr Datenfeed ins Stocken gerät.
Befestigen Sie den Ping-Monitor an Ihrem Chart und genießen Sie die Gewissheit, dass Ihre EAs einen gewissen Schutz haben.

