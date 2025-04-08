Aetheris Quantum

Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung

Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen.

Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen Handelsstrategien anzupassen!

Sonderpreis: Bis zum 1. Februar 2025: $499
Nach diesem Datum: $799

Nach dem Kauf kontaktieren Sie unseren Manager für detaillierte Installationsanweisungen.

Hauptmerkmale von Aetheris Quantum:

  • KI-Integration: Verwendet maschinelle Lernalgorithmen, um historische Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und Marktbewegungen vorherzusagen.
  • Vollständige Automatisierung: Der Bot arbeitet autonom und trifft Entscheidungen über Handelsein- und -ausstiege ohne menschliches Zutun.
  • Marktanpassung: Passt seine Strategie automatisch an die aktuellen Marktbedingungen an, um Risiken zu minimieren.
  • Präzise Signale: Fortschrittliche Algorithmen filtern falsche Signale heraus und erhöhen so die Handelsgenauigkeit.
  • Risikomanagement: Ein flexibles Kapitalmanagementsystem mit einstellbaren Risikostufen, Losgrößen und Schutzaufträgen.

Überblick über die Handelsstrategie:

Aetheris Quantum zielt auf kurzfristige Marktbewegungen ab. Seine Strategie basiert auf der Erkennung profitabler Handelssignale mithilfe von KI-gestützten Prognosemodellen. Der Bot eröffnet Positionen, wenn sich vielversprechende Gelegenheiten ergeben, und passt seine Strategie auf der Grundlage von Echtzeitdaten an.

Technische Details und Parameter:

  • Risiko- und Kapitalmanagement: Die Einstellungen für das Risikomanagement ermöglichen es Händlern, die Losgrößen und Risikoprozentsätze pro Handel anzupassen.
  • Take Profit und Stop Loss: Einstellbare Kapitalschutzniveaus mit dynamischen und festen Werten.
  • Handelsaktiva: Wichtige Währungspaare, Indizes und Rohstoffe.
  • Zeitrahmen: Empfohlene Zeitrahmen reichen von M5 bis H1 für den kurzfristigen Handel.

Nutzungsempfehlungen:

  • VPS-Server: Um eine ununterbrochene Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, den Bot auf einem VPS-Server mit 24/7-Verfügbarkeit zu installieren.
  • Testen und Anpassen: Testen Sie den Bot vor dem realen Handel auf einem Demokonto, um die korrekte Funktionalität sicherzustellen.
  • Optimieren: Feinabstimmung der Parameter zur Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen.

Technische Voraussetzungen:

  • Plattform: MetaTrader 5 Version 5.0 oder höher.
  • Mindesteinlage: Ab 200 $, empfohlen für Händler mit verschiedenen Kapitalstärken.
  • Betriebszeiten: 24/5 Handel während der aktiven Marktsitzungen.

Unterstützung und Updates:

Aetheris Quantum wird regelmäßig aktualisiert, um sich den neuesten Markttrends anzupassen. Das Entwicklungsteam bietet technische Unterstützung und Beratung bei Parameteranpassungen.

Haftungsausschluss: Wie jedes Handelsinstrument unterliegt auch Aetheris Quantum den Marktrisiken. Händlern wird empfohlen, die Strategie vor dem Live-Handel auf einem Demokonto zu testen und effektive Kapitalmanagementtechniken anzuwenden.


