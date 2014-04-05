Support and Resistance Pro V1

Support and Resistance Pro - Professionelles Handelswerkzeug

Professionelle tägliche Preisstrukturanalyse mit intelligenten Benachrichtigungen

Ein umfassendes Trading-Tool, das Ihren Chart in einen organisierten Arbeitsbereich verwandelt, indem es die tägliche Preisstruktur des Marktes visuell abbildet und Sie durch ein ausgeklügeltes Warnsystem über kritische Preisinteraktionen informiert.

Beim Handel mit Schlüsselniveaus, die sich zu Clustern zusammenfügen, geht es darum, Preisbereiche zu identifizieren, in denen mehrere unabhängige Faktoren zusammenkommen, anstatt sich auf ein einziges Signal zu verlassen.

Wenn mehrere Analyseformen auf dieselbe Preiszone hinweisen, gewinnt dieses Niveau an Bedeutung, weil viele verschiedene Marktteilnehmer es beobachten und darauf reagieren.
Ein Confluence-Cluster kann Dinge wie frühere Höchst- oder Tiefststände, tägliche oder wöchentliche Eröffnungs-, Höchst- oder Tiefststände, Trendlinien, gleitende Durchschnitte, Fibonacci-Levels, VWAP oder eine Struktur mit höherem Zeitrahmen umfassen.
Für sich genommen hat jeder Faktor nur ein begrenztes Gewicht. Wenn sie sich in demselben Bereich überschneiden, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion, da verschiedene Strategien bei diesem Preis zusammenlaufen.

Händler behandeln diese Bereiche nicht als präzise Linien, sondern als Zonen. Der Kurs reagiert oft mit Zögern, Ablehnung oder Beschleunigung, wenn er eine Zusammenflusszone erreicht, weil sich die Aufträge dort konzentrieren.
Einige Händler suchen auf diesen Niveaus nach Umkehrungen, während andere auf einen klaren Durchbruch warten und dann auf eine Fortsetzung setzen, je nach dem breiteren Marktkontext.
Der Schlüssel ist Geduld und Bestätigung. Anstatt Vorhersagen zu treffen, warten Händler auf das Kursverhalten am Zusammenflusscluster, wie z. B. eine starke Ablehnung, eine Konsolidierung oder einen entscheidenden Ausbruch.

Ein umfassendes Trading-Tool, das Ihren Chart in einen organisierten Arbeitsbereich verwandelt, indem es die tägliche Preisstruktur des Marktes visuell abbildet und Sie gleichzeitig durch ein ausgeklügeltes Warnsystem über kritische Preisinteraktionen informiert.

Was dieser Indikator tut

Dieser Indikator identifiziert automatisch die wichtigsten Kursniveaus eines jeden Handelstages - Tageshoch, Tagestief und Eröffnungskurs - und zeigt sie an.

Diese horizontalen Linien stellen tatsächliche Preisgrenzen dar, an denen die Marktteilnehmer zuvor die Kontrolle übernommen haben, wodurch natürliche Unterstützungs- und Widerstandszonen entstehen.

Gleichzeitig markieren vertikale Linien die Eröffnungszeit eines jeden Handelstages und geben der Preisstruktur einen zeitlichen Kontext.

Das integrierte Warnsystem überwacht das Kursgeschehen in Echtzeit und benachrichtigt Sie sofort, wenn sich der Kurs diesen kritischen Niveaus nähert oder sie berührt.

Kernfunktionalität

Der Indikator zeichnet horizontale Linien zu den täglichen Höchst-, Tiefst- und Eröffnungskursen für den von Ihnen festgelegten Rückblickszeitraum und fügt vertikale Linien zu jeder täglichen Eröffnungszeit hinzu, um den Tagesrhythmus des Marktes zu visualisieren.

Der Indikator überwacht die Kurse kontinuierlich und benachrichtigt Sie über Audio- und Push-Benachrichtigungen sowie visuelle Indikatoren.

Praktische Handelsanwendungen

Für Daytrader bietet dieser Indikator eine sofortige Sichtbarkeit von Intraday-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus, die sich aus den jüngsten Tagesschwankungen ergeben.

Die Warnmeldungen stellen sicher, dass Sie benachrichtigt werden, wenn der Kurs diese Zonen während schnelllebiger Sitzungen testet.

Swing-Trader profitieren davon, dass sie sehen können, wie der Kurs mit den Mehrtagesniveaus interagiert, was ihnen hilft, optimale Einstiegspunkte an bewährten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Price-Action-Händler erhalten klare visuelle Referenzpunkte, an denen der Markt zuvor signifikante Reaktionen gezeigt hat, was bei der Erkennung von Mustern und der Identifizierung von Handels-Setups hilfreich ist.

So verwenden Sie diesen Indikator effektiv

Schritt 1 - Ersteinrichtung
Wenden Sie den Indikator auf Ihren Chart an und passen Sie den Parameter "DaysToShow" an Ihren Trading-Horizont an - 5-10 Tage für Day-Trading, 10-20 für Swing-Trading.

Schritt 2 - Visuelle Konfiguration
Passen Sie die Linienfarben und -stile an Ihr Chartthema und Ihre persönlichen Vorlieben an.
Legen Sie für Hochs eine Farbe, für Tiefs eine andere und für Eröffnungen einen bestimmten Stil zur sofortigen visuellen Unterscheidung fest.

Schritt 3 - Alarmkonfiguration
Aktivieren Sie die Alarmtypen, die für Ihren Handelsstil relevant sind.
Tageshändler können alle Alarme aktivieren, während Positionshändler vielleicht nur Alarme zu den wichtigsten Tageswerten wünschen.

Schritt 4 - Handelsintegration
Verwenden Sie die angezeigten Niveaus als dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen.
Achten Sie auf Kursreaktionen auf diesen Niveaus - Ausbrüche, Durchbrüche oder Konsolidierungen - als potenzielle Handelssignale.

Schritt 5 - Reaktion auf Alarme
Wenn Sie auf eine Levelberührung aufmerksam gemacht werden, analysieren Sie den aktuellen Preisaktionskontext.
Handelt es sich um einen Retest nach einem Ausbruch? Eine Zurückweisung auf einem Schlüsselniveau?
Der Alarm lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf ein potenziell signifikantes Kursverhalten.

Schritt 6 - Marktstrukturanalyse
Beobachten Sie, wie der Preis im Laufe der Zeit mit mehreren Niveaus interagiert.
Cluster von Niveaus bilden stärkere Unterstützungs-/Widerstandszonen.
Die vertikalen Linien helfen Ihnen, die Preisbewegung mit dem Beginn von Handelssitzungen oder Nachrichtenereignissen zu korrelieren.

Vorteile für den professionellen Handel

Dieser Indikator bietet eine Visualisierung der Marktstruktur auf institutioneller Ebene in einem leicht zugänglichen Format.

Er zeigt deutlich an, wo der Markt durch tägliche Spannen Wertbereiche geschaffen hat und wann Handelssitzungen mit vertikalen Linien beginnen. Er hilft Ihnen, mit der Marktstruktur zu handeln und nicht gegen sie.

Das Alarmsystem sorgt dafür, dass Sie proaktiv über wichtige Preisentwicklungen informiert werden, wodurch Sie weniger Zeit auf dem Bildschirm verbringen und gleichzeitig mehr Gelegenheiten wahrnehmen können.


Empfohlene Produkte
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
Der Smart FVG Statistics Indicator ist ein leistungsstarkes MetaTrader 5-Tool zur automatischen Identifizierung, Verfolgung und Analyse von Fair Value Gaps (FVGs) in Ihren Charts. Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Hauptmerkmale Erweiterte Fair Value Gap-Erkennung Automatische Erkennung : Sucht automatisch nach
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indikatoren
(Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indikatoren
Verbessern Sie Ihren Handel mit der fortschrittlichen Anchored Volume Weighted Average Price-Technologie Erschließen Sie die wahre Kraft der Preisaktion mit unserem erstklassigen Anchored VWAP-Indikator für MetaTrader 5 - dem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Einstiege, strategische Ausstiege und hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups. Schreiben Sie mir eine DM für eine 7-tägige kostenlose Testversion. Anchored VWAP Plus gibt Händlern eine noch nie dagewesene Kontrolle, indem es benutze
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Indikatoren
MA Color Candles Indikator MA Color Candles ist ein Indikator zur visuellen Darstellung von Markttrends durch Einfärben von Chartkerzen. Er fügt keine Objekte hinzu und verzerrt keine Kursdaten, sondern färbt echte Kerzen auf der Grundlage des Stands zweier gleitender Durchschnitte ein. Dies ermöglicht eine schnelle Trendbeurteilung und die Verwendung als Filter in Handelsstrategien. Wie es funktioniert Aufwärtstrend: Schneller MA über dem langsamen MA, langsamer MA steigend (grüne Kerzen). Abw
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
Indikatoren
Dieser Spread-Indikator zeigt den tatsächlichen Spread für jede Kerze an. Er hebt den maximalen Spread und den minimalen Spread des gewählten Symbols hervor. Dieser Indikator ist sehr hilfreich, um die Entwicklung des Spreads in Echtzeit zu sehen und zu vermeiden, dass Sie einen Handel eingehen, wenn der Spread zu hoch ist. Eingaben: Wert in Punkten drucken: wenn true, wird der Spread als ganze Zahl angezeigt Anzeige des minimalen und maximalen Spreads der letzten N Tage: Wählen Sie die Anza
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indikatoren
THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading? Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen? Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten? Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen? "THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte be
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilitys
Axilgo Pip Piper CoPilot Verbessern Sie Ihr Trading-Spiel mit dem Axilgo Pip Piper CoPilot, dem ersten Produkt unserer revolutionären Pip Piper Serie. Dieses umfassende Toolset wurde sorgfältig für ernsthafte Trader entwickelt und konzentriert sich auf Schlüsselbereiche wie Risikomanagement, Handelsmanagement, Einhaltung der Prop Firm Rule und fortgeschrittenes Account Management . Mit CoPilot investieren Sie nicht nur in ein Tool, sondern gewinnen einen strategischen Partner in der kompliziert
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indikatoren
Der Indikator dient der Umwandlung von normalem Volumen in Niveaus und der Bestimmung von Kontrollpunkten für die finanzielle Liquidität. Er ist in seiner Funktion dem Fixed Volume Profile sehr ähnlich. Er gilt jedoch als genauer und einfacher zu verwenden als der Indikator in Trading View, da er das gesamte Handelsvolumen jeder Kerze und aller in MetaTrade vertretenen Broker berechnet, im Gegensatz zum Indikator in Trading View, der nur die angezeigten Kurse des Brokers misst. Um uns auf de
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
Simple Weis Wave
Jean Jacques Huve Ribeiro
3.67 (3)
Indikatoren
Eines der besten Werkzeuge zur Analyse des Volumens, Weis Wave wurde von David Weis entwickelt, um das Lesen von Richtungsbewegungen zu erleichtern. Bei der VSA-Methode handelt es sich um eine Weiterentwicklung der von Richard Wycoff geschaffenen Praktiken, die eine prädiktive Lesart des Marktes ermöglicht, wobei stets eine Akkumulation und Verteilung der ausgehandelten Verträge angestrebt wird. Kumuliertes Wellenvolumen Bereich der Welle (entfernt) Durchschnittliches Wellenvolumen Ref "Ti
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indikatoren
Aggression Volume Indicator ist die Art von Indikator, die nur selten in der MQL5-Community zu finden ist, da er nicht auf den Standard-Volumendaten basiert, die von der Metatrader 5-Plattform bereitgestellt werden. Es erfordert die Prüfung aller Verkehr Ticks auf der Plattform angefordert... Das heißt, der Aggression Volume Indikator fordert alle Tick-Daten von Ihrem Broker an und verarbeitet sie, um eine sehr spezielle Version eines Volumenindikators zu erstellen, bei dem die Aggressionen von
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indikatoren
Der Donchian-Channel-Indikator könnte genau das Richtige für Sie sein Der Handel mit derivativen Produkten wie Futures, Optionen, CFDs, Devisen und Zertifikaten birgt erhebliche Risiken. Diese Produkte sind nicht für jeden Anleger geeignet. Anleger können unter Umständen den gesamten Betrag oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Wenn überhaupt, sollte nur Geld eingesetzt werden, das dem persönlichen Risikokapital entspricht und verloren werden kann, ohne die finanzielle Siche
FREE
Gold Range Filter Pro with Volume Signals
Fazal Abbas Shah
5 (3)
Indikatoren
Beschreibung des Indikators Range Filter Pro ist ein hochentwickeltes Handelsinstrument für XAUUSD (Gold), das adaptive Preisfilterung mit Volumenanalyse und Marktbeobachtung in Echtzeit kombiniert. Dieser Indikator wurde sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler entwickelt und hilft durch seinen vielschichtigen Ansatz, Trendrichtungen, potenzielle Umkehrungen und bedeutende Marktbewegungen zu erkennen. Wichtigste Komponenten 1. dynamischer Bereichsfilter 2. volatilitätsangepasst
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilitys
Exakte Zeit - detaillierte Zeitangabe im Sekundenchart. Das Tool zeigt die Eröffnungszeit der ausgewählten Kerze an. Dies ist notwendig, wenn Sie mit Sekundencharts arbeiten. Sie kann zum Beispiel in einem Sekundenchart verwendet werden, der mit dem Utility Sekundenchart erstellt wurde. Eingaben Basisecke - die Chartecke, an der ein Objekt befestigt ist. X-Abstand - der horizontale Abstand von der Diagrammecke. Y-Abstand - der vertikale Abstand von der Diagrammecke. Schriftart - Name der Schrift
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experten
Eintausend Pip Satz1:TP/SL 20kpip. Satz2:TP/SL 10kpip. Satz3: TP/SL 5k pip. Satz4: TP/SL 2k pip. Satz5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Nur Pair DE40, US100, US30. Automatisch hinzugefügt EU London Session. Diese Version arbeitet mit festem Lot und buy/sell. Roboter Strategie: Trade open = Erster "Round Price-Number Entry". Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Fragen, wenn Sie unentschlossen sind. Ich sende ex4 Code auf Anfrage.
FREE
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Density V2.40 Zeigt die Volumenverteilung nach Preisniveau und offenbart Zonen institutionellen Interesses. Im Gegensatz zum klassischen Volumen (über Zeit) zeigt es, wo tatsächlich gehandelt wurde. Grundprinzipien: Horizontale Balken = gehandelte Volumen pro Preis Längerer Balken → höheres Volumen Rote Zonen = wichtige Unterstützungen / Widerstände Hauptzwecke: Echte Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen POC (Point of Control) bestimmen Value Area (70 % des Volumens) defi
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilitys
Dieser Roboter sendet Telegramm-Benachrichtigungen, die auf den Färbungsregeln des PLATINUM-Kerzenindikators basieren. Beispielnachricht für den Verkauf von Assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Beispielnachricht für den Kauf von Vermögenswerten : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Um Telegram-Benachrichtigungen zu aktivieren , müssen Sie einen Telegram-Bot erstellen, den Bot-API-Schlüssel erhalten und auch Ihre persönliche Telegram-Chat-ID erhalten. Es ist nicht möglich, Nachrichten
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
VWAP_PC_MQL5 - ein einfacher, selbst entwickelter VWAP-Indikator, der volumengewichtete Preisniveaus in Echtzeit direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. TF: Funktioniert auf allen Zeitfenstern. Paar: Kompatibel mit allen Symbolen - Forex, Indizes, Rohstoffen und Aktien. Einstellungen: Angewandter Preis - Preistyp, der für die VWAP-Berechnung verwendet wird (Close, Typical, Weighted, etc.) Linienfarbe / -breite / -stil - passen Sie das Aussehen der VWAP-Linien an Session Reset - optionaler Reset pr
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indikatoren
Multi Currency Strength Dashboard Mini (KOSTENLOS) – Währungsstärke-Meter für MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini ist ein kostenloser Indikator für MetaTrader 5 , der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit in einem klaren Dashboard anzeigt. Ziel: In wenigen Sekunden erkennen, welche Währungen stark bzw. schwach sind, um die Watchlist effizienter aufzubauen und Paare nach dem Prinzip stark vs. schwach auszuwählen. Hauptfunktio
FREE
Multi Chart MT5
Tais Miranda Hoffmann
Indikatoren
Ein Indikator für die gleichzeitige Analyse verschiedener Währungspaare Der Devisenmarkt ist ein komplexer Markt, auf dem mehrere Währungspaare gleichzeitig analysiert werden müssen. Bestimmen Sie die Anzahl der Währungspaare selbst Bestimmen Sie das Währungspaar, das Sie analysieren möchten, um 4 der wichtigsten und ähnlichsten Währungspaare gleichzeitig zu analysieren. Für eine direkte und einfache Analyse haben sich einige Währungspaare geändert (EURUSD>>>USDEUR) Zweifeln Sie nicht daran, das
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indikatoren
Golden Spikes-Indikator Technischer Indikator für den Handel mit synthetischen Indizes auf dem Zeitrahmen M1. Kompatibel mit Boom/Crash-Indizes auf der Deriv-Plattform und Gain/Pain-Indizes auf der Weltrade-Plattform. Senden Sie mir eine private Nachricht, um Handel ASISTANT EA. zu erhalten. booklet guide: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Schauen Sie sich auch meinen Premium Spikes Bot an: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Merkmale
Weitere Produkte dieses Autors
Moving Average Crossover With ATR
Jason Smith
Experten
Gleitende Durchschnitte Bot mit ATR - Ein umfassendes Trading Tool . Very RARE POWERFUL AND UNIQUE moving averages BOT that incorporates ATR with Stop Loss, Take Profit Multiplier. Mehrere Time Frames und vieles mehr. Dieser Bot ist ein beeindruckendes automatisiertes Handelssystem, das die Einfachheit der gleitenden Durchschnitte mit der dynamischen Anpassungsfähigkeit der Average True Range (ATR) kombiniert. Entwickelt, um Handelsstrategien durch eine ausgewogene Mischung aus Trendfolgetechn
FinalStrike EA
Jason Smith
Utilitys
Automatically Close Trades at Your Desired Profit Target! Take the guesswork out of trading by automatically closing your positions as soon as they reach your set profit target. Add to any chart-  The Bot will monitor all open trades Key Features:     Automatic Trade Closing:     Set a profit target in USD, and let FinalStrike automatically close the trade when dollar amount is achieved     Multiple Positions Supported:     Whether you have one or multiple trades open across different pairs,
FREE
Williams Percent Range
Jason Smith
Experten
Willkommen beim Williams Percent Range EA (wpr) Es wird empfohlen, dass Sie das Dokument durchlesen, bevor Sie mit der Erstellung einer Strategie beginnen. Risikomanagement - Feste und risikobasierte Positionsgrößen für flexibles Risikomanagement. Merkmale: ATR für Stop Loss und Take Profit. Positionsgröße. Fest oder risikobasiert Risikobasiert. Eigenkapital, Saldo oder freie Marge Stop-Loss-Modus. Schließt den Handel auf das Signal hin und geht in einen neuen Handel in entgegengesetzter Rich
ATR Driven Daily Percentage Trading Bot
Jason Smith
Experten
It's recommended that you read through the entire document. For the first time ever on MQL5 . A first of its kind on the marketplace. Introducing a truly groundbreaking trading bot—one that combines ATR-driven risk management with an innovative daily percentage change trading strategy. Designed for trading a wide range of assets, including Gold, Oil, Bitcoin, Forex and Indices . (Ideal for basket trading.) This powerful, fully automated exclusive Bot is designed to give traders a unique edge
Mfi ATR EA
Jason Smith
Experten
Geldfluss-Index. MFI EA Atomated Trading Bot MFI-Bots können wertvolle Werkzeuge für die Automatisierung von Handelsstrategien sein, die auf dem Marktmomentum basieren. Es ist jedoch wichtig, ihre Funktionsweise zu verstehen, ihre Leistung zu überwachen und sie als Teil eines umfassenden Handelsplans einzusetzen. Der Money Flow Index (MFI) ist ein technisches Analysetool, das Preis und Volumen kombiniert, um den Kauf- und Verkaufsdruck eines Vermögenswerts zu bewerten. Im Kryptowährungshandel
RandomPulse ATR Driven Directionless Bot
Jason Smith
Experten
RandomPulse ATR Driven Directionless Bot" Expert Advisor! Was macht dieser Bot? Der EA ist so konzipiert, dass er Trades auf Basis eines zufälligen Einstiegs ausführt und so sicherstellt, dass Ihre Handelspositionen immer dynamisch und engagiert sind. Hier ist, was er bietet! Zufällige Handelsrichtung: Dieser EA wählt nach dem Zufallsprinzip aus, ob er kauft oder verkauft, und sorgt so dafür, dass Ihre Handelsstrategie nicht durch vorhersehbare Muster eingeschränkt wird. Kaufen oder Verkaufen
Silent Syndicate
Jason Smith
Experten
Gold Trading Made Simple – Maximize Profits With This Proven Strategy! Silent Syndicate – The Ultimate AI-Powered Gold Trading Bot. Precision. Performance. Profitability. Gold trading is a highly lucrative market , but without the right strategy, it can be volatile and unpredictable. Silent Syndicate is a state-of-the-art trading system designed to maximize profits, minimize risk, and provide consistent long-term returns. Powered by intelligent algorithms, strategic trade management, and advan
TriggerGuard Pending Order EA
Jason Smith
Experten
Introducing TriggerGuard Pending Order EA This Bot is a state-of-the-art, fully automated Expert Advisor  Utilizing a robust pending order system, TriggerGuard ensures that your trades are placed and executed only when market conditions align with your preset criteria. A very useful transferable tool for price action strategies, allowing you to effortlessly set traps in the market. It works flawlessly. You can execute the bot during corrections in a descending channel, against impulse waves, or
Midnight Throttle EA
Jason Smith
Experten
The Midnight Thottle Expert Advisor: Automated Trading Based on Alignment of Percentages The Midnight Throttle EA is an expert advisor that trades automatically based on the alignment of four key timeframes' percentage changes. It trades what Midnight Watch visualizes." It uses the Midnight Watch indicator’s data to analyze market conditions and enter trades when the market shows significant alignment across different timeframes. How Midnight Throttle Works: Alignment Criteria: The Expert
Midnight Watch
Jason Smith
Indikatoren
I am a trader specializing in the development of rare , exclusive , high-performance trading bots designed for serious traders who are committed to achieving consistent profitability and success. This free indicator is more than just a visual tool—it powers the Midnight Throttle EA , an automated trading system that executes trades based on the precise market conditions this indicator observes. Midnight Watch : A Pro-Level Tool for Precision Market Analysis. An advanced , multi-functional MetaTr
Sentinal Core
Jason Smith
Experten
It's recommended that you read through the entire document. Sentinal Core– A Multi-Timeframe Percentage Threshold Logic Engine Exclusive to MQL5  Sentinal Core is the third and final Expert Advisor in a trilogy of EA's engineered for directional alignment using percentage-based trend analysis. It is not your typical entry-signal bot. Sentinel Core is a pure logic engine designed to rigorously filter signal validity through real-time, multi-timeframe sentiment analysis based solely on price act
BreakPoint Pro
Jason Smith
Experten
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Globex Range Levels
Jason Smith
Indikatoren
Globex Range Levels – Gold Edition Market Focus: XAUUSD / Gold / Futures-style Assets m5-m15 Designed For: Day Traders, Scalpers, Institutional-Level Strategies What is Globex Globex is the electronic trading platform operated by CME Group, enabling nearly 24-hour trading of futures and options across global markets. It runs outside traditional U.S. trading hours and is commonly referred to as the overnight session . In trading, the term "Globex session" typically refers to the period between th
Professional Grade ATR And Volume Dashboard
Jason Smith
Indikatoren
Finally, a dashboard that cuts through the noise and shows what actually matters. – Displays All Symbols In Your Market Watch List (Updates in real time) This advanced Multi-Timeframe ATR & Volume Dashboard gives traders a crystal-clear view of market volatility and liquidity across all symbols and timeframes in one glance .     Real-Time ATR & Volume Data – See exact volatility (ATR) and trading activity (Volume) for M1 to MN1     Smart Grouping – Automatically classifies instruments (Forex, In
Global Risk Manager Auto Stop Loss With Trailer
Jason Smith
Utilitys
Global Risk Manager Auto Stop Loss  Automate Your Risk Management This utility works seamlessly with any symbol, by intelligently setting your initial Stop Loss and Take Profit the instant a new position is opened. Perfect for traders who enter manually or via an EA  but want consistent, rules-based risk management applied automatically. Why You Need This Eliminates Human Error: Never forget to set a stop loss again. Ensures every trade is protected from the start. Enforces Discipline: Removes
Bollinger Bands Mean Reversion With Walk Feature
Jason Smith
Experten
This Expert Advisor combines classic mean reversion with an advanced Bollinger Band Walk Filter to trade when momentum is confirmed. It can be adapted between mean reversion and a breakout strategy (Bollinger walk), reducing false signals and improving trade precision. The Walk Filter detects sustained price interaction with Bollinger Bands over N consecutive bars. Only after this walk is confirmed does the EA enable breakout trades in the corresponding direction. Upper band walks trigger breako
Session Map Pro With Key Levels
Jason Smith
Indikatoren
Session Map Pro automatically plots the critical price levels from previous trading days and overlays visual session markers, giving you an instant "roadmap" of potential support and resistance.   It transforms your chart into a strategic trading battlefield.   Detailed Line Reference Guide (For visual display m1-m5 works best but can be attached to any time frame) Default lookbackDays=5. "Set to 1 for today only and a less cluttered display"  1.Horizontal lines (n) Days)    Solid GREEN Line (
Magic History
Jason Smith
Indikatoren
Magic History ist ein detaillierter Handelsvisualisierungsindikator, der die gesamte Geschichte Ihrer Handelsaktivitäten direkt auf den Chart bringt. Wenn Sie ein Entwickler oder Händler sind, der mit magischen Zahlen arbeitet, ist dieser Indikator wie für Sie gemacht. Intelligente Paginierung - verlieren Sie nie wieder den Überblick über Ihre Trades Paginierung bedeutet, dass der Inhalt in einzelne Seiten aufgeteilt wird, anstatt alles auf einmal anzuzeigen. Im Zusammenhang mit Ihrem Magic Hist
Ping Monitor
Jason Smith
Utilitys
Ping-Monitor - Verpassen Sie nie wieder einen Tick! Betreiben Sie EAs und machen Sie sich Sorgen über das Einfrieren von Charts oder den Abbruch von Datenfeeds ? Dieses Tool ist Ihr ultimativer Wachhund, der Sie in dem Moment alarmiert, in dem Ihre Charts keine Updates mehr erhalten. Ping-Monitor wurde entwickelt, um zu erkennen, wenn ein Chart einfriert oder der Datenfeed abbricht, selbst wenn MT5 noch anzeigt, dass die Verbindung aktiv ist. Die Funktion verfolgt die Zeit des letzten eingehen
Synthetic Timeframe Creator
Jason Smith
Indikatoren
Synthetic Timeframe Creator Professionelle benutzerdefinierte Timeframe-Visualisierung für MetaTrader 5 Revolutionieren Sie Ihre Multi-Timeframe-Analyse mit Synthetic Timeframe Creator. Sind Sie es leid, zwischen Charts zu wechseln? Müssen Sie bestimmte Zeitzyklen analysieren, die es in den Standard-Zeitrahmen nicht gibt? Dies ist Ihre ultimative Lösung. Erstellen Sie benutzerdefinierte D2, D3, W2, W3 (oder beliebige N-Perioden) Kerzen direkt auf Ihrem MT5-Chart, ohne dass Sie benutzerdefinier
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension