Support and Resistance Pro V1

Support and Resistance Pro - Professionelles Handelswerkzeug Professionelle tägliche Preisstrukturanalyse mit intelligenten Benachrichtigungen Ein umfassendes Trading-Tool, das Ihren Chart in einen organisierten Arbeitsbereich verwandelt, indem es die tägliche Preisstruktur des Marktes visuell abbildet und Sie durch ein ausgeklügeltes Warnsystem über kritische Preisinteraktionen informiert. Beim Handel mit Schlüsselniveaus, die sich zu Clustern zusammenfügen, geht es darum, Preisbereiche zu identifizieren, in denen mehrere unabhängige Faktoren zusammenkommen, anstatt sich auf ein einziges Signal zu verlassen.



Wenn mehrere Analyseformen auf dieselbe Preiszone hinweisen, gewinnt dieses Niveau an Bedeutung, weil viele verschiedene Marktteilnehmer es beobachten und darauf reagieren.

Ein Confluence-Cluster kann Dinge wie frühere Höchst- oder Tiefststände, tägliche oder wöchentliche Eröffnungs-, Höchst- oder Tiefststände, Trendlinien, gleitende Durchschnitte, Fibonacci-Levels, VWAP oder eine Struktur mit höherem Zeitrahmen umfassen.

Für sich genommen hat jeder Faktor nur ein begrenztes Gewicht. Wenn sie sich in demselben Bereich überschneiden, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion, da verschiedene Strategien bei diesem Preis zusammenlaufen.



Händler behandeln diese Bereiche nicht als präzise Linien, sondern als Zonen. Der Kurs reagiert oft mit Zögern, Ablehnung oder Beschleunigung, wenn er eine Zusammenflusszone erreicht, weil sich die Aufträge dort konzentrieren.

Einige Händler suchen auf diesen Niveaus nach Umkehrungen, während andere auf einen klaren Durchbruch warten und dann auf eine Fortsetzung setzen, je nach dem breiteren Marktkontext.

Der Schlüssel ist Geduld und Bestätigung. Anstatt Vorhersagen zu treffen, warten Händler auf das Kursverhalten am Zusammenflusscluster, wie z. B. eine starke Ablehnung, eine Konsolidierung oder einen entscheidenden Ausbruch.



Was dieser Indikator tut

Dieser Indikator identifiziert automatisch die wichtigsten Kursniveaus eines jeden Handelstages - Tageshoch, Tagestief und Eröffnungskurs - und zeigt sie an.

Diese horizontalen Linien stellen tatsächliche Preisgrenzen dar, an denen die Marktteilnehmer zuvor die Kontrolle übernommen haben, wodurch natürliche Unterstützungs- und Widerstandszonen entstehen.

Gleichzeitig markieren vertikale Linien die Eröffnungszeit eines jeden Handelstages und geben der Preisstruktur einen zeitlichen Kontext.

Das integrierte Warnsystem überwacht das Kursgeschehen in Echtzeit und benachrichtigt Sie sofort, wenn sich der Kurs diesen kritischen Niveaus nähert oder sie berührt.

Kernfunktionalität

Der Indikator zeichnet horizontale Linien zu den täglichen Höchst-, Tiefst- und Eröffnungskursen für den von Ihnen festgelegten Rückblickszeitraum und fügt vertikale Linien zu jeder täglichen Eröffnungszeit hinzu, um den Tagesrhythmus des Marktes zu visualisieren.

Der Indikator überwacht die Kurse kontinuierlich und benachrichtigt Sie über Audio- und Push-Benachrichtigungen sowie visuelle Indikatoren.

Praktische Handelsanwendungen

Für Daytrader bietet dieser Indikator eine sofortige Sichtbarkeit von Intraday-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus, die sich aus den jüngsten Tagesschwankungen ergeben.

Die Warnmeldungen stellen sicher, dass Sie benachrichtigt werden, wenn der Kurs diese Zonen während schnelllebiger Sitzungen testet.

Swing-Trader profitieren davon, dass sie sehen können, wie der Kurs mit den Mehrtagesniveaus interagiert, was ihnen hilft, optimale Einstiegspunkte an bewährten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Price-Action-Händler erhalten klare visuelle Referenzpunkte, an denen der Markt zuvor signifikante Reaktionen gezeigt hat, was bei der Erkennung von Mustern und der Identifizierung von Handels-Setups hilfreich ist.

So verwenden Sie diesen Indikator effektiv

Schritt 1 - Ersteinrichtung

Wenden Sie den Indikator auf Ihren Chart an und passen Sie den Parameter "DaysToShow" an Ihren Trading-Horizont an - 5-10 Tage für Day-Trading, 10-20 für Swing-Trading.

Schritt 2 - Visuelle Konfiguration

Passen Sie die Linienfarben und -stile an Ihr Chartthema und Ihre persönlichen Vorlieben an.

Legen Sie für Hochs eine Farbe, für Tiefs eine andere und für Eröffnungen einen bestimmten Stil zur sofortigen visuellen Unterscheidung fest.

Schritt 3 - Alarmkonfiguration

Aktivieren Sie die Alarmtypen, die für Ihren Handelsstil relevant sind.

Tageshändler können alle Alarme aktivieren, während Positionshändler vielleicht nur Alarme zu den wichtigsten Tageswerten wünschen.

Schritt 4 - Handelsintegration

Verwenden Sie die angezeigten Niveaus als dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen.

Achten Sie auf Kursreaktionen auf diesen Niveaus - Ausbrüche, Durchbrüche oder Konsolidierungen - als potenzielle Handelssignale.

Schritt 5 - Reaktion auf Alarme

Wenn Sie auf eine Levelberührung aufmerksam gemacht werden, analysieren Sie den aktuellen Preisaktionskontext.

Handelt es sich um einen Retest nach einem Ausbruch? Eine Zurückweisung auf einem Schlüsselniveau?

Der Alarm lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf ein potenziell signifikantes Kursverhalten.

Schritt 6 - Marktstrukturanalyse

Beobachten Sie, wie der Preis im Laufe der Zeit mit mehreren Niveaus interagiert.

Cluster von Niveaus bilden stärkere Unterstützungs-/Widerstandszonen.

Die vertikalen Linien helfen Ihnen, die Preisbewegung mit dem Beginn von Handelssitzungen oder Nachrichtenereignissen zu korrelieren.

Vorteile für den professionellen Handel

Dieser Indikator bietet eine Visualisierung der Marktstruktur auf institutioneller Ebene in einem leicht zugänglichen Format.

Er zeigt deutlich an, wo der Markt durch tägliche Spannen Wertbereiche geschaffen hat und wann Handelssitzungen mit vertikalen Linien beginnen. Er hilft Ihnen, mit der Marktstruktur zu handeln und nicht gegen sie.

Das Alarmsystem sorgt dafür, dass Sie proaktiv über wichtige Preisentwicklungen informiert werden, wodurch Sie weniger Zeit auf dem Bildschirm verbringen und gleichzeitig mehr Gelegenheiten wahrnehmen können.