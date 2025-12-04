Aurum Quant Engine Pro



Ein diszipliniertes Ausführungsmodell, das für klare Entscheidungen, Trendausrichtung und präzise Signalfilterung entwickelt wurde. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn die Preisstruktur, der Richtungskontext und die Stärke des Musters kohärent sind.

Aurum Quant Engine Pro ist die verbesserte Version 2 der ursprünglichen Version Aurum Quant Engine, die jetzt mit fortschrittlichen Filterschichten für eine verbesserte Handelsqualität, präzise Eingänge und eine stärkere Gesamtleistung ausgestattet ist. 💬 Support & Feedback

Wenn Sie Fragen haben, Hilfe bei den Einstellungen benötigen oder eine instrumentenspezifische Optimierung wünschen, können Sie mir gerne direkt über den MQL5-Privat-Chat eine Nachricht zukommen lassen, ich helfe Ihnen gerne. Benutzerfreundlichkeit und langfristige Strategiezuverlässigkeit sind meine obersten Prioritäten. Wenn das System Ihnen hilft, würde Ihre ⭐ Bewertung oder Ihr Feedback sehr viel bedeuten, denn es hilft dem Produkt, mehr Händler zu erreichen und unterstützt die weitere Entwicklung.





🔹 Kern-Ausführungslogik

✨ SMMA Market Structure Mapping

Drei SMMA-Layer erkennen Richtungskontext (200), Trend-Pull-Ausrichtung (50) und kurzfristiges Momentum (21) und ermöglichen die Erkennung von Marktabsichten und Kontinuitätsstärke.

✨ Mustergesteuerter Einstieg (Engulfing & 3-Linien-Strike)

Candlestick-Muster werden nur bei unterstützenden Trend- und Momentum-Bedingungen validiert, wodurch Fallen mit geringer Wahrscheinlichkeit und Umkehrungen herausgefiltert werden.

✨ Directional Flow Filtering (Higher Timeframe MA)

Bestätigt den breiteren direktionalen Konsens, um sich an der dominanten Struktur des höheren Zeitrahmens zu orientieren.

✨ Strength Confirmation Layer (Higher Timeframe RSI)

Verbessert die Einstiegsqualität, indem es den Handel einschränkt, wenn es dem Markt an internem Momentum fehlt oder er kurz vor der Erschöpfung steht.





🔹 Handelsausführungsdisziplin

✔ Verwaltung von Einzelpositionen (kein Stacking oder wiederholte Eingänge)

✔ Fester TP/SL in Punkten für objektive Risikokontrolle

✔ Optionaler Trailing Stop-Loss - passt den SL automatisch nach oben an, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt, um Gewinne zu sichern und das Risiko zu reduzieren (Version 2.1)

✔ Selbstsperrender Mechanismus zum Schutz vor täglichen Verlusten, wenn der Schwellenwert erreicht wird

✔ Integrierte Slippage-, Margin- und Lot-Validierung

✔ Funktioniert sowohl im Netting- als auch im Hedging-Modus

✔ Keine Martingale-, Grid- oder Recovery-basierten Methoden - die Performance basiert rein auf selektiver Logik





🔹 Leistungsmerkmale

📈 Effektiv in trendgetriebenen und divergenzartigen Märkten (XAUUSD, XAGUSD, Metalle, Indizes)

🕒 Bestens geeignet für M5-HTF-Ausführung

🧪 Vollständig kompatibel mit Real Tick (99% Modellierung) Tests

🔍 Kein Repainting oder Intrabar-Neuberechnung

📊 Verbesserte Selektivität und Gewinnfaktor in direktionalen Umgebungen





🔹 Konfigurierbare Eingaben

- Losgröße, SL, TP, Trailing SL

- SMMA-basierte Trend- und Momentum-Filter

- Richtungs- und Stärkefilter für höhere Zeiträume (MA & RSI)

- MagicNumber, Slippage- und Handelsrichtungskontrolle

- Täglicher Verlustschutz





🔹 Empfohlene Symbol-Einstellungen

Eingaben XAUUSD (5m) XAGUSD (15m) Losgröße 4700 / Wahl des Benutzers 2300 / Wahl des Benutzers TP (Long) 3500 / Benutzerdefiniert 2100 / Wahl des Benutzers

SL (Lang) 3400 / Wahl des Benutzers 1600 / Wahl des Benutzers

TP (Kurz) 1400 / Wahl des Benutzers 1600 / Wahl des Benutzers

SL (Kurz) Standard Voreinstellung

Schnell SMMA Voreinstellung standardmäßig

Langsam SMMA standardmäßig standardmäßig

Haupt-SMMA standardmäßig Voreinstellung

Filter für Trendregime (Eintrag) Voreinstellung Voreinstellung

Momentum-Filter (Einstieg) Voreinstellung Voreinstellung

Trend-Ausgang default / Benutzerauswahl Standard / Benutzerauswahl

Momentum-Ausgang Standard / Benutzerauswahl

Standardeinstellung / Benutzerauswahl

Engulfing verwenden Voreinstellung Voreinstellung

ThreeLineStrike verwenden Voreinstellung Voreinstellung

MA DTF-Filter

standardmäßig Voreinstellung

MA DTF Zeitraum

80 25 MA DTF-Typ Linear gewichtet Einfach DTF in Minuten

60 120 RSI-Filter Standard Voreinstellung RSI Zeitraum 14 18 RSI TF Minuten

5 120 RSI Schwellenwert Standard Standardwert

EA_DailyLimit_Protection

Standard / Benutzerauswahl

default / Benutzerauswahl

EA_DailyLimit_StopUSD

Voreinstellung / Benutzerauswahl

Voreinstellung / Benutzerauswahl

Schlupf

Voreinstellung Vorgabe MagischeZahl

Eindeutig festlegen Einzigartig setzen EnableLongs Standard / Benutzerauswahl Standard / Benutzerauswahl AktiviereKurz Standard / Benutzerauswahl Standardeinstellung / Benutzerauswahl





Empfohlene Verwendung

✔ Persönliche, kapitalgedeckte und firmeneigene Bewertungskonten

✔ Rohstoff-, Metall- und Indexmärkte

✔ Mittlere bis starke Trendumfelder

💬 Für Unterstützung bei der instrumentenspezifischen Optimierung wenden Sie sich bitte an MQL5 Private Chat.