Ein diszipliniertes Ausführungsmodell, das für klare Entscheidungen, Trendausrichtung und präzise Signalfilterung entwickelt wurde. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn die Preisstruktur, der Richtungskontext und die Stärke des Musters kohärent sind.

Aurum Quant Engine Pro ist die verbesserte Version 2 der ursprünglichen Version Aurum Quant Engine, die jetzt mit fortschrittlichen Filterschichten für eine verbesserte Handelsqualität, präzise Eingänge und eine stärkere Gesamtleistung ausgestattet ist.

🔹 Kern-Ausführungslogik

SMMA Market Structure Mapping
Drei SMMA-Layer erkennen Richtungskontext (200), Trend-Pull-Ausrichtung (50) und kurzfristiges Momentum (21) und ermöglichen die Erkennung von Marktabsichten und Kontinuitätsstärke.

Mustergesteuerter Einstieg (Engulfing & 3-Linien-Strike)
Candlestick-Muster werden nur bei unterstützenden Trend- und Momentum-Bedingungen validiert, wodurch Fallen mit geringer Wahrscheinlichkeit und Umkehrungen herausgefiltert werden.

Directional Flow Filtering (Higher Timeframe MA)
Bestätigt den breiteren direktionalen Konsens, um sich an der dominanten Struktur des höheren Zeitrahmens zu orientieren.

Strength Confirmation Layer (Higher Timeframe RSI)
Verbessert die Einstiegsqualität, indem es den Handel einschränkt, wenn es dem Markt an internem Momentum fehlt oder er kurz vor der Erschöpfung steht.


🔹 Handelsausführungsdisziplin

✔ Verwaltung von Einzelpositionen (kein Stacking oder wiederholte Eingänge)
✔ Fester TP/SL in Punkten für objektive Risikokontrolle

Optionaler Trailing Stop-Loss - passt den SL automatisch nach oben an, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt, um Gewinne zu sichern und das Risiko zu reduzieren (Version 2.1)

✔ Selbstsperrender Mechanismus zum Schutz vor täglichen Verlusten, wenn der Schwellenwert erreicht wird
✔ Integrierte Slippage-, Margin- und Lot-Validierung
✔ Funktioniert sowohl im Netting- als auch im Hedging-Modus
✔ Keine Martingale-, Grid- oder Recovery-basierten Methoden - die Performance basiert rein auf selektiver Logik


🔹 Leistungsmerkmale

📈 Effektiv in trendgetriebenen und divergenzartigen Märkten (XAUUSD, XAGUSD, Metalle, Indizes)
🕒 Bestens geeignet für M5-HTF-Ausführung
🧪 Vollständig kompatibel mit Real Tick (99% Modellierung) Tests
🔍 Kein Repainting oder Intrabar-Neuberechnung
📊 Verbesserte Selektivität und Gewinnfaktor in direktionalen Umgebungen


🔹 Konfigurierbare Eingaben

- Losgröße, SL, TP, Trailing SL
- SMMA-basierte Trend- und Momentum-Filter
- Richtungs- und Stärkefilter für höhere Zeiträume (MA & RSI)
- MagicNumber, Slippage- und Handelsrichtungskontrolle
- Täglicher Verlustschutz


🔹 Empfohlene Symbol-Einstellungen

Eingaben XAUUSD (5m) XAGUSD (15m)
Losgröße 4700 / Wahl des Benutzers 2300 / Wahl des Benutzers
TP (Long) 3500 / Benutzerdefiniert 2100 / Wahl des Benutzers
SL (Lang) 3400 / Wahl des Benutzers 1600 / Wahl des Benutzers
TP (Kurz) 1400 / Wahl des Benutzers 1600 / Wahl des Benutzers
SL (Kurz) Standard Voreinstellung
Schnell SMMA Voreinstellung standardmäßig
Langsam SMMA standardmäßig standardmäßig
Haupt-SMMA standardmäßig Voreinstellung
Filter für Trendregime (Eintrag) Voreinstellung Voreinstellung
Momentum-Filter (Einstieg) Voreinstellung Voreinstellung
Trend-Ausgang default / Benutzerauswahl Standard / Benutzerauswahl
Momentum-Ausgang Standard / Benutzerauswahl
 Standardeinstellung / Benutzerauswahl
Engulfing verwenden Voreinstellung Voreinstellung
ThreeLineStrike verwenden Voreinstellung Voreinstellung
MA DTF-Filter
 standardmäßig Voreinstellung
MA DTF Zeitraum
 80 25
MA DTF-Typ Linear gewichtet Einfach
DTF in Minuten
 60 120
RSI-Filter Standard Voreinstellung
RSI Zeitraum 14 18
RSI TF Minuten
 5 120
RSI Schwellenwert Standard Standardwert
EA_DailyLimit_Protection
 Standard / Benutzerauswahl
 default / Benutzerauswahl
EA_DailyLimit_StopUSD
 Voreinstellung / Benutzerauswahl
 Voreinstellung / Benutzerauswahl
Schlupf
 Voreinstellung Vorgabe
MagischeZahl
 Eindeutig festlegen Einzigartig setzen
EnableLongs Standard / Benutzerauswahl Standard / Benutzerauswahl
AktiviereKurz Standard / Benutzerauswahl Standardeinstellung / Benutzerauswahl


Empfohlene Verwendung
✔ Persönliche, kapitalgedeckte und firmeneigene Bewertungskonten
✔ Rohstoff-, Metall- und Indexmärkte
✔ Mittlere bis starke Trendumfelder

💬 Für Unterstützung bei der instrumentenspezifischen Optimierung wenden Sie sich bitte an MQL5 Private Chat.

Haftungsausschluss
 Backtests veranschaulichen das Systemverhalten unter vergangenen Bedingungen. Die Marktergebnisse können variieren. Verantwortungsvolles Testen, Einsatz und Risikoallokation werden dringend empfohlen.


