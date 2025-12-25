Synthetic Timeframe Creator

Synthetic Timeframe Creator
Professionelle benutzerdefinierte Timeframe-Visualisierung für MetaTrader 5
Revolutionieren Sie Ihre Multi-Timeframe-Analyse mit Synthetic Timeframe Creator.
Sind Sie es leid, zwischen Charts zu wechseln? Müssen Sie bestimmte Zeitzyklen analysieren, die es in den Standard-Zeitrahmen nicht gibt?
Dies ist Ihre ultimative Lösung. Erstellen Sie benutzerdefinierte D2, D3, W2, W3 (oder beliebige N-Perioden) Kerzen direkt auf Ihrem MT5-Chart, ohne dass Sie benutzerdefinierte Symbole oder komplexe Workarounds benötigen.

KEY FEATURES
Flexible Timeframe-Synthese
Wählen Sie zwischen täglich (D1) oder wöchentlich (W1) als Grundlage. Kombinieren Sie 2, 3, 4 oder eine beliebige Anzahl von Perioden zu einer einzigen Kerze. Einfache Eingaben - wählen Sie Basisperiode und Gruppierungsnummer.

Professionelle Visualisierung
Traditionelle japanische Candlestick-Darstellung mit anpassbaren Bull/Bear-Farben, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen. Einstellbare Linienbreite für optimale Klarheit. Die Hintergrunddarstellung verdeckt niemals die Preisbewegung oder andere Indikatoren.

Leistungsoptimiert
Intelligente Redraw-Logik, die nur aktualisiert wird, wenn neue Daten eintreffen. Effiziente Objektverwaltung mit automatischer Bereinigung und Speicherverwaltung. Leichtgewichtiges Design mit minimalem Ressourcenverbrauch.

Für Swing-Trader
Identifizieren Sie mehrtägige Konsolidierungsmuster. Erkennen Sie wöchentliche Trendwechsel mit W2/W3-Kerzen. Reduzieren Sie Rauschen, indem Sie mehrere Tage als einzelne Kerzen betrachten.

Für Positionshändler
Analysieren Sie die längerfristige Marktstruktur. Erstellen Sie benutzerdefinierte Monatsansichten (z. B. D20 für den Handelsmonat). Bessere Visualisierung vierteljährlicher Trends.

Für algorithmische Trader
Testen Sie Strategien auf nicht standardmäßigen Zeitrahmen. Entwickeln Sie einzigartige zeitbasierte Einstiegssysteme. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Periodizität für Backtests.

Beispiel-Setups
Kurzfristiger Handel
D2 (2-Tages-Kerzen) zur Reduzierung des täglichen Rauschens.

Swing Trading
D5 (5-Tages-Kerzen) für die wöchentliche Perspektive.

Position Trading
W2 (2-Wochen-Kerzen) für die monatliche Trendansicht.

Saisonale Analyse
D20 (20-Tages-Kerzen) für monatliche Zyklen.

An ein beliebiges Diagramm anhängen. Wählen Sie Tage/Wochen. Passen Sie die Farben nach Ihren Wünschen an. Beginnen Sie mit der Analyse.
Handeln Sie auf der Grundlage von Mehrtages-/Wochenmustern. Entwickeln Sie einzigartige Handelssysteme. Analysieren Sie die Märkte aus unkonventionellen Perspektiven.

WICHTIGER HINWEIS
Indikator neu berechnen: Vergangene Kerzen werden mit neuen Daten neu berechnet.
Schalten Sie das Diagramm auf ein Liniendiagramm um und stellen Sie die Farbe auf "keine", um den Bildschirm übersichtlich zu halten. D1-Kerzenchart verwenden
