Synthetic Timeframe Creator

Professionelle benutzerdefinierte Timeframe-Visualisierung für MetaTrader 5

Revolutionieren Sie Ihre Multi-Timeframe-Analyse mit Synthetic Timeframe Creator.

Sind Sie es leid, zwischen Charts zu wechseln? Müssen Sie bestimmte Zeitzyklen analysieren, die es in den Standard-Zeitrahmen nicht gibt?

Dies ist Ihre ultimative Lösung. Erstellen Sie benutzerdefinierte D2, D3, W2, W3 (oder beliebige N-Perioden) Kerzen direkt auf Ihrem MT5-Chart, ohne dass Sie benutzerdefinierte Symbole oder komplexe Workarounds benötigen.



KEY FEATURES

Flexible Timeframe-Synthese

Wählen Sie zwischen täglich (D1) oder wöchentlich (W1) als Grundlage. Kombinieren Sie 2, 3, 4 oder eine beliebige Anzahl von Perioden zu einer einzigen Kerze. Einfache Eingaben - wählen Sie Basisperiode und Gruppierungsnummer.



Professionelle Visualisierung

Traditionelle japanische Candlestick-Darstellung mit anpassbaren Bull/Bear-Farben, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen. Einstellbare Linienbreite für optimale Klarheit. Die Hintergrunddarstellung verdeckt niemals die Preisbewegung oder andere Indikatoren.



Leistungsoptimiert

Intelligente Redraw-Logik, die nur aktualisiert wird, wenn neue Daten eintreffen. Effiziente Objektverwaltung mit automatischer Bereinigung und Speicherverwaltung. Leichtgewichtiges Design mit minimalem Ressourcenverbrauch.



Für Swing-Trader

Identifizieren Sie mehrtägige Konsolidierungsmuster. Erkennen Sie wöchentliche Trendwechsel mit W2/W3-Kerzen. Reduzieren Sie Rauschen, indem Sie mehrere Tage als einzelne Kerzen betrachten.



Für Positionshändler

Analysieren Sie die längerfristige Marktstruktur. Erstellen Sie benutzerdefinierte Monatsansichten (z. B. D20 für den Handelsmonat). Bessere Visualisierung vierteljährlicher Trends.



Für algorithmische Trader

Testen Sie Strategien auf nicht standardmäßigen Zeitrahmen. Entwickeln Sie einzigartige zeitbasierte Einstiegssysteme. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Periodizität für Backtests.



Beispiel-Setups

Kurzfristiger Handel

D2 (2-Tages-Kerzen) zur Reduzierung des täglichen Rauschens.



Swing Trading

D5 (5-Tages-Kerzen) für die wöchentliche Perspektive.



Position Trading

W2 (2-Wochen-Kerzen) für die monatliche Trendansicht.



Saisonale Analyse

D20 (20-Tages-Kerzen) für monatliche Zyklen.



An ein beliebiges Diagramm anhängen. Wählen Sie Tage/Wochen. Passen Sie die Farben nach Ihren Wünschen an. Beginnen Sie mit der Analyse.

Handeln Sie auf der Grundlage von Mehrtages-/Wochenmustern. Entwickeln Sie einzigartige Handelssysteme. Analysieren Sie die Märkte aus unkonventionellen Perspektiven.



Indikator neu berechnen: Vergangene Kerzen werden mit neuen Daten neu berechnet.Schalten Sie das Diagramm auf ein Liniendiagramm um und stellen Sie die Farbe auf "keine", um den Bildschirm übersichtlich zu halten. D1-Kerzenchart verwenden