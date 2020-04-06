ArfHedgeMarti

Bitte kontaktieren Sie mich für die Originalversion. (Das Original wird von meinem EA-Telegram-Account gesendet.)

Hedge Martingale EA. Funktioniert nur auf der MT4-Plattform. Er funktioniert mit allen Paaren, aber das idealste Symbol ist XAUUSD.

Empfohlener Broker und Kontotyp: Exness Cent-Konto.
Es wird empfohlen, es mit einem Mindestguthaben von $1.000 zu verwenden. Es bietet einen monatlichen Gewinn von etwa 40-80%. Die Absicherung ist sicherer.
Die Screenshots sind von Exness Cent Real-Konto Transaktionen, nicht Backtest-Ergebnisse. Ich kann meine reale Kontoauszugsdatei oder mein Überwachungspasswort auf Telegram teilen.

Für den Kauf, kontaktieren Sie mich bitte auf Telegram. Die Zahlungsmethode ist USDT-TRC20.

Für Kontakt: https: //t.me/ArFrx7

Verwenden Sie den folgenden Link, um ein Exness-Konto zu eröffnen:
h ttps:// one.exness.link/a/o1oovqrj64
