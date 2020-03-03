Gold Scalper pro Nova

Der vollautomatische Expert Advisor wurde exklusiv für XAU/USD (Gold) entwickelt. Dieser EA kombiniert eine hochwahrscheinliche Drei-EMA-Trendfolgestrategie mit einem professionellen zweistufigen Risikomanagementsystem, um Gewinne schnell und effizient zu sichern. Optimiert für die Zeitrahmen M1/M5.

💡 Die Strategie: Gefilterter 3-EMA-Crossover

Unser System verwendet drei exponentielle gleitende Durchschnitte, um sowohl das Momentum als auch die Trendrichtung zu bestätigen, wodurch Fehlsignale, die bei einfachen Crossover-EAs üblich sind, drastisch reduziert werden.

Schneller EMA (z.B., 5): Signalisiert kurzfristiges Momentum.

Langsamer EMA (z. B. 20): Bestätigt den Einstiegstrigger.

Trend-EMA (z. B. 50): Der zentrale Trendfilter.

Einstiegslogik: Ein Handel wird nur eröffnet, wenn der Fast EMA den Slow EMA kreuzt UND der Fast EMA auf der richtigen Seite des Trend EMA liegt (oberhalb für Kauf, unterhalb für Verkauf).

🛡️ Zweistufiges Risikomanagement (Ihr Vorteil)

Wir glauben daran, dass der Schutz des Kapitals an erster Stelle steht. Dieser EA verfügt über ein proprietäres, zweistufiges System, um Gewinne zu sichern und Risiken zu eliminieren.