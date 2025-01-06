Goldbot One MT5

Comment configurer l'EA pour le trading en direct :

Définissez « Méthode de calcul de la taille du lot » sur « Utiliser le risque maximal par stratégie »

"https : // www . worldtimeserver.com/" (supprimez les espaces !!)

vous devez ajouter l'URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (supprimez les espaces !!) aux "URL autorisées" dans votre terminal MT4/MT5 (outils -> options -> conseillers experts)









Aperçu des paramètres :

- ShowInfoPanel -> afficher le panneau d'informations sur le graphique

- Réglage de la taille de l'Infopanel -> en cas d'affichage 4K, définir la valeur sur « 2 »

- mettre à jour le panneau d'information pendant les tests -> désactivé pour un backtesting plus rapide

- Autoriser les transactions d'achat / Autoriser les transactions de vente -> ici, vous pouvez activer/désactiver les transactions d'achat et les transactions de vente

- Exécuter la stratégie 1..8 -> activer/désactiver les différentes stratégies (toutes sont des ruptures de support et de résistance quotidiennes, mais des paramètres d'entrée et de sortie différents)

- Spread maximum autorisé : spread maximum pour les ordres en attente à autoriser

- Heure d'arrêt du vendredi -> si vous ne souhaitez pas que les transactions soient maintenues pendant le week-end, définissez une valeur comprise entre 0 et 23. (25 signifie « désactivé)

- SetSL_TP_After_Entry -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec SL et TP

- Utiliser l'expiration virtuelle -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec date d'expiration

- Randomisation -> cela randomisera un peu les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs sur le même courtier auront des transactions légèrement différentes. Également utile pour les sociétés prop. La bonne valeur est "50"

- BaseMagicNumber -> le nombre magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies

- Commentaire pour les transactions -> le commentaire à utiliser pour les transactions

- EnableNFP_Filter -> activer ou désactiver le filtre NFP

- AutoGMT -> laissez l'EA calculer le décalage GMT correct pour votre courtier, afin que l'heure du NFP soit correcte

- GMT_OFFSET_Winter -> pour définir manuellement le décalage GMT en hiver (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant les tests rétrospectifs !)

- GMT_OFFSET_Summer -> pour définir manuellement le décalage GMT en été (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant le backtesting !)

- NFP_CloseOpenTrades -> forcer l'EA à fermer toutes les transactions ouvertes lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> forcer l'EA à supprimer toutes les commandes en attente lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)

- NFP_MinutesBefore -> combien de minutes avant l'événement NFP, pour fermer les transactions et les ordres en attente

- NFP_MinutesAfter -> combien de minutes après l'événement NFP, avant que l'EA ne reprenne ses échanges

- Paramètres uniques de Propfirm -> ici, vous pouvez ajuster divers paramètres d'entrée et de sortie pour rendre le trading EA différent des autres utilisateurs

- Méthode de calcul de la taille du lot -> ici, vous déterminez comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe (utiliser StartLots), utilisation du risque maximal par stratégie ou utilisation de LotsizeStep

- Lots de départ -> définir la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est choisie. Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des 2 autres options pour le calcul de la taille de lot

- LotsizeStep -> lie la taille du lot au solde ou aux capitaux propres. Donc LotsizeStep=1000 signifierait : 0,01 lot pour un solde de 1000. Donc un solde de 3000 serait égal à 0,03 lot

- Risque maximal par stratégie -> La perte maximale (en %) lorsqu'une stratégie atteint son drawdown historique maximal. La valeur « 2 » signifierait donc une perte maximale de 2 % si le drawdown historique maximal de cette stratégie est atteint.

- Définir le drawdown quotidien maximal -> Ici, vous pouvez définir un drawdown quotidien maximal autorisé (en %). S'il est atteint, l'EA fermera toutes les transactions et les ordres en attente et attendra le lendemain. Ceci est utile pour les sociétés prop

- Utiliser les capitaux propres au lieu du solde -> utiliser les capitaux propres du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot

- OnlyUp -> cela empêchera la taille des lots de diminuer après des pertes (récupération plus agressive mais plus rapide après des pertes)

- Vérifiez la marge libre avant de définir des transactions -> À utiliser lorsque l'EA a des problèmes pour définir des transactions sur votre courtier en raison d'une faible marge, alors qu'il y a une marge suffisante

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> cela ajustera la taille du lot aux niveaux SL/TP ajustés (au cas où le prix de l'or lui-même changerait beaucoup)







