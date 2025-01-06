Goldbot One MT5

5

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO:

  • Restam apenas algumas cópias pelo preço atual!
  • Preço final: 990$
  • NOVO: Compre Goldbot One e escolha 1 EA grátis!! (para 2 contas de negociação)


JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:  Clique aqui  

Oferta de combinação definitiva   ->   clique aqui

LIVE SIGNAL

Apresentando   o Goldbot One  , um robô de negociação altamente sofisticado projetado para o mercado de ouro.

Com foco em negociações de rompimento, o Goldbot One aproveita os níveis de suporte e resistência para identificar as principais oportunidades de negociação.

Este consultor especializado foi criado para traders que buscam eficiência, confiabilidade e uma vantagem estratégica no volátil mercado de metais preciosos.

 

Fato notável:    o desempenho do EA em dados fora da amostra é perfeito em comparação com os dados dentro da amostra usados ​​para otimização.  

O período dentro da amostra é de 2016-2023.  Os dados fora da amostra usados ​​para confirmação das estratégias são de 2004-2016 e 2024.     

Em 2024, o desempenho estava entre os melhores dos últimos 20 anos!    Agora, esse é um ótimo indicador para o desempenho futuro.

 

Principais características:

Abordagem multiestratégia:

    • 8 Variações de uma estratégia vencedora:  Goldbot One executa oito variações diferentes da estratégia de breakout, cada uma otimizada para diferentes condições de mercado. Essa diversificação garante uma boa distribuição de risco e cria uma expectativa de crescimento mais suave  

Negociação de Breakout:

    • Especialmente projetado para negociar rompimentos, o Goldbot One identifica momentos-chave quando os preços do ouro rompem níveis de suporte ou resistência estabelecidos, oferecendo uma chance de entrar em negociações em pontos potencialmente lucrativos.

Gestão de Riscos:

    • Stop Loss e Take Profit:    Cada operação é protegida com níveis predefinidos de stop loss e take profit, protegendo seu investimento de quedas significativas e garantindo lucros nos horários de pico.
    • Trailing Stops:    O robô emprega mecanismos de trailing stop loss e trailing take profit, permitindo que ele siga a tendência do mercado, garantindo lucros conforme o mercado se move favoravelmente e evitando perdas por reversões repentinas.
    • Trailing Takeprofit  : O robô também usa um algoritmo inteligente de trailing take profit que tentará sair de uma negociação mais cedo se o preço se mover contra a posição aberta.  

Negociação única por estratégia:

    • O Goldbot One executa uma negociação por estratégia para manter as operações limpas, focadas e gerenciáveis. Essa abordagem disciplinada ajuda a manter a integridade da estratégia sem a complexidade de várias negociações simultâneas por estratégia.

Interface amigável:

    • Projetado tanto para traders novatos quanto experientes, a configuração e a personalização do Goldbot One são diretas. Os parâmetros para cada estratégia podem ser ajustados para corresponder aos perfis de risco individuais e visões de mercado.

Auto-adaptabilidade:

    • O EA se adaptará automaticamente ao valor atual do Ouro.  Isso significa que se o Ouro continuar a subir no futuro, o EA não precisará de nenhuma nova otimização, mas ajustará automaticamente todos os parâmetros internos.    

Melhoria Contínua:

    • Atualizações regulares são fornecidas para se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado, garantindo que o Goldbot One permaneça na vanguarda da tecnologia de negociação.

 

Por que escolher o Goldbot One?

  • Especializado em ouro:    Adaptado especificamente para o mercado de ouro, entendendo sua volatilidade e tendências únicas.
  • Estratégia comprovada:    O breakout trading é um método reconhecido com um histórico de sucesso quando aplicado com precisão.
  • Gestão de Riscos Robusta:    Com múltiplas camadas de proteção para cada negociação, seu capital fica protegido.
  • Simplicidade e sofisticação:    fácil de usar e ainda equipado com algoritmos sofisticados para resultados de negociação profissionais.

 

Comece:    desbloqueie o potencial da sua negociação de ouro com o Goldbot One.

Quer você esteja procurando diversificar seu portfólio ou se especializar em negociação de ouro, o Goldbot One é seu trader automatizado, projetado para navegar no mercado de ouro com precisão e lucratividade.

Junte-se ao grupo de traders bem-sucedidos que confiam no padrão ouro dos bots de negociação.

 


Como fazer o backtest do EA:

  • Execute o backtest no gráfico diário do XAUUSD.
  • Defina o “Método de cálculo do tamanho do lote” como “usar risco máximo por estratégia”
  • Defina o risco máximo por estratégia como "3" para baixo risco, "6" para risco médio ou "10" para risco mais alto
  • MT5 -> você pode usar "1minute OHLC" para modelar a qualidade (o EA só usou informações de 1 minuto OHLC internamente)
  • MT4 -> use "cada tick" para modelar a qualidade
  • Defina um período mínimo de um ano para backtesting  . Esta é uma estratégia de longo prazo. Quanto maior o período, mais a estabilidade do EA se apresentará.


Como configurar o EA para negociação ao vivo:

  • habilite "AlgoTrading" no seu MT5 ("AutoTrading" no MT4)
  • você deve adicionar a URL  "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!)  às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)    
  • Gráfico diário aberto do XAUUSD
  • Defina o “Método de cálculo do tamanho do lote” como “usar risco máximo por estratégia”
  • Defina o risco máximo por estratégia como "3" para baixo risco, "6" para risco médio ou "10" para risco mais alto, ou simplesmente carregue os arquivos definidos  aqui



Visão geral dos parâmetros:

- ShowInfoPanel -> exibe o painel de informações no gráfico 

- Ajuste para tamanho do Infopanel -> no caso de tela 4K, defina o valor para "2"

- atualizar infopanel durante o teste -> desabilitado para backtesting mais rápido

- Permitir negociações de compra / Permitir negociações de venda -> aqui você pode habilitar/desabilitar negociações de compra e venda

- Executar estratégia 1..8 -> habilitar/desabilitar as diferentes estratégias (todas são rompimentos de suporte e resistência diários, mas diferentes configurações de entrada e saída)

- Spread máximo permitido: spread máximo para ordens pendentes a serem permitidas

- Hora de parada de sexta-feira -> se você não quiser que as negociações sejam mantidas durante o fim de semana, defina um valor entre 0 e 23. (25 significa "desativado)

- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP

- Usar Expiração Virtual -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração

- Randomização -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores TrailingSL, para que vários usuários no mesmo corretor tenham negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas de prop. Um bom valor é "50"

- BaseMagicNumber -> o magicnumber base que será usado para todas as estratégias

- Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações

- EnableNFP_Filter -> liga ou desliga o filtro NFP

- AutoGMT -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto 

- GMT_OFFSET_Winter -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

- GMT_OFFSET_Summer -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

- NFP_CloseOpenTrades -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)

- NFP_MinutesBefore -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes

- NFP_MinutesAfter -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente

- Configurações exclusivas do Propfirm -> aqui você pode ajustar vários parâmetros de entrada e saída para tornar a negociação do EA diferente de outros usuários

- Método de cálculo do tamanho do lote -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho de lote fixo (Use StartLots), Usando risco máximo por estratégia ou usando LotsizeStep

- Startlots -> define o valor para tamanho de lote fixo, quando essa opção é escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho de lote mínimo" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo de tamanho de lote

- LotsizeStep -> vincula o tamanho do lote ao saldo ou patrimônio líquido. Então LotsizeStep=1000 significaria: 0,01 lotes por saldo de 1000. Então um saldo de 3000 seria executado em 0,03 lotes

- Risco Máximo por Estratégia -> A perda máxima (em %) quando uma estratégia atinge seu drawdown histórico máximo. Então o valor "2" significaria perda máxima de 2% se o drawdown histórico máximo dessa estratégia for atingido.

- Definir Max Daily Drawdown -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e esperará pelo dia seguinte. Isso é útil para empresas de prop

- Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote

- OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)

- Verifique a margem livre antes de definir negociações -> Use quando o EA tiver problemas para definir negociações em seu corretor devido à margem baixa, enquanto houver margem suficiente

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> isso ajustará o tamanho do lote para os níveis SL/TP ajustados (caso o próprio Goldprice mude muito)



OBSERVAÇÃO: 

Eu não uso nenhum discurso de vendas de 'rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita', mas, em vez disso, ofereço um sistema de negociação real e honesto  .

com base em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.

Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados. Sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem. 

Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de negociação ao vivo correspondendo aos backtests, sem trapaças.


Comentários 15
EShiN
284
EShiN 2025.09.14 10:07 
 

Another great EA by WIM, i have said too many honest and good things about WIM in his other product reviews, so im only leaving this review because i have used it for more than 6months and it has made profit after profit, waiting for a real DD from this EA hopefully it will stay in line with the backtest!

jimdog
819
jimdog 2025.06.13 16:37 
 

recommend

bi mo
226
bi mo 2025.05.17 02:24 
 

This is the reason why i keep buying Wim experts, well crafted, simple to use and manage your risk, signals matching live accounts, no manipulation of the signal funds, all the good stuff in a market full of scammers. Good to have serious and honest developers around.

