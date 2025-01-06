ライブ取引用に EA を設定する方法:

「ロットサイズ計算方法」を「戦略ごとの最大リスクを使用する」に設定します。

「https：// www . worldtimeserver.com/」（スペースを削除してください）を追加する必要があります（ツール -> オプション -> エキスパートアドバイザー）

MT4/MT5ターミナルの「許可されたURL」に URL 「https：// www . worldtimeserver.com/」（スペースを削除してください）を追加する必要があります（ツール -> オプション -> エキスパートアドバイザー）









パラメータの概要:

- ShowInfoPanel -> チャート上に情報パネルを表示します

- 情報パネルのサイズ調整 -> 4K ディスプレイの場合は値を「2」に設定

- テスト中に情報パネルを更新 -> バックテストを高速化するために無効

- 購入取引を許可 / 売却取引を許可 -> ここで購入取引と売却取引を有効/無効にできます

- 戦略 1..8 を実行 -> さまざまな戦略を有効/無効にする (すべて日次サポートとレジスタンスのブレイクアウトですが、エントリとエグジットの設定が異なります)

- 最大許容スプレッド: 保留中の注文に許可される最大スプレッド

- 金曜日のストップ時間 -> 週末に取引を保留にしたくない場合は、0 から 23 の間の値を設定します。(25 は「無効」を意味します)

- SetSL_TP_After_Entry -> ブローカーがSLとTPを含む保留中の注文を許可していない場合にのみ有効にします

- 仮想有効期限を使用する -> ブローカーが有効期限付きの保留注文を許可していない場合にのみ有効にします

- ランダム化 -> エントリー、エグジット、TrailingSL の値が少しランダム化されるため、同じブローカーの複数のユーザーが少し異なる取引を行うことができます。プロップ会社にも適しています。適切な値は「50」です。

- BaseMagicNumber -> すべての戦略で使用される基本マジックナンバー

- 取引のコメント -> 取引に使用するコメント

- EnableNFP_Filter -> NFPフィルターをオンまたはオフにする

- AutoGMT -> EAがブローカーの正しいGMTオフセットを計算し、NFPの時間が正確になるようにします。

- GMT_OFFSET_Winter -> 冬季に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)

- GMT_OFFSET_Summer -> 夏時間に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)

- NFP_CloseOpenTrades -> NFP の開始時に EA がすべてのオープン トレードをクローズするように強制します (NFP の X 分前)

- NFP_ClosePendingOrders -> NFP 開始時に EA がすべての保留中の注文を削除するように強制します (NFP の X 分前)

- NFP_MinutesBefore -> NFPイベントの何分前に取引と保留中の注文をクローズするか

- NFP_MinutesAfter -> NFPイベント後、EAが再び取引を再開するまでの分数

- Propfirm独自の設定 -> ここでは、さまざまなエントリーとエグジットのパラメータを調整して、EAを他のユーザーとは異なる方法で取引することができます。

- ロットサイズの計算方法 -> ここでロットサイズの計算方法を決定します: 固定ロットサイズ (StartLots を使用)、戦略ごとの最大リスクを使用、または LotsizeStep を使用

- Startlots -> 固定ロットサイズの値を設定します（このオプションを選択した場合）。このパラメータは、ロットサイズ計算に他の 2 つのオプションのいずれかを使用する場合に「最小ロットサイズ」として使用されます。

- LotsizeStep -> ロットサイズを残高またはエクイティにバインドします。つまり、LotsizeStep=1000 は、残高 1000 あたり 0.01 ロットを意味します。つまり、残高 3000 は 0.03 ロットで実行されます。

- 戦略ごとの最大リスク -> 戦略が過去最大のドローダウンに達した場合の最大損失 (%)。したがって、値「2」は、その戦略の過去最大のドローダウンに達した場合の最大損失が 2% であることを意味します。

- 最大日次ドローダウンの設定 -> ここで、最大許容日次ドローダウン（％）を設定できます。この値に達すると、EAはすべての取引と保留中の注文をクローズし、翌日まで待機します。これはプロップ企業にとって便利です。

- 残高の代わりにエクイティを使用する -> アカウントのエクイティを使用してすべてのロットサイズ値を計算します

- OnlyUp -> 損失後にロットサイズが減少するのを防ぎます（損失後の回復はより積極的ですが、回復はより速くなります）

- 取引を設定する前に空きマージンを確認する -> 十分なマージンがあるのに、マージンが低いためにEAがブローカーで取引を設定できない場合に使用します。

- AdjustLotsizeToVariableValues -> 調整された SL/TP レベルに合わせてロットサイズを調整します (金価格自体が大きく変動した場合)







