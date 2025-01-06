Goldbot One MT5

5

ローンチプロモーション:

  • 現在の価格で残りわずかです!
  • 最終価格: 990ドル
  • 新着: Goldbot One を購入すると、EA を 1 つ無料で選択できます!! (取引アカウント 2 つ分)


公開グループに参加する: ここをクリック  

究極のコンボディール   ->   こちらをクリック

LIVE SIGNAL

金市場向けに設計された非常に洗練された取引ロボット、  Goldbot One を ご紹介します。  

Goldbot One はブレイクアウト取引に重点を置いており、サポート レベルとレジスタンス レベルの両方を活用して、最適な取引機会を特定します。

このエキスパート アドバイザーは、変動の激しい貴金属市場で効率性、信頼性、戦略的優位性を求めるトレーダー向けに作成されています。

 

注目すべき事実:   サンプル外データにおける EA のパフォーマンスは、最適化に使用されるサンプル内データと完全に一致しています。  

サンプル期間は 2016 年から 2023 年です。 戦略の確認に使用されたサンプル外データは 2004 年から 2016 年および 2024 年です。     

2024 年のパフォーマンスは、過去 20 年間で最高のものとなりました。   これは将来のパフォーマンスを示す非常に良い指標です。

 

主な特徴:

マルチ戦略アプローチ:

    • 勝利戦略の8つのバリエーション:  Goldbot Oneは、それぞれ異なる市場状況に合わせて最適化された、8つの異なるブレイクアウト戦略を実行します。この多様化により、リスクの適切な分散が保証され、よりスムーズな成長期待が生まれます。  

ブレイクアウト取引:

    • Goldbot One はブレイクアウト取引用に特別に設計されており、金価格が確立されたサポート レベルまたはレジスタンス レベルを突破する重要な瞬間を識別し、潜在的に利益の出るポイントで取引を開始する機会を提供します。

リスク管理:

    • ストップロスとテイクプロフィット:   各取引は、事前に定義されたストップロスとテイクプロフィットのレベルによって保護されており、大幅な下落から投資を保護し、ピーク時に利益を確保します。
    • トレーリング ストップ:   ロボットはトレーリング ストップ ロスとトレーリング テイク プロフィットのメカニズムを採用しており、市場のトレンドを追跡し、市場が有利に動くときに利益を確保し、突然の反転による損失を防ぐことができます。
    • トレーリング テイクプロフィット: トレーリング テイクプロフィット: ロボットは、価格がオープン ポジションに反して動いた場合に取引を早期に終了しようとするスマートなトレーリング テイクプロフィット アルゴリズムも使用します。  

戦略ごとの単一取引:

    • Goldbot One は、戦略ごとに 1 つの取引を実行し、操作をクリーンかつ集中的かつ管理しやすい状態に保ちます。この規律あるアプローチにより、戦略ごとに複数の取引を同時に行う複雑さがなく、戦略の整合性を維持できます。

ユーザーフレンドリーなインターフェース:

    • Goldbot One は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を対象に設計されており、セットアップとカスタマイズは簡単です。各戦略のパラメータは、個々のリスク プロファイルと市場の見通しに合わせて調整できます。

自動適応性:

    • EA は、金の現在の価値に自動的に適応します。 つまり、金が将来も上昇し続ける場合、EA は新たな最適化を必要とせず、すべての内部パラメータを自動的に調整します。    

継続的な改善:

    • 変化する市場動向に適応するために定期的なアップデートが提供され、Goldbot One が常に最先端の取引テクノロジーを維持できるようにしています。

 

Goldbot One を選ぶ理由

  • 金に特化:   金市場特有のボラティリティとトレンドを理解し、金市場向けに特別にカスタマイズされています。
  • 実証済みの戦略:   ブレイクアウト取引は、正確に適用された場合に成功を収めた実績のある認められた方法です。
  • 堅牢なリスク管理:   各取引に複数の保護層を設け、資本を保護します。
  • シンプルさと洗練さ:   使いやすく、しかも高度なアルゴリズムを搭載しており、プロフェッショナルな取引結果をもたらします。

 

始めましょう:    Goldbot One で金取引の可能性を解き放ちましょう。

ポートフォリオの多様化を目指す場合でも、金取引に特化する場合であっても、Goldbot One は、金市場を正確かつ収益性高くナビゲートするように設計された自動トレーダーです。

トレーディング ボットの黄金基準を信頼する成功したトレーダーの仲間入りをしましょう。

 


EA をバックテストする方法:

  • XAUUSD 日足チャートでバックテストを実行します。
  • 「ロットサイズ計算方法」を「戦略ごとの最大リスクを使用する」に設定します。
  • 戦略ごとの最大リスクを、低リスクの場合は「3」、中リスクの場合は「6」、高リスクの場合は「10」に設定します。
  • MT5 -> モデリング品質のために「1分足OHLC」を使用できます（EAは内部的に1分足OHLC情報のみを使用します）
  • MT4 -> モデリング品質のために「すべてのティック」を使用する
  • バックテストの最低期間を 1 年に設定します 。これは長期的な戦略です。期間が長くなるほど、EA の安定性が高まります。


ライブ取引用に EA を設定する方法:



パラメータの概要:

- ShowInfoPanel -> チャート上に情報パネルを表示します 

- 情報パネルのサイズ調整 -> 4K ディスプレイの場合は値を「2」に設定

- テスト中に情報パネルを更新 -> バックテストを高速化するために無効

- 購入取引を許可 / 売却取引を許可 -> ここで購入取引と売却取引を有効/無効にできます

- 戦略 1..8 を実行 -> さまざまな戦略を有効/無効にする (すべて日次サポートとレジスタンスのブレイクアウトですが、エントリとエグジットの設定が異なります)

- 最大許容スプレッド: 保留中の注文に許可される最大スプレッド

- 金曜日のストップ時間 -> 週末に取引を保留にしたくない場合は、0 から 23 の間の値を設定します。(25 は「無効」を意味します)

- SetSL_TP_After_Entry -> ブローカーがSLとTPを含む保留中の注文を許可していない場合にのみ有効にします

- 仮想有効期限を使用する -> ブローカーが有効期限付きの保留注文を許可していない場合にのみ有効にします

- ランダム化 -> エントリー、エグジット、TrailingSL の値が少しランダム化されるため、同じブローカーの複数のユーザーが少し異なる取引を行うことができます。プロップ会社にも適しています。適切な値は「50」です。

- BaseMagicNumber -> すべての戦略で使用される基本マジックナンバー

- 取引のコメント -> 取引に使用するコメント

- EnableNFP_Filter -> NFPフィルターをオンまたはオフにする

- AutoGMT -> EAがブローカーの正しいGMTオフセットを計算し、NFPの時間が正確になるようにします。 

- GMT_OFFSET_Winter -> 冬季に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)

- GMT_OFFSET_Summer -> 夏時間に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)

- NFP_CloseOpenTrades -> NFP の開始時に EA がすべてのオープン トレードをクローズするように強制します (NFP の X 分前)

- NFP_ClosePendingOrders -> NFP 開始時に EA がすべての保留中の注文を削除するように強制します (NFP の X 分前)

- NFP_MinutesBefore -> NFPイベントの何分前に取引と保留中の注文をクローズするか

- NFP_MinutesAfter -> NFPイベント後、EAが再び取引を再開するまでの分数

- Propfirm独自の設定 -> ここでは、さまざまなエントリーとエグジットのパラメータを調整して、EAを他のユーザーとは異なる方法で取引することができます。

- ロットサイズの計算方法 -> ここでロットサイズの計算方法を決定します: 固定ロットサイズ (StartLots を使用)、戦略ごとの最大リスクを使用、または LotsizeStep を使用

- Startlots -> 固定ロットサイズの値を設定します（このオプションを選択した場合）。このパラメータは、ロットサイズ計算に他の 2 つのオプションのいずれかを使用する場合に「最小ロットサイズ」として使用されます。

- LotsizeStep -> ロットサイズを残高またはエクイティにバインドします。つまり、LotsizeStep=1000 は、残高 1000 あたり 0.01 ロットを意味します。つまり、残高 3000 は 0.03 ロットで実行されます。

- 戦略ごとの最大リスク -> 戦略が過去最大のドローダウンに達した場合の最大損失 (%)。したがって、値「2」は、その戦略の過去最大のドローダウンに達した場合の最大損失が 2% であることを意味します。

- 最大日次ドローダウンの設定 -> ここで、最大許容日次ドローダウン（％）を設定できます。この値に達すると、EAはすべての取引と保留中の注文をクローズし、翌日まで待機します。これはプロップ企業にとって便利です。

- 残高の代わりにエクイティを使用する -> アカウントのエクイティを使用してすべてのロットサイズ値を計算します

- OnlyUp -> 損失後にロットサイズが減少するのを防ぎます（損失後の回復はより積極的ですが、回復はより速くなります）

- 取引を設定する前に空きマージンを確認する -> 十分なマージンがあるのに、マージンが低いためにEAがブローカーで取引を設定できない場合に使用します。

- AdjustLotsizeToVariableValues -> 調整された SL/TP レベルに合わせてロットサイズを調整します (金価格自体が大きく変動した場合)



注記： 

私は「ニューラルネットワーク/機械学習AI/ChatGPT/量子コンピュータ/完璧な直線バックテスト」などのセールストークは使用せず、代わりに本物の正直な取引システムを提供します

開発と実際の実行のための実証済みの方法論に基づいています。

開発者として、私は自動取引システムの作成において 15 年以上の経験があります。何が機能する可能性があり、何が機能しない可能性があるかを知っています。 

私は不正行為をすることなく、バックテストと一致するライブ取引の確率が最も高い正直なシステムを作成します。


レビュー 15
EShiN
284
EShiN 2025.09.14 10:07 
 

Another great EA by WIM, i have said too many honest and good things about WIM in his other product reviews, so im only leaving this review because i have used it for more than 6months and it has made profit after profit, waiting for a real DD from this EA hopefully it will stay in line with the backtest!

jimdog
819
jimdog 2025.06.13 16:37 
 

recommend

bi mo
226
bi mo 2025.05.17 02:24 
 

This is the reason why i keep buying Wim experts, well crafted, simple to use and manage your risk, signals matching live accounts, no manipulation of the signal funds, all the good stuff in a market full of scammers. Good to have serious and honest developers around.

おすすめのプロダクト
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
エキスパート
ロットサイズを変更できる機能と、EAを可能な限り低価格にする機能が追加されました。ご購入いただくと、サポートと今後のアップデートが受けられます。ぜひ進化のご支援をお願いします。 このEAはすぐに使用可能です。 AussiePrecision は、MetaTrader 5 向けに設計された時間に敏感なエキスパートアドバイザー（EA）で、AUD/USD 通貨ペア専用です。 あらかじめ設定された、制御可能なタイミングでトレードを実行するよう設計されており、時間に基づく高精度なエントリーを自動化したいトレーダーに最適です。 すべての時間に関する動作は、ユーザーが指定した UTC オフセットに従って実行され、正確かつ一貫性のあるスケジューリングを実現します。 このEAは常時監視を必要とせず、完全に自動で稼働します。 設定に関するご質問やカスタマイズのご希望がある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。 このEAは無料で提供されているため、ダウンロードされた場合はフレンドリクエストを送っていただけると幸いです。必要に応じてサポートを提供いたします。
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
エキスパート
MetaTrader 5用 Forex Bacteria エキスパートアドバイザー Forex Bacteriaは、MetaTrader 5向けに設計された自動エキスパートアドバイザー（EA）です。 有益な細菌が自然界で私たちと共生しているように、私たちも市場と調和的かつ共生的に共存することを目指しています。 これはプラグアンドプレイのEAで、リスク管理の設定を行い、取引したい曜日を選択するだけで使用できます。 過去12年間にわたり主に焦点を当てて最適化されており、AUD/USD、USD/CHF、EUR/USDの3つの主要通貨ペアで最も効果的に動作します。 このEAは、市場状況に基づいたいくつかの戦略を利用して、その取引アプローチを適応させます。 将来のアップデートでは、USD/JPYなどの主要な通貨ペアを含むよう互換性を拡大する予定です。 EA/MT5ターミナルが設置されている場所の設定で、正しいタイムゾーン（UTC）を設定してください。 ポジティブなデイスワップを提供するブローカーを利用してください。 設定で正しいタイムゾーン（UTC）を設定してください。 100％正確な戦略は存在
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
エキスパート
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
エキスパート
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
エキスパート
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
US500 Scalper
Sergey Batudayev
エキスパート
S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
エキスパート
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
エキスパート
トレーディングキングMT5エキスパートアドバイザーの高度なバージョン。使用される指標：ATR、RSI、ストキャスティクス、CCI、WPR、DeMarker、RVI。各インジケータは、オプションでオン/オフで使用できます。 エキスパートアドバイザートレーディングキング拡張のMT4バージョン セットファイルと最適化の結果は、アドバイザーのディスカッションに掲載されます。 エキスパートアドバイザーの戦略は、トレンドの強さを評価し、修正/逆転ポイントを見つけることに基づいており、特定の期間における市場の上昇と下降の絶対値を比較します。フィルタは、ニュース、時間、スプレッドの拡大、ボラティリティの増加、スリッページ、曜日に使用されます。戦略は短期取引を使用します-マーチンゲールを使用しない夜のスキャルピング FIFO要件のある米国のブローカーを含むあらゆるブローカーとの連携に適しています。すべての注文には仮想ストップロスが伴い、ピップで利益を上げます。チャートには、さまざまな情報とインジケーターのインジケーターが表示されます。推奨される最低保証金は、0.01ロットで200ドルです。
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
エキスパート
Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
エキスパート
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Sun Bin SCF
Peat Winch
エキスパート
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
エキスパート
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
ユニバーサルアドバイザー。スカルパーおよび動的注文グリッドとして機能します。ブローカーには見えないストップオーダー、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップを設定するためのレベルを適用します。レベル値は、ピップ単位または平均価格ボラティリティ（ATR）のパーセンテージとして設定できます。それは指定された時間に働くことができ、滑りと広がりの広がりに対する保護を持っています。チャートには、注文実行の品質、受け取った利益、現在のオープンポジション（注文数、ロット数、利益）に関する情報が表示されます。 FIFO要件のある米国のブローカーを含むあらゆるブローカーとの連携に適しています。 Iron TraderEAのMT4バージョン 資金管理： FIX_START_LOT-残高のN個ごとの開始ロットを修正しました（FROM_BALANCE）; FROM_BALANCE-開始ロットを計算するためのN残高（FIX_START_LOT）; 開始ロットは、次の式を使用して計算されます。残高/ FROM_BALANCE * FIX_START_LOT 例1： バランス300 FI
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
エキスパート
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
エキスパート
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
エキスパート
価格: 606$ -> 808$ 取扱説明書:  Manual ENEA mt5 – レジームスイッチング + GPT5 と隠れマルコフモデル (HMM) ENEA mt5 は、人工知能 ChatGPT-5 のパワーと隠れマルコフモデル (HMM) の精密な統計分析を組み合わせた、最先端の全自動取引アルゴリズムです。リアルタイムで市場を監視し、複雑で検出が難しい市場状態（レジーム）を特定し、現状に応じて取引戦略を動的に調整します。目的は明確です：市場のあらゆる局面 — トレンド、レンジ相場、高ボラティリティ — において、最適な取引ロジックを適用し、機会を最大限に活かしつつ、リスクを効果的に管理することです。 主な特徴: リアルタイムのレジーム検出 : トレンド、レンジ、ボラティリティ、安定期 市場レジームに応じた戦略の動的切替 AIモデル GPT5   (HMM) が過去データから教師なし学習 自動TPの有効化、SLの調整 M30 タイムフレームに対応し、 XAUUSD をベースに構築 隠れマルコフモデル (HMM) の仕組み 隠れマルコフモデル (HMM) は、金融市
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
エキスパート
AI MAP トレーディングシステム AI MAP トレーディングシステム AI MAPは、市場状況を分析し、アルゴリズムロジックに基づいて取引を実行するために設計された自動エキスパートアドバイザーです。このシステムは、手動介入なしで価格動向、出来高、市場センチメントを評価するための多層分析フレームワークを活用しています。 ライブモニタリング（+ 3ヶ月）    || チャットグループ    システムアーキテクチャ EAは、市場のさまざまな側面を処理するための専門的な処理モジュールを組み込んでいます： リアルタイムの価格動向と出来高分析 ニュースセンチメントと経済カレンダーの統合 テクニカル指標の合成 リスク評価とボラティリティ予測 サポートとレジスタンスのマッピング トレーディング戦略 このシステムは、アカウントの資産と現在の市場状況に基づいて取引サイズを自動的に調整することでポジションを管理します。リスクパラメータを維持するために、動的なストップロスメカニズムと利益確定戦略を採用しています。複数の分析モジュールが市場の方向性について一致した場合にのみ取引が実行されます。 主な機
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
作者のその他のプロダクト
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
エキスパート
現在のプロモーション: 残り 1 個 549$ 最終価格: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro は市場で唯一の取引システムです。  サポートとレジスタンスレベルのブレイクアウトを取引することにより、ビットコイン市場のボラティリティを悪用することに完全に焦点を当てています. EA の焦点は安全性にあります。これは、極端に低いドローダウンと取引の非常に優れたリスク/報酬比につながります。 EA は、ビットコインの実際の価格に基づいて、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングSL だけでなく、エントリーとロットサイズも計算する「スマート適応パラメーター システム」を内部で使用します。 つまり、ビットコインが 6000 または 30000 で取引されている場合、すべてのパラメーターの値が異なります。 EA は 2022 年 6 月以降、実
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲー
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で入手可能な限定数のコピー 最終価格: 990$ NEW: 無料で EA を 1 つゲット!   (2取引口座の場合) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ!   何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。 ブローカーに依存しない スプレッド インディペンデント MT4、MT5、TDS2、および複数のブローカーで、実際の変数スプレッドテストを使用して非常に安定したバックテストを簡単に示します 何百もの異なる設定はすべて、テストで有益な結果をもたらします (もちろん、私は最高のものを選択しました!) 非常に堅牢なシステム -> 設定は交換可能であるため、USDJPY
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
エキスパート
発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数はごく限られています。 最終価格: 999ドル 新規 (349 ドルから) --> 1 EA を無料で入手 (取引口座番号 2 つ)。 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER へようこそ!   Gold Reaper が大成功を収めた後、同じ勝利の原則を Bitcoin 市場に適用する時が来たと判断しました。そして、それは非常に有望に見えます!   私はこれまで 20 年以上にわたってトレーディング システムを開発してきましたが、私の専門分野は「断然」ブレイクアウト戦略です。 このシンプルながらも効果的な戦略は、常に最高の取引戦略の上位にランクインしており、基本的にあらゆる市場に適用できます。     特にビットコインのような変動の激しい市場では、真価を発揮します。   それで、この戦略はどのように機能するのでしょうか? ブレイクアウト戦略は、重要なサ
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で入手可能な限定数のコピー 最終価格: 990$ NEW: 無料で EA を 1 つゲット!   (2取引口座の場合) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ!   何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。 ブローカーに依存しない スプレッド インディペンデント MT4、MT5、TDS2、および複数のブローカーで、実際の変数スプレッドテストを使用して非常に安定したバックテストを簡単に示します 何百もの異なる設定はすべて、テストで有益な結果をもたらします (もちろん、私は最高のものを選択しました!) 非常に堅牢なシステム -> 設定は交換可能であるため、USDJPY か
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
エキスパート
現在のプロモーション: 残り 1 個 349$ 最終価格: 999$ プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   低リスクライブ :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA は、取引セッションのレンジング期間中 (23h から 1h GMT+2、US DST の間) に、シャープで効果的な「平均回帰」エントリを使用します。    これらの取引はすでに非常に高い成功率を持っていますが、市場がポジションに反対した場合、EA はそのトレードマーク回復モードを初期化します。 回復アルゴリズムは、失敗したすべての最初のエントリを収益性の高い結果に変換しようとします。   この EA は、以前の EA のライブ結果を出発点として使用して開発され、MT5 で 99.99% の Tickdata を使用して最適化され、各取引で 7 ドル/ロットの手数料を使用しました。 すべてのペアに対して複数の「ランダム設定」によるストレス テストが行​​われ、すべてのテストに成功しました。 こ
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 このシス
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
プロモーションを開始: 399ドルで1部のみ入手可能 最終価格: 2000ドル この EA の販売数は限られています 市場で最も先進的な「ミーンリバース」取引ロボットである Luna AI Pro EA を使用して 、人工知能の力を解き放ち、取引を前例のない高みに引き上げましょう。 経験豊富なトレーダーと初心者の両方に対応するように設計されたこの最先端の AI 駆動システムには、取引戦略を最適化し、利益を最大化するための幅広い機能が装備されています。 Luna AI Pro を使用して、取引戦略の可能性を最大限に引き出します。 トレーディングの未来を受け入れ、高度な人工知能があなたの投資の旅に革命を起こしましょう。 今すぐ AI のパワーを体験し、世界中で成功したトレーダーの仲間入りをしましょう。 この EA が他と異なる理由: OneChartSetup -> 1 つの単一チャートからすべてのペアを実行 個別のパフォーマンス モニター: 各ペアのパフォーマンスが良くない場合はリスクが自動的に削減され、再び収益が上がる場合はリスクが再び増加します。 マーチンゲール法、グリッド法、
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル 新着: Goldbot One を購入すると、EA を 1 つ無料で選択できます!! (取引アカウント 2 つ分) 公開グループに参加する: ここをクリック   究極のコンボディール   ->   こちらをクリック LIVE SIGNAL 金市場向けに設計された非常に洗練された取引ロボット、   Goldbot One を ご紹介します。   Goldbot One はブレイクアウト取引に重点を置いており、サポート レベルとレジスタンス レベルの両方を活用して、最適な取引機会を特定します。 このエキスパート アドバイザーは、変動の激しい貴金属市場で効率性、信頼性、戦略的優位性を求めるトレーダー向けに作成されています。   注目すべき事実:   サンプル外データにおける EA のパフォーマンスは、最適化に使用されるサンプル内データと完全に一致しています。   サンプル期間は 2016 年から 2023 年です。 戦略の確認に使用されたサンプル外データは 2004 年から 2016 年および 2024 年
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
エキスパート
発売プロモーション: 990 ドルではなく 34 9 ドルのみ! このプロモーション価格での販売は残りわずかです。 弊社のプロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 を必ずチェックしてください 。   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here ライブ結果は低リスク ライブ結果は高リスク STABILITY PRO へようこそ : 市場で最も先進的で安定した低リスクのグリッド システムの 1 つです。 この EA は、使用する外国為替ペアの利用可能な全履歴に対してストレス テストが行​​われています。 以下のスクリーンショットでわかるように、これらのストレス テスト中、EA は 2007 年から今日まで毎月利益を上げていました。 EA は高度な SVG アルゴリズム (スマート バリアブル グリッド) を使用しており、固定距離でのグリッド取引を追加しませんが、市場の動きを分析してグリッドの位置を決定します。 私はこの EA で良好なリスク/報酬比と強力な回復係数を得るために多大な努力を払ってきました。 したがって、リスクとドローダウンを
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.97 (115)
エキスパート
すでに 4 年以上の実際の取引結果   ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 新しいプロモーション: わずか数部のみ 349 ドルで入手可能 次の価格: 449ドル EAを1つ無料でゲット！ プロモーション ブログの「 究極の EA コンボ パッケージ 」 を必ずチェックしてください。   !!   EA を実行する前にセットアップ ガイドをお読みください。    ->    https://www.mql5.com/ja/blogs/post/705899 その他のライブ結果 ：    https ://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper は、長年にわたって開発されてきたプロフェッショナルなトレーディング ロボットです。 非常に高度な終了アルゴリズムを使用し、スプレッドフィルターとスリッページ制御アルゴリズムが組み込まれています。 クライアントのニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能で、多くのセットアップの可能性が提供されます。 もちろん、コメントページで利用で
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
エキスパート
現在のプロモーション: 今ならたったの 349$! 最終価格: 999$ プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ 」をチェックしてください 。   スターライトは、他のナイトスキャルパーと比較して、エントリアルゴリズムに独自のアプローチを使用する、非常に高度でリスクの低いナイトスキャルパーです。  これは、平均反転戦略を使用したライブ取引での長年の経験を使用して開発され、この EA に含まれる最良のペアとテクニックのみが選択されました。 EA は何年にもわたって開発された既存のテクノロジに基づいて構築されているため、EA は非常にインテリジェントで、多くのスマートな機能を備えています。 リスクとドローダウンを可能な限り制限することに重点が置かれました。 推奨ペア: EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCHF;EURCHF;CHFJPY; ライブ口座 A - 中リスク:   https://www.mql5.com/en/signals/16341
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
プロモーションを開始: 199 ドルで2部のみ入手可能 最終価格: 999$ NEW: 今すぐ購入して EA を 1 つ無料で手に入れましょう!   (2取引口座の場合) ライブ結果:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account 外国為替取引ロボットの最新製品である   Apex Trader を紹介します。 エキスパートアドバイザーの作成における長年の経験を使用して開発された Apex Trader は、外国為替市場向けの強力な取引ツールです。   開発者として、私はこのロボットの研究と作成に多くの時間とリソースを費やしてきました。 Apex Trader があらゆる市場状況に適応できるようにするために、平均回帰やトレンドフォローなど、さまざまな戦略を使用してきました。 その結果、最も困難な市場条件にも対応できるロボットが誕生しました。 Apex Trader は、AUDCAD、AUDNZD、および NZDCAD の通貨ペアの取引を専門としており、テイクプロフィット レベルが可変のスマート グリッド シ
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
エキスパート
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
エキスパート
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
エキスパート
現在のプロモーション: 今ならたったの 349$! 最終価格: 999$ プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   スターライトは、他のナイトスキャルパーと比較して、エントリアルゴリズムに独自のアプローチを使用する、非常に高度でリスクの低いナイトスキャルパーです。  これは、平均反転戦略を使用したライブ取引での長年の経験を使用して開発され、この EA に含まれる最良のペアとテクニックのみが選択されました。 EA は何年にもわたって開発された既存のテクノロジに基づいて構築されているため、EA は非常にインテリジェントで、多くのスマートな機能を備えています。 リスクとドローダウンを可能な限り制限することに重点が置かれました。 推奨ペア: EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCHF;EURCHF;CHFJPY; ライブ口座 A  - 中リスク:   https://www.mql5.com/en/signals/16341
Little trade helper
Profalgo Limited
インディケータ
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
エキスパート
現在のプロモーション: 残り 1 個 549$ 最終価格: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro は市場で唯一の取引システムです。  サポートとレジスタンスレベルのブレイクアウトを取引することにより、ビットコイン市場のボラティリティを悪用することに完全に焦点を当てています. EA の焦点は安全性にあります。これは、極端に低いドローダウンと取引の非常に優れたリスク/報酬比につながります。 EA は、ビットコインの実際の価格に基づいて、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングSL だけでなく、エントリーとロットサイズも計算する「スマート適応パラメーター システム」を内部で使用します。 つまり、ビットコインが 6000 または 30000 で取引されている場合、すべてのパラメーターの値が異なります。 EA は 2022 年 6 月以降、実
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
エキスパート
プロモーションを開始: 199ドルで2部のみ入手可能 最終価格: 999$ NEW: 今すぐ購入して EA を 1 つ無料で手に入れましょう!   (2取引口座の場合) ライブ結果:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account 外国為替取引ロボットの最新製品である   Apex Trader を紹介します。 エキスパートアドバイザーの作成における長年の経験を使用して開発された Apex Trader は、外国為替市場向けの強力な取引ツールです。   開発者として、私はこのロボットの研究と作成に多くの時間とリソースを費やしてきました。 Apex Trader があらゆる市場状況に適応できるようにするために、平均回帰やトレンドフォローなど、さまざまな戦略を使用してきました。 その結果、最も困難な市場条件にも対応できるロボットが誕生しました。 Apex Trader は、AUDCAD、AUDNZD、および NZDCAD の通貨ペアの取引を専門としており、テイクプロフィット レベルが可変のスマート グリッド シス
フィルタ:
EShiN
284
EShiN 2025.09.14 10:07 
 

Another great EA by WIM, i have said too many honest and good things about WIM in his other product reviews, so im only leaving this review because i have used it for more than 6months and it has made profit after profit, waiting for a real DD from this EA hopefully it will stay in line with the backtest!

jimdog
819
jimdog 2025.06.13 16:37 
 

recommend

bi mo
226
bi mo 2025.05.17 02:24 
 

This is the reason why i keep buying Wim experts, well crafted, simple to use and manage your risk, signals matching live accounts, no manipulation of the signal funds, all the good stuff in a market full of scammers. Good to have serious and honest developers around.

Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.05.10 12:42 
 

Great EA, very easy to setup. Live account results have been great and match with the backtest. I highly recommend this product as actually all products of Wim. He provides great support for his whole community, and using his EAs in my portfolio made me significant profits over the last 1.5 years.

gwayne9595
339
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Works really well, honest developer and great results, more to come!

Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.04.11 13:33 
 

updated 02.06.2025

I’m updating my previous review, as it was based on too short of a testing period and was overly critical in hindsight.

After five to six months of testing, the EA has shown consistent and respectable profitability. As of the beginning of June,

I’ve added this EA to my live account, as I trust its long-term stability. It fits very well into my portfolio and runs smoothly alongside several other EAs.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

first review

As seen, this EA lacks stability — trades take a very long time to appear, even though gold has been trending strongly since the EA and the developer's signal were released.

With very high risk, it's only produced a 30% return in half a year, which is an extremely poor result. I've been testing it on a demo account since its public release, and it's clear that I won’t be adding it to a real money account.

Trying to make money with it is a stressful process due to the very low win rate. While the developer has long-term experience and is very helpful, that mostly benefits the sales of his products — not the end user of this particular EA.

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.04.11 15:02
I’m sorry to hear that you feel that way. But honestly, if you truly believe that 30% in a few months is bad result, I can guarantee that you will lose a lot of money in trading with that mindset. Chasing holy grails that promise +10% per month “safe” will kill your balance time after time. As I mention on my product page, make real trading systems. Not “quick rich schemes” that only want to take your money and disappear. Also the ea has been released in January so I don’t know where you see 6months or trading already
Chiwi's IT
630
Paula Bianca Van Kerchove 2025.03.29 17:29 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.03.29 19:41
Thx for the nice feedback! Much appreciated!
Andrii Soma
726
Andrii Soma 2025.01.27 12:05 
 

Bought on the 1st day. Backtests look promising, only time will show the truth.

Dmichaels
25
Dmichaels 2025.01.17 05:09 
 

Hi Wim, purchased this ea last week, am i still eligible to pick out another per your promo? Will be running tests as well as showing results further down the line as i had not realized US based customers weren't allowed to trade gold on the forex market.

basa2021
288
basa2021 2025.01.07 08:34 
 

Wim is the best in the market. Was able to generate decent profit long term and stable with his other EAs. Excited to see how this one play out

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.01.07 08:52
thx mate! Happy to see you onboard for this one as well!
king1898
390
king1898 2025.01.07 04:23 
 

As an honest developer, Wim is definitely worth buying at this price, and its support is top-notch, so I bought it. I will update the results later.

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.01.07 07:52
Thx for your continuous support!
markus.s
196
markus.s 2025.01.06 20:19 
 

I trust Wim and his programming skills. He always provides quick and great support. He lives open communication and I trust Wim - so I bought the new EA and I am sure it was a bargain :-) Great thank you Wim !

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.01.07 07:52
Thx buddy! Much appreciated
Guilherme Jose Mattes
3472
Guilherme Jose Mattes 2025.01.06 19:51 
 

Just like me, Profalgo Limited is a genuine developer. I purchased their product because I know it will be profitable in the long run.

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.01.07 07:51
Thx for the nice feedback!
Trendtrader2015
295
Trendtrader2015 2025.01.06 18:49 
 

Legendary Wim is back with a new ea!!! Of course i wanna be the first to test this beast out, because hes one of the very few honest coders on this site.

Will update after i get the results.

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.01.06 19:00
:-p Thanks for the awesome words!
Sharif Hamwi
208
Sharif Hamwi 2025.01.06 15:34 
 

This ea was with the rest of wim gold eas shows great results less drown down and much more profit an excellent edition to my portfolio!!wim always provides a great support!!

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.01.06 18:59
thx mate! much appreciated to have your support!
レビューに返信