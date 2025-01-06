Goldbot One MT5

如何設定 EA 進行即時交易：

將“手數計算方法”設定為“使用每個策略的最大風險”









參數概述：

- ShowInfoPanel -> 在圖表上顯示資訊面板

- 調整資訊面板大小 -> 在 4K 顯示的情況下，將值設為“2”

- 在測試期間更新資訊面板 -> 停用以加快回測速度

- 允許買入交易/允許賣出交易 -> 在這裡您可以啟用/停用買入交易和賣出交易

- 運行策略1..8 -> 啟用/停用不同的策略（都是突破每日支撐和阻力，但不同的入場和出場設定）

- 最大允許點差：掛單允許的最大點差

- 星期五停止時間 -> 如果您不想在週末保留交易，請設定 0 到 23 之間的值。

- SetSL_TP_After_Entry -> 僅當您的經紀商不允許帶有 SL 和 TP 的掛單時啟用

- 使用虛擬到期 -> 僅當您的經紀商不允許有到期日期的掛單時才啟用

- 隨機化 -> 這將使入場、出場和 TrailingSL 值稍微隨機化，以便同一經紀商的多個用戶會有一些不同的交易。對支柱公司也有好處。好的價值是“50”

- BaseMagicNumber -> 將用於所有策略的基本 magicnumber

- 交易評論 -> 用於交易的評論

- EnableNFP_Filter -> 開啟或關閉 NFP 過濾器

- AutoGMT -> 讓 EA 為您的經紀商計算正確的 GMT 偏移量，以便 NFP 的時間正確

- GMT_OFFSET_Winter -> 用於冬季手動設定 GMT 偏移（當 AutoGMT 關閉時或在回溯測試期間！）

- GMT_OFFSET_Summer -> 用於在夏季手動設定 GMT 偏移（當 AutoGMT 關閉時或在回溯測試期間！）

- NFP_CloseOpenTrades -> 在 NFP 開始時（NFP 前 X 分鐘）強制 EA 關閉所有未平倉交易

- NFP_ClosePendingOrders -> 在 NFP 開始時（NFP 前 X 分鐘）強制 EA 刪除所有掛單

- NFP_MinutesBefore -> NFP 事件發生前幾分鐘，關閉交易並掛單

- NFP_MinutesAfter -> NFP 事件發生後幾分鐘，EA 再次恢復交易前

- Propfirm獨特的設定->在這裡您可以調整各種進入和退出參數，使EA交易與其他用戶不同

- 手數計算方法 -> 在此確定手數的計算方式：固定手數（使用 StartLots）、使用每個策略的最大風險或使用 LotsizeStep

- Startlots -> 當選擇該選項時，設定固定手數的值。當使用其他 2 個選項中的任何一個進行手數計算時，此參數將用作“最小手數”

- LotsizeStep -> 將手數綁定到餘額或淨值。因此，LotsizeStep=1000 意味著：每 1000 個餘額 0.01 手。因此 3000 的餘額將以 0.03 手運行

- 每個策略的最大風險 -> 當策略達到其最大歷史回撤時的最大損失（以百分比為單位）。因此，如果達到該策略的最大歷史回撤，值「2」將意味著最大 2% 的損失。

- 設定最大每日回撤 -> 您可以在此設定允許的最大每日回撤（以% 為單位）。如果達到，EA 將關閉所有交易和掛單，並等待第二天。這對於自營公司很有用

- 使用淨值而不是餘額 -> 使用帳戶淨值來計算所有手數值

- OnlyUp -> 這將防止損失後手數減少（損失後更積極但恢復更快）

- 設定交易前檢查可用保證金 -> 當 EA 因保證金較低而無法在經紀商上設定交易時使用，但保證金充足

-AdjustLotsizeToVariableValues -> 這將調整手數以調整停損/止盈水準（以防金價本身發生很大變化）







