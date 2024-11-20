Entity Pro

5

Entity Pro

Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Entity Pro ist nicht nur ein weiterer EA - es ist eine ausgeklügelte Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den sich ständig weiterentwickelnden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Framework kombiniert dieser Expert Advisor modernste Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln.

"Erfolg im Handel besteht darin, Risiken zu managen, während man Gewinne laufen lässt - Entity Pro macht genau das mit einem Fokus auf Sicherheit und Konsistenz."

Das Herz der Strategie

Entity Pro basiert auf der Erkennung kraftvoller Ausbrüche. Es identifiziert Konsolidierungsbereiche, in denen der Preis wahrscheinlich über den Widerstand steigt oder unter die Unterstützung fällt. Sobald der Ausbruch erfolgt, tritt Entity Pro schnell in Trades ein und nutzt den Anstieg des Momentums, der typischerweise folgt. Diese Strategie stellt sicher, dass Sie diese schnellen, starken Bewegungen im Markt erfassen, mit dem Sicherheitsnetz von MACD-Filtern und einem fortschrittlichen Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern.

Zusätzlich sichert ein fortschrittliches Trailing-Stop-System Ihre Gewinne dynamisch, während sich der Trend entwickelt. Dieses Trailing-Stop passt sich an die Marktbedingungen an und gewährleistet minimale Drawdowns bei gleichzeitiger Maximierung der potenziellen Renditen. Im Wesentlichen fungiert Entity Pro sowohl als Trendfolger als auch als Risikomanager und optimiert jeden Trade für Sie.

Aspekt Details
Symbol USDCAD
Zeitfenster H1
Trendfolgesystem Ja, entwickelt, um starke Marktentwicklungen zu erfassen und ihnen zu folgen, bis der Trend abflacht.
MACD Filter Ja, integriert für zusätzliche Sicherheit, um sicherzustellen, dass nur Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden.
Fortschrittlicher Trailing Stop Ja, entwickelt, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig Drawdowns zu minimieren, mit dynamischer Anpassung an die Marktbedingungen.
Risikoeinstellungen Anpassbar an Ihren Handelsstil und Ihre Risikobereitschaft.
Echtzeit-Signal
  


Entity Pro ist kompatibel mit einer Reihe von Handelskonten, einschließlich Prop-Firma-Herausforderungen, was es zu einer idealen Wahl für Händler macht, die diese Prüfungen mit Vertrauen bestehen möchten.

Warnung: Entity Pro sollte nur auf einem Chart verwendet werden, um Trade-Überlappungen zu vermeiden. Dies stellt sicher, dass der EA sein höchstes Potenzial ausschöpft und keine Trades auf mehreren Charts dupliziert.

So starten Sie

  1. Fügen Sie Entity Pro Ihrem USDCAD H1 Chart hinzu.
  2. Konfigurieren Sie Ihre Risikopräferenzen entsprechend Ihrer Strategie.
  3. Gehen Sie raus und haben Sie Spaß und lassen Sie den EA den Rest erledigen.

Ob Sie auf Konsistenz abzielen oder versuchen, geförderte Kontoherausforderungen zu bestehen, Entity Pro hat die Technologie und Strategie, um Ihnen zu helfen, Ihre Handelsziele zu erreichen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Kauf kontaktieren, um Ihren kostenlosen Zugang zu unserem Telegram-Kanal zu erhalten, wo Sie exklusive Handelstipps, Geschenke und Updates erhalten.


Bewertungen 1
Phantom Trading Inc.
12802
Nithin Elbin 2025.01.08 02:50 
 

This EA is works well and as intended. Low frequency of trades but has been running for a month on my account and the quality of trades are excellent.

Empfohlene Produkte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experten
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Präzisions-Multistrategie-Meisterschaft für FOREX und XAUUSD Entfesseln Sie das volle Potenzial von HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die FOREX- und XAUUSD-Märkte mit chirurgischer Präzision zu erobern. Maßgeschneidert für Elitetrader, Hedgefonds und institutionelle Investoren, kombiniert dieser KI-gestützte EA fortschrittliche hybride Strategien – einschließlich Breakout, Mean Reversion,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
MultiNinja
carl_carl101
Experten
Lassen Sie mich Ihnen meinen neuen Grid Expert Advisor MultiNinja vorstellen, einen vollautomatischen Expert Advisor für Scalping hauptsächlich auf dem EURUSD. Der Expert Advisor basiert auf mehreren Strategien, die den Markt sorgfältig scalpieren. Die Grids können für Ihr spezifisches Risiko und die Paare, mit denen Sie handeln möchten, angepasst werden! (bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Backtest durchführen, bevor Sie mit anderen Paaren als EURUSD handeln) Mein Roboter ist für jede Ar
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
Bollinger Reversal Pro MT5
Adam Benjamin Kildare
Experten
SPEZIELLER EINFÜHRUNGSPREIS!! Bollinger Reversal Pro (MT5) ist ein professioneller, vollständig anpassbarer Expert Advisor, der auf Umkehr-Setups an den äußeren Bollinger Bändern abzielt, gefiltert durch RSI und ADX , um schwache, abgehackte Signale zu vermeiden. Er lässt sich einfach im MetaTrader 5 Strategy Tester ausführen, so dass Sie Backtests durchführen, optimieren und Parameter finden können, die zu jedem Symbol und Zeitrahmen passen. Vollgepackt mit Funktionen ATR-basierte SL & TP - Pas
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experten
Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
Mary Pippins FX
Michael Prescott Burney
Experten
Wir stellen Ihnen Mary Pippins FX vor: Ihr praktisch perfekter Partner für die Navigation im GBPUSD! VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF BACKTESTS! SCHREIBEN SIE MIR EINE NACHRICHT UND FORDERN SIE NOCH HEUTE EINE 3-TAGE-DEMOVERSION DES EA AN! Haben Sie genug von den unvorhersehbaren Böen und Regengüssen auf dem GBPUSD-Markt? Hätten Sie gerne eine helfende Hand, um die "Schornsteinfeger" der Volatilität zu managen, besonders auf dem H1 Chart? Mary Pippins FX ist hier, um Ordnung und Raffinesse in Ihren
Optimal for Trends and Sideways Markets
Le Quoc Dat
Experten
10-Jahres-Optimierter EA für EURUSD H1 Dieser Expert Advisor wurde speziell für das EURUSD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert. Diese Strategie wurde so optimiert, dass sie sich sowohl an trendige als auch an schwankende Marktbedingungen anpasst und eine gleichbleibende Performance über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Das Risiko ist auf etwa 3% des Saldos festgelegt, die Anzahl der Lots, die auf die Order gesetzt werden, wird sich ändern, wenn sich der Saldo ändert. Ich mö
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Experten
Experte mit automatischer Optimierung aller Parameter für jedes Handelssymbol für MetaTrader 5. T rading EA ohne Einstellungen! Tick   Hamster   - Dies ist ein   automatisierter Handelsexperte für Neulinge und Benutzer, die keinen Berater einrichten möchten! Die Handelsstrategie dieses Handelsberaters wurde   7 Jahre lang getestet. Machen Sie den Handel so einfach wie nie zuvor mit unserem automatisierten Handelsexperten, der speziell für Anfänger entwickelt wurde. Verabschieden Sie sich vom müh
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Experten
EINFÜHRUNGSPROMO - ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT% Preis: $99 WICHTIG! Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und detaillierte Anweisungen zur Einrichtung zu erhalten. SETFILES - HIER HERUNTERLADEN! HAPPY NATION EA ist ein automatisiertes System der nächsten Generation, das für alle AUD-Paare entwickelt wurde und eine intelligente, kontrollierte Gitterstruktur mit fortschrittlichen, marktadaptiven Filtern kombiniert. Es bietet einen extrem niedrige
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experten
Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen. Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungssch
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Experten
Der XAUUSD ist ein besonderer Vermögenswert mit besonderen Eigenschaften, der eine besondere Optimierung der Produkte benötigt. Wir haben ein System geschaffen, das sich an diesen Wert anpasst und versucht, seine Vorteile zu nutzen und die Unterschiede zu beseitigen. Obwohl dieses System für den Einsatz im XAUUSD konzipiert und optimiert ist, kann es auch in anderen Paaren und Werten, einschließlich Aktienindizes und Rohstoffen, eingesetzt werden. Es handelt sich um ein System, das durch eine
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
BB Scalping Expert ist mein neuestes leistungsstarkes Breakout-/Scalping- und Nicht-Martingal-Meisterwerk für präzisen Goldhandel! Dieses System handelt Ausbrüche mithilfe der Kombination aus Bollinger-Bändern und Zickzack-Indikator. Mehrere Pending Orders werden am Hoch und Tief der Bollinger-Bänder platziert. Bei Auslösung folgt ein Trailing Stop dem Ausbruchskurs, bis die Orders gestoppt werden. Der EA nutzt den Zickzack-Indikator für dynamische Stop-Loss-Aktionen, um Ihr Konto zu schützen un
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
FxS Zone Recovery EA
Churchill Sipho Mashinini
Experten
FxS Zone Recovery EA Ihre ultimative, auf Erholung basierende Handelslösung FxS Zone Recovery EA ist ein leistungsstarker, flexibler und intuitiver Expert Advisor für MetaTrader 5. Er nutzt die robuste Zone Recovery-Strategie, um Sie bei der Verwaltung von Trades und der Wiederherstellung von Verlusten durch intelligente Positionsskalierung zu unterstützen. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und passt sich mithilfe von sieben Einstiegsstrategien,
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Experten
FlashTrader Pro – Scalping-Expert Advisor für Forex Allgemeine Beschreibung FlashTrader Pro ist ein automatisierter Trading-Expert Advisor, der für Scalping und kurzfristige Trades auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er reagiert auf plötzliche Preisbewegungen und eröffnet Trades, wenn festgelegte Zeit- und Volatilitätsbedingungen erfüllt sind. Der EA nutzt eine kleine Order-Grid, Trailing-Stop zur Gewinnsicherung und Spread-Kontrolle zur Kostensenkung. Optimal für Währungspaare mit niedri
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Experten
Cypher King ist jetzt erhältlich! Cypher King liefert eine konsistente Performance ohne Schnickschnack. Entwickelt für GBPJPY, leicht anpassbar an andere Paare, und entwickelt, um unter realen Marktbedingungen zu gedeihen. Warum Cypher King wählen? KI-gesteuerte Präzision Das Herzstück von Cypher King ist ein leistungsstarkes neuronales Netzwerk , das Live-Kurse mit einer synchronisierten Mischung aus MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands und mehr analysiert. Kein Martingale, kein Unsinn Vergessen Si
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Metronex
Ghaith Khaddour
5 (1)
Experten
Metronex Willkommen in einer neuen Ära des Tradings. Metronex ist nicht nur ein weiterer EA – es ist eine anspruchsvolle Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den sich ständig weiterentwickelnden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Framework kombiniert dieser Expert Advisor modernste Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln. Früh zugangspreis: 95 . Bislang haben nur 4 Benutzer gekauft. Sobald 5 Kopi
Velto
Ghaith Khaddour
Experten
Velto Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Velto ist nicht nur ein weiteres EA – es ist eine ausgeklügelte Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den ständig sich weiterentwickelnden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Framework kombiniert dieser Expert Advisor hochmoderne Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 95
Glow Beyond Time
Ghaith Khaddour
Experten
Glow Beyond Time Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Glow Beyond Time ist nicht nur ein weiterer EA—es ist eine hochentwickelte Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den sich ständig verändernden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Framework kombiniert dieser Expert Advisor modernste Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early acces
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
Experten
Flora Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Flora ist nicht nur ein weiterer EA – es ist eine komplexe Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den ständig sich entwickelnden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Rahmen kombiniert dieser Expert Advisor modernste Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 89. Just 4 users h
Auswahl:
Phantom Trading Inc.
12802
Nithin Elbin 2025.01.08 02:50 
 

This EA is works well and as intended. Low frequency of trades but has been running for a month on my account and the quality of trades are excellent.

Ghaith Khaddour
1039
Antwort vom Entwickler Ghaith Khaddour 2025.09.03 08:33
Hello i really appreciate it.
Antwort auf eine Rezension