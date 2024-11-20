Entity Pro Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Entity Pro ist nicht nur ein weiterer EA - es ist eine ausgeklügelte Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den sich ständig weiterentwickelnden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Framework kombiniert dieser Expert Advisor modernste Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln.

"Erfolg im Handel besteht darin, Risiken zu managen, während man Gewinne laufen lässt - Entity Pro macht genau das mit einem Fokus auf Sicherheit und Konsistenz."

Das Herz der Strategie

Entity Pro basiert auf der Erkennung kraftvoller Ausbrüche. Es identifiziert Konsolidierungsbereiche, in denen der Preis wahrscheinlich über den Widerstand steigt oder unter die Unterstützung fällt. Sobald der Ausbruch erfolgt, tritt Entity Pro schnell in Trades ein und nutzt den Anstieg des Momentums, der typischerweise folgt. Diese Strategie stellt sicher, dass Sie diese schnellen, starken Bewegungen im Markt erfassen, mit dem Sicherheitsnetz von MACD-Filtern und einem fortschrittlichen Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern.

Zusätzlich sichert ein fortschrittliches Trailing-Stop-System Ihre Gewinne dynamisch, während sich der Trend entwickelt. Dieses Trailing-Stop passt sich an die Marktbedingungen an und gewährleistet minimale Drawdowns bei gleichzeitiger Maximierung der potenziellen Renditen. Im Wesentlichen fungiert Entity Pro sowohl als Trendfolger als auch als Risikomanager und optimiert jeden Trade für Sie.

Aspekt Details Symbol USDCAD Zeitfenster H1 Trendfolgesystem Ja, entwickelt, um starke Marktentwicklungen zu erfassen und ihnen zu folgen, bis der Trend abflacht. MACD Filter Ja, integriert für zusätzliche Sicherheit, um sicherzustellen, dass nur Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden. Fortschrittlicher Trailing Stop Ja, entwickelt, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig Drawdowns zu minimieren, mit dynamischer Anpassung an die Marktbedingungen. Risikoeinstellungen Anpassbar an Ihren Handelsstil und Ihre Risikobereitschaft. Echtzeit-Signal









Entity Pro ist kompatibel mit einer Reihe von Handelskonten, einschließlich Prop-Firma-Herausforderungen, was es zu einer idealen Wahl für Händler macht, die diese Prüfungen mit Vertrauen bestehen möchten.

Warnung: Entity Pro sollte nur auf einem Chart verwendet werden, um Trade-Überlappungen zu vermeiden. Dies stellt sicher, dass der EA sein höchstes Potenzial ausschöpft und keine Trades auf mehreren Charts dupliziert.

So starten Sie Fügen Sie Entity Pro Ihrem USDCAD H1 Chart hinzu. Konfigurieren Sie Ihre Risikopräferenzen entsprechend Ihrer Strategie. Gehen Sie raus und haben Sie Spaß und lassen Sie den EA den Rest erledigen.

Ob Sie auf Konsistenz abzielen oder versuchen, geförderte Kontoherausforderungen zu bestehen, Entity Pro hat die Technologie und Strategie, um Ihnen zu helfen, Ihre Handelsziele zu erreichen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Kauf kontaktieren, um Ihren kostenlosen Zugang zu unserem Telegram-Kanal zu erhalten, wo Sie exklusive Handelstipps, Geschenke und Updates erhalten.



